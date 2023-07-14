Блюда из говяжьего фарша – это не только котлеты и макароны по-флотски, хоть даже и от этих блюд трудно отказаться, список гораздо длиннее. При наличии продуманных рецептов и доли кулинарной фантазии, из говяжьего фарша можно приготовить восхитительные блюда для обеда, ужина, пикника в компании или пышного праздничного застолья. Фарш можно приготовить самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в его качестве.

Сочные котлеты из говяжьего фарша на сковороде

Сочные котлеты из говяжьего фарша на сковороде готовятся просто и очень быстро. Они получаются аппетитными, сочными и поджаристыми по бокам. К тому же они прекрасно сочетаются с любыми гарнирами из картофеля, каш, макарон или овощей.

Ингредиенты –+10 порц.

Говядина ⅘ кг

Масло растительное 4 ст.л.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Соль 1.5 ч.л.

Белый хлеб 2 ломтика

Перец чёрный молотый по вкусу

Молоко коровье 1 ст.

Шаги 60 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из говяжьего фарша? Говядину обмойте и просушите бумажными салфетками. Головки репчатого лука очистите от шелухи. Говядину и лук нарежьте крупными кусками. Затем прокрутите все через мясорубку. В полученный фарш разбейте одно куриное яйцо, посолите и приправьте свежемолотым перцем по вкусу, хорошо перемешайте. С двух-трех ломтиков белого хлеба срежьте корочку, залейте молоком и оставьте на пару минут. Когда мякоть хлеба размокнет в молоке, отожмите и выложите массу в миску с фаршем, перемешайте. Чтобы фарш получился плотным и хорошо держал форму, вымешивать его нужно несколько минут. Затем смочите руки водой, возьмите столовую ложку фарша и слепите небольшую котлету. Можно сделать все котлеты сразу и затем переходить к обжариванию. Или лепить по несколько штук, чтобы они умещались на сковородке. Заготовки выложите в разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте их с обеих сторон по 10 минут до румяной корочки. Готовые котлеты из говяжьего фарша подавайте с любым гарниром на ваш выбор. Приятного аппетита!

Тефтели из говяжьего фарша с подливкой

Тефтели из говяжьего фарша с подливкой – замечательное яркое блюдо для повседневного меню. Это полностью самодостаточное и сбалансированное блюдо, в насыщенном томатном соусе, которое можно подавать с кусочком свежего хлеба.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Масло растительное – по вкусу.

Рис – ½ ст.

Сок томатный – 1 л.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 3 зуб.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Процесс приготовления начинается с соуса. Очищенные зубчики чеснока и одну луковицу очень мелко нарежьте. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло и обжарьте лук до полупрозрачности.

Шаг 2. Луковую зажарку залейте томатным соком, добавьте соль, сушенные базилик и орегано, перемешайте. Варите соус под крышкой в течение 20-25 минут.

Шаг 3. Теперь можно переходить к фаршу. Вторую луковицу и мякоть говядины прокрутите через мясорубку.

Шаг 4. Рис промойте и сварите до полуготовности. Добавьте крупу в фарш.

Шаг 5. Из фарша скатайте небольшие шарики весом примерно 50 грамм.

Шаг 6. Тефтели выложите в сковородку с томатной подливкой, она должна полностью покрывать мясные шарики. Если жидкости не хватает, долейте кипяток.

Шаг 7. Укройте сковороду крышкой и готовьте тефтели в подливке в течение 30 минут. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного аппетита!

Люля-кебаб из говядины

Люля-кебаб из говядины – оригинальное блюдо восточной кухни. Конечно, в оригинальном рецепте его готовят на костре, но обжаренный на сковороде или запеченный в духовке люля-кебаб получается не менее вкусным. Причем, мясо измельчается обязательно ножом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 1 кг.

Курдюк – 350 гр.

Кориандр молотый – 1 ст.л.

Соль поваренная – 2 ч.л.

Лук репчатый – 350 гр.

Перец черный свежемолотый – 0,5 ст.л.

Зира – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Головки репчатого лука очистите от шелухи, обмойте, затем очень мелко порубите ножом.

Шаг 2. Далее положите курдючный жир на разделочную доску и нарежьте его как можно мельче. Также можно использовать обычное сало, но не слишком соленое.

Шаг 3. Говядину обмойте проточной водой, промокните бумажными салфетками. Нарежьте мясо очень мелко при помощи тяжелого ножа.

Шаг 4. В ступке измельчите черный перец, зиру и кориандр. Или можно смолоть специи в кофемолке. Также подойдут и уже измельченные специи.

Шаг 5. Специи смешайте с луком и курдючным жиром.

Шаг 6. В полученную ароматную смесь выложите измельченную говядину, посолите по- вкусу и все хорошо перемешайте. Вымешивайте мясную массу в течение 10-15 минут, она должна стать эластичной, как тесто.

Шаг 7. Из фарша сформируйте продолговатые котлетки и насадите их на деревянные шпажки.

Шаг 8. Запекайте люля-кебаб в духовке при 190 градусах в течение получаса. Подавать его на стол можно в горячем виде с любыми соусами и овощами по вашему вкусу. Приятного аппетита!

Ежики из говяжьего фарша с рисом

Ежики из говяжьего фарша с рисом – универсальное блюдо для вкусного обеда или ужина. Его любят дети за интересный внешний вид, а взрослые ценят за питательные свойства. Тушат их чаще в томатной подливке и подают с легким гарниром.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 500 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Рис – 100 гр.

Лук зеленый – 4 пера.

Соус соевый – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Вода – 300 мл.

Помидоры – 2 шт.

Перец черный свежемолотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выложите говяжий фарш, разбейте к нему куриное яйцо.

Шаг 2. Добавьте ложку соевого соуса.

Шаг 3. Продукты посолите и поперчите. Если соус очень соленый, то соль можно не добавлять.

Шаг 4. Рис промойте водой пару раз и выложите в общую емкость.

Шаг 5. Перья зеленого лука помойте и мелко нарежьте. Добавьте его к фаршу и хорошо перемешайте.

Шаг 6. Сварите соус для ежиков. Помидоры помойте и натрите на терке с мелкими отверстиями. Полученную массу выложите в кастрюлю, добавьте майонез, воду и соль, перемешайте.

Шаг 7. Из говяжьего фарша сформируйте тефтельки размером с куриное яйцо и выложите в соус.

Шаг 8. Готовьте ежиков под крышкой на умеренном огне в течение 40 минут.

Шаг 9. Вкусное и нежное мясное блюдо из говяжьего фарша готово. Ежики можно дополнить гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита!

ПП котлеты из говядины в духовке

ПП котлеты из говядины в духовке – вкусные, а главное диетические и полезные. Так что ни в коем случае не стоит бояться включать в свой рацион говяжьи котлеты. В фарш не добавляется хлеб и сало, а запекание в духовке позволяет избавиться от лишних жиров и калорий.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 0,6 кг.

Сыр Чеддер – 40 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Отруби овсяные – 2 ст.л.

Вода ледяная – 4 ст.л.

Морковка – 4 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Паприка сладкая – по вкусу.

Масло растительное рафинированное – по вкусу.

Капуста пекинская – для подачи.

Кунжут – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Головки репчатого лука очистите от шелухи, срежьте корешки. Ножом или при помощи кухонного комбайна измельчите его. Далее слегка обжарьте лук на растительном масле до прозрачности. Одну половину добавьте в фарш, вторую оставьте для гарнира.

Шаг 2. В миску выложите говяжий фарш, лучше всего приготовить его из охлажденного мяса собственноручно. К фаршу добавьте лук, измельченный чеснок и соль.

Шаг 3. Сыр чеддер натрите на терке с крупными ячейками, высыпьте стружку в миску с фаршем. Также добавьте овсяные отруби.

Шаг 4. Далее влейте 4 столовые ложки ледяной воды и вымешивайте фарш несколько минут.

Шаг 5. Заранее включите духовку и прогрейте ее до 200 градусов. Смочите ладони холодной водой и слепите из фарша небольшие круглые котлетки. Сбрызните разогретую поверхность сковороды растительным маслом и быстро обжарьте котлеты со всех сторон, так они будут хорошо держать форму. После этого отправьте говяжьи котлеты в духовку на 10-15 минут.

Шаг 6. Морковку очистите и натрите ее на крупной терке или нарежьте соломкой. На сковороду к оставшемуся луку добавьте морковку, посолите овощи, посыпьте сладкой паприкой и тушите на среднем огне в течение 15 минут.

Шаг 7. Подавайте ПП говяжьи котлеты с тушеными овощами и свежей пекинской капустой. Также при желании посыпьте блюдо кунжутом. Приятного аппетита!

Запеканка из говяжьего фарша в духовке

Запеканка из говяжьего фарша в духовке – сытное блюдо, оригинальное и аппетитное на вид. Встречаются разные способы приготовления и кроме основного ингредиента – говяжьего фарша, в ход могут идти любые продукты, которые есть под рукой: яйца, макароны, картофель, овощи, грибы и сыр.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 0,5 кг.

Масло сливочное – 40 гр.

Картофель – 0,5 кг.

Лук-порей – 200 гр.

Тыква – 100 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Смесь перцев молотая – 1 щепотка.

Сыр – 70 гр.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Орех мускатный – 1 ч.л.

Бульон/кипяченая вода – 120 мл.

Тимьян сушеный – 1 щепотка.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук-порей помойте и нарежьте полукольцами, мякоть тыквы натрите на терке с крупными отверстиями. Сначала обжарьте на растительном масле в течение одной минуты лук-порей, далее добавьте тыквенную стружку и готовьте до мягкости тыквы.

Шаг 2. После этого выложите к овощам на сковородку говяжий фарш, перемешайте и продолжайте жарить в течение 5-7 минут. В процессе жарки посыпьте зажарку молотой паприкой, мускатным орехом и сушеным тимьяном.

Шаг 3. Далее выложите сметану, влейте бульон или кипяченую воду, перемешайте, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Жарьте все вместе 3-4 минуты, затем дайте немного остыть. После этого разбейте куриное яйцо и перемешайте.

Шаг 4. Картошку почистите и хорошо помойте. Нарежьте клубни тонкими кружками. На дно керамической формы выложите половину нарезанного картофеля.

Шаг 5. Далее на картофельный слой выложите половину зажарки.

Шаг 6. Затем положите еще один слой картофеля и слой фарша и овощей.

Шаг 7. Форму накройте крышкой или затяните пищевой фольгой, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50-60 минут. Готовность запеканки проверяйте по состоянию картофеля, он должен стать мягким. После того, как картофель будет готов, уберите фольгу и посыпьте запеканку тертым сыром. Верните запеканку в духовку, дайте сыру расплавиться и зарумяниться. Подавать ее можно на общем блюде или порционно. Приятного аппетита!

Рулет из говяжьего фарша с яйцом

Рулет из говяжьего фарша с яйцом – блюдо, которое достойно даже праздничного стола. Есть много вариантов начинок: яйца, грибы, картофель, овощи или другие. Оригинальный внешний вид можно придать за счет заворачивания рулета в бекон или тонкое слоеное тесто.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 800 гр.

Сельдерей – 2 стебля.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Соль поваренная – по вкусу.

Шампиньоны – 300 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для обжаривания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просушите на огне сковороду, влейте столовую ложку растительного масла. Выложите на разогретую поверхность измельченный репчатый лук и сельдерей, жарьте, пока они не станут мягкими.

Шаг 2. Шампиньоны помойте, очистите шляпки и нарежьте тонкими дольками.

Шаг 3. Отдельно пассеруйте грибы на растительном масле, посолите и добавьте к ним рубленую зелень.

Шаг 4. Выложите в миску говяжий фарш, добавьте к нему смесь лука и сельдерея, перемешайте.

Шаг 5. Расстелите лист пергамента на ровной поверхности, на него выложите фарш и разровняйте его в прямоугольник. Сверху на мясо выложите грибную начинку, распределите ее равномерным слоем, не доходя до краев.

Шаг 6. Начинайте заворачивать рулет по длинному краю: приподымайте пергамент и аккуратно лопаткой снимайте фарш. Рулет переложите на противень швом вниз и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов, на 60 минут.

Шаг 7. Получается очень ароматное и вкусное блюдо для семейного обеда или ужина.

Шаг 8. А для праздничного застолья, рулет из говяжьего фарша выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Бифштекс из говяжьего фарша

Бифштекс из говяжьего фарша с пылу с жару подарит вам истинное наслаждение вкуса. Блюдо годится для повседневного рациона благодаря своей доступности и быстроте приготовления. Конечно, фарш должен быть из свежей говяжьей вырезки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Говядина – 0,7 кг.

Сало говяжье внутреннее – 100 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 3 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Молоко – 40 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину помойте, зачистите от пленок и прожилок. Затем очень мелко нарежьте мясо острым ножом. Так же поступите и с салом. Обе рубленые массы смешайте в объемной миске.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите от шелухи, срежьте корешки и хорошо помойте под краном. Затем нарежьте луковую головку мелкими кубиками.

Шаг 3. Зубчики чеснока очистите от шелухи и очень мелко порубите ножом.

Шаг 4. В миске смешайте рубленый говяжий фарш с луком и чесноком. Разбейте одно куриное яйцо в мясную массу, всыпьте соль и молотый перец, хорошо все перемешайте и отбейте фарш о стол или дно миски.

Шаг 5. Из фарша влажными руками сформируйте круглые бифштексы. Толщина заготовок должна быть примерно полтора сантиметра.

Шаг 6. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее дно растительным маслом. Жарьте бифштексы на среднем огне примерно 10 минут с каждой стороны. Подавать бифштекс из говяжьего фарша можно с гарниром из картошки и овощами. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы из говяжьего фарша

Ленивые голубцы из говяжьего фарша – вкусно, легко, питательно и полезно. Такой вариант приготовления ничем не уступает традиционному блюду, где мясная начинка заворачивается в целые капустные листья. А кто-то больше любит и предпочитает только ленивые голубцы.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Говядина – 260 гр.

Капуста белокочанная – 120 гр.

Морковка – 60 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Тимьян сушеный – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Рис – 0,5 ст.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное без запаха – 60 мл.

Вода – 1 ст.

Паприка молотая – по вкусу.

Базилик сушеный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промойте проточной водой, затем отварите его до полуготовности в кастрюле. Слейте воду с риса и дайте ему немного остыть.

Шаг 2. Говядину нарежьте кубиками и прокрутите через мясорубку или измельчите при помощи блендера.

Шаг 3. Вареный рис переложите в объемную миску, добавьте к нему мясной фарш и разбейте курное яйцо.

Шаг 4. Лук и морковку очистите. Луковицу мелко нарежьте, а морковку натрите на терке с крупными ячейками. Обжарьте овощи до мягкости на растительном масле. Затем овощную зажарку добавьте в миску к другим ингредиентам.

Шаг 5. С небольшого кочана капусты снимите верхние подвявшие листья, сполосните проточной водой, нарежьте крупными кусками и измельчите при помощи блендера.

Шаг 6. Капусту добавьте в миску, всыпьте соль и сухие специи, тщательно перемешайте массу.

Шаг 7. Далее влажными руками сформируйте шарики размером с куриное яйцо и выложите их в смазанную растительным маслом жаропрочную форму.

Шаг 8. В стакане воды разведите столовую ложку томатной пасты. Влейте смесь в форму с ленивыми голубцами. Затем ленивые голубцы поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, запекайте 40 минут.

Шаг 9. Подавайте ленивые голубцы из говяжьего фарша сразу после приготовления со сметаной и кусочком свежего хлеба. Приятного аппетита!

Биточки из говяжьего фарша

Биточки из говяжьего фарша безусловно понравятся всем членам вашей семьи. Они получаются в меру жирными и очень питательными. Биточки можно подавать со всевозможными гарнирами из овощей, макарон, круп и картофеля. Как их вкусно приготовить из говяжьего фарша, мы расскажем в этом рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 0,5 кг.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Базилик сушеный – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Сухари панировочные – 3 ч.л. в тесто + для обвалки

Сметана – 3 ч.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий фарш выложите в миску, всыпьте соль, сушеный базилик, перемешайте.

Шаг 2. Очистите головку репчатого лука, помойте и мелко нарежьте его. Затем пассеруйте лук на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 3. Луковую зажарку выложите в миску к фаршу, перемешайте.

Шаг 4. Далее разбейте одно куриное яйцо и вымесите фарш еще раз.

Шаг 5. В полученную мясную массу всыпьте панировочные сухари, перемешайте.

Шаг 6. При помощи двух столовых ложек лепите небольшие продолговатые биточки.

Шаг 7. Затем обваляйте говяжьи биточки в панировочных сухарях.

Шаг 8. Обжарьте все биточки на растительном масле до румяных бочков со всех сторон.

Шаг 9. Заготовки переложите в высокую сковороду.

Шаг 10. Приготовьте сметанную заливку. Смешайте сметану с водой, чтобы получилось примерно 200 миллилитров смеси. Добавьте соль, молотый перец и паприку по вкусу.

Шаг 11. Обжаренные биточки залейте сметанным соусом, накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20-25 минут.

Шаг 12. Биточки из говяжьего фарша очень вкусно подавать с макаронами и свежими овощами. Приятного аппетита!