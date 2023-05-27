Блюда из белого гриба

Белый гриб — это популярный деликатес, из которого можно приготовить массу шикарных угощений. В сегодняшней подборке собраны распространенные варианты, как вкусно и несложно приготовить этот изумительный гриб. Приготовив однажды, вы убедитесь в этом самостоятельно. Уверяю, что данная подборка обязательно найдет применение на каждой кухне.

Суп из свежих белых грибов

Суп из свежих белых грибов покорит своими вкусовыми качествами каждого без исключения. Сварить суп без труда сможет даже дилетант. Для воплощения блюда в жизнь, потребуются максимально простые ингредиенты. Суп получается невероятно ароматным и безумно вкусным.

Ингредиенты –+4 порц.

Белые грибы 4 шт.

Картофель 1 шт.

Сметана по вкусу

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Для приготовления белых грибов подготавливаем ингредиенты. С грибов удаляем мусор, для этого удобно использовать тряпочку или салфетку. Срезаем верхний слой ножом. Режем грибы на сегменты, проверяя, не испорчены ли они внутри. Далее нарезаем удобными кусочками. Белые грибы выгружаем в объемную емкость и заливаем водой. Насыпаем ложку соли. Оставляем на некоторое время, чтобы избавиться от микроорганизмов и промываем грибы. Процеживаем грибы через сито и проливаем чистой водой. Промытые грибы выгружаем в кастрюлю и заливаем водой. Размещаем на огне. Тем временем очищаем картошку и режем на части. Лук избавляем от верхнего слоя и измельчаем. Пассеруем на небольшом количестве растительного масла. Снимаем образовавшуюся пенку с грибов. Варим минут 10. Закладываем картошку. В суп отправляем поджаренный лук. Насыпаем соль. Кипятим 5-7 минут. Проверяем готовность картошки и отключаем нагрев. Душистый суп разливаем по порционным тарелкам. Сдабриваем сметаной и присыпаем молотым перцем. Приятного аппетита!

Крем-суп из белых грибов со сливками

Крем-суп из белых грибов со сливками обладает сливочным ярким вкусом. Блюдо хорошо будет смотреться, как на празднике, так и в обычный день. Кремовая текстура очень нравится детям. Приготовьте ароматный суп, и порадуйте домочадцев.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Белые грибы сухие – 30 гр.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Сливки густые/сметана – 50 мл.

Сыр плавленый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для душистого первого блюда.

Шаг 2. Сушеные грибы помещаем в кипяток на полчаса.

Шаг 3. Разбухшие белые грибочки нарезаем так, как нравится.

Шаг 4. Отвар, в котором настаивались грибы, процеживаем и выливаем в кастрюлю.

Шаг 5. Грибную нарезку поджариваем на сковородке со сливочным маслом до приятной золотистости.

Шаг 6. С морковки счищаем кожуру и нарезаем кубиками. Лук очищаем от шелухи и режем произвольно. На отдельной сковородке прогреваем сливочное масло и припускаем овощную нарезку.

Шаг 7. Когда обжарка размягчится, наливаем сливки или кладем сметану повышенной жирности.

Шаг 8. Перчим и солим. Размешав, томим до образования мелких пузырьков.

Шаг 9. Сыр измельчаем теркой.

Шаг 10. Обжарку пробиваем погружным прибором. Разбавляем грибным отваром. Растворяем плавленый сыр. Если потребуется, еще раз пробиваем до гладкости.

Шаг 11. Вымытый укроп измельчаем. Очищенный чеснок измельчаем удобным способом. В кастрюлю с бульоном отправляем ароматную нарезку и обжаренные грибы.

Шаг 12. Доводим блюдо до готовности, отрегулировав вкус специями. Кипятим и выключаем конфорку.

Шаг 13. Прокипятив, сразу же презентуем кулинарный шедевр порционно, по своему усмотрению украшаем. В остывшем виде блюдо быстро густеет, поэтому нужно готовить порцию, которую сразу можно съесть. В разогретом состоянии теряется презентабельный вид. Приятного аппетита!

Щи со свежими белыми грибами

Щи со свежими белыми грибами – оригинальное первое блюдо, которое подойдет всем, кто не употребляет мясо. Если же вы отчаянные мясоеды, щи с грибами с легкостью дополняем мясными изделиями. Для постной версии даже без мяса первое блюдо выходит достаточно сытным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Белые грибы – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Капуста квашеная – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 20 гр.

Мед – 100 гр.

Грудка куриная жареная/отварная – 2 шт.

Сахар-песок – 30 гр.

Уксус яблочный – 50 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Лист лавровый – 10 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Зелень – для украшения.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Освобождаем от верхнего слоя лук и морковку. Опускаем в кастрюлю для варки 1 луковицу и 1 морковку и наливаем воду. Установив на плите, доводим до кипения. Тем временем подготавливаем грибы. Очищаем от верхнего слоя, осматриваем на изъяны и нарезаем кусочками.

Шаг 2. Подготавливаем специи, кислую капусту и мед.

Шаг 3. В кипящую воду выгружаем подготовленные грибы. Приправляем лаврушкой и горошками перца. Провариваем, снимая пену. Как закипит, минимизируем нагрев.

Шаг 4. Вторую луковицу измельчаем и пассеруем на растительном масле.

Шаг 5. К луковой обжарке отправляем кислую капусту. Сдабриваем уксусом и медом. Готовим до мягкости.

Шаг 6. Процеживаем бульон, удаляем морковку и луковицу. Возвращаем в процеженный бульон грибы. Кладем зажарку. Добавляем сахар и соль. Балансируем вкус яблочным уксусом.

Шаг 7. Прогреваем 10 минут. Добавляем рубленую зелень. Прикрыв, даем настояться четверть часа.

Шаг 8. Запеченное мясо нарезаем пластинками. Разливаем суп по порциям. Раскладываем мясные кусочки и дегустируем. Приятного аппетита!

Суп из белых грибов с вермишелью

Суп из белых грибов с вермишелью обладает запоминающимся богатым вкусом. Сварить грибной супчик не составит труда даже новичку. Несмотря на отсутствие мясных изделий, суп выходит довольно сытным. Душистое блюдо привлекает невероятными запахами всю округу.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Белые грибы сухие – 70 гр.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вермишель – 80 гр.

Зелень – для подачи.

Масло растительное/сливочное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие грибы погружаем в воду и даем разбухнуть 20 минут. Процеживаем, ополаскиваем грибы и снова помещаем в очищенную воду и выдерживаем 2 часа. Если используем свежие или замороженные белые грибочки, процесс приготовления значительно сокращается.

Шаг 2. Размокшие грибы измельчаем. Настой переливаем в посуду, в которой будет происходить основной процесс.

Шаг 3. Разбавляем 2-мя литрами очищенной воды.

Шаг 4. Выгружаем грибную нарезку и кипятим.

Шаг 5. Вскипятив, минимизируем нагрев и удаляем пену. Готовим не менее часа. Солим.

Шаг 6. Ситечком достаем грибную нарезку и жарим на сковородке с растительным маслом. Процесс обжарки сделает вкус блюда более ярким и богатым.

Шаг 7. Когда грибы обжарятся, перекладываем их из сковороды. А на сковородку отправляем измельченный лук и морковь, слегка припускаем.

Шаг 8. Почищенную картошку нарезаем кубиками. И выгружаем в бульон.

Шаг 9. Проварив картошку, выкладываем овощную и грибную обжарку. Ждем закипания.

Шаг 10. Когда картофель сварится, засыпаем вермишель.

Шаг 11. Досаливаем и перчим по вкусу. Вскипятив, провариваем пару минут и отключаем конфорку. Важно не переварить, чтобы вермишель не превратилась в кашу.

Шаг 12. Наполнив тарелки душистым угощением, отправляемся дегустировать. Приятного аппетита!

Жареные белые грибы с луком на сковороде

Жареные белые грибы с луком на сковороде – безумно аппетитное угощение, от которого смогут отказаться лишь единицы. Жареные грибы подают в качестве самостоятельного блюда или дополняют гарнирами. Шикарное блюдо прекрасно выглядит в любой ситуации.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Белые грибы – 500 гр.

Сметана – по вкусу

Лук репчатый – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно перебираем белые грибы от мусора и споласкиваем под проточной водой. Если есть время, грибы замачивают в подсоленной воде, чтобы избавиться от жучков.

Шаг 2. Режем экземпляры на удобные части. Сильно мельчить не нужно, во время готовки грибы значительно уменьшаются в размерах.

Шаг 3. Ставим кипятиться воду, подсаливаем ее и опускаем в кипяток подготовленные белые грибы. Провариваем 5-10 минут, при появлении пены снимаем ее шумовкой.

Шаг 4. Сваренные грибы процеживаем через дуршлаг.

Шаг 5. На раскаленную сковородку с растительным маслом выгружаем проваренные белые грибы, обжариваем до румяности, не забывая перемешивать. В конце приготовления посыпаем солью.

Шаг 6. Когда грибы приобретут красивый оттенок, забрасываем нарезанный полукольцами лук. Жарим еще 10 минут при регулярном помешивании.

Шаг 7. Жареные белые грибы подаем с гарниром из картофеля или макаронных изделий. Также можно подавать как самостоятельное угощение. Приятного аппетита!

Жареная картошка с белыми грибами

Жареная картошка с белыми грибами обладает непередаваемым вкусом. Ароматное блюдо пользуется высокой популярностью в нашей семье. В сезон грибов восхитительный деликатес часто присутствует на обеденном столе и не надоедает. Шикарное угощение доставляет массу эмоций.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Белые грибы сухие/свежие – 100 гр./300 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Для блюда подходят свежие, замороженные или сухие грибы.

Шаг 2. Сухие грибы ошпариваем кипятком и выдерживаем треть часа. При использовании свежих и замороженных грибов отвариваем их четверть часа, предварительно обработав.

Шаг 3. Измельчаем грибы и очищенную луковицу, ополоснув под краном.

Шаг 4. Почищенный или хорошо вымытый молодой картофель нарезаем соломкой.

Шаг 5. Прогрев сковородку с растительным маслом, выгружаем картофельную нарезку и жарим 15 минут на огне выше среднего.

Шаг 6. Когда образуется корочка, лопаткой переворачиваем картошку и добавляем нарезку из грибов и лука.

Шаг 7. Обжариваем блюдо при средней температуре, время от времени помешивая. Приправляем специями.

Шаг 8. Душистое угощение распределяем по порциям. Дополняем зеленью и овощами. Приятного аппетита!

Грибной суп из белых грибов с перловкой

Грибной суп из белых грибов с перловкой можно приготовить как из свежих, так и из сухих грибов. Ароматное первое блюдо с богатым вкусом – отличный вариант для тех, кто соблюдает пост. Приготовление супа несложное, однако, требует некоторого времени. Сухие грибы и перловку предварительно замачивают. Элементарный рецепт под силу даже неопытным кулинарам.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Белые грибы сухие – 70 гр.

Картофель – 2 шт.

Перловая крупа – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Масло сливочное/растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замачиваем в холодной воде сухие грибы. Оставляем на 20 минут, после чего процеживаем и промываем грибы. Повторно заливаем очищенной водой и настаиваем 2-3 часа. Можно оставить набухать на ночь.

Шаг 2. Перловку хорошо промываем и также оставляем замачиваться на пару часов.

Шаг 3. Разбухшие грибы достаем и нарезаем произвольно.

Шаг 4. В кастрюлю для варки переливаем жидкость, в которой вымачивали грибы.

Шик 5. Доливаем воду до 2-х литров, кладем грибы и варим до закипания. При появлении пены удаляем ее шумовкой.

Шаг 6. Процеживаем замоченную перловку и выгружаем в кастрюлю. Как только жидкость закипит, минимизируем нагрев и варим 50 минут.

Шаг 7. Кладем соль, опираясь на собственный вкус.

Шаг 8. Очищенную морковку режем тонкими полосками, а лук мелко-мелко рубим. Овощную нарезку припускаем на разогретом масле в сковороде. Почищенную картошку режем так, как нравится. Картошку и обжарку выгружаем в суп и провариваем четверть часа, засекая время после закипания. Для аромата кладем лаврушку и другие пряности.

Шаг 9. Наваристый суп разливаем по порциям. Приятного аппетита!

Картошка с белыми грибами в духовке

Картошка с белыми грибами в духовке выглядит невероятно презентабельной. Шикарное блюдо достойно украсит важное событие или торжественное мероприятие. Угощение выходит необыкновенно вкусным и ароматным. Блюдо готовится просто, и не требует постоянного контроля.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Белые грибы сухие – 100 гр.

Картофель – 7-8 шт.

Сметана – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки 33% – 200 мл.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Очищаем картошку с помощью овощечистки. Грибы хорошо промываем и замачиваем в горячей воде на 3-4 часа. Можно использовать свежие или замороженные экземпляры.

Шаг 2. С лука снимаем шелуху, промываем и нарезаем произвольно. Забрасываем нарезку в сковороду с раскаленным маслом.

Шаг 3. Вымоченные грибы варим в течение часа. Аккуратно достаем и режем на удобные кусочки. После чего перекладываем пассерованный лук.

Шаг 4. Картошку нарезаем тонкими ломтиками. Огнеупорную форму промасливаем. Прокладываем картофельными слайсами, как показано на фото. Посыпаем солью и перцем.

Шаг 5. К луку с грибами добавляем специи по вкусу.

Шаг 6. Объединив сметану со сливками, поливаем смесью картошку.

Шаг 7. Далее распределяем грибную начинку. Закутав фольгой, запекаем 45 минут при 180 градусах.

Шаг 8. Спустя время аккуратно достаем блюдо и присыпаем тертым сыром, предварительно смешанным с рубленой зеленью. Подрумяниваем еще 15 минут.

Шаг 9. Готовое блюдо аккуратно вынимаем, вооружившись прихватками, чтобы не обжечь руки.

Шаг 10. Изысканное блюдо делим на порции.

Шаг 11. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Белые грибы с курицей в духовке

Белые грибы с курицей в духовке – шикарное угощение, которое подают самостоятельно или дополнив подходящим гарниром. Нежное мясо с ароматной грибной прослойкой покорит сердца всех любителей вкусно покушать и тех, кто любит кулинарные эксперименты. Приготовление блюда не обременит своим процессом даже новичка.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Белые грибы – 4-5 шт.

Курица – 1 кг.

Сметана – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Сыр твердый –100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытую курицу делим на куски.

Шаг 2. Белые грибы освобождаем от лесного мусора и хорошенько промываем.

Шаг 3. Грибы нарезаем так, как нравится.

Шаг 4. Очищаем лук, сполоснув, тонко нарезаем.

Шаг 5. По дну огнеупорной формы рассыпаем лук. Далее распределяем часть грибов. Немного солим и посыпаем специями.

Шаг 6. Раскладываем мясо. Посыпаем оставшимся луком с грибами. Не забываем приправить сверху. Заливаем поверх сметану.

Шаг 7. Размещаем форму в прогретом до 180° духовом шкафу. Запекаем блюдо один час.

Шаг 8. Пока готовится блюдо, измельчаем сыр. За 15 минут до конца процесса запекания, присыпаем сырной стружкой и возвращаем в духовку.

Шаг 9. Аккуратно достаем, для безопасности используя прихватки.

Шаг 10. Душистое блюдо подаем самостоятельно или дополняем любимым гарниром.

Шаг 11. Нежное угощение не оставит никого равнодушным. Приятного аппетита!

Вкусный салат с белыми грибами

Вкусный салат с белыми грибами представляет собой изумительное угощение, которое станет гвоздем программы любого мероприятия. Приготовить закуску без труда и хлопот сможет каждый. Простые ингредиенты волшебным образом превращаются в восхитительное блюдо, от которого трудно оторваться.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Белые грибы замороженные – 200 гр.

Куриное филе – 200 гр.

Майонез – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Огурцы соленые – 100 гр.

Морковь – 60 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Салат листовой – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты для изумительного салата. Куриное мясо необходимо предварительно отварить в подсоленной воде. Яйца тоже варим в подсоленной воде до состояния “вкрутую”. Остужаем сваренные ингредиенты.

Шаг 2. Морковку очищаем, ополаскиваем и трем на терке. Отправляем в прогретую с растительным маслом сковородку и тушим 5-7 минут, не забывая перемешивать.

Шаг 3. Морковку снимаем со сковородки, избавляясь от лишнего масла. Огурцы нарезаем кубиками и распределяем в посуде для сборки салата.

Шаг 4. Далее кладем остывшую морковку.

Шаг 5. Куриное мясо режем или разделяем на волокна и выгружаем в салатник.

Шаг 6. В сковороду, где жарилась морковка, выгружаем замороженные белые грибы. Жарим 10 минут до полного испарения влаги.

Шаг 7. Белые грибы должны приобрести красивый золотистый оттенок. После того, как добьемся желаемого результата, снимаем их со сковородки и даем остыть. Остывшие грибы выгружаем в салатик.

Шаг 8. Сваренное яйцо очищаем и нарезаем кубиками. Отправляем к остальным составляющим. Перемешиваем компоненты.

Шаг 9. Листовой салат хорошо ополаскиваем, стряхиваем от лишней воды, нарезаем. Часть оставляем целым.

Шаг 10. На блюдо выкладываем целые листья. Сверху распределяем салат. Сдабриваем майонезом, солью и другими специями по вкусу. Презентуем к столу. Приятного аппетита!