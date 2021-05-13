Билеты на междугородние автобусы из Севастополя можно купить онлайн

С 1 мая купить билеты на любые междугородние направления из Севастополя можно онлайн. О новых возможностях для путешественников рассказал заместитель генерального директора предприятия «Единая городская карта Севастополя» Василий Репин.

ВАСИЛИЙ РЕПИН, заместитель генерального директора ООО «Единая городская карта Севастополя»: «Если человек хочет купить билет, он заходит на сайт Единой городской карты Севастополя, нажимает на кнопку «электронные билеты», выбирает станцию отправления: это может быть автовокзал Севастополя, Инкерман, Кача или Северная сторона. Выбирает точку назначения: Симферополь, Москва, Сочи. Удобное время выбирает, количество пассажиров, количество багажа».

Оплатить такой билет можно с помощью банковских карт платёжных систем «Мир», «Visa» «Mastercard». После получения электронного проездного документа его необходимо распечатать и предъявить при посадке на автобус. Новые возможности призваны сделать покупку билета более комфортной и сэкономить время пассажиров.

СЕРГЕЙ КИСТЕНЁВ, начальник «Автовокзала «Севастополь»: «Данный сервис также поможет минимизировать угрозу заражения вирусами, потому что нет необходимости долгое время находиться на автовокзале и долгое время стоять в очереди к билетным кассам».