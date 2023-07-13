Блюда из кижуча

Кижуч – это вкусная и полезная красная рыба, которую можно приготовить самыми разными способами для вашего семейного обеда, ужина или праздника. Выбирайте подходящий кулинарный вариант из нашей проверенной подборки, где мы собрали для вас восемь рецептов приготовления блюд с пошаговыми фотографиями.

Кижуч, запеченный стейками в духовке

Кижуч, запеченный стейками в духовке, – это яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего ужина или праздничного стола. Аппетитное угощение из красной рыбы никого не оставит равнодушным. Оно порадует вас интересным вкусом и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку.

Ингредиенты –+8 порц.

Кижуч 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Помидоры 4 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Майонез столовый молочный 150 гр.

Лимон 1 шт.

Соль 2 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло растительное для жарки

Шаги 60 мин.

Размораживаем, промываем кижуч и делим его на аккуратные стейки. Режем полукольцами репчатый лук, обжариваем на растительном масле до золотистой корочки и кладем в форму для запекания. На луковую подушку выкладываем стейки кижуча. Солим, перчим и поливаем лимонным соком. По несколько секунд обжариваем кружочки помидоров. Перекладываем их на рыбные стейки. Обмазываем помидоры майонезом и посыпаем тертым сыром. Запекаем угощение около 40-45 минут при температуре 180 градусов. Кижуч, запеченный стейками в духовке, готов. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Кижуч, запеченный в фольге в духовке

Кижуч, запеченный в фольге в духовке, получается невероятно вкусным, полезным и питательным. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами и радуйте своих родных. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Кижуч – 1 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Сыр твердый – 200 гр.

Сметана – 200 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Специи для рыбы – 0,5 пачки.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем кижуч, промываем его под водой. Удаляем плавники.

Шаг 2. На рыбе делаем глубокие надрезы.

Шаг 3. Соединяем специи для рыбы, соль и растительное масло. Тщательно вымешиваем.

Шаг 4. В надрезы рыбы кладем дольки лимона. Кладем кижуча на противень с фольгой. Обмазываем тушку специями.

Шаг 5. Также обмазываем сметаной. Затем заготовку плотно обворачиваем фольгой.

Шаг 6. Сперва ставим блюдо на 30 минут при температуре 160 градусов. Затем раскрываем фольгу и ставим угощение обратно в духовку. Включаем температуру 220 градусов и запекаем еще 15 минут.

Шаг 7. Кижуч, запеченный в фольге в духовке, готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как пожарить стейки кижуча на сковороде

Как пожарить стейки кижуча на сковороде, рассказываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями и подробным описанием процесса. Аппетитная рыба послужит вкусным и питательным обедом для всей семьи. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами: крупами или овощами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Стейк кижуча – 1 кг.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Паприка – 1,5 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Майоран – 1 ч.л.

Тимьян – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый острый – по вкусу.

Мука – 3 ст.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим стейки кижуча. Заранее их размораживаем.

Шаг 2. Дальше стейки промываем под водой и выкладываем в дуршлаг, даем стечь воде.

Шаг 3. В ступке растираем майоран, тимьян и орегано. Затем эту смесь перемешиваем с солью, паприкой, гранулированным чесноком, молотыми перцами и оливковым маслом.

Шаг 4. Обмазываем стейки маслом со специями.

Шаг 5. Дальше заготовки обваливаем в муке.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда подготовленные стейки. Жарим их до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как пожарить стейки кижуча на сковороде. Повторяйте рецепт и угощайтесь!

Как засолить кижуч в домашних условиях

Как засолить кижуч в домашних условиях, делимся в нашем пошаговом рецепте с фотографиями и подробным описанием процесса. Засоленная красная рыба послужит вкусным и ярким угощением для домашнего или праздничного стола. Подавайте к столу с черным хлебом или свежими овощами.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе кижуча – 0,8 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 6 ст.л.

Уксус 6% – 2 ст.л.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим филе кижуча, очищаем репчатый лук.

Шаг 2. Лук режем полукольцами. Кладем в глубокую миску. Посыпаем его черным молотым перцем. Поливаем водой и уксусом. Оставляем мариноваться.

Шаг 3. Филе необходимо очистить от всего лишнего.

Шаг 4. С рыбного филе снимаем кожицу. Дальше филе режем на порционные кусочки.

Шаг 5. Рыбные кусочки складываем в еще одну глубокую миску.

Шаг 6. Отжимаем лук от маринада и выкладываем его к рыбе.

Шаг 7. Посыпаем заготовку солью.

Шаг 8. Заливаем растительным маслом.

Шаг 9. Перемешиваем и убираем в холодильник на несколько часов.

Шаг 10. Теперь вы знаете, как засолить кижуч в домашних условиях. Рекомендуем попробовать!

Кижуч на мангале на решетке

Кижуч на мангале на решетке получается невероятно вкусным и ароматным. Отличная идея для вашего пикника или ужина на свежем воздухе. Обязательно берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт, радуйте себя и своих близких. Готовую рыбку можно подавать к столу с овощными гарнирами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кижуч – 3 кг.

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем, промываем и, при необходимости, очищаем кижуч.

Шаг 2. Режем рыбу на аккуратные стейки, примерно по сантиметру. Голову и хвост срезаем. Их можно отложить для ухи.

Шаг 3. Складываем стейки в глубокую миску. Солим и перчим.

Шаг 4. Поливаем рыбу лимонным соком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 15 минут.

Шаг 5. Кладем рыбу на решетку и устанавливаем на мангал над углями.

Шаг 6. Готовим стейки до румянца со всех сторон. На это уйдет около 20 минут.

Шаг 7. Кижуч на мангале на решетке готов. Подавайте с гарниром и угощайтесь!

Кижуч в сливочном соусе

Кижуч в сливочном соусе выходит удивительно вкусным, нежным и питательным. Отличное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами. Например, овощами или крупами. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Стейк кижуч – 2 шт.

Сливки 10% – 100 мл.

Масло растительное – 5 мл.

Сыр плавленый – 50 гр.

Помидор черри – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим рыбные стейки. Сперва их нужно разморозить, промыть под водой и обсушить.

Шаг 2. Натираем рыбу солью и специями по вкусу. Можно использовать ароматные сушеные травы.

Шаг 3. Обжариваем стейки в сковороде с растительным маслом. Готовим по 4 минуты с каждой стороны.

Шаг 4. Помидоры черри промываем, можно разделить на половинки. Отправляем их в сковороду к рыбе.

Шаг 5. Натираем плавленый сыром.

Шаг 6. Вливаем к рыбе сливки, добавляем тертый сыр и специи. Томим до расплавления сыра.

Шаг 7. Кижуч в сливочном соусе готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Кижуч с картошкой в духовке

Кижуч с картошкой в духовке – это невероятно аппетитное и питательное блюдо для семейного обеда или ужина. Такая кулинарная идея заметно сэкономит ваше время, так как не придется готовить дополнительный гарнир. Обязательно берите на заметку рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Кижуч – 0,5 шт.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Специи для рыбы – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Лимон – 0,5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем и промываем рыбу.

Шаг 2. Разрезаем ее на стейки.

Шаг 3. Солим рыбу и посыпаем специями. Аккуратно перемешиваем.

Шаг 4. Очищаем картофель и режем его кружочками. Кладем их в форму для запекания, промазанную растительным маслом.

Шаг 5. Посыпаем картошку солью и дополняем хмели-сунели.

Шаг 6. Выкладываем на картошку стейки рыбы.

Шаг 7. На рыбу кладем колечки репчатого лука.

Шаг 8. Поливаем заготовку лимонным соком.

Шаг 9. Запекаем угощение 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 10. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо тертым сыром.

Шаг 11. Кижуч с картошкой в духовке готов. Делим на порции и подаем к столу!

Кижуч с овощами

Кижуч с овощами выходит невероятно сочным, аппетитным и сытным. Яркое блюдо отлично дополнит ваш семейный обед или ужин. Разнообразьте свое меню с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Перед вкуснейшей красной рыбой с овощами сложно будет устоять.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кижуч – 0,9 кг.

Овощи замороженные – 0,5 кг.

Соус соевый – по вкусу.

Соус чили – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Специи для рыбы – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем рыбу, очищаем ее от плавников, срезаем голову.

Шаг 2. Подготовим специи для рыбы. Выбираем их по вкусу.

Шаг 3. Подготовленную тушку кладем на пищевую пленку. Делаем на ней надрезы.

Шаг 4. Натираем рыбу специями и заворачиваем в пищевую пленку. Оставляем мариноваться. Можно оставить на ночь.

Шаг 5. Противень устилаем пергаментом и поливаем оливковым маслом. Выкладываем сюда замороженные овощи.

Шаг 6. На овощи кладем маринованную рыбу.

Шаг 7. Поливаем соевым соусом и соусом чили.

Шаг 8. Закрываем угощение пергаментом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Затем уменьшаем температуре до 180 градусов и готовим еще около 30-35 минут.

Шаг 9. Кижуч с овощами готов. Подавайте угощение к столу!