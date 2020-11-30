Благотворительные кинопоказы готовит для севастопольцев «Команда жизни»

Фото: Pixabay.com

Зарядиться новогодним настроением, при этом сделав доброе дело, севастопольцев приглашает общественная организация «Команда жизни». Волонтёры готовят ежегодную серию благотворительных кинопоказов, которые стали уже хорошей предпраздничной традицией. Входной билет на вечер – подарки для особенных детей города – подопечных «Команды жизни».

АНАСТАСИЯ БАЛИЦКАЯ, председатель волонтёрской организации «Команда жизни»: «Принимают, в основном, разные мягкие игрушки, наборы для творчества, краски, пластилин, кварцевый песок – в общем, всё, что может помочь раскрыть внутренний творческий потенциал каждого ребёнка. В конце декабря мы проведём праздничные мероприятия для наших подопечных, особенных ребят. Или же приедем к ним в гости, и каждого поздравим лично».

Взамен каждого дарителя приглашают зарядиться атмосферой приближающихся праздников, проведя вечер в тёплой компании за просмотром душевных короткометражных фильмов и мультфильмов. Показы пройдут 7-го, 10-го, 13-го и 16-го декабря с 17:00 до 20:30 в творческой мастерской «Камни на море» по адресу Кулакова, 84.

Также гостей ждёт благотворительная новогодняя ярмарка. Встречи пройдут с необходимыми в нынешней эпидемической ситуации мерами предосторожности и в компаниях до 10 человек. Чтобы записаться на кинопоказ, необходимо написать сообщение в группе «Команда жизни» во ВКонтакте или лично Анастасии Балицкой.