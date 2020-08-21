Блоки питания (зарядное устройство) для ноутбука

Случается, что надежная электроника, вдруг, начинает давать сбои или отказывается работать. Это относится и к зарядным адаптерам для ноутбуков, отказ которых может стать полной неожиданностью для владельца, ведь когда он работает, мы о нем и не думаем. Однако, если, зарядное устройство для ноутбука выходит из строя, то эта проблема легко решается.

Блоки для ноутбуков можно выбрать и заменить самостоятельно. Для чего следует знать основные характеристики вашего лэптопа. Как мы знаем, адаптер подключается к электросети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В и затем преобразует его в постоянный ток низкого, безопасного напряжения.

Необходимые параметры питания вашего девайса вы найдете на крышке блока питания. Обычно, указывается сила входного тока, мощность и входное напряжение (INPUT). Еще проще подобрать зарядку, если на ней указывается модель ноутбука. Вот по этой информации и подбирается тут сетевой адаптер для ноутбука. Зная исходные характеристики устройства питания, несложно заказать его в интернет-магазине, найдя его в каталоге среди сотен других похожих с виду блоков.

Еще, как вариант, зная необходимую информацию о сетевом устройстве, можно подобрать совместимый аналог вашей модели, воспользовавшись поиском на сайте.

Параметры сетевого адаптера:

INPUT -входное напряжение (V, В), ток (А)

OUTPUT — выходное напряжение (М, В), ток (A).

Входные характеристики должны соответствовать вашей сети, а выходные – требованиям параметров подключаемой модели ноутбука.

Выходной ток БП или мощность должны соответствовать нагрузке подключаемого устройства. Если эти параметры будут ниже, чем указанные для ноутбука, то блок питания быстро выйдет из строя. Важно также обратить внимание и на конструктивные особенности коннектора – разъема для подачи питания в ваш ноутбук. У разных моделей, а тем более разных производителей портативных компьютеров способ подключения может существенно отличаться, то есть быть несовместимым с БП, даже если другие параметры подходят. Выбирайте такую же конструкцию разъема.