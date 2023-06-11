Бисквитный торт с клубникой: пошаговый рецепт

Готовый бисквит лучше отправить настаиваться на восемь часов, и только потом приступать к оформлению торта.

Стартовал сезон домашней клубники, а значит, пришло время пополнить меню блюдами с этой ягодой, которая идеально подходит для десертов, смузи, коктейлей, желе и множества других блюд. Сегодня рекомендуем вам приготовить бисквит с клубникой по рецепту кулинарного блогера из Одессы Валерия Пономаря.

Бисквитный торт с клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 6 шт;

сахар – 150 гр;

мука – 180 гр;

разрыхлитель – 5 гр (необязательно);

ванильный сахар – 5 гр (необязательно).

Для крема:

молоко 2,5% – 800 мл;

желтки – 8 шт;

сахар – 260 гр;

ванильный сахар – 5 гр;

кукурузный крахмал – 4 ст. л с горкой;

сливочное масло – 300 гр;

желатин – 15 гр.

Для начинки:

клубника – 1,2 кг;

шоколад для украшения (необязательно).

Способ приготовления:

Сначала делаем бисквит. Яйца взбивать с сахаром 10 минут до стоячих пиков, затем постепенно вмешать муку с разрыхлителем. Вылить тесто в форму диаметром 26 см и выпекать 20 минут при 170 градусах (конвекция верх и низ). Чтобы тесто не прилипло, лучше форму выстелить по дну и бокам пергаментной бумагой. Готовому бисквиту желательно настояться минимум восемь часов после запекания, и только потом готовить крем

Для крема молоко довести до кипения. В отдельной посуде смешать желтки с сахаром, ванилином и кукурузным крахмалом до однородности, добавить часть молока, и опять хорошо перемешать. Полученную массу медленно влить в оставшееся молоко и непрерывно помешивать на минимальном огне. Варить крем до загустения. Затем крем снять с плиты, вмешать в него масло комнатной температуры.

Далее 15 грамм желатина развести в 50 мл воды и на водяной бане довести его до однородной жидкости. Добавить получившуюся смесь в крем, чтобы он держал форму.

Последний этап – сборка торта. Бисквит разрезать на две части. Нижнюю часть поместить в кольцо, выстеленное пергаментом или пищевой пленкой. Нанести крем и выложить клубнику, разрезанную пополам по окружности. В центр можно положить целые ягоды, а можно и разрезать.

Готовый торт убрать в холодильник на ночь.

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