Блины на воде – это очень простая и быстрая кулинарная идея. Угощение получается тонким, эластичным и нежным по вкусу. Кулинарный процесс не займет много времени и не потребует большого количества ингредиентов. Готовый продукт подавайте с различными дополнениями или используйте для приготовления питательных закусок с начинкой.

Тонкие ажурные блины на воде с дырочками

Домашние блины с дырочками и ажурным узором радуют не только внешним видом, но и вкусом. Продукт выходит тонким и хрустящим. Можно подавать самостоятельно или с аппетитной начинкой.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Кипяток 250 мл.

Вода 250 мл.

Соль 1 щепотка

Сахар-песок ½ ч.л.

Сода пищевая ⅔ ч.л.

Масло растительное 30 мл.

Масло сливочное для жарки

Шаги 20 мин.

Тонкие блины на воде приготовить очень просто. Тщательное просеиваем муку через мелкое сито и смешиваем ее с содой. Делаем в сухой массе небольшое углубление и разбиваем сюда одно куриное яйцо. Заливаем продукты чуть остывшим кипятком и тут же перемешиваем. Вслед за кипятком вливаем воду. Сразу же добавляем соль и сахар. Начинаем взбивать массу до гладкого состояния и исчезновения комочков. В конце вмешиваем ложку растительного масла. После приготовления теста, хорошо разогреваем сковороду. Обмазываем поверхность сливочным маслом и вливаем мучную массу. Жарим продукт до румянца с обеих сторон. Хрустящие блины на воде с дырочками готовы к подаче. Раскладывайте угощение по тарелкам и ставьте на стол!

Блины на воде с яйцами и мукой — классический рецепт

Простой и быстрый рецепт домашних блинов – на воде с мукой и яйцами. С приготовлением справятся даже новички. Готовый продукт порадует нежным вкусом и аппетитным видом.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 2 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Разбиваем в глубокую посуду куриное яйцо и тщательно взбиваем его с сахаром и солью.

2. Отдельно просеиваем муку с содой. Всыпаем сухой продукт в яичную смесь.

3. Кипятим воду и даем ей остыть до комнатной температуры. Переливаем к остальным ингредиентам. Сразу добавляем растительное масло и начинаем вымешивать массу, пока не исчезнут все комочки.

4. Накаляем сковороду на плите, обмазываем ее сливочным маслом. Вливаем немного теста, распределяем его по поверхности и жарим с обеих сторон до румянца.

5. Тонкие блины на воде готовы. Выкладывайте их в порционную тарелку и подавайте к столу!

Как испечь постные блины на воде без яиц?

Аппетитные мучные блины можно приготовить по постному рецепту без использования яиц. Такой вариант подходит также и для веганского меню. Оцените простое исполнение и нежный вкус готового продукта.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Вода – 0,5 л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 60 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Вливаем в емкость растительное масло. Размешиваем продукт с солью и сахаром.

2. В смесь просеиваем пшеничную муку. Сразу же вливаем кипяченую воду и начинаем взбивать тесто. Оно должно выйти жидким и без комочков.

3. Хорошо прогреваем сковороду с растительным маслом. Вливаем сюда немного теста, равномерно распределяем его и начинаем обжаривать на умеренном огне.

4. Подрумяниваем продукт с обеих сторон по 1-2 минуты.

5. Тонкие золотистые блины без яиц на воде готовы. Выкладывайте угощение на тарелки и подавайте к столу!

Ажурные блинчики на минеральной воде с дырочками

Оригинальный рецепт домашних блинов на минералке оценят многие хозяйки. Продукт выходит тонким и хрустящим. Он составит отличную компанию горячим блюдам вашего стола.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Вода минеральная – 2 ст.

Соль – 10 гр.

Сахар – 20 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

1. При необходимости пропускаем муку через мелкую сеточку. Погружаем ее в глубокую посуду и размешиваем с содой.

2. Делаем в сухом продукте воронку. В нее разбиваем куриное яйцо.

3. Вливаем в массу минеральную воду, масло растительное, всыпаем сахар и соль, и начинаем вымешивать. Взбиваем венчиком до получения гладкой жидковатой смеси.

4. Вливаем тесто в разогретую со сливочным маслом сковороду. Равномерно распределяем продукт по поверхности и обжариваем с обеих сторон.

5. Тонкие домашние блины с аппетитными дырочками готовы. Выкладывайте их на тарелку, дополняйте по вкусу и подавайте к столу!

Нежные и воздушные дрожжевые блины на воде

Блины на воде из дрожжевого теста получаются нежными и яркими по вкусу. Возьмите на заметку рецепт, на приготовление которого не уйдет много времени. Готовое угощение можно подавать на завтрак или обед.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Вода – 350 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 60 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сырые дрожжи разламываем на мелкие куски, добавляем к ним сахар и немного теплой воды. Размешиваем и оставляем на 7-10 минут.

2. В это время взбиваем до однородной массы куриные яйца с солью.

3. В приготовленную опару просеиваем муку и вливаем яичную смесь. Вымешиваем продукты.

4. Вливаем кипяченую воду. Размешиваем до гладкой массы. Оставляем продукт на 30 минут и после добавляем к нему растительное масло.

5. Обжариваем воздушный дрожжевой продукт на сковороде со сливочным маслом. Для приготовления каждой стороны понадобится не больше минуты.

6. Аппетитные домашние блинчики перекладываем на тарелку и угощаем или близких!

Простой рецепт приготовления блинов на воде без дрожжей

Самый упрощенный вариант приготовить блины в домашних условиях – на воде без использования дрожжей. Мучной продукт порадует нежным вкусом и ярким внешним видом. Подавайте к завтраку!

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Разбиваем яйцо в глубокую посуду. Соединяем его с солью и сахаром, взбиваем венчиком до однородной смеси.

2. Отдельно пропускаем муку через сито и размешиваем ее с чайной ложкой разрыхлителя.

3. Соединяем мучную смесь с яичной, заливаем кипяченой водой. Тщательно вымешиваем тесто до исчезновения комочков, затем присоединяем растительное масло. Снова размешиваем.

4. Обмазываем прогретую сковороду куском сливочного масла. Порционно выливаем мучную массу на поверхность. Равномерно распределяем продукт и жарим до румяной корочки с обеих сторон.

5. После приготовления золотистые блины на воде выкладываем в тарелку и подаем к столу. Можно дополнить сливочным маслом, вареньем или сметаной.

Как испечь тонкие и хрустящие заварные блины на кипятке?

Тонкие и хрустящие домашние блины можно приготовить из заварного теста с кипятком. Продукт порадует ярким видом и насыщенным вкусом. Питательное угощение идеально подходит к завтраку.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Мука – 170 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Кипяток – 250 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Подготовим необходимые ингредиенты. Муку можно заранее просеять.

2. Разбиваем яйцо, соединяем его с солью и сахаром, затем взбиваем венчиком. Затем добавляем сюда сливочное масло в жидком состоянии. Вымешиваем до однородности.

3. Постепенно всыпаем муку и размешиваем массу до исчезновения комочков. Постоянно помешивая венчиком, вливаем стакан кипятка.В конце добавляем столовую ложку растительного масла.

4. Настаиваем тесто в комнатной температуре 20 минут, а после порционно вливаем его в раскаленную сковороду.

5. Обжариваем продукт с обеих сторон до золотистого оттенка.

6. Выкладываем тонкие хрустящие блины из заварного теста на тарелку и подаем к столу!

Классический рецепт приготовления блинов на 1 литр воды

Идеальные домашние блины выходят по классическому рецепту на 1 литр воды. Вкусное и питательное угощение можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве основы для других закусок.

Время готовки: 15 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Мука – 350 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Через мелкое сито пропускаем необходимое количество муки. Смешиваем сухой продукт с содой, сахаром и солью.

2. Разбиваем в мучную массу два куриных яйца. Начинаем размешивать.

3. Вливаем теплую кипяченую воду и продолжительно взбиваем массу до разбивания комочков. В конце присоединяем растительное масло.

4. Обжариваем блины в хорошо прогретой сковороде на растопленном сливочном масле. На каждую сторону понадобится не более одной минуты.

5. Румяные блины на воде по традиционному рецепту готовы. Выкладывайте на тарелку и дополняйте ваш стол!

Диетические блины на воде с рисовой мукой

Облегченный и низкокалорийный вариант приготовления домашних блинов – из рисовой муки на воде. Порадуйте себя и близких здоровым и питательным продуктом. Идеально подходит для семейного завтрака.

Время готовки: 15 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Мука рисовая – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Сода – 0,5 ч.л.

Лимон – 0,5 шт.

Масло оливковое – 30 мл.

Процесс приготовления:

1. Рисовую муку размешиваем, чтобы напитать воздухом и разбить возможные комочки. Погружаем продукт в глубокую миску. Сюда же разбиваем куриные яйца, добавляем по вкусу сахар и соль.

2. Следом добавляем оливковое масло и соду. Выжимаем сок из половинки лимона.

3. Вливаем кипяченую воду и начинаем размешивать продукты. Продолжительно взбиваем до получения гладкого тягучего теста.

4. Хорошо прогреваем сковороду и вливаем в нее мучную заготовку. Обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

5. Аппетитные и полезные блины из рисовой муки готовы. Подавайте блюдо на стол и угощайте родных!

Как испечь ПП овсяные блины на воде?

Приверженцы здорового питания оценят простой рецепт питательных овсяных блинов на воде. Такое блюдо идеально подойдет для завтрака. Продукт отличается хорошим составом и небольшим содержанием калорий.

Время готовки: 15 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Хлопья овсяные – 100 гр.

Вода – 60 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Разбиваем куриное яйцо в глубокую тарелку. Высыпаем к ним овсяные хлопья. Измельчаем их по желанию.

2. Дальше добавляем щепотку соли и вливаем воду. Тщательно вымешиваем массу. Должно выйти тягучее тесто.

3. Нагреваем сковороду на плите. Вливаем сюда заготовку из овсяных хлопьев. Жарим около 3 минут на умеренном огне.

4. Аккуратно переворачиваем блин лопаткой и жарим еще столько же.

5. Готовые овсяные блины выкладываем на тарелку и подаем к столу!

Блины из гречневой муки на воде

Блины из гречневой муки на воде – это оригинальное угощение для вашего домашнего стола. Такие блинчики отличается интересным ярким вкусом и особой воздушностью. К тому же, они очень полезные. Берите кулинарную идею для ваших аппетитных завтраков или перекусов.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука гречневая – 1 ст.

Вода – 0,5 л.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Масло растительное/сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца разбиваем в удобную глубокую посуду. Взбиваем их до образования плотной белой смеси. Оставляем на пару минут для большего насыщения кислородом. Такое простое действие сделает блинное тесто более воздушным.

Шаг 2. Отмеряем указанное количество воды. Ее температура должна быть около 30-40 градусов. Добавляем в теплую воду соль и сахар. Перемешиваем до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 3. Просеиваем в воду гречневую муку. Постоянно перемешиваем до получения однородной смесь. Гречневая мука более крупная, чем пшеничная. Поэтому очень важно размешивать ее в теплой воде.

Шаг 4. Вливаем к мучной смеси яичную смесь. Замешиваем воздушное и однородное тесто для блинов.

Шаг 5. Разогреваем сковороду. Смазываем ее сливочным маслом или небольшим количеством растительного. Порционно с помощью половника вливаем гречневое тесто. Размазываем его по поверхности сковороды.

Шаг 6. Обжариваем с одной стороны, после переворачиваем и готовим до румянца с другой стороны, перекладываем на плоскую тарелку. Также поступаем и с оставшимся тестом.

Шаг 7. Вкуснейшие блины из гречневой муки на воде готовы. Подавайте их к столу со сливочным маслом. Приятного аппетита!

Блины из ржаной муки на воде

Блины из ржаной муки на воде получаются очень воздушными, румяными и ажурными. Их можно подавать самостоятельно, дополнив сливочным маслом, или наполнить различными начинками по вашему вкусу. Для приготовления аппетитных ржаных блинов в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука ржаная – 2 ст.

Мука пшеничная – 1 ст.

Вода – 6 ст.

Яйцо – 3 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 2 ст.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Сода/разрыхлитель – 1 ч.л./2 ч.л.

Сало – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца разбиваем в глубокую миску для замешивания теста.

Шаг 2. Сюда выливаем воду, но не всю. В процессе готовки воду будем постепенно доливать. Для начала можно влить 1-2 стакана.

Шаг 3. Начинаем взбивать яйца с водой.

Шаг 4. Указанное количество ржаной муки высыпаем в отдельную глубокую миску.

Шаг 5. Постепенно вливаем в муку воду и перемешиваем до однородной смеси без комочков.

Шаг 6. Если мы добавим всю воду сразу, то ржаную муку не получится вымешать до исчезновения комков. Так же добавляем не всю воду, немного оставляем.

Шаг 7. Постепенно в мучную смесь вводим яйца, взбитые с водой.

Шаг 8. Посте всыпаем пшеничную муку. Взбиваем все вместе на небольшой скорости.

Шаг 9. Вливаем половину оставшейся воды.

Шаг 10. Также вливаем три столовые ложки растительного масла.

Шаг 11. Продолжаем взбивать миксером.

Шаг 12. Вводим указанное количество сахара.

Шаг 13. Дальше добавляем соль по вкусу.

Шаг 14. Вливаем оставшуюся воду.

Шаг 15. Взбиваем до однородности.

Шаг 16. Теперь подготовим соду и лимонную кислоты. При желании, эти два компонента можно заменить разрыхлителем.

Шаг 17. Вводим соду и лимонную кислоту (разрыхлитель).

Шаг 18. Продолжаем взбивать тесто.

Шаг 19. Разогреваем сковороду и обмазываем ее кусочком сала. Порционно выливаем сюда нежное и воздушное ржаное тесто.

Шаг 20. Подрумяниваем блинчики на сковороде с обеих сторон.

Шаг 21. Блины из ржаной муки на воде готовы. Подавайте их к столу сразу или дополняйте начинками по вкусу.

Блины из кукурузной муки на воде

Блины из кукурузной муки на воде получаются очень яркими, воздушными и интересными по вкусу. Если вы хотите попробовать что-то новое и при этом простое на своей кухне, обязательно приготовьте такие блинчики по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 4 ст.л.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 1 ст.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем кукурузную муку в глубокую миску.

Шаг 2. Сюда же отправляем немного пшеничной муки.

Шаг 3. Добавляем к продуктам соль и сахар.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Шаг 5. Вливаем воду. Ее количество можно регулировать по своему усмотрению. Добавляйте столько, сколько возьмет тесто.

Шаг 6. Тщательно вымешиваем массу, пока не получится однородная масса без комочков. Учитывайте, что тесто должно быть жидковатым.

Шаг 7. Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом. Порционно вливаем сюда яркое кукурузное тесто.

Шаг 8. Подрумяниваем блинчики на сковороде с обеих сторон.

Шаг 9. Блины из кукурузной муки на воде готовы. Подавайте их к столу, дополнив сметаной или кусочком сливочного масла. Приятного аппетита!

Блины на воде с разрыхлителем

Блины на воде с разрыхлителем выходят очень нежными, тонкими и воздушными. Приготовить их в домашних условиях очень просто. Берите на заметку несложный и быстрый рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Получится даже у новичков!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 230 гр.

Вода – 500 мл.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 2 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем указанное количество муки и просеиваем ее в глубокую миску.

Шаг 2. Перемешиваем муку с разрыхлителем и постепенно вливаем воду. Начинаем перемешивать.

Шаг 3. Доливаем всю воду. Выливаем сюда отдельно взбитые яйца с солью, сахаром и растительным маслом.

Шаг 4. Тщательно все вымешиваем до получения однородного теста без комочков.

Шаг 5. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда готовое жидковатое тесто с помощью половника. Смазываем сковороду растительным маслом, только перед выпеканием первого блина.

Шаг 6. Обжариваем с одной стороны, аккуратно переворачиваем шумовкой и доводим до румянца с другой стороны. Так поступаем со всем тестом.

Шаг 7. Блины на воде с разрыхлителем готовы. Подавайте к столу или дополняйте различными начинками по вкусу!

Манные блины на воде

Манные блины на воде – это оригинальное решение для вашего семейного завтрака или перекуса. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Ваши близкие будут в восторге от нежных и воздушных манных блинчиков. Подавайте их к столу со сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями по вкусу.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа манная – 200 гр.

Мука – 250 гр.

Яйцо – 3 шт.

Дрожжи сухие – 1 ст.л.

Вода – 750 мл.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания блинов.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагревам примерно до 35-40 градусов 100 мл воды. Всыпаем в теплую воду сухие дрожжи, соль и сахар. Оставляем на 5 минут.

Шаг 2. В подошедшую опару отправляем манку, муку и доливаем оставшуюся, комнатной температуры, воду. Тщательно перемешиваем до исчезновения комочков, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 2 часа.

Шаг 3. Спустя время тесто станет воздушным и увеличится в объеме.

Шаг 4. В отдельную посуду разбиваем куриные яйца, вливаем к ним растительное масло. Взбиваем вилкой до однородности.

Шаг 5. Переливаем в тесто яичную смесь. Перемешиваем все венчиком.

Шаг 6. Разогреваем сковороду и обмазываем растительным маслом. Порционно вливаем готовое тесто, распределяем его по поверхности сковороды.

Шаг 7. Обжариваем каждый блинчик до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Перед подачей каждый блинчик смазываем растопленным сливочным маслом.

Шаг 9. Манные блины на воде готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!