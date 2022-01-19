Благотворительный центр для нуждающихся открыли в Симферополе

В Симферополе при Свято-Екатерининском храме, расположенном на улице 60 лет Октября, открыли центр благотворительной помощи «Екатерининский». Подготовка к открытию шла с лета прошлого года.

Основное направление центра — это вещевая, социальная и гуманитарная помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также помощь женщинам, которые готовятся стать мамами.

— Мы соединяем тех, кто хочет помочь с теми, кому нужна помощь. Поэтому мы принимаем вещи от всех, кто приносит. Потом мы пересматриваем и перебираем, но очень просим тех, кто будет приносить вещи все-таки ориентироваться, чтобы приносить такие вещи, которые они сами бы потом носили, — рассказал настоятель Свято-Екатерининского храма иерей Дионисий Волков. В Феодосии прошел взрослый благотворительный «Бал у Айвазовского»