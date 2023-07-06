Блюдо, достойное богов Олимпа: рецепт сицилийской запеченной пасты для всей семьи

Пасту с баклажанами, томатами и ветчиной готовят на Сицилии для больших семейных застолий.

Паста нкашиата, или pasta ‘ncasciata – это традиционное сицилийское блюдо. Там ее называют блюдом, «достойным богов Олимпа». Она невероятно вкусная и обладает сочным насыщенным вкусом. Бесспорными героями пасты ncasciata являются баклажаны, которые нужно хорошенько обжарить. Часто его даже готовят накануне, чтобы они стали мягче и с них стекло лишнее масло.

Также обязательно нужен сыр. В классическом блюде используют сыр caciocavallo (Качокавалло). Это сицилийский сыр, мягкий, свежий и тягучий. Сваренные вкрутую яйца, вареная ветчина или нарезанная кубиками салями завершают работу.

А пасту лучше брать компактную и короткую. Рецепт вкусной пасты в стиле Палермо был опубликован на сайте Cucchiaio.

Сицилийская запеченная паста

Ингредиенты:

350 г макарон;

2 вареных яйца;

1 большой баклажан;

100 г нарезанной кубиками ветчины (или салями);

100 г свежего сыра качокавалло;

1 зубчик чеснока;

400 г томатного пюре;

базилик;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить эту сицилийскую пасту, начните с очистки баклажанов и нарежьте их не слишком маленькими кусочками. Положите их в дуршлаг и посыпьте крупной солью. Дайте им отдохнуть в течение 1 часа, чтобы они потеряли лишнюю жидкость.

Тем временем сварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.

Приготовьте томатный соус: в кастрюле обжарьте в оливковом масле разрезанный пополам зубчик чеснока, выньте его и добавьте томатное пюре. Солим, перчим и добавляем пару листочков базилика. Убавьте огонь и тушите 20 минут.

После промойте баклажаны, хорошо отожмите их и промокните бумажным полотенцем.

Обжарьте их на сковороде с оливковым маслом, пока они не станут золотисто-коричневыми. И выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Отварите макароны в кипящей подсоленной воде до полуготовности. Слейте воду и переложите их в миску с приготовленным томатным соусом. Хорошо перемешайте и добавьте обжаренные баклажаны, затем ветчину и нарезанный кубиками сыр качокавалло. Также добавьте сваренные вкрутую яйца, нарезанные кубиками, и перемешайте.

Смажьте форму для запекания и посыпьте ее панировочными сухарями. Распределите пасту, посыпьте панировочными сухарями и натертым сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Выньте из духовки и дайте пасте нкашиата отстояться в течение нескольких минут перед подачей на стол.

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