Блины с яблочными кружочками: начинка без особого труда

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Admin
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Такое блюдо еще называют блинчиками с припеком, потому что для него не нужно отдельно готовить начинку.

Это рецепт значительно сэкономит ваше время.

На 8 порций вам нужно такое количество продуктов:

  • 4 куриных яйца;
  • 2 стакана пшеничной муки;
  • 3 стакана молока;
  • 1 столовая ложка сахарного песка;
  • 0,05 килограмма сливочного масла;
  • 1 чайная ложка соли без горки;
  • несколько яблок;
  • немного подсолнечного масла для выпекания.

В глубокую емкость поместите желки и добавьте к ним сливочное масло, молоко, соль, и сахарный песок. 

Во время помешивания (венчиком) постепенно всыпайте просеянную муку. 

Затем добавьте белки и также тщательно перемешайте.

Очистите яблоки от шкурки, вырежьте серединку и нарежьте фрукт на кружочки. Они должны быть похожи на кольца консервированных ананасов.

Положите кружочки (в среднем по 4 на один блин) на разогретую и смазанную сливочным маслом сковороду.

Сверху залейте тестом, достаточным для одного блинчика, через минуту переверните на другую сторону.

Готовый блин сверните и подавайте к столу. Можно посыпать его небольшим количеством сахарной пудры.

 

 

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