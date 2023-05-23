Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

Приготовление блинов — это традиция, которая пришла к славянским народам с давних времен. Первый рецепт блинов относится к X веку. Однако, есть предположение, что блины были известны намного раньше.

Актуальность этого блюда объясняется тем, что приготовление не занимает много времени и готовится из простых компонентов.

Первые блины готовились из муки с добавлением воды или молока. Обжаривали блины на сливочном масле или жире.

Сейчас блины стали более модернизированным блюдом. В блинное тесто добавляется кефир, замес делается из манной крупы и прочих видов муки.

Стоит приготовить один из актуальных видов блинов — “шестьсот”.

Ингредиенты теста для блинов “шестьсот”:

яйца — 3 шт.;

соль — ч. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

молоко — 500 мл;

мука — 250 г;

кипяток — 150 мл;

растительное масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 400 г;

яйцо — шт.;

сахар — 90 г;

кукурузный крахмал — ст. л.;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление блинов “шестьсот”:

Яйца смешиваем с солью и сахаром, взбиваем при помощи венчика. К яичной смеси выливаем молоко, просеиваем муку, замешивая тесто.

В тесто выливаем сперва кипяток, смешиваем. Затем добавляем растительное масло, снова смешиваем и оставляем на 15 минут.

Далее нужно обжарить тонкие блины до золотистого цвета на сковороде.

Для приготовления начинки к ажурным блинам, надо в отдельной миске соединить творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом.

Заранее следует растопить сливочное масло и добавить в творог. Полученную начинку надо распределить по поверхности каждого блина.

Далее блины надо скрутить в рулеты, разрезать пополам. Форму для выпечки следует смазать сливочным маслом, выложить туда дольки блинных рулетов открытым концом с начинкой вверх.

Блины смазываем сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем в духовке при 180 градусах полчаса.

Дополнительно к творожной начинке можно высыпать изюм и другие сухофрукты. Получаются сытные творожные блины на каждый день.