Бизнес-решения для торговли. Диспенсеры для стаканов

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Если вы похожи на меня, вы начинаете каждый день с чашки кофе. Это не невероятное предположение, учитывая, что 68 процентов пьющих кофе (и я предполагаю, что вы один из них) имеют чашку в течение первого часа после пробуждения.

С 100 миллионов пьющих кофе только в США, это не удивительно , что индустрия находится на подъеме. Если вы думали о том, чтобы объединить свою любовь к кофе с предпринимательским духом, то нет лучшего времени, чтобы открыть кофейню.

Одним из первых серьезных шагов, которые вы предпримете для открытия вашей кофейни, является создание бизнес-плана. В этом документе подробно описывается, чем является ваш бизнес, насколько он будет прибыльным, определяется ваша клиентская база, исследуются конкуренты, планы роста, а также предлагаются стратегии устранения неполадок, если вам нужна помощь в достижении ваших целей.

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