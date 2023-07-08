Безумно вкусный и не надоедает. Салат «Сливочный»: готовлю каждый день

Свеклу долгое время в Древнем мире считали лекарственным овощем. Как говорят источники древних врачей, свеклой можно было излечить массу заболеваний. Иногда описывались даже методы лечения внутренних жизненно важных органов.

Конечно, свекле также приписывались весьма спорные способы лечения. Например, один римский лекарь говорил, что лечил свеклой оторванные конечности.

Свекла и сейчас является важным овощем в рационе питания людей. По этой причине стоит знать рецепты приготовления свекольного салата “Сливочный”.

Ингредиенты для салата “Сливочный”:

Свёкла — шт.;

Сырок плавленый — шт.;

Яйца отварные — 2 шт.;

Чеснок — зубчик;

Соль — ½ ч. л.;

Майонез — 50 г.

Приготовление салата “Сливочный”:

На крупных зубчиках терки натираем очищенную свеклу и очищенные отварные яйца. Соединяем данные компоненты. На средней терке измельчаем холодный плавленый сырок, добавляем к остальным тертым ингредиентам.

Измельчаем на маленьких резцах терки зубчики чеснока, добавляем в салат. Солим блюдо, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Как результат мы имеем очень простой, при этом легкий и полезный салат. Намного вкуснее салат получится с домашним майонезом.