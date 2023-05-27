Блюда из белого гриба

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Белый гриб — это популярный деликатес, из которого можно приготовить массу шикарных угощений. В сегодняшней подборке собраны распространенные варианты, как вкусно и несложно приготовить этот изумительный гриб. Приготовив однажды, вы убедитесь в этом самостоятельно. Уверяю, что данная подборка обязательно найдет применение на каждой кухне.

Суп из свежих белых грибов

Суп из свежих белых грибов покорит своими вкусовыми качествами каждого без исключения. Сварить суп без труда сможет даже дилетант. Для воплощения блюда в жизнь, потребуются максимально простые ингредиенты. Суп получается невероятно ароматным и безумно вкусным.

Блюда из белого гриба

Ингредиенты –+4 порц.

  • Белые грибы 4 шт.
  • Картофель 1 шт.
  • Сметана  по вкусу
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 60 мин.

  1. Блюда из белого гриба

    Для приготовления белых грибов подготавливаем ингредиенты.

  2. Блюда из белого гриба

    С грибов удаляем мусор, для этого удобно использовать тряпочку или салфетку.

  3. Блюда из белого гриба

    Срезаем верхний слой ножом.

  4. Блюда из белого гриба

    Режем грибы на сегменты, проверяя, не испорчены ли они внутри.

  5. Блюда из белого гриба

    Далее нарезаем удобными кусочками.

  6. Блюда из белого гриба

    Белые грибы выгружаем в объемную емкость и заливаем водой.

  7. Блюда из белого гриба

    Насыпаем ложку соли. Оставляем на некоторое время, чтобы избавиться от микроорганизмов и промываем грибы.

  8. Блюда из белого гриба

    Процеживаем грибы через сито и проливаем чистой водой.

  9. Блюда из белого гриба

    Промытые грибы выгружаем в кастрюлю и заливаем водой. Размещаем на огне.

  10. Блюда из белого гриба

    Тем временем очищаем картошку и режем на части. Лук избавляем от верхнего слоя и измельчаем. Пассеруем на небольшом количестве растительного масла.

  11. Блюда из белого гриба

    Снимаем образовавшуюся пенку с грибов.

  12. Блюда из белого гриба

    Варим минут 10.

  13. Блюда из белого гриба

    Закладываем картошку.

  14. Блюда из белого гриба

    В суп отправляем поджаренный лук.

  15. Блюда из белого гриба

    Насыпаем соль. Кипятим 5-7 минут. Проверяем готовность картошки и отключаем нагрев.

  16. Блюда из белого гриба

    Душистый суп разливаем по порционным тарелкам. Сдабриваем сметаной и присыпаем молотым перцем. Приятного аппетита!

Крем-суп из белых грибов со сливками

Крем-суп из белых грибов со сливками обладает сливочным ярким вкусом. Блюдо хорошо будет смотреться, как на празднике, так и в обычный день. Кремовая текстура очень нравится детям. Приготовьте ароматный суп, и порадуйте домочадцев.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белые грибы сухие – 30 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сливки густые/сметана – 50 мл.
  • Сыр плавленый – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для душистого первого блюда.

Шаг 2. Сушеные грибы помещаем в кипяток на полчаса.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Разбухшие белые грибочки нарезаем так, как нравится.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Отвар, в котором настаивались грибы, процеживаем и выливаем в кастрюлю.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. Грибную нарезку поджариваем на сковородке со сливочным маслом до приятной золотистости.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. С морковки счищаем кожуру и нарезаем кубиками. Лук очищаем от шелухи и режем произвольно. На отдельной сковородке прогреваем сливочное масло и припускаем овощную нарезку.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Когда обжарка размягчится, наливаем сливки или кладем сметану повышенной жирности.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Перчим и солим. Размешав, томим до образования мелких пузырьков.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Сыр измельчаем теркой.

Блюда из белого гриба

Шаг 10. Обжарку пробиваем погружным прибором. Разбавляем грибным отваром. Растворяем плавленый сыр. Если потребуется, еще раз пробиваем до гладкости.

Блюда из белого гриба

Шаг 11. Вымытый укроп измельчаем. Очищенный чеснок измельчаем удобным способом. В кастрюлю с бульоном отправляем ароматную нарезку и обжаренные грибы.

Блюда из белого гриба

Шаг 12. Доводим блюдо до готовности, отрегулировав вкус специями. Кипятим и выключаем конфорку.

Блюда из белого гриба

Шаг 13. Прокипятив, сразу же презентуем кулинарный шедевр порционно, по своему усмотрению украшаем. В остывшем виде блюдо быстро густеет, поэтому нужно готовить порцию, которую сразу можно съесть. В разогретом состоянии теряется презентабельный вид. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Щи со свежими белыми грибами

Щи со свежими белыми грибами – оригинальное первое блюдо, которое подойдет всем, кто не употребляет мясо. Если же вы отчаянные мясоеды, щи с грибами с легкостью дополняем мясными изделиями. Для постной версии даже без мяса первое блюдо выходит достаточно сытным.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белые грибы – 300 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Капуста квашеная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 20 гр.
  • Мед – 100 гр.
  • Грудка куриная жареная/отварная – 2 шт.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Уксус яблочный – 50 мл.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Лист лавровый – 10 шт.
  • Перец черный горошком – 10 шт.
  • Зелень – для украшения.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Освобождаем от верхнего слоя лук и морковку. Опускаем в кастрюлю для варки 1 луковицу и 1 морковку и наливаем воду. Установив на плите, доводим до кипения. Тем временем подготавливаем грибы. Очищаем от верхнего слоя, осматриваем на изъяны и нарезаем кусочками.

Блюда из белого гриба

Шаг 2. Подготавливаем специи, кислую капусту и мед.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. В кипящую воду выгружаем подготовленные грибы. Приправляем лаврушкой и горошками перца. Провариваем, снимая пену. Как закипит, минимизируем нагрев.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Вторую луковицу измельчаем и пассеруем на растительном масле.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. К луковой обжарке отправляем кислую капусту. Сдабриваем уксусом и медом. Готовим до мягкости.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Процеживаем бульон, удаляем морковку и луковицу. Возвращаем в процеженный бульон грибы. Кладем зажарку. Добавляем сахар и соль. Балансируем вкус яблочным уксусом.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Прогреваем 10 минут. Добавляем рубленую зелень. Прикрыв, даем настояться четверть часа.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Запеченное мясо нарезаем пластинками. Разливаем суп по порциям. Раскладываем мясные кусочки и дегустируем. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Суп из белых грибов с вермишелью

Суп из белых грибов с вермишелью обладает запоминающимся богатым вкусом. Сварить грибной супчик не составит труда даже новичку. Несмотря на отсутствие мясных изделий, суп выходит довольно сытным. Душистое блюдо привлекает невероятными запахами всю округу.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Белые грибы сухие – 70 гр.
  • Картофель – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вермишель – 80 гр.
  • Зелень – для подачи.
  • Масло растительное/сливочное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сухие грибы погружаем в воду и даем разбухнуть 20 минут. Процеживаем, ополаскиваем грибы и снова помещаем в очищенную воду и выдерживаем 2 часа. Если используем свежие или замороженные белые грибочки, процесс приготовления значительно сокращается.

Блюда из белого гриба

Шаг 2. Размокшие грибы измельчаем. Настой переливаем в посуду, в которой будет происходить основной процесс.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Разбавляем 2-мя литрами очищенной воды.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Выгружаем грибную нарезку и кипятим.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. Вскипятив, минимизируем нагрев и удаляем пену. Готовим не менее часа. Солим.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Ситечком достаем грибную нарезку и жарим на сковородке с растительным маслом. Процесс обжарки сделает вкус блюда более ярким и богатым.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Когда грибы обжарятся, перекладываем их из сковороды. А на сковородку отправляем измельченный лук и морковь, слегка припускаем.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Почищенную картошку нарезаем кубиками. И выгружаем в бульон.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Проварив картошку, выкладываем овощную и грибную обжарку. Ждем закипания.

Блюда из белого гриба

Шаг 10. Когда картофель сварится, засыпаем вермишель.

Блюда из белого гриба

Шаг 11. Досаливаем и перчим по вкусу. Вскипятив, провариваем пару минут и отключаем конфорку. Важно не переварить, чтобы вермишель не превратилась в кашу.

Блюда из белого гриба

Шаг 12. Наполнив тарелки душистым угощением, отправляемся дегустировать. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Жареные белые грибы с луком на сковороде

Жареные белые грибы с луком на сковороде – безумно аппетитное угощение, от которого смогут отказаться лишь единицы. Жареные грибы подают в качестве самостоятельного блюда или дополняют гарнирами. Шикарное блюдо прекрасно выглядит в любой ситуации.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Белые грибы – 500 гр.
  • Сметана – по вкусу
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно перебираем белые грибы от мусора и споласкиваем под проточной водой. Если есть время, грибы замачивают в подсоленной воде, чтобы избавиться от жучков.

Блюда из белого гриба

Шаг 2. Режем экземпляры на удобные части. Сильно мельчить не нужно, во время готовки грибы значительно уменьшаются в размерах.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Ставим кипятиться воду, подсаливаем ее и опускаем в кипяток подготовленные белые грибы. Провариваем 5-10 минут, при появлении пены снимаем ее шумовкой.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Сваренные грибы процеживаем через дуршлаг.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. На раскаленную сковородку с растительным маслом выгружаем проваренные белые грибы, обжариваем до румяности, не забывая перемешивать. В конце приготовления посыпаем солью.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Когда грибы приобретут красивый оттенок, забрасываем нарезанный полукольцами лук. Жарим еще 10 минут при регулярном помешивании.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Жареные белые грибы подаем с гарниром из картофеля или макаронных изделий. Также можно подавать как самостоятельное угощение. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Жареная картошка с белыми грибами

Жареная картошка с белыми грибами обладает непередаваемым вкусом. Ароматное блюдо пользуется высокой популярностью в нашей семье. В сезон грибов восхитительный деликатес часто присутствует на обеденном столе и не надоедает. Шикарное угощение доставляет массу эмоций.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белые грибы сухие/свежие – 100 гр./300 гр.
  • Картофель – 600 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Для блюда подходят свежие, замороженные или сухие грибы.

Шаг 2. Сухие грибы ошпариваем кипятком и выдерживаем треть часа. При использовании свежих и замороженных грибов отвариваем их четверть часа, предварительно обработав.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Измельчаем грибы и очищенную луковицу, ополоснув под краном.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Почищенный или хорошо вымытый молодой картофель нарезаем соломкой.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. Прогрев сковородку с растительным маслом, выгружаем картофельную нарезку и жарим 15 минут на огне выше среднего.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Когда образуется корочка, лопаткой переворачиваем картошку и добавляем нарезку из грибов и лука.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Обжариваем блюдо при средней температуре, время от времени помешивая. Приправляем специями.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Душистое угощение распределяем по порциям. Дополняем зеленью и овощами. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Грибной суп из белых грибов с перловкой

Грибной суп из белых грибов с перловкой можно приготовить как из свежих, так и из сухих грибов. Ароматное первое блюдо с богатым вкусом – отличный вариант для тех, кто соблюдает пост. Приготовление супа несложное, однако, требует некоторого времени. Сухие грибы и перловку предварительно замачивают. Элементарный рецепт под силу даже неопытным кулинарам.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Белые грибы сухие – 70 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Перловая крупа – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло сливочное/растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замачиваем в холодной воде сухие грибы. Оставляем на 20 минут, после чего процеживаем и промываем грибы. Повторно заливаем очищенной водой и настаиваем 2-3 часа. Можно оставить набухать на ночь.

Блюда из белого гриба

Шаг 2. Перловку хорошо промываем и также оставляем замачиваться на пару часов.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Разбухшие грибы достаем и нарезаем произвольно.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. В кастрюлю для варки переливаем жидкость, в которой вымачивали грибы.

Блюда из белого гриба

Шик 5. Доливаем воду до 2-х литров, кладем грибы и варим до закипания. При появлении пены удаляем ее  шумовкой.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Процеживаем замоченную перловку и выгружаем в кастрюлю. Как только жидкость закипит, минимизируем нагрев и варим 50 минут.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Кладем соль, опираясь на собственный вкус.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Очищенную морковку режем тонкими полосками, а лук мелко-мелко рубим. Овощную нарезку припускаем на разогретом масле в сковороде. Почищенную картошку режем так, как нравится. Картошку и обжарку выгружаем в суп и провариваем четверть часа, засекая время после закипания. Для аромата кладем лаврушку и другие пряности.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Наваристый суп разливаем по порциям. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Картошка с белыми грибами в духовке

Картошка с белыми грибами в духовке выглядит невероятно презентабельной. Шикарное блюдо достойно украсит важное событие или торжественное мероприятие. Угощение выходит необыкновенно вкусным и ароматным. Блюдо готовится просто, и не требует постоянного контроля.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Белые грибы сухие – 100 гр.
  • Картофель – 7-8 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Сыр моцарелла – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Очищаем картошку с помощью овощечистки. Грибы хорошо промываем и замачиваем в горячей воде на 3-4 часа. Можно использовать свежие или замороженные экземпляры.

Шаг 2. С лука снимаем шелуху, промываем и нарезаем произвольно. Забрасываем нарезку в сковороду с раскаленным маслом.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Вымоченные грибы варим в течение часа. Аккуратно достаем и режем на удобные кусочки. После чего перекладываем пассерованный лук.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Картошку нарезаем тонкими ломтиками. Огнеупорную форму промасливаем. Прокладываем картофельными слайсами, как показано на фото. Посыпаем солью и перцем.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. К луку с грибами добавляем специи по вкусу.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Объединив сметану со сливками, поливаем смесью картошку.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Далее распределяем грибную начинку. Закутав фольгой, запекаем 45 минут при 180 градусах.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Спустя время аккуратно достаем блюдо и присыпаем тертым сыром, предварительно смешанным с рубленой зеленью. Подрумяниваем еще 15 минут.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Готовое блюдо аккуратно вынимаем, вооружившись прихватками, чтобы не обжечь руки.

Блюда из белого гриба

Шаг 10. Изысканное блюдо делим на порции.

Блюда из белого гриба

Шаг 11. Презентуем гостям. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Белые грибы с курицей в духовке

Белые грибы с курицей в духовке – шикарное угощение, которое подают самостоятельно или дополнив подходящим гарниром. Нежное мясо с ароматной грибной прослойкой покорит сердца всех любителей вкусно покушать и тех, кто любит кулинарные эксперименты. Приготовление блюда не обременит своим процессом даже новичка.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Белые грибы – 4-5 шт.
  • Курица – 1 кг.
  • Сметана – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Сыр твердый –100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вымытую курицу делим на куски.

Блюда из белого гриба

Шаг 2. Белые грибы освобождаем от лесного мусора и хорошенько промываем.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Грибы нарезаем так, как нравится.

Блюда из белого гриба

Шаг 4. Очищаем лук, сполоснув, тонко нарезаем.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. По дну огнеупорной формы рассыпаем лук. Далее распределяем часть грибов. Немного солим и посыпаем специями.

Блюда из белого гриба

Шаг 6. Раскладываем мясо. Посыпаем оставшимся луком с грибами. Не забываем приправить сверху. Заливаем поверх сметану.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Размещаем форму в прогретом до 180° духовом шкафу. Запекаем блюдо один час.

Блюда из белого гриба

Шаг 8. Пока готовится блюдо, измельчаем сыр. За 15 минут до конца процесса запекания, присыпаем сырной стружкой и возвращаем в духовку.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Аккуратно достаем, для безопасности используя прихватки.

Блюда из белого гриба

Шаг 10. Душистое блюдо подаем самостоятельно или дополняем любимым гарниром.

Блюда из белого гриба

Шаг 11. Нежное угощение не оставит никого равнодушным. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

Вкусный салат с белыми грибами

Вкусный салат с белыми грибами представляет собой изумительное угощение, которое станет гвоздем программы любого мероприятия. Приготовить закуску без труда и хлопот сможет каждый. Простые ингредиенты волшебным образом превращаются в восхитительное блюдо, от которого трудно оторваться.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Белые грибы замороженные – 200 гр.
  • Куриное филе – 200 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Огурцы соленые – 100 гр.
  • Морковь – 60 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Салат листовой – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты для изумительного салата. Куриное мясо необходимо предварительно отварить в подсоленной воде. Яйца тоже варим в подсоленной воде до состояния “вкрутую”. Остужаем сваренные ингредиенты.

Шаг 2. Морковку очищаем, ополаскиваем и трем на терке. Отправляем в прогретую с растительным маслом сковородку и тушим 5-7 минут, не забывая перемешивать.

Блюда из белого гриба

Шаг 3. Морковку снимаем со сковородки, избавляясь от лишнего масла. Огурцы нарезаем кубиками и распределяем в посуде для сборки салата.

Шаг 4. Далее кладем остывшую морковку.

Блюда из белого гриба

Шаг 5. Куриное мясо режем или разделяем на волокна и выгружаем в салатник.

Шаг 6. В сковороду, где жарилась морковка, выгружаем замороженные белые грибы. Жарим 10 минут до полного испарения влаги.

Блюда из белого гриба

Шаг 7. Белые грибы должны приобрести красивый золотистый оттенок. После того, как добьемся желаемого результата, снимаем их со сковородки и даем остыть. Остывшие грибы выгружаем в салатик.

Шаг 8. Сваренное яйцо очищаем и нарезаем кубиками. Отправляем к остальным составляющим. Перемешиваем компоненты.

Блюда из белого гриба

Шаг 9. Листовой салат хорошо ополаскиваем, стряхиваем от лишней воды, нарезаем. Часть оставляем целым.

Блюда из белого гриба

Шаг 10. На блюдо выкладываем целые листья. Сверху распределяем салат. Сдабриваем майонезом, солью и другими специями по вкусу. Презентуем к столу. Приятного аппетита!

Блюда из белого гриба

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