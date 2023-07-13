Блюда из кижуча

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Кижуч – это вкусная и полезная красная рыба, которую можно приготовить самыми разными способами для вашего семейного обеда, ужина или праздника. Выбирайте подходящий кулинарный вариант из нашей проверенной подборки, где мы собрали для вас восемь рецептов приготовления блюд с пошаговыми фотографиями.

Кижуч, запеченный стейками в духовке

Кижуч, запеченный стейками в духовке, – это яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего ужина или праздничного стола. Аппетитное угощение из красной рыбы никого не оставит равнодушным. Оно порадует вас интересным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку.

Блюда из кижуча

Ингредиенты –+8 порц.

  • Кижуч 1 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
  • Помидоры 4 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Майонез столовый молочный 150 гр.
  • Лимон 1 шт.
  • Соль 2 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 60 мин.

  1. Блюда из кижуча

    Размораживаем, промываем кижуч и делим его на аккуратные стейки.

  2. Блюда из кижуча

    Режем полукольцами репчатый лук, обжариваем на растительном масле до золотистой корочки и кладем в форму для запекания.

  3. Блюда из кижуча

    На луковую подушку выкладываем стейки кижуча. Солим, перчим и поливаем лимонным соком.

  4. Блюда из кижуча

    По несколько секунд обжариваем кружочки помидоров. Перекладываем их на рыбные стейки.

  5. Блюда из кижуча

    Обмазываем помидоры майонезом и посыпаем тертым сыром.

  6. Блюда из кижуча

    Запекаем угощение около 40-45 минут при температуре 180 градусов.

  7. Блюда из кижуча

    Кижуч, запеченный стейками в духовке, готов. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Кижуч, запеченный в фольге в духовке

Кижуч, запеченный в фольге в духовке, получается невероятно вкусным, полезным и питательным. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами и радуйте своих родных. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Кижуч – 1 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Специи для рыбы – 0,5 пачки.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем кижуч, промываем его под водой. Удаляем плавники.

Блюда из кижуча

Шаг 2. На рыбе делаем глубокие надрезы.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Соединяем специи для рыбы, соль и растительное масло. Тщательно вымешиваем.

Блюда из кижуча

Шаг 4. В надрезы рыбы кладем дольки лимона. Кладем кижуча на противень с фольгой. Обмазываем тушку специями.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Также обмазываем сметаной. Затем заготовку плотно обворачиваем фольгой.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Сперва ставим блюдо на 30 минут при температуре 160 градусов. Затем раскрываем фольгу и ставим угощение обратно в духовку. Включаем температуру 220 градусов и запекаем еще 15 минут.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Кижуч, запеченный в фольге в духовке, готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Блюда из кижуча

Как пожарить стейки кижуча на сковороде

Как пожарить стейки кижуча на сковороде, рассказываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями и подробным описанием процесса. Аппетитная рыба послужит вкусным и питательным обедом для всей семьи. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами: крупами или овощами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Стейк кижуча – 1 кг.
  • Чеснок гранулированный – 1 ч.л.
  • Паприка – 1,5 ч.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Майоран – 1 ч.л.
  • Тимьян – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец красный молотый острый – по вкусу.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим стейки кижуча. Заранее их размораживаем.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Дальше стейки промываем под водой и выкладываем в дуршлаг, даем стечь воде.

Блюда из кижуча

Шаг 3. В ступке растираем майоран, тимьян и орегано. Затем эту смесь перемешиваем с солью, паприкой, гранулированным чесноком, молотыми перцами и оливковым маслом.

Блюда из кижуча

Шаг 4. Обмазываем стейки маслом со специями.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в муке.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда подготовленные стейки. Жарим их до румянца с обеих сторон.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Теперь вы знаете, как пожарить стейки кижуча на сковороде. Повторяйте рецепт и угощайтесь!

Блюда из кижуча

Как засолить кижуч в домашних условиях

Как засолить кижуч в домашних условиях, делимся в нашем пошаговом рецепте с фотографиями и подробным описанием процесса. Засоленная красная рыба послужит вкусным и ярким угощением для домашнего или праздничного стола. Подавайте к столу с черным хлебом или свежими овощами.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Филе кижуча – 0,8 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 6 ст.л.
  • Уксус 6% – 2 ст.л.
  • Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим филе кижуча, очищаем репчатый лук.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Лук режем полукольцами. Кладем в глубокую миску. Посыпаем его черным молотым перцем. Поливаем водой и уксусом. Оставляем мариноваться.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Филе необходимо очистить от всего лишнего.

Блюда из кижуча

Шаг 4. С рыбного филе снимаем кожицу. Дальше филе режем на порционные кусочки.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Рыбные кусочки складываем в еще одну глубокую миску.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Отжимаем лук от маринада и выкладываем его к рыбе.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Посыпаем заготовку солью.

Блюда из кижуча

Шаг 8. Заливаем растительным маслом.

Блюда из кижуча

Шаг 9. Перемешиваем и убираем в холодильник на несколько часов.

Блюда из кижуча

Шаг 10. Теперь вы знаете, как засолить кижуч в домашних условиях. Рекомендуем попробовать!

Блюда из кижуча

Кижуч на мангале на решетке

Кижуч на мангале на решетке получается невероятно вкусным и ароматным. Отличная идея для вашего пикника или ужина на свежем воздухе. Обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт, радуйте себя и своих близких. Готовую рыбку можно подавать к столу с овощными гарнирами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кижуч – 3 кг.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем, промываем и, при необходимости, очищаем кижуч.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Режем рыбу на аккуратные стейки, примерно по сантиметру. Голову и хвост срезаем. Их можно отложить для ухи.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Складываем стейки в глубокую миску. Солим и перчим.

Блюда из кижуча

Шаг 4. Поливаем рыбу лимонным соком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Кладем рыбу на решетку и устанавливаем на мангал над углями.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Готовим стейки до румянца со всех сторон. На это уйдет около 20 минут.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Кижуч на мангале на решетке готов. Подавайте с гарниром и угощайтесь!

Блюда из кижуча

Кижуч в сливочном соусе

Кижуч в сливочном соусе выходит удивительно вкусным, нежным и питательным. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Например, овощами или крупами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Стейк кижуч – 2 шт.
  • Сливки 10% – 100 мл.
  • Масло растительное – 5 мл.
  • Сыр плавленый – 50 гр.
  • Помидор черри – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим рыбные стейки. Сперва их нужно разморозить, промыть под водой и обсушить.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Натираем рыбу солью и специями по вкусу. Можно использовать ароматные сушеные травы.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Обжариваем стейки в сковороде с растительным маслом. Готовим по 4 минуты с каждой стороны.

Блюда из кижуча

Шаг 4. Помидоры черри промываем, можно разделить на половинки. Отправляем их в сковороду к рыбе.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Натираем плавленый сыром.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Вливаем к рыбе сливки, добавляем тертый сыр и специи. Томим до расплавления сыра.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Кижуч в сливочном соусе готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Блюда из кижуча

Кижуч с картошкой в духовке

Кижуч с картошкой в духовке – это невероятно аппетитное и питательное блюдо для семейного обеда или ужина. Такая кулинарная идея заметно сэкономит ваше время, так как не придется готовить дополнительный гарнир. Обязательно берите на заметку рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кижуч – 0,5 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Специи для рыбы – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем и промываем рыбу.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Разрезаем ее на стейки.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Солим рыбу и посыпаем специями. Аккуратно перемешиваем.

Блюда из кижуча

Шаг 4. Очищаем картофель и режем его кружочками. Кладем их в форму для запекания, промазанную растительным маслом.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Посыпаем картошку солью и дополняем хмели-сунели.

Блюда из кижуча

Шаг 6. Выкладываем на картошку стейки рыбы.

Блюда из кижуча

Шаг 7. На рыбу кладем колечки репчатого лука.

Блюда из кижуча

Шаг 8. Поливаем заготовку лимонным соком.

Блюда из кижуча

Шаг 9. Запекаем угощение 30 минут при температуре 200 градусов.

Блюда из кижуча

Шаг 10. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо тертым сыром.

Блюда из кижуча

Шаг 11. Кижуч с картошкой в духовке готов. Делим на порции и подаем к столу!

Блюда из кижуча

Кижуч с овощами

Кижуч с овощами выходит невероятно сочным, аппетитным и сытным. Яркое блюдо отлично дополнит ваш семейный обед или ужин. Разнообразьте свое меню с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Перед вкуснейшей красной рыбой с овощами сложно будет устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Кижуч – 0,9 кг.
  • Овощи замороженные – 0,5 кг.
  • Соус соевый – по вкусу.
  • Соус чили – по вкусу.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Специи для рыбы – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рыбу, очищаем ее от плавников, срезаем голову.

Блюда из кижуча

Шаг 2. Подготовим специи для рыбы. Выбираем их по вкусу.

Блюда из кижуча

Шаг 3. Подготовленную тушку кладем на пищевую пленку. Делаем на ней надрезы.

Блюда из кижуча

Шаг 4. Натираем рыбу специями и заворачиваем в пищевую пленку. Оставляем мариноваться. Можно оставить на ночь.

Блюда из кижуча

Шаг 5. Противень устилаем пергаментом и поливаем оливковым маслом. Выкладываем сюда замороженные овощи.

Блюда из кижуча

Шаг 6. На овощи кладем маринованную рыбу.

Блюда из кижуча

Шаг 7. Поливаем соевым соусом и соусом чили.

Блюда из кижуча

Шаг 8. Закрываем угощение пергаментом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Затем уменьшаем температуре до 180 градусов и готовим еще около 30-35 минут.

Блюда из кижуча

Шаг 9. Кижуч с овощами готов. Подавайте угощение к столу!

Блюда из кижуча

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