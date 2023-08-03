Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

Если вы хотите привнести в ваши будни немного уюта и тепла, выпекайте блины. Далее я вас познакомлю с очень гибким и простым блюдом из блинов. Главное — иметь правильное настроение, продукты и чуточку времени. Рецепт, по которому делаются эти сочные блины с курицей и грибами мне поведала близкая подруга. Всю юность она провела в замечательном украинском городке под названием Винница.

Возле ее института работал невзрачный кафетерий, однако в нем и только в нем подавали эту вкуснятину. И, правда, тушеные в духовке блинчики получаются очень вкусными, пластичными, ароматными, с пикантными грибными нотками. А сметанно-сырный соус придает им необыкновенной нежности и сытости. Любознательным хозяйкам 100 % стоит попробовать!

Блины с курицей и грибами: нюансы приготовления

Благодаря правильным пропорциям блинчики выходят тонкими и совершенно не лопаются от начинки. На самом деле и с самим наполнением можно поэкспериментировать. Попробуйте вместо грибов добавить тушеную капусту, а вместо курицы — ветчину с сыром. Эти блинчики так быстро разлетаются, что я всегда делаю их с запасом. Проверено: лучшего рецепта не сыскать.

Ингредиенты

Молоко1 л Яйцо6 шт. Соль по вкусу Пшеничная мука600 г Куриный фарш500 г Шампиньоны400 г Подсолнечное масло50 мл Сахар1 ч. л. Сметана150 мл Твердый сыр70 г Петрушка по вкусу Лук2 шт.

Приготовление

Теплое молоко смешайте с 4 яйцами, щепоткой соли и сахаром (по желанию). Затем, постоянно помешивая, порциями добавляйте муку, чтобы тесто не взялось комочками. Пожарьте блины на смазанной тонким слоем жира сковороде. Измельчите мясо (ножом или мясорубкой), нарежьте тонко грибы. Обжарьте все это в небольшом количестве масла. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в отдельной сковороде. Смешайте фарш, грибы и лук, добавьте соль и специи по вкусу. Если начинка получилась суховатой, можно добавить немного бульона или сметаны. Все хорошо перемешайте. Выложите на каждый блинчик мясную начинку и сверните колбаской. Затем выложите заготовки в форму. Приготовьте заливку. Для этого взбейте 2 яйца со сметаной. Залейте ею блинчики с курицей и грибами. Сверху посыпьте натертым ранее тёртым сыром. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 40–50 минут.

Поверьте, эти запеченные блины с начинкой по-винницки — просто волшебная закуска и украшение любого стола! Что дети, что взрослые в нашей семье с удовольствием едят это сытное лакомство. Ранее мы писали, как приготовить вкуснейшую пиццу на кефире без дрожжей.