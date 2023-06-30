Блюда из киноа относят к суперфуду неслучайно. Она в разы превосходит по количеству содержания полезных веществ любые другие крупы. Киноа стоит употреблять в пищу не только тем людям, которые худеют или придерживаются вегетарианства. При этом готовить крупу несложно, а вкусных и разнообразных рецептов можно найти огромное множество.

Киноа с овощами на гарнир

Киноа с овощами на гарнир – вкусное и полезное блюдо. Семена киноа обладают нежным ореховым привкусом и зернистой текстурой. Киноа идеально сочетается практически с любыми овощами, поэтому по своему усмотрению вы можете немного корректировать список ингредиентов.

Ингредиенты –+2 порц.

Морковь 60 гр.

Масло оливковое 1 ст.л.

Кабачок 60 гр.

Соль по вкусу

Чеснок 1 зуб.

Киноа 70 гр.

Вода 150 мл.

Лук репчатый 1 шт.

Шаги 45 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из киноа на гарнир? Овощи помойте и очистите. Луковицу, морковку и кабачок нарежьте небольшими кубиками. В кастрюлю с толстым дном влейте оливковое масло. Затем на прогретое масло выложите очищенный зубчик чеснока и обжарьте его в течение 1-2 минут. Чеснок нужен только для того, чтобы масло благодаря ему стало ароматным. Потом его можно выбросить. На ароматном чесночном масле обжарьте все измельченные овощи до мягкости. Киноа тщательно промойте проточной водой. Переложите киноа к овощам, перемешайте и слегка обжарьте. После этого влейте воду и посолите блюдо по вкусу. Доведите воду до кипения и варите, пока она полностью не выкипит. Затем кастрюлю закройте крышкой и оставьте на медленном огне на 10-12 минут. Перед подачей хорошо перемешайте киноа с овощами, разложите на порции и украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Как сварить рассыпчатую кашу из киноа на воде

Как сварить рассыпчатую кашу из киноа на воде, чтобы ваш рацион был еще полезнее и вкуснее, мы подробно расскажем в этом рецепте. Киноа – замечательный продукт, который не содержит глютена, но зато в нем много клетчатки, растительного белка, минералов и витаминов.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Киноа – 1 ст.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Вода – 1,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва киноа хорошо промойте прохладной водой. Вымачивать крупу не нужно.

Шаг 2. Переложите киноа в кастрюлю, влейте воду и добавьте щепотку соли. Емкость поставьте на огонь и доведите воду до кипения.

Шаг 3. После закипания укройте кастрюлю крышкой и варите киноа до размягчения 15 минут.

Шаг 4. Снимите кастрюлю с огня и дайте киноа остыть под крышкой на протяжении 10 минут.

Шаг 5. Перемешивайте вареное киноа ложкой или вилкой, чтобы избежать слипания крупинок, и влага равномерно разошлась по крупе.

Шаг 6. Готовое киноа можно подавать в качестве гарнира, добавлять в супы, салаты или другие блюда. Приятного аппетита!

Салат с киноа и авокадо

Салат с киноа и авокадо – с одной стороны легкое блюдо, но в то же время сытное и питательное. В салате много растительного белка и жиров, так необходимых организму для нормального функционирования. Такое блюдо идеально для позднего ужина или перекуса в течение дня.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Киноа – 150 гр.

Помидоры черри – 5 шт.

Соус соевый – 40 мл.

Авокадо – 1 шт.

Кунжут – 30 гр.

Мед натуральный жидкий – 30 гр.

Рукола – 1 пучок.

Горчица – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте авокадо и помидоры. Ополосните под краном небольшой пучок рукколы.

Шаг 2. Ознакомьтесь с инструкцией на упаковке и отварите киноа до готовности.

Шаг 3. Авокадо очистите от шкурки и удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками. Небольшие помидорки черри разрежьте пополам. У руколы отрежьте жесткие части стеблей.

Шаг 4. В объемную миску переложите измельченные авокадо, помидоры и руколу. Добавьте вареное киноа.

Шаг 5. Для заправки смешайте мед, соевый соус и горчицу.

Шаг 6. Полейте салат с киноа заправкой, перемешайте и посыпьте кунжутом. При желании кунжут предварительно можно обжарить на сухой сковороде.

Шаг 7. Салат с киноа и авокадо готов, подавайте его сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Молочная каша из киноа

Молочная каша из киноа – отличный вариант для вкусного и питательного завтрака. Эта крупа считается одной из самых полезных, благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов и витаминов. Киноа очень питательная, поэтому не стоит бояться за свою фигуру.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Киноа – 50 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло сливочное – 10 гр.

Молоко – 50 мл.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты из списка для варки молочной каши из киноа.

Шаг 2. Крупу промойте несколько раз проточной водой.

Шаг 3. Переложите киноа в небольшую кастрюлю, влейте молоко и воду.

Шаг 4. Добавьте также немного соли, перемешайте и поставьте на огонь. Доведите жидкость до кипения, затем убавьте нагрев до минимального и накройте кастрюлю крышкой. Оставьте кашу томиться на 15 минут.

Шаг 5. Затем положите в кашу сливочное масло, перемешайте и уберите емкость с плиты. Оставьте кашу на несколько минут под крышкой, чтобы крупа впитала в себя аромат сливочного масла. Подавайте молочную кашу из киноа к завтраку в теплом виде. Приятного аппетита!

Суп с киноа

Суп с киноа очень прост в приготовлении. У вас получится необычное, сытное и вкусное блюдо для семейного обеда. Суп оценят не только сторонники правильного питания, но и истинные гурманы. Состав продуктов продуманный и гармоничный, бульон будет ароматным и насыщенным.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Киноа – 100 гр.

Корень сельдерея – 100 гр.

Морковка среднего размера – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Картофель среднего размера – 2 шт.

Лук репчатый среднего размера – 2 шт.

Помидоры крупные – 4 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Петрушка – 4 ветки.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Бульон овощной/вода питьевая – 1,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте киноа холодной водой. Затем залейте крупу горячей водой и оставьте на полчаса.

Шаг 2. Картошку, морковку, корень сельдерея и лук очистите и помойте. Нарежьте овощи кубиками небольшого размера.

Шаг 3. Сковороду поставьте на огонь, влейте оливковое масло. Затем выложите лук, морковку и сельдерей. Жарьте овощи на сильном огне в течение 8-10 минут, постоянно помешивая.

Шаг 4. После этого добавьте нарезанные помидоры, перемешайте. Убавьте огонь до слабого и продолжайте тушить 5 минут. Параллельно в кастрюле закипятите бульон или питьевую воду.

Шаг 5. Замоченную крупу промойте очень горячей водой и откиньте на ситечко. В бульон переложите киноа, снова доведите его до кипения. Далее добавьте картофель и варите 15 минут от момента закипания.

Шаг 6. В бульон с картошкой и киноа выложите овощную зажарку. Бульон посолите и приправьте по вкусу. Доведите суп до кипения и продолжайте варить на минимальном огне 10 минут.

Шаг 7. Петрушку помойте и оборвите листики. Мелко нарежьте зелень и выложите в ступку, добавьте чеснок и разотрите пестиком до пастообразного состояния.

Шаг 8. Суп с киноа разлейте по тарелкам, добавьте пасту из петрушки и чеснока. Подавайте на обед в горячем виде. Приятного аппетита!

Салат с киноа и креветками

Салат с киноа и креветками – легкое блюдо с высокой пищевой ценностью. Киноа можно отварить заранее и остудить или сделать салат теплым. Такое блюдо отлично подойдет для любого приема пищи: на завтрак, обед или ужин. К тому же рецепт очень простой.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Соль поваренная – 1 щепотка.

Киноа – 100 гр.

Огурец – 1 шт.

Масло растительное – 1 ч.л.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Креветки – 400 гр.

Лайм/лимон – 2 шт.

Сахар – 2 ч.л.

Соус рыбный – 1 ч.л.

Хлопья чили – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Киноа промойте прохладной водой. Залейте крупу водой в пропорции 1 к 2 и поставьте вариться. После того как вода закипит, посолите ее и варите около 12 минут.

Шаг 2. В другую кастрюлю влейте воду, закипятите ее. Добавьте ложку соли и сахара, веточки петрушки и другие специи, выдавите сок лимона или лайма и добавьте кожуру. В ароматную воду выложите креветки и варите 8-10 минут на среднем огне.

Шаг 3. Займитесь овощами. Помойте их. Нарежьте сладкий перец и огурец небольшими кубиками, морковку натрите на терке, а перья зеленого лука порубите ножом.

Шаг 4. Выдавите из второго лимона или лайма сок в мисочку, добавьте соль и сахар, влейте рыбный соус, растительное масло и добавьте щепотку чили. Хорошо перемешайте заправку.

Шаг 5. В глубокой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Аккуратно перемешайте и влейте заправку. Подавайте салат с киноа и креветками сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Салат с киноа и консервированным тунцом

Салат с киноа и консервированным тунцом – сытная закуска и отличный вариант для праздничного застолья по любому поводу. В качестве овощной основы можно использовать огурцы и зелень, за питательную часть отвечает тунец, яйца и киноа.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Киноа – 0,5 ст.

Огурец – 1 шт.

Укроп – 3 ветки.

Яйцо куриное – 2 шт.

Зерна граната – для украшения.

Для заправки:

Сок лимонный – 1 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана 15 % – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца сварите вкрутую. Когда они остынут очистите от скорлупы и мелко порубите ножом.

Шаг 2. Огурец помойте, промокните салфетками и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. С консервированного тунца слейте сок и разомните кусочки рыбы вилкой. Укроп мелко порубите ножом. В миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, сметану, соль и молотый перец.

Шаг 4. Киноа промойте проточной водой, затем переложите в кастрюлю. Залейте крупу чистой водой в пропорции 1 к 2 и варите около 20 минут до готовности. После варки воду слейте, а киноа остудите.

Шаг 5. Салат складывается слоями. Для удобства можно воспользоваться кулинарным кольцом. Выкладывайте продукты в следующем порядке: огурцы, тунец, киноа, яйца. Каждый слой щедро промазывайте заправкой.

Шаг 6. Готовый салат украсьте веточками укропа и зернами граната. Уберите закуску в холодильник для пропитки на 1-2 часа.

Шаг 7. Салат с киноа и тунцом получается очень вкусным и красивым на вид. Приятного аппетита!

Сладкая каша из киноа с ягодами и орехами

Сладкая каша из киноа с ягодами и орехами обеспечит вам красивый, вкусный и питательный завтрак. Из такого блюда вы в полном объеме получите необходимое количество белков, жиров, клетчатки и углеводов. Каша сразу поднимает настроение и наполняет силой.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Киноа – 160 гр.

Орех грецкий – для украшения.

Банан – 1 шт.

Малина – 250 гр.+ для украшения.

Молоко миндальное – 300 мл.

Мед натуральный – 2 ст.л.

Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1/5 ч.л.

Вода – 75 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю влейте 600 миллилитров воды, посолите ее и доведите до кипения. Промойте киноа проточной водой, выложите ее в кипяток и варите 5 минут, затем убавьте нагрев и варите еще 10 минут.

Шаг 2. Банан разомните вилкой или пюрируйте при помощи погружного блендера. Массу выложите в кастрюлю к каше, также влейте миндальное молоко, ванильный экстракт и хорошо все перемешайте. Продолжайте варить кашу 10 минут.

Шаг 3. 250 грамм малины выложите в кастрюльку, добавьте 75 миллилитров воды, добавьте мед и поставьте на медленный огонь. Варите массу до тех пор, пока ягоды не станут мягкими. Затем малину пюрируйте блендером или разомните вилкой.

Шаг 4. Готовую кашу разложите по мисочкам, украсьте грецкими орехами и ягодами малины. Приятного аппетита!

Салат с киноа и курицей

Салат с киноа и курицей имеет сбалансированный состав, который делает закуску в меру сытной, сочной и очень вкусной. Куриное мясо можно обжарить или запечь, в зависимости от ваших предпочтений. Таким салатиком очень приятно перекусить в любое время дня.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рукола – 1 пучок.

Кешью – 50 гр.

Филе куриное – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Смесь перцев свежемолотая – по вкусу

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Карри – 0,5 ч.л.

Лайм – 1 шт.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Перец чили красный – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Киноа – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Киноа приготовьте согласно инструкции, указанной на упаковке. Воду слейте, а киноа остудите.

Шаг 2. Куриное филе обмойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте кубиками. Мясо посолите и приправьте молотым перцем. Обжарьте куриное филе на растительном масле до румяной корочки, смешайте с карри и остудите.

Шаг 3. Из лайма выдавите сок. Перья зеленого лука нарежьте небольшими отрезками. Стручок чили очистите от семян и нарежьте. Авокадо очистите от кожицы, нарежьте дольками и сбрызните соком лайма. С консервированной кукурузы слейте сок. Помидоры нарежьте дольками. Кешью обжарьте на сухой сковородке.

Шаг 4. Все подготовленные продукты смешайте в объемной миске, посолите, поперчите, добавьте сок лайма и оливковое масло.

Шаг 5. Салат с киноа и курицей подавайте сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Киноа с овощами на сковороде

Киноа с овощами на сковороде – оригинальное блюдо, которое нельзя обойти стороной. В обычном меню его можно подавать, как гарнир, или делать его основой вегетарианского рациона питания. Уникальное по своему вкусу киноа и сочные овощи идеально сочетаются. Кому-то может это блюдо напомнить плов или овощное рагу.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Киноа – 100 гр.

Кабачок молодой – 180 гр.

Кукуруза консервированная – 110 гр.

Лук репчатый фиолетовый – 50 гр.

Помидоры – 100 гр.

Перец болгарский желтый – 80 гр.

Перец болгарский красный – 90 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло оливковое – 45 мл.

Шпинат – 40 гр.

Зира – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. С консервированной кукурузы слейте сок.

Шаг 2. Киноа хорошо промойте проточной водой. Залейте крупу водой в пропорции 1 к 2 и поставьте вариться. Посолите крупу по вкусу и варите в течение 15 минут на минимальном огне, пока крупа не впитает всю воду.

Шаг 3. Репчатый лук, красный и желтый перцы нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 4. Молодой кабачок и помидоры нарежьте кубиками.

Шаг 5. Поставьте на огонь широкую сковородку. Влейте на разогретую поверхность растительное масло, выложите репчатый лук. Жарьте в течение 3-4 минут.

Шаг 6. Затем добавьте кабачок и сладкий перец, продолжайте жарить овощи 7-8 минут, помешивая.

Шаг 7. После этого выложите помидоры и шпинат, жарьте еще пару минут.

Шаг 8. Затем всыпьте зиру, соль и черный молотый перец, перемешайте.

Шаг 9. Выложите к овощам консервированную кукурузу, перемешайте зажарку.

Шаг 10. Готовую крупу киноа выложите на сковородку, перемешайте ее с обжаренными овощами, жарьте еще 1-2 минуты.

Шаг 11. Подавать киноа с овощами, приготовленными на сковороде, лучше всего в теплом виде. Приятного аппетита!