Рецепты Блюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептами По Admin - 31 мая, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В этом году Троицу или Зеленые праздники отмечают 4 июня, на 50 день от Воскресения Христа. Чтобы удачно подготовиться к празднованию, предлагаем готовое меню на любой вкус. Обычно на Троицу вся семья собирается за столом и проводит этот день в кругу друзей. Чтобы еды на Зеленые праздники подошли всем, предлагаем готовое меню. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Выбирайте рецепты блюд, которые пришлись по вкусу, или готовьте все из перечня. Бутерброды со шпротами Время: 20 минут Ингредиенты: – шпроты; – свежий огурец; – батон; – куриные яйца; — сливочное масло. Приготовление: Отвариваем яйца в подсоленной кипящей воде 8 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы. Нарезаем батон ломтиками, смазываем сливочным маслом и разрезаем пополам. Выкладываем по кружочку огурца и вареного яйца. Нанизываем шпроты на шпажки. Приятного аппетита! Гренки с плавлеными сырками Время: 5 минут Порции: на 4 – 6 человек Ингредиенты: – 4 отварных куриных яйца; – 3 плавленых сырка; – 2 – 3 зубчика чеснока; – 2 столовые ложки майонеза; – черный молотый перец; – соль. Приготовление: Отваренные яйца очищаем от скорлупы, смываем водой и натираем на терку. Аналогично натираем плавленые творожки и смешиваем с яйцами. Выжимаем чеснок через пресс и посыпаем специями. Заправляем все майонезом и тщательно перемешиваем в однородную консистенцию. Выкладываем все на гренки или брускеты. Приятного аппетита! Мясная и сырная нарезки Закуски к столу / Фото Simple joy Овощная тарелка Овощи / Фото iStock Зеленый борщ Время: 1,5 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 2 куриных бедра; – 3 литра воды; – 2 репчатых лука; – 1 морковь; – ¼ корня сельдерея; – 2-3 лавровых листа; – 3 – 4 горошин душистого перца; – 3 – 4 картофелины; – 1 пучок щавеля; – 1 пучок крапивы; – 3 – 4 яйца; – 3 столовые ложки подсолнечного масла; – 10 веточек петрушки. Приготовление: Для бульона 2 куриных бедра моем, кладем в кастрюлю, добавляем один целый очищенный репчатый лук, половину моркови и ¼ корня сельдерея, нарезанного произвольными кусочками. Также добавляем 3 – 4 горошины душистого перца и 2 – 3 лавровых листа, заливаем водой и варим 30 минут. Выбираем овощи из готового бульона. Другую луковицу мелко нарезаем кубиками и поджариваем на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до мягкости. Добавляем вторую половину моркови, натертую на крупной терке, поджариваем все вместе еще 5 минут. Картофель нарезаем произвольными кусочками и добавляем в бульон. Варим 15 минут. Отдельно отвариваем яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Очищаем от скорлупы. В конце добавляем порезанную зелень: половину пучка щавеля и крапивы. Другую часть щавеля и петрушку заливаем 150 г воды и перебиваем блендером до состояния пюре. Процеживаем через сито и добавляем в борщ, доводим до кипения и выключаем огонь. Подаем к столу со сметаной и половинками отварных яиц. Приятного аппетита! Голубцы с мясом (Закарпатские) Время: 3 часа Порции: 8 – 10 Ингредиенты: – 700 граммов свиных отбивных; – 1 белокочанная капуста; – 300 граммов грибов; – 40 граммов томатной пасты; – 40 граммов сливок; – 1 репчатая луковица; – соль; – молотый черный перец. Приготовление: Вскипятите в большой кастрюле воду и опустите в нее кочерыжку капусты. Поочередно снимите с капусты листья. Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте к грибам нарезанный мелким кубиком лук и обжаривайте дальше. Влейте в овощную зажарку томатную пасту и все перемешайте. Чтобы соус не был густым, добавьте к нему 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты. Тонко отбейте кусочки мяса. Сформируйте голубцы: на капустный лист положите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом. Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец. Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой. Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа. Подать голубцы закарпатски можно прямо в соусе, в котором они тушились, а можно приготовить к ним любимый гарнир. Приятного аппетита! Запеченный картофель с курицей Запеченный картофель с курицей / Фото All recipes Салат с чипсами Время: 25 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 300 граммов ветчины; – 200 граммов твердого сыра; – 1 банка консервированной кукурузы; – 1 пачка чипсов; – ½ фиолетового лука; – 4 сладких перца капи или 2 болгарских перца; – 200 граммов майонеза. Приготовление: Нарежьте ветчину, перцы, лук и сыр средними кубиками. Смешайте их в глубокой салатнице. Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к другим ингредиентам. Заправьте майонезом салат и перемешайте. Если вы будете сразу подавать салат на стол – добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заранее – добавьте их перед подачей на стол, чтобы они не размякли. Приятного аппетита! Салат греческий Греческий салат / Фото NYT Cooking Холодный торт без выпечки Время: 15 минут (2 часа в застывание) Порции: 8 Ингредиенты: – 1 банка консервированных персиков; – 180 граммов печенья; – 70 граммов сливочного масла; – 200 граммов сливочного сыра; – 30 граммов желатина; – 500 граммов персикового йогурта; – 100 миллилитров сливок жирностью 30 – 33%. Приготовление: Подготовьте круглую форму диаметром 19 сантиметров. Оберните ее бортики ацетатной лентой. Размельчите печенье на крошку, добавьте растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте. Выложите массу в форму и разровняйте по дну в пласт. В 100 миллилитрах теплой воды размешайте 15 граммов желатина. С остальным желатином сделайте то же (в отдельном сосуде). Оставьте на 5 – 7 минут, чтобы набух. В глубокой миске соедините сливки и творог, тщательно взбейте миксером до густой консистенции. Влейте персиковый йогурт и еще раз взбейте. Разогрейте одну порцию набухшего желатина и влейте в йогуртовую массу. Перемешайте все и вылейте на основание торта из печенья. Отправьте форму в холодильник, чтобы желе застыло. Достаньте консервированные персики из банки, сироп перелейте в сотейник. Персики нарежьте ломтиками и выложите на застывшее сливочное желе. Персиковый сироп нагрейте до 80 градусов и растворите и в нем остальные набухшие желатина. Половину фруктового желе осторожно вылейте на персики. следите, чтобы они не всплыли на поверхность. Снова поставьте форму в холодильник. Как первый слой персикового желе застынет, вылейте на него остальное желе и отправьте торт в холодильник для окончательной стабилизации. С готового торта снимите форму и ацедатную ленту. Нарежьте его на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита! 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