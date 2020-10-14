Безопасность и время. За «круглым столом» обсудили электронные сервисы ФСС

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 07/10/2020

Самым дорогим и невосполнимым ресурсом сегодня считается… время. У каждого человека есть множество дел и забот, которые откладываются «на потом» как раз из-за нехватки времени. Когда-то часы, дни и недели уходили на то, чтобы получить необходимые документы или услуги. Сегодня многие из них оформить можно, не выходя из дома. Фонд социального страхования (ФСС) РФ предоставляет 18 видов услуг, половина которых адресована физическим лицам, остальные — работодателям. И все они доступны дистанционно.

25 сентября при поддержке издательского дома «Аргументы и факты» прошло заседание «круглого стола», посвящённое электронным сервисам ФСС. Участники обсудили актуальные вопросы получения услуг и документов, а также действующие на территории Крыма проекты.

Как сообщил заместитель управляющего отделением ФСС РФ по РК Сергей Бугаёв, в республиканское отделение в 2019 году поступило более 263 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг. Для сравнения, годом раньше их было получено свыше 256 тысяч. За первое полугодие 2020 года — более 138 тысяч заявлений. «На все 18 видов госуслуг, которые оказывает ФСС, заявление можно подать удалённо, — пояснил Сергей Бугаёв. — Плюсы очевидны: никаких очередей, оформление заявления в любое удобное время, экономия времени сотрудников, снижение бумажного документооборота».