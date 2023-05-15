Битые огурцы – это закуска, пришедшая к нам из Азии и пользующаяся огромным спросом, благодаря своему оригинальному вкусу и непривычному внешнему виду. Как правило, готовится это блюдо с добавлением различных компонентов, например: соевый соус, чеснок, другие овощи или кунжут. Такое необычное сочетание компонентов приведет ваши рецепторы к самому настоящему вкусовому наслаждению, о котором вы уже не сможете забыть!

Битые огурцы по-китайски

Битые огурцы по-китайски – это пикантная закуска, которую можно запросто подать к праздничному столу и не сомневаться, что даже самые придирчивые гости усомнятся в вашем кулинарном таланте. Такое кушанье пользуется огромной популярностью, особенно в сочетании с мясом либо картофелем.

Ингредиенты –+2 порц.

Огурец 500 гр.

Соус соевый 2 ст.л.

Масло подсолнечное 1 ст.л.

Кунжутное масло 1 ч.л.

Уксус яблочный 6% ½ ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Перец чили ½ шт.

Кунжутные семена 1 ч.л.

Шаги 30 мин.

Начнем готовить битые огурцы. Плотные огурцы без видимых повреждений хорошенько промываем. Каждый плод разрезаем вдоль на две части. Помещаем овощи в пакет и отбиваем кухонным молоточком в пол силы. Выкладываем основной компонент в глубокую миску. Нарезаем произвольными ломтиками среднего размера. Зубки чеснока очищаем и режем на слайсы, полукольцами нарезаем перец чили и при желании избавляемся от семян. Добавки забрасываем к огурцам. Высыпаем семена кунжута. Заправляем закуску яблочным уксусом, соевым соусом и подсолнечным маслом – старательно перемешиваем и убираем на полку холодильной камеры примерно на полчаса. Спустя 30 минут снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Битые огурцы с соевым соусом

Битые огурцы с соевым соусом – это закуска на азиатский манер, которая обязательно придется по вкусу всем, кто любит оригинальные и необычные блюда. Подать такие огурчики можно, как в качестве самостоятельного кушанья, так и дополнить жареное мясо либо запеченную рыбу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Огурцы – 6 шт.

Перец чили – 1 шт.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Уксус рисовый – 2 ст.л.

Кинза – 3 веточки.

Кунжут – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, тщательно промываем огурчики и даем время им обсохнуть.

Шаг 2. Кладем овощи на разделочную доску и накрываем пищевой пленкой, отбиваем кухонным молоточком либо скалкой.

Шаг 3. Режем огурцы на бруски и смешиваем с измельченным перцем чили и чесноком.

Шаг 4. Следом забрасываем рубленую кинзу и готовим заправку: в пиале объединяем соль, сахарный песок, уксус, соевый соус и кунжутное масло.

Шаг 5. Переливаем маринад к огурцам в тарелку, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении получаса. Перед подачей украшаем кунжутом. Готовьте и получайте удовольствие!

Битые огурцы по-корейски

Битые огурцы по-корейски представляют собой легкое блюдо с особой пикантностью, для готовки которого нам потребуются такие компоненты, как бальзамический уксус, семена белого кунжута и многое другое. Попробовав такие огурчики лишь однажды, вы вернетесь к этому рецепту еще много-много раз!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Перец чили – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Уксус бальзамический – 2 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Кунжут белый – 1 ч.л.

Кинза – ½ пучка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем плоды, срезаем «попки» и укладываем в пакет – отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.

Шаг 2. Режем на более мелкие сегменты.

Шаг 3. Очищаем чеснок и нарезаем мелкими ломтиками, перец чили – кольцами.

Шаг 4. Огурцы загружаем обратно в пакет и добавляем чили с чесноком, бальзамический уксус, сахар, соевый соус, соль и подсолнечное масло.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и даем пропитаться добавками около 5 минут.

Шаг 6. Перекладываем закуску на сервировочное блюдо, присыпаем кунжутом и кинзой, и подаем. Приятного аппетита!

Битые огурцы с чесноком

Битые огурцы с чесноком готовятся всего лишь за полчаса, а своими вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом поражают, в приятном смысле этого слова. Используя простые и доступные ингредиенты, вы можете запросто удивить членов своей семьи!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза/петрушка – 3-4 веточки.

Соус соевый – 20 мл.

Уксус рисовый – 30 мл.

Масло кунжутное – 15 мл.

Перец чили – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и обсушиваем, срезаем хвостики и делим пополам. Чайной ложкой удаляем семенную область.

Шаг 2. Кладем плоды срезом вниз, придавливаем плоской стороной ножа и нарезаем ломтиками.

Шаг 3. Подливаем к овощам уксус и соевый соус, слегка присаливаем.

Шаг 4. Состав перемешиваем и настаиваем 15-20 минут, изредка помешивая для равномерного насыщения добавками.

Шаг 5. Не теряя времени, мелко нарезаем перец чили и зубчики очищенного чеснока.

Шаг 6. Огурчики отжимаем от маринада и смешиваем с зеленью, чесноком и чили.

Шаг 7. Заправляем кунжутным маслом и при необходимости сдабриваем дополнительной порцией соевого соуса – мешаем.

Шаг 8. Перекладываем закуску в сервировочную чашу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат «Битые огурцы» с креветками

Салат «Битые огурцы» с креветками – это простая в приготовлении, но праздничная и питательная закуска. Благодаря овощам и морепродуктам, такой салат содержит в себе большое количество белков и клетчатки, соответственно, идеально подходит для позднего ужина.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 шт.

Креветки отварные – 200 гр.

Перец чили – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Уксус рисовый – 1 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Масло кунжутное – ½ ч.л.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом маринуем креветки, для этого в пиалу наливаем кунжутное и растительное масло – нагреваем в микроволновой печи и дополняем измельченным чесноком и острым перцем. Погружаем в состав морепродукты и оставляем на полчаса.

Шаг 2. Плотные огурчики ополаскиваем и разрезаем вдоль, предварительно избавившись от «попок». Любым удобным способом удаляем мягкую часть, оставляя лишь твердую.

Шаг 3. Выкладываем плоды на доску и отбиваем скалкой до характерного треска, но не переусердствуем.

Шаг 4. Огурцы режем слегка под углом на ломтики среднего размера. Нарезку солим и поливаем уксусом, даем постоять 20 минут.

Шаг 5. По истечении времени, овощи отжимаем и перемешиваем с креветками.

Шаг 6.Сдабриваем закуску соевым соусом и семенами кунжута.

Шаг 7. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Битые огурцы с говядиной

Битые огурцы с говядиной – это питательный салат, на готовку которого вам не придется тратить много времени и сил, однако, это кушанье надолго избавит вас от ненавистного чувства голода и зарядит энергией до самого вечера. Подготавливаем продуктовый набор и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для салата:

Говядина – 200 гр.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Кунжут – 2 ст.л.

Для огурцов:

Огурцы – 2 шт.

Уксус – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем огурцы, крупно нарезаем и, уложив в пакет, отбиваем скалкой либо кухонным молоточком.

Шаг 2. Овощные ломтики объединяем с измельченным чесноком и поливаем уксусом, соевым соусом и оливковым маслом. По желанию дополняем любимыми приправами, перемешиваем и убираем на 20 минут в холодильную камеру.

Шаг 3. Мясо тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами. Режем на тонкие «ленты» и быстро обжариваем на раскаленной сковороде до изменения оттенка.

Шаг 4. Говядину выкладываем в емкость и добавляем полоски болгарского перца, пикантную морковь и пропитанные маринадом огурчики.

Шаг 5. Салат сервируем и поливаем кунжутным маслом вместе с соевым соусом. Украшаем кунжутом и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Салат из битых огурцов с кешью

Салат из битых огурцов с кешью – это оригинальное сочетание компонентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Весь секрет невероятного вкуса заключается в заправке, с приготовлением которой справится каждый. Подать закуску можно как сразу же, так и дать ей время пропитаться в холодильнике.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Кинза – 1 пучок.

Кешью – 4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 4 ч.л.

Масло подсолнечное – 1,5 ст.л.

Уксус рисовый – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбиваем плоды плоской стороной ножа и произвольно нарезаем.

Шаг 2. Чеснок мелко рубим либо натираем на терке с мелкими отверстиями, крупно шинкуем ароматную зелень.

Шаг 3. В салатнике объединяем все нарезанные компоненты.

Шаг 4. Для приготовления заправки в отдельной емкости смешиваем уксус с кунжутным маслом, сахарным песком и соевым соусом.

Шаг 5. Высыпаем орехи к овощам, добавляем заправку и старательно перемешиваем.

Шаг 6. Ароматную закуску подаем к столу на радость семье и гостям. Готовьте и получайте удовольствие!

Салат из битых огурцов с кальмаром

Салат из битых огурцов с кальмаром – это праздничное кушанье, которое не только обладает потрясающими вкусовыми характеристиками, но еще и выглядит очень эффектно. Подача зависит от вас: можно выложить компоненты отдельно, а можно просто перемешать.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Огурцы – 8 шт.

Кальмары в собственном соку – 200 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Перец болгарский – 1 шт.

Соус соевый – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус – 2 ст.л.

Масло кунжутное – 1 ст.л.

Соус «табаско» – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем плоды, обсушиваем и режем пополам. Отбиваем скалкой или кухонным молоточком в пол силы.

Шаг 2. Вычищаем влажную часть огурца при помощи чайной ложки и произвольно измельчаем.

Шаг 3. Нарезку солим и даем немного постоять, пока не выделится сок. Отжимаем.

Шаг 4. Чеснок пропускаем через пресс и отправляем к огурцам.

Шаг 5. Мякоть сладкого перца режем на продолговатые тонкие полоски и выкладываем к другим компонентам.

Шаг 6. Заправляем овощи уксусом, сахарным песком, соевым соусом, кунжутным маслом и острым соусом – перемешиваем.

Шаг 7. К салату выкладываем маринованные кальмары (готовые), смешиваем и подаем. Приятного аппетита!