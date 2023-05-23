На днях талантливая Алина Фуди опубликовала новый рецепт в своем кулинарном блоге. Женщина подробно рассказала, как испечь очень пышный бисквитный пирог с сиропом, который будет просто таять во рту.

Для его приготовления нужны самые простые ингредиенты, зато в результате вы получите очень нежный и вкусный десерт. Главное — хорошенько пропитать основу, и тогда оторваться от этого лакомства будет невозможно.

Как вкусно приготовить бисквитный пирог с сиропом

Алина Фуди отметила, что бисквитное тесто не любит стоять, его нужно сразу же отправлять в духовку. Так воздушность не опадет, и основа для пирога получится восхитительной. Во время выпекания духовку открывать нельзя. Важно! После того как вы достанете бисквит из духового шкафа, дайте ему остыть в форме в течение получаса. Только затем уже переходите к следующему этапу приготовления.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Сахар180 г Соль1 щеп. Разрыхлитель0,5 ч. л. Пшеничная мука100 г Подсолнечное масло3 ст. л. Сливочное масло40 г Ванильный сахар10 г Вода140 мл Какао-порошок1 ст. л.

Приготовление

Отделяем белки от желтков. К белкам добавляем соль. Хорошенько взбиваем венчиком или миксером. Постепенно вводим к белкам 80 г сахара, продолжая взбивать. Добавляем ванильный сахар. Тщательно перемешиваем всё венчиком. К белковой смеси вводим желтки, не переставая взбивать. Вливаем подсолнечное масло. Тщательно взбиваем до появления воздушной пышной массы.Постепенно всыпаем к полученной смеси пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем все ингредиенты до однородности. Выливаем готовое тесто в форму, застеленную пергаментом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Даем бисквиту остыть. Готовим сироп. В сотейник всыпаем 100 г сахара и вливаем воду. Отправляем на средний огонь. После закипания варим в течение 5 минут, постоянно помешивая. Убираем с плиты. В горячий сироп добавляем какао и сливочное масло. Хорошенько всё перемешиваем до однородности. Делаем в остывшем бисквите проколы по всему периметру, используя деревянную шпажку. Заливаем его шоколадным сиропом. Даем бисквиту настояться в течение 10 минут при комнатной температуре. Готово!

Аккуратно пройдитесь по краю формы для выпекания, чтобы освободить бисквит. Переложите пропитавшийся сиропом пирог на блюдо. Роскошный десерт можно подавать к столу. Приятного аппетита!