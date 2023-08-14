Рецепты Блюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно По Admin - 14 августа, 2023 0 60 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Во время Успенского поста, который начинается 14 августа, верующие христиане пытаются соблюдать правила питания. Они отказываются от мясных продуктов и предпочитают растительную пищу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Фасоль в томатном соусе Время: 35 минут Порции : 4 Ингредиенты: – 300 граммов белой фасоли; – 2 зубчика чеснока; – 40 граммов томатной пасты; – 40 граммов кетчупа; – 200 граммов воды; – 20 граммов сахара; – 7 граммов соли; – 3 грамма черного молотого перца. Приготовление: Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую. Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты. Сдабриваем все специями и тушим 15 минут. Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной. Приятного аппетита! Овощной бульон Время: 45 минут Порции: 4 Ингредиенты: – корень пастернака; – веточка петрушки; – свежая кинза; – 1 лук желтый репчатый; – 1 головка чеснока; – 100 граммов корня имбиря; – 3 пера зеленого лука; – 50 грамм сушеных грибов; – 3 штуки спаржи; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю. Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь. Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами. Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем. Приятного аппетита! Голубцы с рисом и грибами Время: 2 часа Порции : 4 – 6 Ингредиенты: – 600 граммов белокочанной капусты; – 200 граммов риса; – 1 репчатый лук; – 1 морковь; – 100 граммов шампиньонов; – соль; – черный молотый перец; – 40 граммов масла. Приготовление: Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности. Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все. Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить греческий гирос, а курятину заменить во время продвижения на кусочки феты. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутТри холодных супа на лето – пальчики оближетеИспользуем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения КлопотенкоЛетом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцамиУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовке