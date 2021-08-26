Биатлонист, лыжник, общественный и государственный деятель, депутат — Чепиков Сергей

Сергей Чепиков является не только активным, молодым, известным, общественным и государственным деятелем-депутатом, а также пытается быть депутатом нового образца без лишнего веса, занимаясь активно биатлоном и лыжным видом спорта. Сергей является уроженцев Хабаровского края, а родился он в незатейливым маленьком поселке Хор. Но вместе с родителями он переехал из Хора в чуть больший город Бийск. Чепиков Сергей хорошо учился в школе и именно со школьного возраста было заметно, что в нем кроется огромный политико-общественный талант и перспективы. Закончил специализированное училище олимпийского резерва в городе Свердловск, его родители отпустили туда, и он под руководством великого тренера и просто хорошего человека Ивана Чумичева раскрыл в себе огромный потенциал в биатлоне. В детстве и юности завоевал много наград и почетных званий в горнолыжных видах спорта.

Потенциал был настолько огромен, что Сергея отправили даже на Олимпийские игры в Канаде, которые проходили в 1988-м году. Там он завоевал в разных дисциплинах золото и бронзу. На Олимпийских играх он не остановился и дальше продолжал развиваться в биатлоне, завоевывая кубки и медали в Кубке мира по биатлону аж до 1994 года.

Теперь перейдем от спортивных достижения Челикова Сергея к политической деятельности. Семья и родственники Чепикова Сергея никакого отношения к политической сфере деятельности не имели отношения. Поэтому для него это что-то чужеродным, но как ни странно, он и здесь добился хороших результатов. Все-таки юношеский оптимизм в биатлоне не угас и передался на политическую карьеру.

Его политическая карьера начала отсчет в 2008 году, когда он стал депутатом Областной думы Заксобрания в Свердловской области. Здесь он занимался соц. политикой. С 2011 в той же Облдуме Свердловской области он уже в качестве депутата занимался развитием физической культуры и спорта для молодежи. В мае 2016 Сергей попытался пробиться в Госдуму, и достаточно успешно, обогнав по количеству голосов своего оппонента. На данный момент в Госдуме он руководит той же деятельностью, что и ранее касательно физкультуры и молодежного спорта.