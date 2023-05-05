Рецепты Блюдо, от которого не откажутся принцы Гарри и Уильям – рецепт По Admin - 5 мая, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Личный повар принцессы Дианы, Даррен Макгрейди, после того как покинул свой пост в Букингемском дворце, поделился предпочтениями в еде ее сыновей: Гарри и Уильяма. Оказывается они бешенеют от одного и того же блюда с детства – хрустящего цыпленка с макаронами и сыром. По словам шеф-повара, в юности принцы обожали макароны-рожки среднего размера. Они обязательно должны быть отварены до состояния аль-денте, чтобы они не размягчились до того момента, как их зальют сырным соусом. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Относительно приготовления курицы Даррен Макгрейди утверждал, что главным секретом являются ингредиенты: куриные бедра и соль. Все, что вам нужно для идеального жареного цыпленка, – это куриные бедра, приправленные солью. Невероятно простое блюдо, – говорит повар. Рецепт макарон с сыром и курицей Время: 80 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 1 стакан макарон; – 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки); – 1/2 стакана сыра пармезан; – 1/2 сыра моцарелла (необязательно); – 2 столовые ложки сливочного масла; – 2 столовые ложки муки; – 3/4 стакана молока; – 3/4 стакана жирных сливок; – соль и черный молотый перец. Приготовление: Разогреваем духовку до 220 градусов. Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится. В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет. Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем. Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУжин за 5 минут. Как приготовить стейки дикого лосося с овощамиУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть