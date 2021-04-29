«Благоустройство» Херсонеса раскритиковал научный совет Минкульта России

Благоустройство территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» раскритиковали на заседании секции Градостроительного регулирования Федерального Научно-методического совета при Минкультуры России. Протокол заседания имеется в распоряжении редакции телеканала «НТС», документ подписан архитектором-реставратором высшей категории, членом Президиума Союза реставраторов России Борисом Пастернаком.

Научный совет установил, что все элементы благоустройства, в том числе деревянные дороги, настилы, смотровая площадка и прочий современный декор древнего города был выполнен по заказу Фонда гуманитарных наук «Моя история» в рамках проведения временного фестиваля «Исторический парк – Херсонес Таврический» в 2020 году.

Учёные-участники обсуждения сложившейся ситуации, известной им по обращениям севастопольцев, решили:

«Вызывает сомнение целесообразность реализации дальнейшего благоустройства отдельными очередями, в отсутствии комплексного проекта, согласованного в установленном порядке, на основе широкого научного и профессионального обсуждения, с учётом общественной и культурной значимости объекта культурного наследия».

Научно-методический совет Минкульта России настаивает: предлагаемое благоустройство территории заповедника «Херсонес Таврический» не должно оказывать влияние на целостность восприятия исторического ландшафта и видовых раскрытий. Все элементы благоустройства объекта из списка ЮНЕСКО должны соответствовать лучшим образцам мировой практики существования подобных территорий.

Также на заседании секции Градостроительного регулирования Научно-методического совета при Минкультуры России было высказано мнение о несоответствии элементов благоустройства и новоделов, возведённых в Херсонесе, высокому статусу музея-заповедника:

«Новые объекты осмотра, облик которых носит дискуссионный характер, должны быть демонтированы или заменены в рамках комплексного проекта сохранения, консервации и благоустройства территории музея-заповедника.

Напомним: также недавно севастопольцами и научно-методическим советом при Управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя был раскритикован проект осовременивания древнего Туманного колокола Херсонеса. Проектировщики предлагали украсить его яркой декоративной подсветкой и оснастить автоматическим боем.

ПО ТЕМЕ: Проект приспособления Туманного колокола Херсонеса к современности отклонён.