Рецепты Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молоке По Admin - 17 мая, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете курочку и готовы есть ее хоть каждый день? У нас есть интересный рецепт курицы на кокосовом молоке, который откроет другой вкус диетического мяса. Курочка карри в кокосовом соусе с овощами – это традиционное блюдо индийской кухни. Обычно ее подают с рисом, но можно также есть и с ароматным хлебом или буханкой. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Этот рецепт отличается от классического блюда, которое привыкли готовить в Индии, ведь в нем есть много овощей. Однако мы настоятельно рекомендуем попробовать именно этот вариант курицы карри – это очень вкусно. Рецепт курицы карри с овощами Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 160 граммов сладкого перца; – 180 граммов цуккини; – 60 граммов лука; – 20 граммов чеснока; – 30 граммов корня имбиря; – 240 граммов куриного филе или бедра; – 30 граммов масла; – 200 граммов кокосового молока; – 40 грамм листьев кинзы; – 20 граммов специи карри; – черный молотый перец. Приготовление: Овощи нарезаем кубиками и обжариваем на очень разогретой сковороде с маслом 3-4 минуты, несколько раз помешивая. Отдельно обжариваем произвольные кусочки курицы, а также на очень разогретой сковороде с маслом. Жарим 3-4 минуты и добавляем куркуму и соль, перемешиваем и добавляем овощи. Заливаем кокосовым молоком, перчим, даем покипеть 1 – 2 минуты. Добавляем листья кинзы, перемешиваем и подаем на стол. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирогВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материБатончики баунти с минимум ингредиентов – райское наслаждение кофеДля хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту