Битва за пляжи. Как крымчане борются против прибрежных строек

Милый сердцу курортного предпринимателя пейзаж — домина этажа в три, разделённая на пару десятков номеров. И чтобы стояла прямо на пляже. Как вариант — несколько рядов щитовых домиков на бетонном фундаменте.

В Россию Крым вернулся с давней, так и нереализованной мечтой о более-менее равномерном развитии курортов на побережье. Чтобы снять часть нагрузки с Южного берега, заинтересовать отдыхающих западной и восточной частями полуострова.

А бизнесмены просчитали, какие прибыли принесут участки побережья. По факту, последний неосвоенный резерв Крыма — это западное побережье с знаменитыми песчаными пляжами.