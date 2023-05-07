Безопасно ли есть сосиски на завтрак? Врачи дали ответ

Многие люди варят на завтрак сосиски в качестве дополнения к блюдам из яиц, но полезно ли это?

Врач-нутрициолог Наталия Крылова объяснила, что даже качественные и дорогие сосиски в своем составе помимо мяса и пряностей имеют соль, посолочно-нитритную смесь (соль и фиксатор окраски Е250), сахар, антиокислитель, усилители вкуса и аромата, в некоторых изделиях могут быть крахмал и соевый белок.

Эксперт отметила, что сосиски содержат много соли, которая задерживает воду, повышает давление и увеличивает вес. А также в таком продукте много жиров: 20–30 г на каждые 100 г продукта.

«Жиры делятся на насыщенные и ненасыщенные. Сосиски, как и колбасы, паштеты, фастфуд, снеки, содержат насыщенные жиры. Их преобладание не рекомендовано медицинскими ассоциациями», — пояснила врач.

По словам Наталии Крыловой, содержание сахара и крахмала делает продукт калорийным, поэтому если часто есть сосиски, то вес увеличивается.

Врач-диетолог Кристи Лессинг добавила, что сосиски относятся к продуктам, которые вызывают повышение уровня плохого холестерина в крови. В свою очередь избыток холестерина чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает «Спорт-экспресс».

«Исследование ВОЗ выявило, что употребление обработанных мясных продуктов, таких как сосиски, может увеличить риск рака толстой кишки на 18%. Это связано с высоким содержанием нитритов, нитратов и консервантов», — предупредила Кристи Лессинг.