«Библионочь – 2021» объединила любителей науки и технологий в Севастополе

Стать учёным и первооткрывателем на одну ночь. В Севастополе в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого прошла Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь–2021». Мероприятие посвятили Году науки и технологий в России и 120-летию со дня основания библиотеки. Такая акция в городе-герое проходит уже в 7 раз.

Сегодня библиотеки Севастополя открыли свои двери для читателей на всю ночь. И вместо обычного досуга, можно окунуться в совершенной другой мир — посмотреть театрализованное представление, поучаствовать в викторинах, примерить космический скафандр и даже приготовить особенный десерт.

«Берём ванильный бисквит, пропитываем лимонный сиропом. Добавляем крем из черной смородины и украшаем все домашним зефиром из чёрной смородины».

А те читатели, кому сладкое не по душе, могут спуститься в «ТерраИнкогнита» — самую загадочную часть библиотеки, недоступную для посещения в рабочие будни. В ней находятся книги в единственном экземпляре. Например, в коллекции газета «Слава Севастополя» 1961 года выпуска о первом полёте человека в космос.

ВИКТОРИЯ БУРБЕНКО, заведующая сектором книгохранения Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого: «Вот посмотрите, видите, человек в космосе. Советское сообщение ТАСС. Обращение советского правительства к народу. Беспримерный подвиг в истории человечества. Все газеты сообщали об этом полёте. И у нас есть эта газета «Слава Севастополя».

Посетители библионочи смогли поучаствовать в интеллектуальной игре «IQ-мена» в формате «Что? Где? Когда?». Вопросы игры посвящены развитию космоса и освоения Вселенной. Весь вечер в библиотеке можно было нанести тату звездной пылью, посмотреть представление фокусника, поучаствовать в мастер-классах, да и просто пообщаться.

ЕЛЕНА ВОЛКОВА, директор Региональной информационно-библиотечной системы Севастополя: «Сегодня замечательное событие, сегодня мы открываем свои двери для наших любимых долгожданных читателей, которые очень долго были в одиночестве, были в изоляции. И вот сегодня праздник общения, праздник молодёжного творчества».

Детские библиотеки города тоже присоединились к Всероссийской акции. У них проходят «Библиосумерки» для маленьких читателей. Темой мероприятия стало «От мечты к реальности». Примерить на себя роль космонавта и испытать свой вестибулярный аппарат ребята могли уже на входе в здание.

Программа у ребят не менее насыщенная, чем у взрослых. Юные читатели смогли поучаствовать во флешмобе, театрализованном представлении, поставить опыты и создать картину с профессиональным художником. И, конечно, узнать много нового о космосе, науке и технологиях. Помогли им в этом звездочёты.

АННА НОВОКРЕЩЕНОВА, библиотекарь городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара: «Персонаж звездочёт, что он делает. Он тоже участвует в интерактивных площадках, которые присутствуют. Во-вторых, он для детей рассказывает познавательные факты о звёздах. И естественно ходит фотографируется со всеми. Создаёт атмосферу, скажем так».

Всероссийская акция «Библионочь» в Севастополе проходит уже в 7 раз. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Всё для того, чтобы привлечь внимание к чтению, ведь как писал древнегреческий философ Платон: «Книга – это немой учитель».

Яна Ветренюк, Александр Устич, «Севинформбюро»