Если вы не любите блюда из кабачков, значит, вам не попадалось действительно удачного рецепта. Редакция «Со Вкусом» предлагает оценить идею приготовления необычных кабачковых оладий без муки. Чтобы получить по-настоящему вкусное низкокалорийное блюдо, вам понадобятся абсолютно доступные и бюджетные продукты: молодые кабачки, овсянка и немного твердого сыра.

Готовые блинчики из кабачков с овсяными хлопьями получаются пышными, нежными и очень аппетитными! Овсянка в составе хороша тем, что не впитывает в себя масло, поэтому оладьи получаются абсолютно нежирными. Уверяем: попробовав эту вкуснятину однажды, вы больше не захотите готовить кабачки иначе.

Блинчики из кабачков с овсяными хлопьями: советы по приготовлению

Такие кабачковые блинчики особенно хороши в качестве гарнира к основному блюду либо как закуска на праздничный стол. Для большей сытости в тесто часто добавляют немного ветчины. Как вариант, каждый остывший оладушек можно смазать майонезом с чесноком, а сверху положить по тонкой дольке помидора. Но и это уже по желанию. Экспериментируйте на здоровье!

Ингредиенты

Кабачок500 г Творог150 г Овсяные хлопья130 г Яйцо2 шт. Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп. Паприка1 щеп. Базилик по вкусу

Приготовление

В первую очередь залейте овсяные хлопья кипяченой водой (достаточно 200 мл). Оставьте на 20 минут. Оставшуюся жидкость слейте. Кабачки натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите массу от сока. Смешайте овсянку с кабачками, измельченным чесноком, тертым сыром, солью и специями. Можно добавить мелко порезанную зелень. Вбейте яйца и хорошо вымешайте массу. Разогрейте масло в сковороде и выложите кабачковое тесто по 1 столовой ложке. Обжарьте оладьи на небольшом огне до румяности. В среднем каждую сторону нужно обжаривать около 3 минут.

К таким нежным, сытным и вкусным блинчикам вы можете сделать быстрый салатик из свежих овощей. Отлично подойдет и соус из сметаны, соевого соуса и дижонской горчицы. А вот о пользе кабачков и кому их есть противопоказано можно узнать здесь.