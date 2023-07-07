Бисквитный рулет с клубникой. Самый удачный рецепт: не ломается и легко сворачивается

Когда-то давно рулет был революционным блюдом в кондитерской индустрии. Этот десерт был не похож на типичный торт, имел измененный внешний вид.

В рулет добавляли фрукты, ягоды, шоколадные начинки. Вскоре, в нашей стране произошел пик популярности рулетов. Многие предприятия, занимающиеся приготовлением рулетов, существуют до сих пор. Правда, качество рулетов заметно пострадало.

Десерт приобрел химический привкус.

Приготовим самостоятельно домашний рулет с пропитанным нежным бисквитом.

Ингредиенты бисквита для рулета:

яйца — 5 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

молоко — 40 г;

растительное масло — 50 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.

Ингредиенты для крема:

сметана — 350 г;

сахарная пудра — 60 г;

ванильный сахар — ч. л.;

клубника — 8 шт.

Приготовление клубничного рулета:

Для приготовления бисквита отделяем заранее желтки от белков. Взбиваем белки миксером до устойчивых пиков, при этом не забываем постепенно высыпать в белковую массу 100 грамм сахара.

Отдельно взбиваем пару минут желтки с остатками сахарного песка и ванильным сахаром. Аккуратно лопаткой добавляем к массе из желтков пышные белки, перемешиваем компоненты.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в два подхода муку в белковую массу. В молоко выливаем растительное масло, добавляем пару ложек бисквитного теста.

Молочную смесь выливаем в общую миску с тестом, перемешиваем. Застилаем противень 30х40 см пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем по дну.

Выпекаем бисквит при 170 градусах в духовке 25 минут.

Остужаем полученный бисквит, снимаем с него пергамент. Выравниваем края бисквита при помощи ножа, с одного из краев делаем насечки глубиной 2 мм.

Смешиваем для крема сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром, взбиваем миксером до образования кремовой текстуры. Выкладываем 90% крема на поверхность бисквита и распределяем, оставляя 2 см с противоположного края без крема.

Нарезаем небольшими тонкими кусочками клубнику, кладем по всей верхушке кремового слоя. При помощи пергамента сворачиваем бисквит в рулет.

Заворачиваем рулет в пергамент, оставляем в холодильной камере на пару часов. Неровные края, то есть обрезки с бисквита измельчаем в блендере.

Смазываем полученный рулет остатками крема, посыпаем бисквитной крошкой.

По желанию рулет можно украсить клубникой для красоты. Получается домашний нежный и сочный рулет с клубникой.