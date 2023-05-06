Блинчики из сыра для основы мини-рулетиков: вы будете в восторге

Эти блинчики станут отличной основой для рулетов с овощной или мясной начинкой.

Солоноватый сырный вкус сделает блюдо еще ароматнее.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,15 килограмма сыра твердых сортов;

1 стакан белой муки;

полтора стакана молока;

2 куриных яйца;

по 1 чайной ложке сахарного песка, поваренной соли и разрыхлителя;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

немного сливочного масла по вкусу;

полпучка укропа или другой зелени.

Слегка подогрейте молоко и добавьте в него сахарный песок, яйца и соль.

Туда же всыпьте просеянную муку и разрыхлитель (можно делать это прямо над миской).

Натрите сыр на любой терке и соедините с мучной смесью.

Мелко нашинкуйте зелень и добавьте ее к общей массе вместе с подсолнечным маслом.

ВАЖНО! После добавления каждого ингредиента перемешивайте тесто до однородного состояния.

Поставьте сковороду, смазанную маслом, на огонь.

Когда она накалится, можете начинать выпекать блины.

Не забывайте подливать подсолнечное масло, чтобы ничего не пригорело.

В готовые блинчики заверните заранее приготовленную начинку. Снова обжарьте их на сковороде по 15-25 секунд с каждой стороны.