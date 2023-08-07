Для каждой из нас лучшими кондитерами навсегда останутся наши мамы и бабушки. Поэтому я так спешу поделиться с вами рецептом роскошного пирога с вишнями и сырным кремом, который мне передали по наследству. От этой домашней выпечки так и веет теплотой и заботой. Приготовить же такой бисквитный пирог с вишней вовсе не сложно, все продукты доступны и понятны.

В итоге получается такая вкуснятина, что любая кондитерская позавидует. Начинка — невесомая, в меру сладкая, с приятной ягодной кислинкой. А от нежного бисквита так вообще невозможно оторваться. Этот десерт поистине универсален: подойдет и к праздничному столу, и для похода в гости, и к обычному приему пищи. Очень вкусно и красиво!

Как приготовить бисквитный пирог с вишней (без сливочного масла)

Если вы не дружите с домашними сладостями, помните, что бисквит — это та выпечка, с которой справится даже подросток. Главное — не полениться и хорошенько взбить яйца! В качестве начинки я использую маскарпоне (мне так нежнее). Но в оригинальном рецепте мама покупала жирную сметану (сливки) и добавляла еще несколько ложек домашнего творога. Для истинных сладкоежек не будет лишним и немного сгущенки. Количество теста рассчитано на форму диаметром 21 см.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар150 г Пшеничная мука130 г Крахмал30 г Сыр маскарпоне400 г Сливки200 г Сахарная пудра60 г Вишня по вкусу

Приготовление