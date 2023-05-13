Блины с яблочными кружочками: начинка без особого труда

Такое блюдо еще называют блинчиками с припеком, потому что для него не нужно отдельно готовить начинку.

Это рецепт значительно сэкономит ваше время.

На 8 порций вам нужно такое количество продуктов:

4 куриных яйца;

2 стакана пшеничной муки;

3 стакана молока;

1 столовая ложка сахарного песка;

0,05 килограмма сливочного масла;

1 чайная ложка соли без горки;

несколько яблок;

немного подсолнечного масла для выпекания.

В глубокую емкость поместите желки и добавьте к ним сливочное масло, молоко, соль, и сахарный песок.

Во время помешивания (венчиком) постепенно всыпайте просеянную муку.

Затем добавьте белки и также тщательно перемешайте.

Очистите яблоки от шкурки, вырежьте серединку и нарежьте фрукт на кружочки. Они должны быть похожи на кольца консервированных ананасов.

Положите кружочки (в среднем по 4 на один блин) на разогретую и смазанную сливочным маслом сковороду.

Сверху залейте тестом, достаточным для одного блинчика, через минуту переверните на другую сторону.

Готовый блин сверните и подавайте к столу. Можно посыпать его небольшим количеством сахарной пудры.