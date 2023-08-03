Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

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Если вы хотите привнести в ваши будни немного уюта и тепла, выпекайте блины. Далее я вас познакомлю с очень гибким и простым блюдом из блинов. Главное — иметь правильное настроение, продукты и чуточку времени. Рецепт, по которому делаются эти сочные блины с курицей и грибами мне поведала близкая подруга. Всю юность она провела в замечательном украинском городке под названием Винница.

Возле ее института работал невзрачный кафетерий, однако в нем и только в нем подавали эту вкуснятину. И, правда, тушеные в духовке блинчики получаются очень вкусными, пластичными, ароматными, с пикантными грибными нотками. А сметанно-сырный соус придает им необыкновенной нежности и сытости. Любознательным хозяйкам 100 % стоит попробовать!

Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

Блины с курицей и грибами: нюансы приготовления

Благодаря правильным пропорциям блинчики выходят тонкими и совершенно не лопаются от начинки. На самом деле и с самим наполнением можно поэкспериментировать. Попробуйте вместо грибов добавить тушеную капусту, а вместо курицы — ветчину с сыром. Эти блинчики так быстро разлетаются, что я всегда делаю их с запасом. Проверено: лучшего рецепта не сыскать.

Ингредиенты

Молоко1 л Яйцо6 шт. Соль по вкусу Пшеничная мука600 г Куриный фарш500 г Шампиньоны400 г Подсолнечное масло50 мл Сахар1 ч. л. Сметана150 мл Твердый сыр70 г Петрушка по вкусу Лук2 шт.

Приготовление

    Теплое молоко смешайте с 4 яйцами, щепоткой соли и сахаром (по желанию). Затем, постоянно помешивая, порциями добавляйте муку, чтобы тесто не взялось комочками. Пожарьте блины на смазанной тонким слоем жира сковороде.

    Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

    Измельчите мясо (ножом или мясорубкой), нарежьте тонко грибы. Обжарьте все это в небольшом количестве масла. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в отдельной сковороде. Смешайте фарш, грибы и лук, добавьте соль и специи по вкусу. Если начинка получилась суховатой, можно добавить немного бульона или сметаны. Все хорошо перемешайте.

    Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

    Выложите на каждый блинчик мясную начинку и сверните колбаской. Затем выложите заготовки в форму. Приготовьте заливку. Для этого взбейте 2 яйца со сметаной. Залейте ею блинчики с курицей и грибами. Сверху посыпьте натертым ранее тёртым сыром. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 40–50 минут.

    Блины с курицей и грибами: винницкий рецепт

Поверьте, эти запеченные блины с начинкой по-винницки — просто волшебная закуска и украшение любого стола! Что дети, что взрослые в нашей семье с удовольствием едят это сытное лакомство. Ранее мы писали, как приготовить вкуснейшую пиццу на кефире без дрожжей.

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