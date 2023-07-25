Рецепты Блюда, которые передавались годами: древние лемковские рецепты По Admin - 25 июля, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В украинской кухне много интересных рецептов из разных регионов страны. Сегодня мы познакомим вас с лемковской кухней. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта лемковской кухни, которые точно сможет приготовить каждый. Мы научим вас как подать драники в горшках, поделимся рецептом жареных пирожков и лемковских фучек из квашеной капусты. Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Фучки – традиционное лемковское блюдо, как оладьи Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 250 граммов квашеной капусты; – 200 граммов муки; – 250 граммов молока; – 1 репчатый лук; – 3 куриных яйца; – соль; – половина чайной ложки сахара; – ¼ чайной ложки соды; – масло. Приготовление: В миске соединяем куриные яйца, соль, сахар и хорошо взбиваем. Муку просеиваем в отдельную посуду, добавляем соду. Смешиваем все с яйцами. Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко по частям и помешивать, чтобы достичь однородности. Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, затем немного отожмите, чтобы убрать влагу. Лук нарезаем мелкими кусочками. Добавляем капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешиваем и даем постоять 10-20 минут. Разогреваем сковороду с маслом на умеренном огне. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим золотистый с двух сторон. Выкладываем все на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью. Приятного аппетита! Бандуряники – вкуснее дерунов Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 2 репчатых лука; – 1 сырое куриное яйцо; – 3 столовые ложки пшеничной муки; – 250 граммов грибов; – 150 граммов сметаны; – 2 зубчика чеснока; – 100 граммов твердого сыра; – соль; – черный молотый перец; – любимая зелень для подачи. Приготовление: Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца. Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать. Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке. Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности. В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня. Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита! Пирожки жареные с начинкой Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов кефира или домашнего простокваши; – 50 граммов свежих дрожжей; – 1 ложка соды; – 1 куриное яйцо; – мука; – масло. Для начинки: – картофель или домашний сыр. Приготовление: В большой миске замешиваем тесто, как на варениках. Муки нужно добавлять столько, сколько заберет тесто. Для начинки можете выбирать отварной картофель, тушеную фасоль с овощами, кисломолочный домашний сыр или сливки или вишни. Раскатываем тесто, формируем малые плетки, выкладываем начинку и защипываем пирожки. Жарим их на сковороде с разогретым маслом, как котлеты, вращая. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить хрустящие огурцы на зиму с зернами горчицы. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Самая вкусная окрошка на целую семью – семейный рецептВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром