Блюда на Успенский пост: что приготовить, чтобы было вкусно и сытно

Во время Успенского поста, который начинается 14 августа, верующие христиане пытаются соблюдать правила питания. Они отказываются от мясных продуктов и предпочитают растительную пищу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Успенский пост длится две недели с 14 по 27 августа. Чтобы провести его легко и без лишней мороки на кухне – воспользуйтесь нашими рецептами.

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Фасоль в томатном соусе

Время: 35 минут

35 минут Порции : 4

Ингредиенты:

– 300 граммов белой фасоли;

– 2 зубчика чеснока;

– 40 граммов томатной пасты;

– 40 граммов кетчупа;

– 200 граммов воды;

– 20 граммов сахара;

– 7 граммов соли;

– 3 грамма черного молотого перца.

Приготовление:

Заранее замачиваем фасоль в воде, отвариваем ее до готовности, или выбираем уже готовую.

Переводим кастрюлю, добавляем воды, кетчупа и томатной пасты.

Сдабриваем все специями и тушим 15 минут.

Фасоль в томатном соусе можно подавать теплой или холодной.

Приятного аппетита!

Овощной бульон

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– корень пастернака;

– веточка петрушки;

– свежая кинза;

– 1 лук желтый репчатый;

– 1 головка чеснока;

– 100 граммов корня имбиря;

– 3 пера зеленого лука;

– 50 грамм сушеных грибов;

– 3 штуки спаржи;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Обрезанные стебли и корешки от петрушки и кинзы промываем и перевязываем веревкой, чтобы они не распались. Переводим в кастрюлю.

Луковицу и чеснок очищаем от лишней шелухи и делаем надрезы. Добавляем в зелень с другими ингредиентами. Заливаем водой и отправляем на умеренный огонь.

Бульон нужно варить не больше 30 минут. После этого снимаем с огня и процеживаем его. Сушеные грибы измельчаем и добавляем в бульон. Их можно заменить другими сушеными лесными грибами.

Используем такой бульон как основу для супа с лапшой или равиоли. Для более глубокого вкуса можно добавлять оливковое или кунжутное масло или масло с чили-перцем.

Приятного аппетита!

Голубцы с рисом и грибами

Время: 2 часа

2 часа Порции : 4 – 6

Ингредиенты:

– 600 граммов белокочанной капусты;

– 200 граммов риса;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 100 граммов шампиньонов;

– соль;

– черный молотый перец;

– 40 граммов масла.

Приготовление:

Моем грибы и нарезаем кусочками. Рис промываем и варим до полуготовности.

Лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными кусочками или натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем грибы, лук и морковь. Смешиваем рис и жареные овощи с грибами, сдабриваем специями. Перемешиваем все.

Капустные листья пропариваем, срезаем утолщенную часть. На каждый лист ложкой выкладываем начинку и заворачиваем конвертом. Составляем голубцы в кастрюлю, заливаем горячей водой. Добавляем специи и тушим 40 минут.

Приятного аппетита!

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