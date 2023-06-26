Уютное чаепитие с домашней ягодной выпечкой — особый вид удовольствия. Если вы согласны с этим утверждением, значит, бисквитный торт с клубникой, рецептом которого мы сегодня поделимся, несомненно должен стать частью вашего кулинарного блокнота.

Сочетание нежного сметано-сливочного крема с воздушной основой, пропитанной ягодным соусом, покорит сердце любого сладкоежки. Как же это вкусно! Пока сезон клубники не подошел к концу, стоит заняться готовкой этого роскошного лакомства.

Как приготовить бисквитный торт с клубникой

Чтобы десерт получился бесподобным, стоит уделить особое внимание основе. Не приступайте к разрезанию бисквита сразу же, как только достанете его из духовки. В идеале он должен постоять при комнатной температуре в течение 3–5 часов и хорошенько остыть. Лишь затем его можно разрезать.

Ингредиенты

Клубника400 г Сахар300 г Сметана300 г Сливки200 мл Пшеничная мука160 г Лимонный сок10 мл Ванилин по вкусу Яйцо6 шт.

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Всыпаем 150 г сахара и ванилин. Взбиваем всё при помощи миксера до пышной плотной массы. Добавляем просеянную пшеничную муку. Тщательно всё перемешиваем до однородности. Вливаем готовое тесто в форму для выпекания. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Даем бисквиту полностью остыть. Хорошенько промываем ягоды. Удаляем плодоножки. В небольшую глубокую емкость всыпаем 200 г клубники. Перебиваем ее погружным блендером до однородной массы. Оставшуюся клубнику разрезаем на две части. Всыпаем ее в ягодное пюре. Помещаем клубничную массу в сотейник. Добавляем лимонный сок и 30 г сахара. Варим всё в течение 5 минут, постоянно помешивая.Полностью остывший бисквит разрезаем на 3 части. 2 коржа пропитываем ягодным соусом, который успел остыть. Оставляем на полчаса при комнатной температуре. В миске соединяем сметану со сливками жирностью не менее 33 %. Добавляем 120 г сахара. Тщательно взбиваем все ингредиенты до однородной массы.Формируем торт. На блюдо выкладываем корж, пропитанный клубничным соусом. Щедро смазываем его сметанным кремом. Сверху помещаем еще один корж с ягодной пропиткой. Смазываем его кремом.Затем выкладываем корж без пропитки. Смазываем его верх, а также бока торта сметанным кремом. Отправляем десерт в холодильник на 4 часа. Готово!

Если ваш сметанный крем получился недостаточно плотным для украшения торта, можете взять 200 г сливочного сыра. Взбейте его с сахаром (по вкусу) до однородной массы. А затем украсьте готовым кремом десерт, смазав его верх и бока. Задекорируйте торт свежей клубникой и насладитесь его умопомрачительным вкусом.