Биточки из цветной капусты, которые заменят тяжелые мясные котлеты: успеете за 25 минут

Когда мясные котлеты уже приелись, сделайте их из цветной капусты.

Необходим минимум ингредиентов и всего 25 минут вашего времени.

Соберите для биточков продукты по списку:

0,4 килограмма цветной капусты;

1 куриное яйцо;

3 столовые ложки панировочных сухарей;

полпучка укропа или другой зелени;

смесь молотых перцев и поваренная соль по вкусу;

рафинированное подсолнечное масло для жарки.

Отварите цветную капусту, предварительно разделав ее на соцветия.

На это хватит около 6 минут.

Затем слейте воду и прямо в кастрюле разомните овощную массу до состояния пюре.

В небольшой мисочке взбейте яйцо (можно вилкой).

Нашинкуйте укроп или другую зелень на ваше усмотрение (лучше взять несколько видов).

Все это добавьте к капустному пюре. Также посыпьте смесь молотым перцем, небольшим количеством панировочных сухарей, а в конце посолите.

Перемешайте все до однородной массы и сформируйте небольшие котлеты.

Обваляйте их в оставшейся части панировки и выложите ее на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом.

Биточки будут готовы, когда с двух сторон на них появится золотистая корочка.

Для подачи подготовьте сметану или другой соус (желательно с мягким сливочным вкусом).