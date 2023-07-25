Блюда, которые передавались годами: древние лемковские рецепты

В украинской кухне много интересных рецептов из разных регионов страны. Сегодня мы познакомим вас с лемковской кухней.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил три рецепта лемковской кухни, которые точно сможет приготовить каждый. Мы научим вас как подать драники в горшках, поделимся рецептом жареных пирожков и лемковских фучек из квашеной капусты.

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Фучки – традиционное лемковское блюдо, как оладьи

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов муки;

– 250 граммов молока;

– 1 репчатый лук;

– 3 куриных яйца;

– соль;

– половина чайной ложки сахара;

– ¼ чайной ложки соды;

– масло.

Приготовление:

В миске соединяем куриные яйца, соль, сахар и хорошо взбиваем. Муку просеиваем в отдельную посуду, добавляем соду. Смешиваем все с яйцами.

Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко по частям и помешивать, чтобы достичь однородности.

Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, затем немного отожмите, чтобы убрать влагу. Лук нарезаем мелкими кусочками.

Добавляем капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешиваем и даем постоять 10-20 минут.

Разогреваем сковороду с маслом на умеренном огне. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим золотистый с двух сторон.

Выкладываем все на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Бандуряники – вкуснее дерунов

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 2 репчатых лука;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 250 граммов грибов;

– 150 граммов сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень для подачи.

Приготовление:

Один лук и картофель натрите на терке. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть более крупной — для разной фракции. Добавляем яйцо и пшеничную муку, немного соли, черного молотого перца.

Формируем деруны и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.

Готовые бандуряники (деруны) складываем в посуду, в которой можно запекать.

Для соуса грибы нарезаем (если используем вешенки, то нарываем), вторую луковицу нарезаем полукольцами и жарим на той же сковородке.

Сначала лук 2 минутки, а затем добавляем грибы. Через 3 – 4 минуты добавляем выжатый чеснок, солим и перчим. Жарим до румяности.

В конце добавляем сметану и немного (100 граммов) воды. Через минуту снимаем с огня.

Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, натираем сыром и запекаем 10 – 15 минут в духовке при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Пирожки жареные с начинкой

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов кефира или домашнего простокваши;

– 50 граммов свежих дрожжей;

– 1 ложка соды;

– 1 куриное яйцо;

– мука;

– масло.

Для начинки:

– картофель или домашний сыр.

Приготовление:

В большой миске замешиваем тесто, как на варениках. Муки нужно добавлять столько, сколько заберет тесто.

Для начинки можете выбирать отварной картофель, тушеную фасоль с овощами, кисломолочный домашний сыр или сливки или вишни.

Раскатываем тесто, формируем малые плетки, выкладываем начинку и защипываем пирожки.

Жарим их на сковороде с разогретым маслом, как котлеты, вращая.

Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Приятного аппетита!

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