Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

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Приготовление блинов — это традиция, которая пришла к славянским народам с давних времен. Первый рецепт блинов относится к X веку. Однако, есть предположение, что блины были известны намного раньше.

Актуальность этого блюда объясняется тем, что приготовление не занимает много времени и готовится из простых компонентов.

Первые блины готовились из муки с добавлением воды или молока. Обжаривали блины на сливочном масле или жире.

Сейчас блины стали более модернизированным блюдом. В блинное тесто добавляется кефир, замес делается из манной крупы и прочих видов муки.

Стоит приготовить один из актуальных видов блинов — “шестьсот”.

Ингредиенты теста для блинов “шестьсот”:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — ч. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • молоко — 500 мл;
  • мука — 250 г;
  • кипяток — 150 мл;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог — 400 г;
  • яйцо — шт.;
  • сахар — 90 г;
  • кукурузный крахмал — ст. л.;
  • сливочное масло — 40 г.

Приготовление блинов “шестьсот”:

Яйца смешиваем с солью и сахаром, взбиваем при помощи венчика. К яичной смеси выливаем молоко, просеиваем муку, замешивая тесто.

В тесто выливаем сперва кипяток, смешиваем. Затем добавляем растительное масло, снова смешиваем и оставляем на 15 минут.

Далее нужно обжарить тонкие блины до золотистого цвета на сковороде.

Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

Для приготовления начинки к ажурным блинам, надо в отдельной миске соединить творог с яйцом, сахаром и кукурузным крахмалом.

Заранее следует растопить сливочное масло и добавить в творог. Полученную начинку надо распределить по поверхности каждого блина.

Далее блины надо скрутить в рулеты, разрезать пополам. Форму для выпечки следует смазать сливочным маслом, выложить туда дольки блинных рулетов открытым концом с начинкой вверх.

Блины смазываем сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем в духовке при 180 градусах полчаса.

Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

Блины «600». Забытый бабушкин рецепт: сытное творожное лакомство

Дополнительно к творожной начинке можно высыпать изюм и другие сухофрукты. Получаются сытные творожные блины на каждый день.

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