Биография Александра Якубовского. Учеба в вузе и бизнес-карьера

Если кратко описать известного молодого политика Александра Владимировича Якубовского, то он родился седьмого мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, по знаку зодиака — телец и этим объясняется его упертая политическая деятельность в позитивном ключе. Родился в городе Иркутск, на данный момент имеет жену и есть один ребенок. Вырос в большой семье, где пристальное внимание уделялось воспитанию и разностороннему развитию своих детей. Саша в детстве любил не только в школу ходить, а и посещать различные спортивные и творческие секции и кружки. Высшее образование по направлению “система формирования налогов и налогообложения” получил в Байкальском государственном университете в г. Иркутск.

Юноша проявлял большой интерес к экономической сфере, поэтому неспроста захотел поступить и закончить такое направление в университете. Он, как и отец Владимир Якубовский изучал экономику и организацию строительных процессов. Александр Якубовский во много унаследовал своего отца, начиная выбором образования в высшем учебном заведении, и завершая политической деятельностью. Но Александр не хотел останавливаться и ограничиваться одним высшим образованием, поэтому он начал после третьего курса параллельно учиться на двух факультетах. Второе образование было по строительной отрасли на факультете экономики и управления предприятием. В 2007 и 2009 годах он получил первый и второй диплом по обоим направлениям. Ну что-то мы долго вам рассказываем про успешное обучение, давайте немного расскажем о политической деятельности.

По примеру отца, Александр Якубовский открыл себя в политике в 2007 году. Он вступил в известную во всей России партию “Единая Россия”, во главе которой был Медведев и Путин. Благодаря своей работоспособности и целеустремленности этот молодой человек достиг больших успехов, начав с должности заместителя начальника местного штаба “Молодой Гвардии”.