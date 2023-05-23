Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

Приготовление блинов — это традиция, которая пришла к славянским народам с давних времен. Первый рецепт блинов относится к X веку. Однако, есть предположение, что блины были известны намного раньше.
Актуальность этого блюда объясняется тем, что приготовление не занимает много времени и готовится из простых компонентов.
Первые блины готовились из муки с добавлением воды или молока. Обжаривали блины на сливочном масле или жире.
Сейчас блины стали более модернизированным блюдом. В блинное тесто добавляется кефир, замес делается из манной крупы и прочих видов муки.
Стоит приготовить один из актуальных видов блинов — “шестьсот”.
Ингредиенты теста для блинов “шестьсот”:
- яйца — 3 шт.;
- соль — ч. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- молоко — 500 мл;
- мука — 250 г;
- кипяток — 150 мл;
- растительное масло — 3 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 400 г;
- яйцо — шт.;
- сахар — 90 г;
- кукурузный крахмал — ст. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Приготовление блинов “шестьсот”:
Яйца смешиваем с солью и сахаром, взбиваем при помощи венчика. К яичной смеси выливаем молоко, просеиваем муку, замешивая тесто.
В тесто выливаем сперва кипяток, смешиваем. Затем добавляем растительное масло, снова смешиваем и оставляем на 15 минут.
Далее нужно обжарить тонкие блины до золотистого цвета на сковороде.
Для приготовления начинки к ажурным блинам, надо в отдельной миске соединить творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом.
Заранее следует растопить сливочное масло и добавить в творог. Полученную начинку надо распределить по поверхности каждого блина.
Далее блины надо скрутить в рулеты, разрезать пополам. Форму для выпечки следует смазать сливочным маслом, выложить туда дольки блинных рулетов открытым концом с начинкой вверх.
Блины смазываем сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем в духовке при 180 градусах полчаса.
Дополнительно к творожной начинке можно высыпать изюм и другие сухофрукты. Получаются сытные творожные блины на каждый день.