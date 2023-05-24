Рецепты Блин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минуты По Admin - 24 мая, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Диетологи и нутрициологи в один голос утверждают, что больше внимания среди приемов пищи нужно уделять завтраку. У нас есть отличный рецепт блюда, которое не только будет вкусным, но и сытным. Овсяный блин – без преувеличения придуманное блюдо, точнее трансформированное из обычного блинчика, но с добавлением овсяных хлопьев вместо пшеничной муки. Такая замена сумела превратить обычное блюдо в полезный суперфуд, который советуют готовить на завтрак. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Его можно подавать в качестве отдельного блюда с бананами или соленой рыбой, а можно дополнять яйцами и овощами. Рецепт овсяномлинца на сковороде Время: 15 – 30 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 6 столовых ложек овсяных хлопьев; – куриное яйцо; – 80 граммов молока; – соль; – 3 грамма семян кунжута; – 10 граммов семян льна. Дополнительно: – 3 куриных яйца; – помидор; – руккола; – 40 граммов сливочного масла; – соль. Приготовление: Овсяные хлопья перебиваем в муку в блендере. Муку смешиваем с яйцом, молоком, семенами льна, кунжутом и солью. Жарим блинчик на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны. Помидор бланшируем и очищаем от кожуры. Нарезаем кубиком по 0,5 сантиметра, солим и добавляем мелко нарезанный базилик. Делаем скрембл из двух яиц и подаем на блины с томатной сальсой. Приятного аппетита! Также отличным завтраком станет цельнозерновой тост с домашней вареной колбасой и овощным салатом. А как сделать домашнюю вареную колбасу ищите в нашем рецепте. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню материЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту