Блинчики рвутся или выходят с комочками: есть одно распространенное заблуждение

С джемом, с сыром или мясные – блины вкусные с разными начинками. Конечно, при условии, что они правильно приготовлены.

Немного муки, воды, молока, яйцо и масло, щепотка соли и сахара – готовить блины очень просто. Их так любят дети и обожают взрослые. Однако иногда во время жарки они разваливаются или выходят с комочками. Рассказываем, в чем может быть причина.

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Что пошло не так

Обычно причина неудачи скрывается в консистенции теста. Оно должно немного напоминать сметану. Более тонкое тесто – это простой способ получить вафли, а не блины. После жарки блины нужно складывать друг на друга – благодаря этому они будут хорошо увлажнены.

Тесто для блинов не должно быть очень редким, также не забудьте налить в него немного масла.

Прекрасный завтрак / Фото unsplash

Как нужно жарить

Как пожарить блины, чтобы не пересушить их? Главное – установить достаточно сильный огонь. После того, как вы налили часть теста на сковороду, ловким движением хорошо распределите тесто по сковороде.

Какую сковороду выбрать для жарки блинчиков?

Блинчики жарят на тонкой сковороде, предназначенной специально для этого блюда. Чуть более толстые и менее подсохшие блины отлично выйдут на традиционной чугунной сковороде.

Стоит ли переворачивать блины несколько раз?

Эффектно выглядит подбрасывание блинов в воздухе, но это не обязательно. Лучше не переворачивать блинчик бесконечно с одной стороны на другую. Такой подход может привести к пересыханию.

Сама жарка не должна быть слишком длительным процессом. При большом огне нужно несколько минут, чтобы блинчик «схватил» цвет с двух сторон и не высох.

Как приготовить идеальные блины

Есть несколько простых правил:

Тесто должно быть слегка густой консистенцией.

Влейте в тесто немного растительного масла.

При необходимости при жарке добавьте на сковороду немного масла.

Во время жарки блины нельзя переворачивать без надобности.

Жарка не должна длиться долго и должно происходить на достаточно сильном огне.

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