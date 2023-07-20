Бисквитный торт с творожным кремом – настоящее украшение праздничного стола и великолепное угощение. Благодаря такому сочетанию десерт получается нежным и тающим как облачко. В этой статье мы постарались собрать только самые вкусные и проверенные рецепты. По каждому из них у вас получится красивый и оригинальный торт для самого важного праздника.

Бисквитный торт с творожным кремом и фруктами

Бисквитный торт с творожным кремом и фруктами – беспроигрышный вариант для пышного торжества. Он вкусный, но не тяжелый для желудка. Даже после основной части с горячими блюдами, всегда останется место для кусочка этого нежного лакомства.

Ингредиенты –+8 порц.

Яйцо куриное 6 шт.

Сливки 1 ст.

Мука пшеничная 1 ст.

Сахар-песок 1 ст.

Сыр творожный 450 гр. (или творог)

Сахарная пудра ¾ ст.

Ягоды по вкусу (или фрукты)

Масло сливочное для смазывания формы

Шаги 180 мин.

Бисквитный торт с творожным кремом готовится просто. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. В глубокую миску разбейте куриные яйца и всыпьте сахар. Миксером взбейте сахар и яйца до пышной однородной массы. Далее небольшими порциями добавляйте просеянную муку. Каждый раз хорошо вымешивайте тесто лопаткой. Оно должно оставаться текучим и воздушным. Для быстроты и удобства используйте для выпечки две формы. Смажьте их сливочным маслом и застелите пергаментом. Распределите тесто по формам и отправьте запекаться. Готовьте бисквит в течение 20-25 минут. Когда бисквиты будут готовы, извлеките их из форм и оставьте остывать на решетке. Каждый бисквитный корж разрежьте на две части. Далее в миске взбейте творожный сыр и сахарную пудру до пышности. Затем влейте сливки и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Нанесите крем на бисквитный корж равномерным слоем. Фрукты и ягоды, которые вы выбрали для торта, хорошо помойте и нарежьте тонкими дольками. Мы выбрали очень вкусное сочетание из клубники и киви. По крему разложите дольки клубки и киви. Промажьте творожным кремом второй корж. Его положите на первый корж промазанной стороной вниз. Затем промажьте корж кремом сверху, разложите ягоды и фрукты и повторите предыдущий шаг. Так соберите весь торт из четырех коржей. Далее смажьте оставшимся творожным кремом верх и бока торта. Украсьте торт свежими ягодами и дольками фруктов, оставьте для пропитки в холодильнике на пару часов. Восхитительный десерт для вашего праздника готов. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным сыром

Бисквитный торт с творожным сыром понравится тем, кто не любит очень сладкие десерты и предпочитает нежную тающую текстуру. Хорошо пропитанные бисквитные коржи и воздушный крем с творожным сыром позволят получить именно такое лакомство. Тортик можно украсить по своему вкусу свежими или консервированными фруктами.

Время готовки – 4-5 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 8 шт.

Сахар – 200 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 400 гр.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Для начинки:

Пюре абрикосовое – 300 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Для крема:

Сыр творожный – 500 гр.

Пудра сахарная – 70 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Ванилин – 2 гр.

Для сиропа:

Сахар – 2 ст.л.

Вода – 1 ст.

Для украшения:

Крем белковый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты для бисквита разделите на две части. В миску разбейте 4 куриных яйца и всыпьте 100 грамм сахара. Взбивайте ингредиенты миксером до пышного состояния.

Шаг 2. Пшеничную муку смешайте с разрыхлителем для теста и просейте через сито.

Шаг 3. За 3-4 приема всыпьте 200 грамм муки ко взбитым яйцам. Перемешайте, тесто должно получиться жидковатым.

Шаг 4. Выложите его в жаропрочную форму и отправьте в духовку. Выпекайте бисквит при 180 градусах. Готовый корж извлеките из формы и полностью остудите на решетке. Таким же образом замесите тесто и испеките второй бисквит.

Шаг 5. Абрикосовое пюре смешайте с крахмалом. Затем проварите полученную массу до загустения.

Шаг 6. В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло и сахарную пудру. Порциями добавляйте творожный сыр и продолжайте взбивать крем.

Шаг 7. Всыпьте ванилин и еще немного взбивайте крем миксером.

Шаг 8. Каждый бисквитный корж разрежьте на две части. Положите первый корж на блюдо, пропитайте его сладким сиропом. Щедро промажьте его кремом.

Шаг 9. Далее положите второй корж, пропитайте его. Сделайте по краю бортик из крема, в середину выложите всю абрикосовую начинку.

Шаг 10. Затем положите еще два коржа, пропитайте их сиропом и промажьте сливочным кремом.

Шаг 11. Украсьте торт белковым кремом и уберите в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Бисквитный торт с творожным сыром красивый снаружи и в разрезе. Приятного аппетита!

Бисквитно-творожный торт с клубникой

Бисквитно-творожный торт с клубникой – роскошный, изысканный и очень вкусный праздничный десерт. В нем сочетаются нежные бисквитные коржи, умеренно сладкий тающий крем и сочная клубника. А сливочно-клубничный аромат торта никого не оставит равнодушным.

Время готовки –140 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для коржей:

Мука пшеничная высший сорт – 180 гр.

Масло сливочное – 250 гр.

Сахар – 160 гр.

Ванилин – 2 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Для начинки:

Творог 9 % – 400 гр.

Пудра сахарная – 150 гр.

Клубника – 400 гр.

Сливки 33 % – 100 мл.

Для украшения:

Клубника – 5-6 шт.

Шоколад черный – 50 гр.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно немного подтаяло, и включите духовку. В миске взбейте миксером сахар и мягкое сливочное масло.

Шаг 2. В масляную массу вмешайте по одному оба куриных яйца.

Шаг 3. В отдельную миску просейте пшеничную муку, разрыхлитель для теста и ванилин.

Шаг 4. Мучную массу по частям введите в масляную, хорошо перемешайте. У вас получится довольно густое тесто.

Шаг 5. Дно разъемной жаропрочной формы застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и просыпьте пшеничной мукой. Выложите в нее одну треть теста.

Шаг 6. Выпекайте бисквит в течение 15 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Шаг 7. Так же поступите с оставшимся тестом. Все три коржа остудите.

Шаг 8. Для крема взбивайте сливки и творог течение двух минут.

Шаг 9. Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать крем.

Шаг 10. Клубнику помойте, оторвите зеленые хвостики и нарежьте пластинками.

Шаг 11. На блюдо положите один бисквитный корж, смажьте его кремом, выложите сверху клубничный слой.

Шаг 12. Таким образом, чередуя бисквитные коржи, творожный крем и клубнику, соберите весь торт. Бока и верх торта смажьте оставшимся творожным кремом. Щедро посыпьте шоколадной стружкой и украсьте ягодами клубники. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожно-сметанным кремом

Бисквитный торт с творожно-сметанным кремом – десерт, который не требует особых кулинарных навыков и больших затрат. Поэтому, если у вас намечается застолье, рецепт подобного десерта будет очень кстати, ваши гости останутся довольны.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 120 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар – 120 гр.

Сметана – 380 гр.

Творог 5 % – 200 гр.

Пудра сахарная – 3 ст.л.

Персики консервированные – 1 банка.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Четыре желтка взбейте с 80 граммами сахара до образования светлой пенной массы.

Шаг 2. Белки взбейте с 40 граммами сахара до образования устойчивых пиков.

Шаг 3. Далее аккуратно смешайте белковую массу со взбитыми желтками. Перемешивайте медленными движениями, чтобы масса не утратила пышность.

Шаг 4. Далее в полученную массу частями вмешайте просеянную пшеничную муку.

Шаг 5. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и просыпьте мукой или манной крупой. Выложите в нее тесто.

Шаг 6. Выпекайте бисквит в течение 15-20 минут при 190 градусах. Затем пышный корж разрежьте пополам.

Шаг 7. В миску выложите сметану и всыпьте сахарную пудру, взбивайте ингредиенты в течение 5 минут.

Шаг 8. Во взбитую массу добавьте творог, перемешайте. Влейте столовую ложку лимонного сока и еще пару минут взбивайте крем миксером.

Шаг 9. Консервированные персики нарежьте тонкими дольками.

Шаг 10. Бисквит пропитайте соком от консервированных персиков. Промажьте его творожно-сметанным кремом.

Шаг 11. На крем разложите консервированные персики.

Шаг 12. Далее положите второй бисквитный корж, пропитайте его персиковым сиропом и смажьте кремом. Затем верх и бока торта так же промажьте кремом. Уберите собранный торт в холодильник для пропитки на час.

Шаг 13. По своему вкусу украсьте бисквитный торт свежими фруктами и полейте шоколадом. Приятного аппетита!

Торт из бисквитных коржей с кремом-чиз

Торт из бисквитных коржей с кремом-чиз впечатляет своей нежностью. Десерт способен украсить любое торжество, а также удовлетворить вкусы даже самых изысканных гурманов-сладкоежек. Несмотря на свою воздушность, торт отлично держит форму и не оседает.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сахар – 120 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 90 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Банан – 1 шт.

Для крема-чиз:

Пудра сахарная – 100 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сыр сливочный – 300 гр.

Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемную миску разбейте куриные яйца, всыпьте сахар и взбейте продукты миксером. У вас должна получиться светлая пышная масса. Отдельно смешайте крахмал, муку и разрыхлитель для теста. За несколько приемов всыпьте сухую смесь в яичную массу и хорошо перемешайте. Полученное жидкое тесто вылейте в жаропрочную форму. Выпекайте бисквит при 160 градусах в течение 50 минут.

Шаг 2. Размягченное сливочное масло взбейте миксером вместе с сахарной пудрой. Масса должна получиться однородной и белой.

Шаг 3. В масляную массу добавьте сливочный сыр и продолжайте взбивать до получения пышного крема.

Шаг 4. Готовый бисквит полностью остудите и разрежьте на две части. Первый корж положите на блюдо, смажьте кремом. Банан нарежьте тонкими кружочками и разложите их поверх крема-чиз.

Шаг 5. Смажьте второй корж кремом и положите его сверху промазанным краем вниз. Промажьте верх и бока торта кремом и украсьте по своему вкусу. Перед подачей держите торт в холодильнике, он хорошо пропитается и приобретет нежную текстуру. Приятного аппетита!

Бисквитный торт с творожным кремом и сгущенкой

Бисквитный торт с творожным кремом и сгущенкой – замечательный десерт с большим количеством нежнейшего крема. Сгущенка обязательно должна быть сделана из цельного молока, от этого во многом зависит вкус десерта. Торт можно делать высоким, с объемными украшениями, крем отлично держит форму.

Время готовки – 3 ч 50 мин.

Время приготовления – 80 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта – 130 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Сахар – 100 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 80 мл.

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Для крема:

Масло сливочное 82,5 % – 200 гр.

Творог мягкий – 400 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Молоко сгущенное – 100 гр.

Декор сахарный – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Через сито просейте муку, смешанную с разрыхлителем для теста, добавьте соль и 80 грамм сахара, хорошо перемешайте.

Шаг 2. Аккуратно отделите белки от желтков. Белки выкладывайте в абсолютно сухую емкость.

Шаг 3. Желтки взбейте с молоком.

Шаг 4. Далее в полученную массу добавьте растительное масло, еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 5. В глубокой миске смешайте мучную массу и жидкую молочно-яичную смесь.

Шаг 6. Белки вместе с 20 граммами сахара взбейте миксером до пышной белой пены.

Шаг 7. Белковую массу очень аккуратно вмешайте в тесто. Чтобы пена не осела, перемешивайте тесто медленными круговыми движениями снизу-вверх.

Шаг 8. Форму для выпечки застелите пергаментом.

Шаг 9. Вылейте бисквитное тесто в форму. Выпекайте корж при 160 градусах в течение 50 минут. Готовый бисквит оставьте в форме в приоткрытой духовке на 5 минут.

Шаг 10. Полностью остудите бисквит в перевернутом виде, поместите форму на какую-либо подставку.

Шаг 11. Остывший бисквит извлеките из формы и разрежьте на две равные части. Если вы хотите получить более высокий торт, то повторите все предыдущие шаги и испеките еще один корж, который также разрежьте пополам.

Шаг 12. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером вместе с сахарной пудрой. Взбивайте ингредиенты в течение 8-10 минут, пока масса значительно не увеличится в объеме и не побелеет.

Шаг 13. Выложите в миску творог, добавьте к нему сгущенное молоко, погружным блендером пюрируйте творожную массу.

Шаг 14. Затем масляную массу и творожную соедините.

Шаг 15. Можно переходить к сборке торта. Положите корж на блюдо, смажьте его кремом.

Шаг 16. Затем по очереди положите все остальные коржи и смажьте их творожным кремом.

Шаг 17. Бока и верх торта также промажьте кремом. Затем украсьте бисквитный торт по своему вкусу, в ход могут идти различные кремы, мастика, посыпки, орехи и ягоды. Перед тем, как подать торт к столу, выдержите его пару часов в холодильнике, чтобы бисквит пропитался кремом. Приятного аппетита!

Бисквитный торт со сливками и творожным кремом

Бисквитный торт со сливками и творожным кремом – изумительное украшение стола и логическое завершение праздника. Рецепт можно назвать универсальным. Меняя фруктовые начинки и используя для украшения разные виды ягод и фруктов, вы каждый раз можете получать абсолютно уникальный вкус десерта.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Сыр творожный сливочный – 280 гр.

Сливки 35 % – 500 мл.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко 3,5 % – 3 ст.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Для бисквита:

Сахар – 150 гр.

Яйца куриные – 5 шт.

Мука пшеничная высший сорт – 150 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца разбейте и отделите белки от желтков. Белки сразу выкладывайте в чистую и сухую емкость, затем уберите их в холодильник на некоторое время. Желтки взбейте с 75 граммами сахара.

Шаг 2. В охлажденные белки добавьте щепотку соли и 75 грамм сахара. Взбивайте эти ингредиенты миксером на высоких оборотах в течение 5-6 минут. Масса должна получиться воздушной и плотной.

Шаг 3. Далее соедините половину белковой и желтковую массы, медленными движениями снизу-вверх перемешайте их.

Шаг 4. В яичную массу просейте пшеничную муку и хорошо перемешайте тесто. Затем добавьте вторую часть взбитых белков.

Шаг 5. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите тесто. Выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. Готовый бисквит остудите на решетке. Бисквит подготовьте вечером. Когда он полностью остынет, оберните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь «созревать».

Шаг 6. Сливки должны быть охлажденными. Выложите их в рабочую миску и взбивайте миксером в течение 5 минут, постепенно увеличивая скорость. Затем всыпьте сахарную пудру и продолжайте работать миксером еще пару минут.

Шаг 7. Творожный сыр немного взбейте отдельно, только после этого добавьте его к взбитым сливкам. Взбивайте крем еще 1-2 минуты, затем уберите его в холодильник.

Шаг 8. Бисквит разрежьте на три равные части. При желании можно пропитать коржи детским соком или сахарным сиропом. Сложите коржи друг на друга и щедро промажьте их сливочным кремом.

Шаг 9. Поверхность и бока торта смажьте кремом, отправьте в холодильник на пару часов. Далее еще раз промажьте торт кремом и разровняйте все шероховатости, снова отправьте в холодильник.

Шаг 10. Для украшения торта приготовим шоколадную глазурь. В миску выложите две столовые ложки какао-порошка и сахара, выложите 30 грамм сливочного масла и три столовые ложки молока. Перемешайте ингредиенты и поставьте миску в микроволновку на пару минут, периодически открывайте ее и перемешивайте массу. Когда глазурь остынет, полейте ею торт и разложите ягоды и кусочки фруктов. Бисквитный торт выглядит очень нарядно. Приятного аппетита!

Бисквитный шоколадный торт с творожным кремом

Бисквитный шоколадный торт с творожным кремом – не самая сложная задача, но зато вкус у десерта великолепный. К тому же, бисквитные коржи можно испечь заранее и хранить в замороженном виде сроком до 3 месяцев. Тогда приготовление пышного торта для праздника вообще займет считанные минуты.

Время готовки – 3 ч.15 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высший сорт – 90 гр.

Сахар – 180 гр.

Какао-порошок – 35 гр.

Яйца куриные – 5 шт.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Для творожного крема:

Сметана – 200 мл.

Творог мягкий – 200 гр.

Сахар – 70 гр.

Желатин – 5 гр.

Вода – 50 мл.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Белки взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Постепенно вводите в пышную массу сахар. Затем по одному введите желтки и продолжайте взбивать.

Шаг 2. Далее во взбитую яичную массу введите пшеничную муку и какао, аккуратно все перемешайте.

Шаг 3. Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите в нее шоколадное тесто. Запекайте бисквит в духовке при 170 градусах в течение 30-40 минут.

Шаг 4. Готовый шоколадный бисквит полностью остудите на решетке.

Шаг 5. Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Затем распустите его на водяной бане.

Шаг 6. В миске взбейте творог, сметану, сахар и ванилин. Далее добавьте в крем желатиновую массу, хорошо взбейте массу.

Шаг 7. Шоколадный бисквит разрежьте пополам и положите одну часть в форму. На бисквит выложите слой творожной массы.

Шаг 8. На творожный крем положите второй пласт бисквита и слегка придавите руками. Затем уберите заготовку в холодильник на пару часов, чтобы творожный мусс схватился.

Шаг 9. Украсить готовый шоколадный бисквитный торт с творожным кремом можно шоколадной глазурью или сахарной пудрой. Приятного аппетита!