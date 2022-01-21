Безопасны ли контактные линзы для ваших глаз?

Контактные линзы — один из наиболее часто используемых и желаемых способов улучшения зрения, но безопасны ли они для ваших глаз? Если ваш ответ «да», вы, должно быть, читаете не тот блог, потому что я расскажу, почему контактные линзы небезопасны для ваших глаз.

Что такое контактные линзы?

Контактные линзы – это маленькие, гибкие и мягкие кусочки пластика, которые вставляются в глаз для коррекции зрения.

Контактные линзы – это небольшие пластиковые диски, которые надеваются на глаза и помогают устранить проблемы со зрением.

Контактные линзы – это небольшие пластиковые диски, которые надеваются на глаза и помогают устранить проблемы со зрением. Они функционируют, позволяя свету проходить через них и фокусироваться на сетчатке.