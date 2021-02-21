Безопасно и слаженно. Как дом престарелых в Симферополе переживает пандемию

Как частный дом престарелых в Симферополе «Красногорье» переживает пандемию COVID-19 и какие изменения пришлось внести в деятельность пансионата, чтобы обезопасить сотрудников и подопечных.

Ни для кого не секрет, что пандемия повлияла на многие привычные вещи и подстроила весь жизненный уклад под себя. Пострадали в какой-то мере все люди, но именно пожилые люди приняли основной удар на себя. Чтобы узнать, как изменился образ жизни пожилых людей в частных домах престарелых, мы взяли интервью у Александра Беспалова, который уже долгое время руководит частным домом престарелых в Симферополе и, как никто другой, разбирается в этом вопросе.

Фото: Пансионат для пожилых людей «Красногорье»

— Александр Валерьевич, как дом престарелых в Симферополе «Красногорье» отреагировал на пандемию? Были ли введены новые правила?