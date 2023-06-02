Рецепты Блинчики будут как облачка: какой ингредиент для этого нужен По Admin - 2 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Блинчики – очень популярное блюдо на наших столах. Но не все знают, как сделать их максимально воздушными и нежными. В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, здесь не требуется сложных манипуляций. И есть один секретный ингредиент, который точно сделает разницу. Не пропустите Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Рецепт нежных блинов Время: 20 минут Порций: 10 блинов Вкус лета / Фото Pixabay Ингредиенты: – 1 стакан пшеничной муки; – 2 яйца; – 1 стакан молока; – 3/4 стакана газировки; – щепотка соли; – 3 столовые ложки растительного масла. Приготовление: В миске смешайте муку, яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности. Добавьте растительное масло и снова перемешайте. Жарьте блины на разогретой сковороде с тонким дном. Подавайте блинчики с любимыми приложениями. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусе