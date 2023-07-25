Блюда, которые передавались годами: древние лемковские рецепты

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В украинской кухне много интересных рецептов из разных регионов страны. Сегодня мы познакомим вас с лемковской кухней.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил три рецепта лемковской кухни, которые точно сможет приготовить каждый. Мы научим вас как подать драники в горшках, поделимся рецептом жареных пирожков и лемковских фучек из квашеной капусты.

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Фучки – традиционное лемковское блюдо, как оладьи

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 250 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов муки;
– 250 граммов молока;
– 1 репчатый лук;
– 3 куриных яйца;
– соль;
– половина чайной ложки сахара;
– ¼ чайной ложки соды;
– масло.

Приготовление:

  • В миске соединяем куриные яйца, соль, сахар и хорошо взбиваем. Муку просеиваем в отдельную посуду, добавляем соду. Смешиваем все с яйцами.
  • Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко по частям и помешивать, чтобы достичь однородности.
  • Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, затем немного отожмите, чтобы убрать влагу. Лук нарезаем мелкими кусочками.
  • Добавляем капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешиваем и даем постоять 10-20 минут.
  • Разогреваем сковороду с маслом на умеренном огне. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим золотистый с двух сторон.
  • Выкладываем все на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Бандуряники – вкуснее дерунов

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 2 репчатых лука;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 250 граммов грибов;
– 150 граммов сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– любимая зелень для подачи.

Приготовление:

  • Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.
  • Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
  • Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.
  • Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.
  • Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.
  • В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.
  • Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Пирожки жареные с начинкой

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов кефира или домашнего простокваши;
– 50 граммов свежих дрожжей;
– 1 ложка соды;
– 1 куриное яйцо;
– мука;
– масло.
Для начинки:
– картофель или домашний сыр.

Приготовление:

  • В большой миске замешиваем тесто, как на варениках. Муки нужно добавлять столько, сколько заберет тесто.
  • Для начинки можете выбирать отварной картофель, тушеную фасоль с овощами, кисломолочный домашний сыр или сливки или вишни.
  • Раскатываем тесто, формируем малые плетки, выкладываем начинку и защипываем пирожки.
  • Жарим их на сковороде с разогретым маслом, как котлеты, вращая.
  • Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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