Битые огурцы

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Битые огурцы – это закуска, пришедшая к нам из Азии и пользующаяся огромным спросом, благодаря своему оригинальному вкусу и непривычному внешнему виду. Как правило, готовится это блюдо с добавлением различных компонентов, например: соевый соус, чеснок, другие овощи или кунжут. Такое необычное сочетание компонентов приведет ваши рецепторы к самому настоящему вкусовому наслаждению, о котором вы уже не сможете забыть!

Битые огурцы по-китайски

Битые огурцы по-китайски – это пикантная закуска, которую можно запросто подать к праздничному столу и не сомневаться, что даже самые придирчивые гости усомнятся в вашем кулинарном таланте. Такое кушанье пользуется огромной популярностью, особенно в сочетании с мясом либо картофелем.

Битые огурцы

Ингредиенты –+2 порц.

  • Огурец 500 гр.
  • Соус соевый 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное 1 ст.л.
  • Кунжутное масло 1 ч.л.
  • Уксус яблочный 6% ½ ст.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Перец чили ½ шт.
  • Кунжутные семена 1 ч.л.

Шаги 30 мин.

  1. Битые огурцы

    Начнем готовить битые огурцы. Плотные огурцы без видимых повреждений хорошенько промываем.

  2. Битые огурцы

    Каждый плод разрезаем вдоль на две части.

  3. Битые огурцы

    Помещаем овощи в пакет и отбиваем кухонным молоточком в пол силы.

  4. Битые огурцы

    Выкладываем основной компонент в глубокую миску.

  5. Битые огурцы

    Нарезаем произвольными ломтиками среднего размера.

  6. Битые огурцы

    Зубки чеснока очищаем и режем на слайсы, полукольцами нарезаем перец чили и при желании избавляемся от семян.

  7. Битые огурцы

    Добавки забрасываем к огурцам.

  8. Битые огурцы

    Высыпаем семена кунжута.

  9. Битые огурцы

    Заправляем закуску яблочным уксусом, соевым соусом и подсолнечным маслом – старательно перемешиваем и убираем на полку холодильной камеры примерно на полчаса.

  10. Битые огурцы

    Спустя 30 минут снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Битые огурцы с соевым соусом

Битые огурцы с соевым соусом – это закуска на азиатский манер, которая обязательно придется по вкусу всем, кто любит оригинальные и необычные блюда. Подать такие огурчики можно, как в качестве самостоятельного кушанья, так и дополнить жареное мясо либо запеченную рыбу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 6 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Масло кунжутное – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Уксус рисовый – 2 ст.л.
  • Кинза – 3 веточки.
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, тщательно промываем огурчики и даем время им обсохнуть.

Битые огурцы

Шаг 2. Кладем овощи на разделочную доску и накрываем пищевой пленкой, отбиваем кухонным молоточком либо скалкой.

Битые огурцы

Шаг 3. Режем огурцы на бруски и смешиваем с измельченным перцем чили и чесноком.

Битые огурцы

Шаг 4. Следом забрасываем рубленую кинзу и готовим заправку: в пиале объединяем соль, сахарный песок, уксус, соевый соус и кунжутное масло.

Битые огурцы

Шаг 5. Переливаем маринад к огурцам в тарелку, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении получаса. Перед подачей украшаем кунжутом. Готовьте и получайте удовольствие!

Битые огурцы

Битые огурцы по-корейски

Битые огурцы по-корейски представляют собой легкое блюдо с особой пикантностью, для готовки которого нам потребуются такие компоненты, как бальзамический уксус, семена белого кунжута и многое другое. Попробовав такие огурчики лишь однажды, вы вернетесь к этому рецепту еще много-много раз!

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 500 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Уксус бальзамический – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Кунжут белый – 1 ч.л.
  • Кинза – ½ пучка.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем плоды, срезаем «попки» и укладываем в пакет – отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.

Битые огурцы

Шаг 2. Режем на более мелкие сегменты.

Битые огурцы

Шаг 3. Очищаем чеснок и нарезаем мелкими ломтиками, перец чили – кольцами.

Битые огурцы

Шаг 4. Огурцы загружаем обратно в пакет и добавляем чили с чесноком, бальзамический уксус, сахар, соевый соус, соль и подсолнечное масло.

Битые огурцы

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем и даем пропитаться добавками около 5 минут.

Битые огурцы

Шаг 6. Перекладываем закуску на сервировочное блюдо, присыпаем кунжутом и кинзой, и подаем. Приятного аппетита!

Битые огурцы

Битые огурцы с чесноком

Битые огурцы с чесноком готовятся всего лишь за полчаса, а своими вкусовыми характеристиками и насыщенным ароматом поражают, в приятном смысле этого слова. Используя простые и доступные ингредиенты, вы можете запросто удивить членов своей семьи!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 500 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза/петрушка – 3-4 веточки.
  • Соус соевый – 20 мл.
  • Уксус рисовый – 30 мл.
  • Масло кунжутное – 15 мл.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи промываем и обсушиваем, срезаем хвостики и делим пополам. Чайной ложкой удаляем семенную область.

Битые огурцы

Шаг 2. Кладем плоды срезом вниз, придавливаем плоской стороной ножа и нарезаем ломтиками.

Битые огурцы

Шаг 3. Подливаем к овощам уксус и соевый соус, слегка присаливаем.

Битые огурцы

Шаг 4. Состав перемешиваем и настаиваем 15-20 минут, изредка помешивая для равномерного насыщения добавками.

Битые огурцы

Шаг 5. Не теряя времени, мелко нарезаем перец чили и зубчики очищенного чеснока.

Битые огурцы

Шаг 6. Огурчики отжимаем от маринада и смешиваем с зеленью, чесноком и чили.

Битые огурцы

Шаг 7. Заправляем кунжутным маслом и при необходимости сдабриваем дополнительной порцией соевого соуса – мешаем.

Битые огурцы

Шаг 8. Перекладываем закуску в сервировочную чашу и подаем к столу. Приятного аппетита!

Битые огурцы

Салат «Битые огурцы» с креветками

Салат «Битые огурцы» с креветками – это простая в приготовлении, но праздничная и питательная закуска. Благодаря овощам и морепродуктам, такой салат содержит в себе большое количество белков и клетчатки, соответственно, идеально подходит для позднего ужина.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 шт.
  • Креветки отварные – 200 гр.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Уксус рисовый – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Масло кунжутное – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом маринуем креветки, для этого в пиалу наливаем кунжутное и растительное масло – нагреваем в микроволновой печи и дополняем измельченным чесноком и острым перцем. Погружаем в состав морепродукты и оставляем на полчаса.

Битые огурцы

Шаг 2. Плотные огурчики ополаскиваем и разрезаем вдоль, предварительно избавившись от «попок». Любым удобным способом удаляем мягкую часть, оставляя лишь твердую.

Битые огурцы

Шаг 3. Выкладываем плоды на доску и отбиваем скалкой до характерного треска, но не переусердствуем.

Битые огурцы

Шаг 4. Огурцы режем слегка под углом на ломтики среднего размера. Нарезку солим и поливаем уксусом, даем постоять 20 минут.

Битые огурцы

Шаг 5. По истечении времени, овощи отжимаем и перемешиваем с креветками.

Битые огурцы

Шаг 6.Сдабриваем закуску соевым соусом и семенами кунжута.

Битые огурцы

Шаг 7. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Битые огурцы

Битые огурцы с говядиной

Битые огурцы с говядиной – это питательный салат, на готовку которого вам не придется тратить много времени и сил, однако, это кушанье надолго избавит вас от ненавистного чувства голода и зарядит энергией до самого вечера. Подготавливаем продуктовый набор и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Для салата:

  • Говядина – 200 гр.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Масло кунжутное – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Кунжут – 2 ст.л.

Для огурцов:

  • Огурцы – 2 шт.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем огурцы, крупно нарезаем и, уложив в пакет, отбиваем скалкой либо кухонным молоточком.

Битые огурцы

Шаг 2. Овощные ломтики объединяем с измельченным чесноком и поливаем уксусом, соевым соусом и оливковым маслом. По желанию дополняем любимыми приправами, перемешиваем и убираем на 20 минут в холодильную камеру.

Битые огурцы

Шаг 3. Мясо тщательно промываем и насухо промакиваем бумажными полотенцами. Режем на тонкие «ленты» и быстро обжариваем на раскаленной сковороде до изменения оттенка.

Битые огурцы

Шаг 4. Говядину выкладываем в емкость и добавляем полоски болгарского перца, пикантную морковь и пропитанные маринадом огурчики.

Битые огурцы

Шаг 5. Салат сервируем и поливаем кунжутным маслом вместе с соевым соусом. Украшаем кунжутом и незамедлительно приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Битые огурцы

Салат из битых огурцов с кешью

Салат из битых огурцов с кешью – это оригинальное сочетание компонентов, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Весь секрет невероятного вкуса заключается в заправке, с приготовлением которой справится каждый. Подать закуску можно как сразу же, так и дать ей время пропитаться в холодильнике.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 500 гр.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Кешью – 4 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 4 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 1,5 ст.л.
  • Уксус рисовый – 1,5 ст.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Масло кунжутное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отбиваем плоды плоской стороной ножа и произвольно нарезаем.

Битые огурцы

Шаг 2. Чеснок мелко рубим либо натираем на терке с мелкими отверстиями, крупно шинкуем ароматную зелень.

Битые огурцы

Шаг 3. В салатнике объединяем все нарезанные компоненты.

Битые огурцы

Шаг 4. Для приготовления заправки в отдельной емкости смешиваем уксус с кунжутным маслом, сахарным песком и соевым соусом.

Битые огурцы

Шаг 5. Высыпаем орехи к овощам, добавляем заправку и старательно перемешиваем.

Битые огурцы

Шаг 6. Ароматную закуску подаем к столу на радость семье и гостям. Готовьте и получайте удовольствие!

Битые огурцы

Салат из битых огурцов с кальмаром

Салат из битых огурцов с кальмаром – это праздничное кушанье, которое не только обладает потрясающими вкусовыми характеристиками, но еще и выглядит очень эффектно. Подача зависит от вас: можно выложить компоненты отдельно, а можно просто перемешать.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 8 шт.
  • Кальмары в собственном соку – 200 гр.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Уксус – 2 ст.л.
  • Масло кунжутное – 1 ст.л.
  • Соус «табаско» – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем плоды, обсушиваем и режем пополам. Отбиваем скалкой или кухонным молоточком в пол силы.

Битые огурцы

Шаг 2. Вычищаем влажную часть огурца при помощи чайной ложки и произвольно измельчаем.

Битые огурцы

Шаг 3. Нарезку солим и даем немного постоять, пока не выделится сок. Отжимаем.

Битые огурцы

Шаг 4. Чеснок пропускаем через пресс и отправляем к огурцам.

Битые огурцы

Шаг 5. Мякоть сладкого перца режем на продолговатые тонкие полоски и выкладываем к другим компонентам.

Битые огурцы

Шаг 6. Заправляем овощи уксусом, сахарным песком, соевым соусом, кунжутным маслом и острым соусом – перемешиваем.

Битые огурцы

Шаг 7. К салату выкладываем маринованные кальмары (готовые), смешиваем и подаем. Приятного аппетита!

Битые огурцы

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