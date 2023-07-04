Бисквит для торта — это простая заготовка для любимых десертов. Из аппетитных бисквитов чаще всего готовят любимые торты или пирожные. Так же используют при сборке трайфлов и многих других десертов. Существуют разные рецепты от самых простейших до трудозатратных. В этой подборке имеются и те, и другие. Я постаралась собрать доступные рецепты, которые по силам каждому.

Простой и пышный бисквит для торта на кефире

Классический пышный бисквит на кефире для торта получится у всех. С этим рецептом у вас гарантировано получится пышный торт, а бисквит не осядет. Не обязательно иметь миксер, чтобы приготовить вкусный и нежный тортик. Если вы не считаете, себя великим кондитером и боитесь выпечки, как огня, смело готовьте!

Ингредиенты –+8 порц.

Мука пшеничная 250 гр.

Сахар-песок 1 ст.

Кефир 1 ст.

Яйцо куриное 4 шт.

Разрыхлитель ½ ч.л.

Соль 1 щепотка

Сода пищевая ½ ч.л.

Ванилин 2 гр.

Шаги 60 мин.

Пышный бисквит для торта готовится очень просто. Куриные яйца достаньте из холодильника и дайте согреться. Вымойте и обсушите, а затем разбейте в объемную посудину. Воспользовавшись миксером или венчиком, размешайте до однородной субстанции. Миксером получится быстрее, а венчиком придется немного потрудиться. Затем введите сахарный песок и продолжайте перемешивать. На этом этапе, конечно, лучше взять миксер. Сюда же высыпьте по щепотке соли и ванилина. Масса должна побелеть и немного увеличиться. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, насыпьте пищевую соду и разрыхлитель. Размешайте сухие ингредиенты венчиком. Кефир подогрейте в микроволновке и вылейте в яичную субстанцию. Размешайте. Частями всыпьте сухие ингредиенты. Перемешивайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх. На этом этапе главное не использовать миксер. Включите духовку разогреваться. Форму для выпечки промажьте маслом, а сверху присыпьте мукой или выстелите пекарской бумагой, если потребуется. Антипригарные и силиконовые формы не нуждаются в этой процедуре. Густое тесто переложите в форму. Установите на температурном датчике 180 градусов. Поместите форму с тестом в духовку. Запекайте бисквит в течение 30 минут, затем проверьте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. При необходимости увеличьте время приготовления. Пышный бисквит достаньте из духовки. Остудите в форме. Остывший пирог вытащите из формы. Оставьте на решетке полностью остывать. Присыпьте сахарной пудрой. Если будете готовить тортик, пропустите этот шаг. Разделите на коржи и используйте по назначению. Я готовлю такой простой и пышный бисквит часто. И если мне некогда, просто присыпаю сахарной пудрой и подаю угощение к чаю. Угощайте семейство. Кушайте с удовольствием! Наслаждайтесь нежным десертом!

Шоколадный бисквит в духовке для торта

Шоколадный бисквит в духовке для торта, покорит вас своей влажной текстурой. Благодаря использованию растительного масла в тесте, сложно пересушить пирог. Сочный бисквит точно получится у всех. Если торты ваша больная тема, не беспокойтесь, изумительный рецепт вам в помощь. Готовьте с хорошим настроением, и все будет, как надо!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 гр.

Сахарный песок – 200 гр.

Кефир – 220 мл.

Яйца куриные – 3 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Масло сливочное – 5 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте ингредиенты согласно списку, указанному выше. Кефир и куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, насыпьте пищевую соду и разрыхлитель. Подсолите.

Шаг 3. Сюда же добавьте какао-порошок с чистым составом.

Шаг 4. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную посудину. Воспользовавшись миксером или венчиком, соедините в гладкую субстанцию. Электрическим прибором получится быстрее, а венчиком придется приложить усилия. Затем введите сахарный песок и продолжайте перемешивать.

Шаг 5. К яичной субстанции вылейте нагретый кефир и рафинированное масло. Объедините, перемешав электроприбором.

Шаг 6. Частями всыпьте сухие ингредиенты. Перемешивайте миксером на умеренной скорости. Важно, чтобы в тесте не осталось комочков. Пока тесто набухает, разогрейте духовку.

Шаг 7. Форму, где будете выпекать десерт, выстелите фольгой. Дно и борта смажьте сливочным маслом комнатной температуры.

Шаг 8. Густое тесто вылейте в форму. Закройте верх фольгой. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите шоколадное тесто в духовку. Запекайте бисквит в течение часа, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность.

Шаг 9. Горячее изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы. Оставьте на решетке до полного остывания.

Шаг 10. Отдохнувший пирог разделите на части и используйте по назначению. Наслаждайтесь нежным десертом! Приятного аппетита!

Простой бисквит на молоке в домашних условиях

Бисквит на молоке в домашних условиях – потрясающая заготовка для ваших любимых десертов. Пышный и воздушный пирог можно употреблять как самостоятельное угощение. Но если вы пропитаете его любимым кремом, получите гастрономический экстаз.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 165 гр.

Сахарный песок – 160 гр.

Молоко – 120 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Разрыхлитель – 6 гр.

Соль – щепотка.

Масло сливочное – 60 гр.

Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Средние куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную посудину.

Шаг 2. В толстостенную посуду вылейте молоко и добавьте сливочное масло хорошего качества (маргарин или спред не подойдет).

Шаг 3. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, насыпьте разрыхлитель. Подсолите.

Шаг 4. Объедините составляющие венчиком.

Шаг 5. К яйцам высыпьте сахарный песок и ванильный сахар.

Шаг 6. Воспользовавшись миксером, соедините в гладкую пышную массу.

Шаг 7. Когда яично-сахарная масса стекает с венчиков лентой – это признак, что можно приступить к следующему этапу.

Шаг 8. Нагрейте молоко с маслом до теплого состояния, чтобы масло растворилось в нем.

Шаг 9. К яично-сахарной массе частями введите половину мучной смеси.

Шаг 10. Вооружитесь силиконовой лопаткой.

Шаг 11. Движениями снизу вверх аккуратно вмешайте сухие ингредиенты.

Шаг 12. Постепенно влейте половину сливочно-молочной массы.

Шаг 13. Аккуратно вмешайте.

Шаг 14. Теперь введите оставшиеся сухие ингредиенты.

Шаг 15. Снова влейте сливочно-молочную смесь.

Шаг 16. Опять перемешайте. Включите духовку разогреваться.

Шаг 17. Форму для выпечки промажьте маслом, а сверху присыпьте мукой или выстелите пекарской бумагой, если потребуется. Антипригарные и силиконовые формы не нуждаются в этой процедуре. Густое тесто переложите в форму.

Шаг 18. Переключите температурный датчик на 170 градусов. Поместите ароматное тесто в духовку. Запекайте бисквит в течение 45-50 минут, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность. Горячее изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме.

Шаг 19. Возьмите нож и помогите им отделить тесто от бортиков.

Шаг 20. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы. Оставьте на решетке до полного остывания. Упакуйте в пищевую пленку. Уберите в холод или оставьте при комнатной температуре для стабилизации минимум на 8 часов, лучше на ночь.

Шаг 21. Отдохнувший пирог разделите на части и используйте по назначению. Кушайте и наслаждайтесь с удовольствием! Приятного аппетита!

Пышный бисквит для торта на сметане

Пышный бисквит на сметане для торта получается необыкновенно нежным и воздушным, как облачко. Из пирога готовят самые любимые десерты. Пропитав любимым кремом и дав настояться, вы получите незабываемый кондитерский шедевр. Мимо такого торта не пройдет ни один сладкоежка.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 240 гр.

Сахарный песок – 250 гр.

Сметана 20% – 200 гр.

Яйца С1 – 6 шт.

Разрыхлитель – 15 гр.

Соль – щепотка.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Ванильный сахар – 10 гр.

Какао-порошок – 40 гр.

Крахмал кукурузный – 40 гр.

Масло растительное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала подготовьте форму. У меня разъемное кольцо, чтобы тесто не вылилось, я плотно закрываю дно и борта фольгой, а затем ставлю на противень. Вы используйте то, что у вас есть. Все зависит от того, какой формы будет ваше изделие.

Шаг 2. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, кукурузный крахмал, насыпьте пищевую соду и разрыхлитель. Подсолите. Размешайте и разделите пополам сухие ингредиенты. Во вторую половину добавьте какао-порошок с чистым составом и тоже перемешайте.

Шаг 3. Сметану и куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную посудину. Воспользовавшись миксером или венчиком, соедините в гладкую субстанцию. Затем введите сахарный песок и ванильный сахар.

Шаг 4. Продолжайте перемешивать. Важно получить пышную белую массу. Такой эффект вы получите через 10 минут интенсивного взбивания.

Шаг 5. Теперь добавьте сметану и масло без запаха и объедините составляющие электроприбором. Долго взбивать не нужно.

Шаг 6. Получившуюся субстанцию поделите пополам. В одну часть постепенно высыпьте и перемешайте светлые сухие ингредиенты.

Шаг 7. Во вторую, соответственно, сухие ингредиенты с какао и тоже перемешайте. Вымешивайте аккуратными движениями снизу вверх, чтобы не повредить структуру будущей заготовки.

Шаг 8. В подготовленную форму вылейте большую часть шоколадного теста, покрутите форму, но не поднимайте, чтобы тесто равномерно распределилось.

Шаг 9. Сверху вылейте часть белого теста и проделайте с ним такие же действия.

Шаг 10. Распределите оставшееся шоколадное тесто.

Шаг 11. Залейте остатками белого теста. Разогрейте духовку.

Шаг 12. Переключите температурный датчик на 170 градусов. Поместите бисквитную заготовку в духовку. Запекайте бисквит в течение часа, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность.

Шаг 13. Горячее изделие немного остудите в форме. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из кольца, поддев ножом. Оставьте на решетке до полного остывания. Упакуйте в пищевую пленку. Уберите в холод или оставьте при комнатной температуре для стабилизации минимум на 4 часа, лучше на ночь.

Шаг 14. Отдохнувший пирог разделите на части и используйте по назначению. Зовите гостей и угощайте нежнейшим десертом. Наслаждайтесь с удовольствием!

Шифоновый бисквит для торта в духовке

Шифоновый бисквит для торта в духовке – это легкое воздушное чудо, которое тает во рту. Нежная текстура, как пушинка, покорит вас сразу же. Чтобы полакомиться десертом, придется немного поколдовать на кухне. Для этого шикарного пирога обязательно нужен миксер или комбайн. Вручную вы не добьетесь консистенции плотных пиков.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 160 гр.

Сахарный песок – 105 гр.

Молоко – 90 мл.

Яичные желтки – 2 шт.

Яичные белки – 4 шт.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Соль – щепотка.

Масло растительное – 65 мл.

Ванилин – щепотка.

Цедра лимона – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте ингредиенты согласно списку, указанному выше. Молоко и куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Согретые куриные яйца обмойте и просушите.

Шаг 3. Разбейте яйца и аккуратным образом отделите белки от желтков. Важно, чтобы посуда была чистой и сухой, а к белкам не попало ни капли желтков.

Шаг 4. К желткам вылейте теплое молоко. Размешайте деревянной лопаткой.

Шаг 5. Вылейте рафинированное растительное масло.

Шаг 6. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, сахарный песок, насыпьте ванилин и разрыхлитель. Подсолите.

Шаг 7. К сухим ингредиентам вылейте молочно-желтковую субстанцию и размешайте.

Шаг 8. Лимон обдайте кипятком, обсушите и снимите цедру теркой, не затрагивая белую часть, она имеет свойство горчить, что может испортить вкус выпечки. Отправьте в тесто и интенсивно размешайте.

Шаг 9. Белки взбейте до плотных пиков с помощью электрического прибора. Затем частями введите в желтковое тесто.

Шаг 10. Плавными движениями снизу вверх перемешайте заготовку.

Шаг 11. Пока тесто отдыхает, разогрейте духовку. Форму, где будете выпекать десерт, промажьте маслом, а сверху присыпьте мукой или выстелите пекарской бумагой, если потребуется. Антипригарные и силиконовые формы не нуждаются в этой процедуре.

Шаг 12. Густое тесто вылейте в форму.

Шаг 13. Покрутите форму, чтобы тесто распределилось ровным слоем.

Шаг 14. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите тесто в духовку. Запекайте бисквит в течение 30-35 минут, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность.

Шаг 15. Горячее изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме.

Шаг 16. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы. Оставьте на решетке до полного остывания в положении вверх дном.

Шаг 17. Уберите пергамент со дна.

Шаг 18. Края могут выглядеть неаккуратно, ничего страшного, они срежутся либо замаскируются кремом.

Шаг 19. Отдохнувший пирог разделите на части.

Шаг 20. Бисквитную заготовку используйте по назначению. Наслаждайтесь нежным десертом! Приятного аппетита!

Простой домашний бисквит для торта в мультиварке

Домашний бисквит для торта в мультиварке готовлю по классическому рецепту, который знают если не все, то многие. Обожаю рецепт за его простоту. Все смешать и отправить запекаться в чашу нашей помощницы. Рецепт с легкостью осилит даже непрофессионал. Пробуйте, экспериментируйте и вас ждет успех!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1 ст.

Сахарный песок – 1 ст.

Масло растительное – 1 ч.л.

Яйца куриные – 6 шт.

Ванилин – 2 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте ингредиенты в соответствии со списком, указанным выше. Куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры.

Шаг 2. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную чашку. Всыпьте сахарный песок.

Шаг 3. Воспользовавшись миксером или венчиком, соедините составляющие в гладкую субстанцию. Электрическим прибором получится быстрее, а венчиком придется приложить усилия.

Шаг 4. В отдельную посудину просейте пшеничную муку, разрыхлитель и ванилин. Подсолите. Перемешайте.

Шаг 5. Частями всыпьте сухие ингредиенты. Перемешивайте миксером на минимальной скорости или лопаткой. Важно, чтобы в тесте не осталось комочков.

Шаг 6. Пока тесто набухает, достаньте мультиварку, включите в сеть.

Шаг 7. Дно и стенки чаши прибора смажьте рафинированным маслом. Вылейте тесто и немного покрутите, чтобы оно разлилось по форме ровным слоем.

Шаг 8. На панели выберите программу «Выпечка», автоматически высветится время 40 минут. Этого вполне достаточно для приготовления ароматного пирога. Закройте крышку прибора.

Шаг 9. О готовности бисквитной заготовки сообщит звуковой сигнал. Откройте крышку прибора, с помощью сетки для варки на пару достаньте пирог и остудите его.

Шаг 10. Отдохнувший пирог разделите на части и используйте по назначению. Если некогда, просто присыпьте сахарной пудрой и подавайте угощение к чаю. Угощайте семейство. Кушайте с удовольствием! Наслаждайтесь нежным десертом!

Творожный бисквит в духовке

Творожный бисквит в духовке готовится максимально просто. В отличие от своих собратьев текстура этого пирога получается плотной. Но некоторые любят и такие десерты. Бисквит в дальнейшем можно использоваться для приготовления торта, но если нет времени, достаточно его украсить и угощать домочадцев.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 200 гр.

Сахарный песок – 200 гр.

Творог – 200 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – 150 гр.

Уксус столовый 9% – 10 гр.

Соль – щепотка.

Сода пищевая – 5 гр.

Сахарная пудра – для украшения.

Манная крупа – 1 ст.л.

Варенье – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте ингредиенты согласно списку, указанному выше. Творог и куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры. Согретые куриные яйца обмойте и просушите. В отдельную посудину просейте пшеничную муку. Подсолите.

Шаг 2. Свежий проверенный творог сложите в другую посудину, и разомните вилкой, при желании перетрите через сито.

Шаг 3. Яйца вбейте в объемную миску. Воспользовавшись миксером или венчиком, перемешайте в гладкую субстанцию. Электроприбором получится быстрее. Затем введите сахарный песок и продолжайте взбивать.

Шаг 4. Взбитую яичную массу вылейте в перетертый творог. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке и введите к яичной субстанции. Сюда же погасите пищевую соду столовым уксусом. Размешайте.

Шаг 5. Частями всыпьте сухие ингредиенты. Перемешивайте ложкой. Важно, чтобы в тесте не осталось комочков. Пока тесто набухает, разогрейте духовку.

Шаг 6. Густое тесто переложите в форму, дно которой присыпьте манной крупой. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите в духовку. Запекайте бисквит в течение 40 минут. Через 40 минут проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность.

Шаг 7. Горячее творожное изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме. Затем осторожно извлеките из формы. Оставьте на решетке до полного остывания. Десерт украсьте сахарной пудрой или разделите на части и используйте по назначению. Можете по желанию промазать коржи вареньем. Наслаждайтесь нежным угощением! Приятного аппетита!

Морковный бисквит для торта

Морковный бисквит для торта получается влажным и пористым. Раньше близкие отрицали наличие овоща в сладкой выпечке, а теперь это их любимый торт. Пирог выходит безумно ароматным. Для меня он ассоциируется с осенью. От бисквита веет домашним теплом и заботой.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 180 гр.

Сахарный песок – 180 гр.

Морковь – 170 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль – щепотка.

Грецкий орех – 3 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ст.л.

Корица – 1 ч.л.

Масло растительное – 180 мл.

Цедра лимона/апельсина – 1 ч.л.

Сушеный молотый имбирь – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте ингредиенты согласно списку. Куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную посудину. Влейте растительное масло без запаха.

Шаг 2. Сюда же добавьте сахарный песок и ванильный сахар. Воспользовавшись миксером или венчиком, соедините в однородную субстанцию. Электрическим прибором получится быстрее, а венчиком придется приложить усилия.

Шаг 3. К жидким ингредиентам просейте пшеничную муку, насыпьте разрыхлитель. Подсолите.

Шаг 4. Грецкие орехи переберите, удалив скорлупу и перегородки, измельчите в кофемолке и высыпьте к составляющим. Добавьте корицу, цедру лимона и сушеный молотый имбирь. Продолжайте перемешивать миксером.

Шаг 5. Морковку почистите от кожуры овощечисткой и натрите на мелкой терке. Переложите в тесто. Объедините, перемешав электроприбором.

Шаг 6. Разогрейте духовку. Форму, где будете выпекать десерт, смазывать не нужно. В тесте достаточное количество жиров. Густое тесто переложите в форму.

Шаг 7. Закройте верх фольгой. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите морковную заготовку в духовку. Запекайте бисквит в течение 40-45 минут, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой.

Шаг 8. Ароматное изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы, поддев бока ножом. Оставьте на решетке до полного остывания. После разделите на части и используйте по назначению.

Шаг 9. Пряный аромат от восхитительного пирога заполнит все пространство.

Шаг 10. Наслаждайтесь осенним десертом! Приятного аппетита!

Пышный медовый бисквит для торта

Медовый бисквит для торта выходит необыкновенно ярким и безумно ароматным. Медовик мой любимый торт, готовлю его на каждый праздник. Рецепт максимально легкий и бюджетный. Но предупреждаю сразу, для этого варианта обязательно нужен миксер. Пеките домашнюю выпечку и радуйте любимых людей.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 150 гр.

Сахарный песок – 120 гр.

Мед – 3 ст.л.

Яйца куриные – 5 шт.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 3 столовые ложки проверенного меда отправьте в толстостенный сотейник и распустите на среднем огне. Добавьте соду. Размешайте до появления пены. Как только масса увеличится, отключите огонь.

Шаг 2. Куриные яйца заранее достаньте из холодильника, продукты должны быть комнатной температуры. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем разделите на белки и желтки. Воспользовавшись миксером, взбейте белки в пышную массу.

Шаг 3. Затем введите половину сахарного песка и продолжайте взбивать до состояния плотных пиков.

Шаг 4. Желтки соедините со второй половиной сахарного песка. Взбивайте миксером до побелевшей массы.

Шаг 5. К желтковой массе постепенно введите белки. Плавными движениями снизу вверх вмешайте в тесто.

Шаг 6. Затем влейте медовую субстанцию.

Шаг 7. Снова аккуратно перемешайте.

Шаг 8. Просейте пшеничную муку.

Шаг 9. Лопаткой вмешайте в воздушную массу.

Шаг 10. Разогрейте духовку. Форму, где будете выпекать десерт, выстелите фольгой. Дно и борта смажьте сливочным маслом. Густое тесто переложите в форму. Закройте верх фольгой. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите медовое тесто в духовку.

Шаг 11. Запекайте бисквит в течение 30 минут, затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность.

Шаг 12. Горячее изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме, перевернув ее вверх дном. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы, поддев бока ножом. Остудите на решетке.

Шаг 13. Остывшую медовую заготовку разделите на части и используйте по назначению, промазав любимым кремом. Я предпочитаю сметанный. Наслаждайтесь ароматным десертом! Приятного аппетита!

Лимонный бисквит в домашних условиях

Лимонный бисквит в домашних условиях покорит сердце всех любителей цитрусовых. Пирог получается влажным и необыкновенно ароматным. Приятная легкая кислинка волшебно сочетается с легким воздушным тестом. Сочная выпечка удивит вас и останется в памяти навсегда!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 160 гр.

Сахарный песок – 150 гр.

Лимон – 1 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца заранее достаньте из холодильника, они должны быть комнатной температуры. Достаточно крупный лимон обдайте кипятком, обсушите, нарежьте дольками, удалите косточки. Можно измельчить блендером.

Шаг 2. Согретые куриные яйца обмойте и просушите, а затем вбейте в объемную чашку. Воспользовавшись миксером или венчиком, соедините в гладкую субстанцию. Электрическим прибором получится быстрее. Затем введите сахарный песок и продолжайте взбивать.

Шаг 3. Сюда же просейте пшеничную муку. Для подстраховки насыпьте разрыхлитель. Объедините, перемешав электроприбором.

Шаг 4. В пышную массу введите подготовленный лимон. Перемешайте лопаткой. Разогрейте духовку.

Шаг 5. Форму, где будете выпекать десерт, выстелите фольгой. Дно и борта смажьте сливочным маслом комнатной температуры. Ароматное тесто вылейте в форму. Переключите температурный датчик на 180 градусов. Поместите лимонное тесто в духовку. Запекайте бисквит в течение 30-35 минут.

Шаг 6. Затем проткните изделие деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы проверить готовность пирога. Лимонное изделие достаньте из духовки. Немного остудите в форме.

Шаг 7. Отдохнувший пирог осторожно извлеките из формы. Оставьте на решетке до полного остывания. После остывания разделите на части и используйте по назначению. Наслаждайтесь сочным десертом! Приятного аппетита!