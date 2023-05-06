Биточки из цветной капусты, которые заменят тяжелые мясные котлеты: успеете за 25 минут

Когда мясные котлеты уже приелись, сделайте их из цветной капусты.
Необходим минимум ингредиентов и всего 25 минут вашего времени.
Соберите для биточков продукты по списку:
- 0,4 килограмма цветной капусты;
- 1 куриное яйцо;
- 3 столовые ложки панировочных сухарей;
- полпучка укропа или другой зелени;
- смесь молотых перцев и поваренная соль по вкусу;
- рафинированное подсолнечное масло для жарки.
Отварите цветную капусту, предварительно разделав ее на соцветия.
На это хватит около 6 минут.
Затем слейте воду и прямо в кастрюле разомните овощную массу до состояния пюре.
В небольшой мисочке взбейте яйцо (можно вилкой).
Нашинкуйте укроп или другую зелень на ваше усмотрение (лучше взять несколько видов).
Все это добавьте к капустному пюре. Также посыпьте смесь молотым перцем, небольшим количеством панировочных сухарей, а в конце посолите.
Перемешайте все до однородной массы и сформируйте небольшие котлеты.
Обваляйте их в оставшейся части панировки и выложите ее на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом.
Биточки будут готовы, когда с двух сторон на них появится золотистая корочка.
Для подачи подготовьте сметану или другой соус (желательно с мягким сливочным вкусом).