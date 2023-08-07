Для каждой из нас лучшими кондитерами навсегда останутся наши мамы и бабушки. Поэтому я так спешу поделиться с вами рецептом роскошного пирога с вишнями и сырным кремом, который мне передали по наследству. От этой домашней выпечки так и веет теплотой и заботой. Приготовить же такой бисквитный пирог с вишней вовсе не сложно, все продукты доступны и понятны.
В итоге получается такая вкуснятина, что любая кондитерская позавидует. Начинка — невесомая, в меру сладкая, с приятной ягодной кислинкой. А от нежного бисквита так вообще невозможно оторваться. Этот десерт поистине универсален: подойдет и к праздничному столу, и для похода в гости, и к обычному приему пищи. Очень вкусно и красиво!
Как приготовить бисквитный пирог с вишней (без сливочного масла)
Если вы не дружите с домашними сладостями, помните, что бисквит — это та выпечка, с которой справится даже подросток. Главное — не полениться и хорошенько взбить яйца! В качестве начинки я использую маскарпоне (мне так нежнее). Но в оригинальном рецепте мама покупала жирную сметану (сливки) и добавляла еще несколько ложек домашнего творога. Для истинных сладкоежек не будет лишним и немного сгущенки. Количество теста рассчитано на форму диаметром 21 см.
Ингредиенты
Яйцо5 шт. Сахар150 г Пшеничная мука130 г Крахмал30 г Сыр маскарпоне400 г Сливки200 г Сахарная пудра60 г Вишня по вкусу
Приготовление
- Соедините яйца комнатной температуры с сахаром и взбивайте около 10–15 минут. Яичная пена должна стать густой и пышной, а узор после взбивания еще минуту должен держаться на яичной поверхности. Соедините муку с крахмалом, введите их во взбитые яйца (тремя частями). Перемешайте всё силиконовой лопаткой, чтобы масса не потеряла воздушность.
Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом, или в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазывайте, бисквит при выпекании «цепляется» за стенки формы и растет. Форму с бисквитом поставьте в предварительно разогретую до 170 градусов духовку (средний уровень, режим верх-низ без обдува). Выпекайте изделие 40–45 минут. Готовый бисквит переверните вверх дном на решетку, а через 10 минут снимите фольгу (пергамент) и полностью охладите. Остывший бисквит выньте из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно замотайте его в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 8 часов или на ночь. Таким образом, влага в изделии равномерно распределится, и он будет очень легко нарезаться. Для приготовления крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, добавьте маскарпоне и продолжайте взбивать до стойкой массы.
Промажьте бисквитные лепешки кремом и посыпьте вишнями. Сверху можно присыпать пудрой, обмазать шоколадной глазурью или остатками крема. Отправьте пирог стабилизироваться в холодильник.