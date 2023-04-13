Благородная старина в интерьере домашней библиотеки

Интерьеры домашних библиотек бесконечно разнообразны по стилю оформления, но им присущи несколько общих особенностей. Это спокойная атмосфера, ощущение уюта и неповторимого очарования, которое возникает в тихом, комфортабельном помещении. Особенное настроение создают старинная мебель для библиотек из натурального дерева, кожаные диванные кресла с латунными пуговками-креплениями по краям, массивные витрины с коллекционными предметами на полках, овальные журнальные столики на гнутых ножках. В домашней библиотеке всегда хочется задержаться, рассмотреть детали, помечтать, полистать альбомы об искусстве и просто отдохнуть от городской жизни.

Личное пространство для отдыха и творчества

Проектирование интерьера библиотеки и подбор мебели для квартиры или загородного дома осуществляются почти одновременно. В распоряжении дизайнеров – готовые мебельные наборы, отдельные предметы и модули, из которых создается тематическая композиция, например:

аутентичная историческая классика в английском, итальянском, американском и других стилях;

гармоничное объединение старины и современности;

библиотека дворянской усадьбы (пространство в частном доме для отдыха и творческой работы).

Стиль оформления, как и мебель для домашнего кабинета, выбираются не только на основании личных предпочтений, но и с учетом площади пространства, высоты потолков, уровня естественного освещения, особенностей планировки. Важно создать атмосферу настоящей библиотеки, которая является хранителем знаний, местом отдыха, творческим уголком.

Благородство и респектабельность в коллекциях мебели Fabian Smith

Интернет-магазин Fabian Smith представляет возможность заказать мебель элитных серий из массива ценных пород дерева для создания обстановки библиотек и домашних кабинетов. В наличии коллекции итальянских, английских, американских мебельных фабрик с мировым именем. Это фамильные бренды Betamobili, ArteVeneziana, Duresta, Brianform A.R.T. Furniture и другие именитые марки. Огромное количество аксессуаров, светильников и оригинальных предметов обстановки, которые вы найдете в каталоге «Фабиан Смит», позволит сформировать самобытную дизайнерскую композицию. Большинство коллекций создано по классическим мотивам XVII–XX веков.

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