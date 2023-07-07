Бисквитный рулет с клубникой. Самый удачный рецепт: не ломается и легко сворачивается

Когда-то давно рулет был революционным блюдом в кондитерской индустрии. Этот десерт был не похож на типичный торт, имел измененный внешний вид.
В рулет добавляли фрукты, ягоды, шоколадные начинки. Вскоре, в нашей стране произошел пик популярности рулетов. Многие предприятия, занимающиеся приготовлением рулетов, существуют до сих пор. Правда, качество рулетов заметно пострадало.
Десерт приобрел химический привкус.
Приготовим самостоятельно домашний рулет с пропитанным нежным бисквитом.
Ингредиенты бисквита для рулета:
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 120 г;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- молоко — 40 г;
- растительное масло — 50 г;
- ванильный сахар — 2 ч. л.
Ингредиенты для крема:
- сметана — 350 г;
- сахарная пудра — 60 г;
- ванильный сахар — ч. л.;
- клубника — 8 шт.
Приготовление клубничного рулета:
Для приготовления бисквита отделяем заранее желтки от белков. Взбиваем белки миксером до устойчивых пиков, при этом не забываем постепенно высыпать в белковую массу 100 грамм сахара.
Отдельно взбиваем пару минут желтки с остатками сахарного песка и ванильным сахаром. Аккуратно лопаткой добавляем к массе из желтков пышные белки, перемешиваем компоненты.
Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в два подхода муку в белковую массу. В молоко выливаем растительное масло, добавляем пару ложек бисквитного теста.
Молочную смесь выливаем в общую миску с тестом, перемешиваем. Застилаем противень 30х40 см пергаментом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем по дну.
Выпекаем бисквит при 170 градусах в духовке 25 минут.
Остужаем полученный бисквит, снимаем с него пергамент. Выравниваем края бисквита при помощи ножа, с одного из краев делаем насечки глубиной 2 мм.
Смешиваем для крема сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром, взбиваем миксером до образования кремовой текстуры. Выкладываем 90% крема на поверхность бисквита и распределяем, оставляя 2 см с противоположного края без крема.
Нарезаем небольшими тонкими кусочками клубнику, кладем по всей верхушке кремового слоя. При помощи пергамента сворачиваем бисквит в рулет.
Заворачиваем рулет в пергамент, оставляем в холодильной камере на пару часов. Неровные края, то есть обрезки с бисквита измельчаем в блендере.
Смазываем полученный рулет остатками крема, посыпаем бисквитной крошкой.
По желанию рулет можно украсить клубникой для красоты. Получается домашний нежный и сочный рулет с клубникой.