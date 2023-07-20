Бисквитный торт с творожным кремом

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Бисквитный торт с творожным кремом – настоящее украшение праздничного стола и великолепное угощение. Благодаря такому сочетанию десерт получается нежным и тающим как облачко. В этой статье мы постарались собрать только самые вкусные и проверенные рецепты. По каждому из них у вас получится красивый и оригинальный торт для самого важного праздника.

Бисквитный торт с творожным кремом и фруктами

Бисквитный торт с творожным кремом и фруктами – беспроигрышный вариант для пышного торжества. Он вкусный, но не тяжелый для желудка. Даже после основной части с горячими блюдами, всегда останется место для кусочка этого нежного лакомства.

Бисквитный торт с творожным кремом

Ингредиенты –+8 порц.

  • Яйцо куриное 6 шт.
  • Сливки 1 ст.
  • Мука пшеничная 1 ст.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Сыр творожный 450 гр. (или творог)
  • Сахарная пудра ¾ ст.
  • Ягоды  по вкусу (или фрукты)
  • Масло сливочное  для смазывания формы

Шаги 180 мин.

  1. Бисквитный торт с творожным кремом

    Бисквитный торт с творожным кремом готовится просто. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. В глубокую миску разбейте куриные яйца и всыпьте сахар.

  2. Бисквитный торт с творожным кремом

    Миксером взбейте сахар и яйца до пышной однородной массы.

  3. Бисквитный торт с творожным кремом

    Далее небольшими порциями добавляйте просеянную муку. Каждый раз хорошо вымешивайте тесто лопаткой.

  4. Бисквитный торт с творожным кремом

    Оно должно оставаться текучим и воздушным.

  5. Бисквитный торт с творожным кремом

    Для быстроты и удобства используйте для выпечки две формы. Смажьте их сливочным маслом и застелите пергаментом.

  6. Бисквитный торт с творожным кремом

    Распределите тесто по формам и отправьте запекаться. Готовьте бисквит в течение 20-25 минут. Когда бисквиты будут готовы, извлеките их из форм и оставьте остывать на решетке.

  7. Бисквитный торт с творожным кремом

    Каждый бисквитный корж разрежьте на две части.

  8. Бисквитный торт с творожным кремом

    Далее в миске взбейте творожный сыр и сахарную пудру до пышности. Затем влейте сливки и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

  9. Бисквитный торт с творожным кремом

    Нанесите крем на бисквитный корж равномерным слоем.

  10. Бисквитный торт с творожным кремом

    Фрукты и ягоды, которые вы выбрали для торта, хорошо помойте и нарежьте тонкими дольками. Мы выбрали очень вкусное сочетание из клубники и киви.

  11. Бисквитный торт с творожным кремом

    По крему разложите дольки клубки и киви.

  12. Бисквитный торт с творожным кремом

    Промажьте творожным кремом второй корж.

  13. Бисквитный торт с творожным кремом

    Его положите на первый корж промазанной стороной вниз.

  14. Бисквитный торт с творожным кремом

    Затем промажьте корж кремом сверху, разложите ягоды и фрукты и повторите предыдущий шаг. Так соберите весь торт из четырех коржей.

  15. Бисквитный торт с творожным кремом

    Далее смажьте оставшимся творожным кремом верх и бока торта.

  16. Бисквитный торт с творожным кремом

    Украсьте торт свежими ягодами и дольками фруктов, оставьте для пропитки в холодильнике на пару часов. Восхитительный десерт для вашего праздника готов. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным сыром

Бисквитный торт с творожным сыром понравится тем, кто не любит очень сладкие десерты и предпочитает нежную тающую текстуру. Хорошо пропитанные бисквитные коржи и воздушный крем с творожным сыром позволят получить именно такое лакомство. Тортик можно украсить по своему вкусу свежими или консервированными фруктами.

Время готовки – 4-5 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 8 шт.
  • Сахар – 200 гр.
  • Мука пшеничная высший сорт – 400 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Для начинки:

  • Пюре абрикосовое – 300 гр.
  • Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Для крема:

  • Сыр творожный – 500 гр.
  • Пудра сахарная – 70 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Ванилин – 2 гр.

Для сиропа:

  • Сахар – 2 ст.л.
  • Вода – 1 ст.

Для украшения:

  • Крем белковый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для бисквита разделите на две части. В миску разбейте 4 куриных яйца и всыпьте 100 грамм сахара. Взбивайте ингредиенты миксером до пышного состояния.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте через сито.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. За 3-4 приема всыпьте 200 грамм муки ко взбитым яйцам. Перемешайте, тесто должно получиться жидковатым.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Выложите его в жаропрочную форму и отправьте в духовку. Выпекайте бисквит при 180 градусах. Готовый корж извлеките из формы и полностью остудите на решетке. Таким же образом замесите тесто и испеките второй бисквит.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Абрикосовое пюре смешайте с крахмалом. Затем проварите полученную массу до загустения.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло и сахарную пудру. Порциями добавляйте творожный сыр и продолжайте взбивать крем.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. Всыпьте ванилин и еще немного взбивайте крем миксером.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. Каждый бисквитный корж разрежьте на две части. Положите первый корж на блюдо, пропитайте его сладким сиропом. Щедро промажьте его кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Далее положите второй корж, пропитайте его. Сделайте по краю бортик из крема, в середину выложите всю абрикосовую начинку.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 10. Затем положите еще два коржа, пропитайте их сиропом и промажьте сливочным кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 11. Украсьте торт белковым кремом и уберите в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Бисквитный торт с творожным сыром красивый снаружи и в разрезе. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Бисквитно-творожный торт с клубникой

Бисквитно-творожный торт с клубникой – роскошный, изысканный и очень вкусный праздничный десерт. В нем сочетаются нежные бисквитные коржи, умеренно сладкий тающий крем и сочная клубника. А сливочно-клубничный аромат торта никого не оставит равнодушным.

Время готовки –140 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Мука пшеничная высший сорт – 180 гр.
  • Масло сливочное – 250 гр.
  • Сахар – 160 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Для начинки:

  • Творог 9 % – 400 гр.
  • Пудра сахарная – 150 гр.
  • Клубника – 400 гр.
  • Сливки 33 % – 100 мл.

Для украшения:

  • Клубника – 5-6 шт.
  • Шоколад черный – 50 гр.
  • Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно немного подтаяло, и включите духовку. В миске взбейте миксером сахар и мягкое сливочное масло.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. В масляную массу вмешайте по одному оба куриных яйца.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. В отдельную миску просейте пшеничную муку, разрыхлитель для теста и ванилин.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Мучную массу по частям введите в масляную, хорошо перемешайте. У вас получится довольно густое тесто.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Дно разъемной жаропрочной формы застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и просыпьте пшеничной мукой. Выложите в нее одну треть теста.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. Выпекайте бисквит в течение 15 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. Так же поступите с оставшимся тестом. Все три коржа остудите.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. Для крема взбивайте сливки и творог течение двух минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать крем.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 10. Клубнику помойте, оторвите зеленые хвостики и нарежьте пластинками.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 11. На блюдо положите один бисквитный корж, смажьте его кремом, выложите сверху клубничный слой.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 12. Таким образом, чередуя бисквитные коржи, творожный крем и клубнику, соберите весь торт. Бока и верх торта смажьте оставшимся творожным кремом. Щедро посыпьте шоколадной стружкой и украсьте ягодами клубники. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Бисквитный торт с творожно-сметанным кремом

Бисквитный торт с творожно-сметанным кремом – десерт, который не требует особых кулинарных навыков и больших затрат. Поэтому, если у вас намечается застолье, рецепт подобного десерта будет очень кстати, ваши гости останутся довольны.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 120 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Сахар – 120 гр.
  • Сметана – 380 гр.
  • Творог 5 % – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 3 ст.л.
  • Персики консервированные – 1 банка.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Четыре желтка взбейте с 80 граммами сахара до образования светлой пенной массы.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. Белки взбейте с 40 граммами сахара до образования устойчивых пиков.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. Далее аккуратно смешайте белковую массу со взбитыми желтками. Перемешивайте медленными движениями, чтобы масса не утратила пышность.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Далее в полученную массу частями вмешайте просеянную пшеничную муку.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и просыпьте мукой или манной крупой. Выложите в нее тесто.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. Выпекайте бисквит в течение 15-20 минут при 190 градусах. Затем пышный корж разрежьте пополам.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. В миску выложите сметану и всыпьте сахарную пудру, взбивайте ингредиенты в течение 5 минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. Во взбитую массу добавьте творог, перемешайте. Влейте столовую ложку лимонного сока и еще пару минут взбивайте крем миксером.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Консервированные персики нарежьте тонкими дольками.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 10. Бисквит пропитайте соком от консервированных персиков. Промажьте его творожно-сметанным кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 11. На крем разложите консервированные персики.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 12. Далее положите второй бисквитный корж, пропитайте его персиковым сиропом и смажьте кремом. Затем верх и бока торта так же промажьте кремом. Уберите собранный торт в холодильник для пропитки на час.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 13. По своему вкусу украсьте бисквитный торт свежими фруктами и полейте шоколадом. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Торт из бисквитных коржей с кремом-чиз

Торт из бисквитных коржей с кремом-чиз впечатляет своей нежностью. Десерт способен украсить любое торжество, а также удовлетворить вкусы даже самых изысканных гурманов-сладкоежек. Несмотря на свою воздушность, торт отлично держит форму и не оседает.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Сахар – 120 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Мука пшеничная высшего сорта – 90 гр.
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 30 гр.
  • Банан – 1 шт.

Для крема-чиз:

  • Пудра сахарная – 100 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сыр сливочный – 300 гр.
  • Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемную миску разбейте куриные яйца, всыпьте сахар и взбейте продукты миксером. У вас должна получиться светлая пышная масса. Отдельно смешайте крахмал, муку и разрыхлитель для теста. За несколько приемов всыпьте сухую смесь в яичную массу и хорошо перемешайте. Полученное жидкое тесто вылейте в жаропрочную форму. Выпекайте бисквит при 160 градусах в течение 50 минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. Размягченное сливочное масло взбейте миксером вместе с сахарной пудрой. Масса должна получиться однородной и белой.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. В масляную массу добавьте сливочный сыр и продолжайте взбивать до получения пышного крема.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Готовый бисквит полностью остудите и разрежьте на две части. Первый корж положите на блюдо, смажьте кремом. Банан нарежьте тонкими кружочками и разложите их поверх крема-чиз.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Смажьте второй корж кремом и положите его сверху промазанным краем вниз. Промажьте верх и бока торта кремом и украсьте по своему вкусу. Перед подачей держите торт в холодильнике, он хорошо пропитается и приобретет нежную текстуру. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Бисквитный торт с творожным кремом и сгущенкой

Бисквитный торт с творожным кремом и сгущенкой – замечательный десерт с большим количеством нежнейшего крема. Сгущенка обязательно должна быть сделана из цельного молока, от этого во многом зависит вкус десерта. Торт можно делать высоким, с объемными украшениями, крем отлично держит форму.

Время готовки – 3 ч 50 мин.

Время приготовления – 80 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высшего сорта – 130 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Сахар – 100 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Молоко – 80 мл.
  • Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.

Для крема:

  • Масло сливочное 82,5 % – 200 гр.
  • Творог мягкий – 400 гр.
  • Пудра сахарная – 100 гр.
  • Молоко сгущенное – 100 гр.
  • Декор сахарный – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Через сито просейте муку, смешанную с разрыхлителем для теста, добавьте соль и 80 грамм сахара, хорошо перемешайте.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. Аккуратно отделите белки от желтков. Белки выкладывайте в абсолютно сухую емкость.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. Желтки взбейте с молоком.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Далее в полученную массу добавьте растительное масло, еще раз хорошо перемешайте.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. В глубокой миске смешайте мучную массу и жидкую молочно-яичную смесь.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. Белки вместе с 20 граммами сахара взбейте миксером до пышной белой пены.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. Белковую массу очень аккуратно вмешайте в тесто. Чтобы пена не осела, перемешивайте тесто медленными круговыми движениями снизу-вверх.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. Форму для выпечки застелите пергаментом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Вылейте бисквитное тесто в форму. Выпекайте корж при 160 градусах в течение 50 минут. Готовый бисквит оставьте в форме в приоткрытой духовке на 5 минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 10. Полностью остудите бисквит в перевернутом виде, поместите форму на какую-либо подставку.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 11. Остывший бисквит извлеките из формы и разрежьте на две равные части. Если вы хотите получить более высокий торт, то повторите все предыдущие шаги и испеките еще один корж, который также разрежьте пополам.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 12. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером вместе с сахарной пудрой. Взбивайте ингредиенты в течение 8-10 минут, пока масса значительно не увеличится в объеме и не побелеет.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 13. Выложите в миску творог, добавьте к нему сгущенное молоко, погружным блендером пюрируйте творожную массу.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 14. Затем масляную массу и творожную соедините.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 15. Можно переходить к сборке торта. Положите корж на блюдо, смажьте его кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 16. Затем по очереди положите все остальные коржи и смажьте их творожным кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 17. Бока и верх торта также промажьте кремом. Затем украсьте бисквитный торт по своему вкусу, в ход могут идти различные кремы, мастика, посыпки, орехи и ягоды. Перед тем, как подать торт к столу, выдержите его пару часов в холодильнике, чтобы бисквит пропитался кремом. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Бисквитный торт со сливками и творожным кремом

Бисквитный торт со сливками и творожным кремом – изумительное украшение стола и логическое завершение праздника. Рецепт можно назвать универсальным. Меняя фруктовые начинки и используя для украшения разные виды ягод и фруктов, вы каждый раз можете получать абсолютно уникальный вкус десерта.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Сыр творожный сливочный – 280 гр.
  • Сливки 35 % – 500 мл.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко 3,5 % – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Для бисквита:

  • Сахар – 150 гр.
  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Мука пшеничная высший сорт – 150 гр.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца разбейте и отделите белки от желтков. Белки сразу выкладывайте в чистую и сухую емкость, затем уберите их в холодильник на некоторое время. Желтки взбейте с 75 граммами сахара.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. В охлажденные белки добавьте щепотку соли и 75 грамм сахара. Взбивайте эти ингредиенты миксером на высоких оборотах в течение 5-6 минут. Масса должна получиться воздушной и плотной.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. Далее соедините половину белковой и желтковую массы, медленными движениями снизу-вверх перемешайте их.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. В яичную массу просейте пшеничную муку и хорошо перемешайте тесто. Затем добавьте вторую часть взбитых белков.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Готовый бисквит остудите на решетке. Бисквит подготовьте вечером. Когда он полностью остынет, оберните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь «созревать».

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. Сливки должны быть охлажденными. Выложите их в рабочую миску и взбивайте миксером в течение 5 минут, постепенно увеличивая скорость. Затем всыпьте сахарную пудру и продолжайте работать миксером еще пару минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. Творожный сыр немного взбейте отдельно, только после этого добавьте его к взбитым сливкам. Взбивайте крем еще 1-2 минуты, затем уберите его в холодильник.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. Бисквит разрежьте на три равные части. При желании можно пропитать коржи детским соком или сахарным сиропом. Сложите коржи друг на друга и щедро промажьте их сливочным кремом.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Поверхность и бока торта смажьте кремом, отправьте в холодильник на пару часов. Далее еще раз промажьте торт кремом и разровняйте все шероховатости, снова отправьте в холодильник.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 10. Для украшения торта приготовим шоколадную глазурь. В миску выложите две столовые ложки какао-порошка и сахара, выложите 30 грамм сливочного масла и три столовые ложки молока. Перемешайте ингредиенты и поставьте миску в микроволновку на пару минут, периодически открывайте ее и перемешивайте массу. Когда глазурь остынет, полейте ею торт и разложите ягоды и кусочки фруктов. Бисквитный торт выглядит очень нарядно. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

Бисквитный шоколадный торт с творожным кремом

Бисквитный шоколадный торт с творожным кремом – не самая сложная задача, но зато вкус у десерта великолепный. К тому же, бисквитные коржи можно испечь заранее и хранить в замороженном виде сроком до 3 месяцев. Тогда приготовление пышного торта для праздника вообще займет считанные минуты.

Время готовки – 3 ч.15 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная высший сорт – 90 гр.
  • Сахар – 180 гр.
  • Какао-порошок – 35 гр.
  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Соль поваренная – 1 щепотка.

Для творожного крема:

  • Сметана – 200 мл.
  • Творог мягкий – 200 гр.
  • Сахар – 70 гр.
  • Желатин – 5 гр.
  • Вода – 50 мл.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Белки взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Постепенно вводите в пышную массу сахар. Затем по одному введите желтки и продолжайте взбивать.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 2. Далее во взбитую яичную массу введите пшеничную муку и какао, аккуратно все перемешайте.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 3. Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите в нее шоколадное тесто. Запекайте бисквит в духовке при 170 градусах в течение 30-40 минут.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 4. Готовый шоколадный бисквит полностью остудите на решетке.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 5. Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Затем распустите его на водяной бане.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 6. В миске взбейте творог, сметану, сахар и ванилин. Далее добавьте в крем желатиновую массу, хорошо взбейте массу.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 7. Шоколадный бисквит разрежьте пополам и положите одну часть в форму. На бисквит выложите слой творожной массы.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 8. На творожный крем положите второй пласт бисквита и слегка придавите руками. Затем уберите заготовку в холодильник на пару часов, чтобы творожный мусс схватился.

Бисквитный торт с творожным кремом

Шаг 9. Украсить готовый шоколадный бисквитный торт с творожным кремом можно шоколадной глазурью или сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом

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