Блюда из конины – это вкусные сочные стейки, наваристые гуляши, нежные котлетки и разнообразные домашние колбаски. Конина считается полезным и не очень калорийным мясом, наиболее популярна она в татарской кухне. Конечно, приготовление такого специфического мяса имеет свои особенности. Мы собрали в статье наиболее простые и вкусные варианты блюд из конины.
Конина, запеченная в фольге в духовке
Конина, запеченная в фольге в духовке, – это вкусное мясное блюдо, которое может составить основу обеда или ужина. Готовить его несложно, однако конина должна быть молодой и свежей. Гарнир к запеченному мясу можно подобрать любой, из разных овощей, каш или макарон.
Ингредиенты –+1 порц.
- Конина 300 гр.
- Аджика ½ ч.л.
- Лимон 1 долька
- Соль по вкусу
Шаги 55 мин.
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Как приготовить вкусное блюдо из конины? Небольшой кусочек конины полностью разморозьте, обмойте проточной водой. Подготовьте пищевую фольгу.
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По мясу сделайте глубокие поперечные надрезы ножом.
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Возьмите дольку лимона и натрите соком конину со всех сторон и между надрезов.
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Затем посолите мясо и натрите аджикой. Можно использовать другие ароматные специи по вашему вкусу.
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Расстелите пару листов фольги, сложите их друг на друга. Положите на фольгу подготовленное мясо.
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Заверните конину в фольгу, чтобы не осталось никаких, даже мелких отверстий. Помесите сверток на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте мясо 30-40 минут. Запеченную конину подавайте в теплом виде с гарниром или в охлажденном виде в качестве закуски. Приятного аппетита!
Казылык из конины в домашних условиях
Казылык из конины в домашних условиях – закуска, которая приведет вас в полный восторг. Для долгого хранения можно приготовить сыровяленый, а для приближающегося праздника, подойдет вареный казылык. Помимо самого мяса, потребуется конский жир и специи.
Время готовки – 10-12 ч.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Конина – 0,8 кг.
- Жир конский – 0,6 кг.
- Кишки конские – сколько потребуется.
- Кориандр – по вкусу.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Зира – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо и конский жир нарежьте полосками шириной в 3-4 сантиметра и длиной по 8-10 сантиметров. Сложите нарезку в миску, добавьте соль, кориандр и зиру по вкусу, перемешайте. Накройте миску чистым полотенцем или салфеткой и оставьте мясо для маринования на 4-5 часов. Можно оставить на сутки.
Шаг 2. Кишки тщательно вымойте сначала холодной водой. Чтобы вымыть внутри, их нужно вывернуть наружу. Далее натрите кишки солью и промойте горячей водой. Один край кишки завяжите и через второе отверстие наполните ее мясом и жиром.
Шаг 3. Когда кишка будет плотно набита мясной массой, хорошо завяжите второй край. Зубочисткой проткните полученную колбаску в нескольких местах, это нужно для того, чтобы при варке оболочка не лопнула.
Шаг 4. Опустите заготовку в холодную воду и варите от полутора до двух часов. Также колбаски можно запечь, обжарить или завялить.
Шаг 5. Готовый казылык подавайте в охлажденном виде с маринованным луком или соусами. Приятного аппетита!
Гуляш из конины
Гуляш из конины – отличное мясное блюдо. Конина является довольно жестким мясом, поэтому его лучше всего тушить. В виде гуляша с насыщенной густой подливкой, конина получается наиболее нежной. В качестве гарнира к гуляшу подходит картофель или макароны.
Время готовки – 180 мин.
Время приготовления – 40-50 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Конина – 0,8 кг.
- Лук репчатый белый – 2 шт.
- Аджика – 1 ст.л.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Специи для мяса – по вкусу.
- Морковка – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Перец сладкий болгарский – 1 шт.
- Бульон мясной/вода – 300 мл.
- Сок томатный – 200 мл.
- Хрен тертый – 1 ст.л.
- Зелень – 1 пучок.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное без запаха – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Конину обмойте прохладной водой, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо полосками и переложите в миску. Добавьте к нему измельченный чеснок, аджику, специи и соль, перемешайте и оставьте мариноваться в прохладном месте на полчаса.
Шаг 2. Репчатый лук, морковку и болгарский перец помойте. Лук нарежьте кубиками, морковь – кружочками, а мякоть болгарского перца – полосками. Затем измельченные овощи обжарьте на сухой сковородке до легкого румянца.
Шаг 3. Конину обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. После этого добавьте к мясу бульон, также подойдет обычная кипяченая вода. Накройте сковороду крышкой и томите конину полтора часа.
Шаг 4. Минут за 15 до конца тушения добавьте к мясу обжаренные овощи, сахар и измельченный корень хрена. Продолжайте тушить без крышки, чтобы большая часть жидкости выпарилась.
Шаг 5. В конце добавьте рубленую зелень. Она может быть любой: зеленый лук, петрушка, укроп, кинза или базилик.
Шаг 6. Гуляш из конины получается очень вкусным и питательным, подавайте его с гарниром из картошки, каш или макарон. Приятного аппетита!
Конина с картошкой в духовке
Конина с картошкой в духовке, наверное, одно из самых простых блюд, которое можно приготовить из этого вида мяса. Запеченное мясо с картошкой довольно просто и удобно готовить. И дополнительным бонусом в этом рецепте будет интересная подача блюда.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 25-35 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Конина – 0,5 кг.
- Картошка – 0,45 кг.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Масло растительное – для смазывания форм.
Для маринада:
- Горчица – 20 гр.
- Майонез/сметана – 40 гр.
- Масло растительное без запаха – 3 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Перец черный свежемолотый – по вкусу.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первоначально смешайте маринад для мяса. В миску выложите горчицу и майонез (сметану), влейте растительное масло, пропустите через пресс зубчики чеснока, всыпьте соль, молотый перец и хмели-сунели.
Шаг 2. Конину нарежьте средними по размеру кубиками. Мясо переложите в миску с маринадом и перемешайте. Оставьте мясо на час-полтора.
Шаг 3. Пока маринуется мясо, займитесь подготовкой форм для запекания. Для этого возьмите пищевую фольгу, из нее можно сделать круглые или прямоугольные формы. Фольгу сложите в два слоя, поместите ее на ведерко от майонеза, например, и зафиксируйте форму. Борта формы сровняйте, чтобы было красиво, а также удобно ею пользоваться.
Шаг 4. Теперь обработайте овощи. Почистите картофель и лук, помойте их. Картошку нарежьте тонкими кружочками, а лук – полукольцами. Формы из фольги смажьте растительным маслом. Первым выложите тонкий слой из картофеля, посолите и приправьте его.
Шаг 5. По картофельному слою разложите луковые полукольца.
Шаг 6. Затем положите слой из конины.
Шаг 7. Заготовки посыпьте тертым сыром. Формочки поместите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 40-50 минут, ориентируйтесь на мощность вашей кухонной техники.
Шаг 8. Подавать запеченную конину с картофелем можно прямо в формах из фольги. Приятного аппетита!
Котлеты из конины
Котлеты из конины – превосходное и полезное блюдо. Конина содержит много белка, а также необходимое количество углеводов, для восполнения сил организма. Готовить котлеты лучше всего из молодого мяса, оно более мягкое и приятное на вкус.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 35-50 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Конина – 1 кг.
- Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Говядина – 500 гр.
- Кориандр молотый – 1 щепотка.
- Картошка крупная – 1 шт.
- Кабачок – 150 гр.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Соль поваренная – 1 ч.л.
- Перец черный свежемолотый – 0,25 ч.л.
- Базилик сушеный – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мякоть конины и говядины обмойте. Нарежьте мясо более мелкими кусочками, чтобы они легко проходили в отверстие мясорубки.
Шаг 2. Мясо измельчите через мясорубку с решеткой с мелкими отверстиями. В мясную массу разбейте куриное яйцо, хорошо перемешайте.
Шаг 3. Очистите репчатый лук, картофель и кабачок.
Шаг 4. Прокрутите овощи через мясорубку и добавьте полученную массу в мясной фарш.
Шаг 5. В фарш добавьте соль, базилик, молотый черный перец и кориандр. Хорошо вымесите массу и мокрыми руками сформируйте котлеты примерно одного размера.
Шаг 6. Сначала обжарьте котлеты, с одной стороны, до золотистой корочки. Далее аккуратно переверните их лопаткой, закройте сковороду крышкой и жарьте до готовности с другой стороны.
Шаг 7. Котлеты из конины получаются сочными и мягкими. Их можно подавать с овощным салатом, картофельным пюре или любыми вареными крупами. Приятного аппетита!
Тушенка из конины в домашних условиях
Тушенка из конины в домашних условиях – отличная домашняя заготовка, которая позволит вам значительно ускорить и упростить готовку. Готовить ее можно разными способами. На заметку: приготовленная в автоклаве тушенка может храниться до года при комнатной температуре.
Время готовки – 7 ч.
Время приготовления – 40-60 мин.
Порции – 20.
Ингредиенты:
- Конина – 0,9 кг.
- Лист лавровый сушеный – 6 шт.
- Перец черный горошком – 6 шт.
- Соль поваренная – 2,5 ч.л.
- Сало свиное – 50 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте крупными брусками. Каждый кусок отбейте с обеих сторон.
Шаг 2. Для консервации тушенки возьмите стеклянные банки или горшочки с толстыми стенками. В каждую банку положите по несколько лавровых листов и горошин черного перца.
Шаг 3. В банки плотно уложите куски конины, но заполняйте емкости не до самого верха, потому что мясо будет тушиться в собственном соку. Мясо посолите и сверху положите еще несколько лавровых листов и мелко нарезанное сало.
Шаг 4. Горлышки банок закройте фольгой. Банки с мясом поместите в кастрюлю, дно которой застелите полотенцем и наполните ее на ¾ водой. Поставьте кастрюлю в холодную духовку. Выставите температуру в 180 градусов и готовьте тушенку в течение 6 часов. После этого банки плотно закройте металлическими или капроновыми крышками.
Шаг 5. Храните тушенку из конины в холодильнике не более 2-3 месяцев. Приятного аппетита!
Бешбармак из конины
Бешбармак из конины – блюдо национальной казахской кухни. В состав бешбармака входит большое количество мяса, лука и теста. Такое грандиозное блюдо подают на всевозможные праздники, им можно сытно и вкусно накормить большую компанию.
Время готовки – 4 ч.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Конина – 1,5 кг.
- Лук репчатый белый – 3 шт.
- Мука пшеничная высшего сорта – 2,5-3 ст.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Соль поваренная – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Зелень – 50 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Конину обмойте проточной водой и разрежьте на куски, чтобы было удобно варить. Выложите мясо в кастрюлю и залейте водой. После закипания снимите пену с поверхности бульона и продолжайте варить 3 часа. За полчаса до окончания варки, добавьте столовую ложку соли, перец, одну луковицу и лавровый лист.
Шаг 2. Из кастрюли, где варится мясо, отлейте примерно стакан мясного бульона, остудите его. Добавьте к нему щепотку соли и куриные яйца. Всыпьте просеянную муку и замесите крутое тесто. Оставьте его на 20-30 минут в холодильнике.
Шаг 3. Через полчаса достаньте тесто из холодильника и раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте тесто ромбиками примерно одинакового размера.
Шаг 4. Оставшийся репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Небольшие головки можно нарезать колечками. Лук посолите и приправьте по вкусу, залейте горячим мясным бульоном, оставьте на 10 минут под крышкой.
Шаг 5. Конина к тому времени уже сварится. Мясо остудите и нарежьте порционными кусочками.
Шаг 6. Бульон процедите и верните в кастрюлю, закипятите его. В кипящий бульон выложите нарезанное тесто, варите 6-8 минут. Для подачи возьмите большое плоское блюдо, разложите на нем вареное тесто, затем вареную конину и лучок. При желании мелко порубите зелень и посыпьте ею бешбармак перед подачей. Приятного аппетита!
Тушеная конина
Тушеная конина – блюдо, которое можно подать вместе с любым гарниром на обед или ужин. Рецепт довольно простой, ведь технология тушения почти всегда одна и та же, отличие только в том, сколько времени потребуется. Чтобы утушить конину до мягкого состояния нужно потрудиться.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 2-4.
Ингредиенты:
- Конина – 0,7 кг.
- Соль – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Специи – по вкусу.
- Перец сладкий болгарский – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Майонез – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте небольшими кусочками. При этом срезайте излишки жира. Его можно использовать для обжаривания мяса.
Шаг 2. Луковицу и болгарский перец очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 3. Вылейте на разогретую сковороду немного растительного масла и растопите жир от конины. Обжарьте измельченный лук до мягкости.
Шаг 4. После этого выложите на сковородку мясо. Жарьте на сильном огне в течение 5 минут, периодически помешивая лопаткой.
Шаг 5. Когда конина подрумянится, добавьте специи для мяса. Их можно взять любые по своему вкусу. Продолжайте жарить еще пару минут.
Шаг 6. Затем выложите нарезанный перец и готовьте 3 минуты на сильном огне, время от времени помешивая.
Шаг 7. Теперь можно нарезать и добавить маринованные огурцы, жарьте блюдо еще пару минут.
Шаг 8. Влейте в зажарку воду, чтобы она покрыла все содержимое сковороды. Также добавьте столовую ложку майонеза. Огонь убавьте до минимального и томите конину полчаса, посолите блюдо по вкусу.
Шаг 9. Пока конина доходит до готовности, можно заняться приготовлением гарнира. Подавайте тушеную конину в горячем виде с гарниром. Приятного аппетита!
Конина, приготовленная на сковороде
Конина, приготовленная на сковороде, получается сочной и вкусной. Чтобы получить такой замечательный результат, нужно потратить на маринование мяса не один час. Также для рецепта отбирайте молодое мясо, лучше брать поясничную часть или вырезку.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Конина – 0,5 кг.
- Лимон – 1 долька.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Масло растительное без запаха – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кусок качественной конины разморозьте при комнатной температуре, подготовьте все остальные продукты и специи.
Шаг 2. Нарежьте мясо пластинками по сантиметру шириной.
Шаг 3. Каждый кусок конины по отдельности отбейте с обеих сторон кухонным молоточком или скалкой.
Шаг 4. Отбивные сбрызните лимонным соком с двух сторон.
Шаг 5. Поместите сковороду на огонь, когда поверхность прогреется, влейте растительное масло. Жарьте конину на среднем огне по 3-5 минут с обеих сторон. Мясо должно как следует подрумяниться.
Шаг 6. Конину, приготовленную на сковороде, можно подавать с сытным гарниром из картофеля или более легким из свежих овощей. Приятного аппетита!
Суп из конины
Суп из конины – оригинальный вариант первого блюда для семейного обеда. Конина – не самый распространенный вид мяса, однако, ее можно найти в продуктовом магазине или на рынке. При высокой питательности, мясо нежирное, поэтому конину можно включать даже в детское меню.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Конина – 0,7 кг.
- Масло растительное без запаха – 2 ст.л.
- Морковка – 2 шт.
- Кубик бульонный – 4 шт.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Соус томатный – 4 ст.л.
- Лук репчатый белый – 2 шт.
- Соль поваренная – 1 ч.л.
- Зеленый горошек – по вкусу.
- Вода фильтрованная – 6 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте небольшими кусочками, лишний жир стоит срезать. На растопленном жиру или на растительном масле немного протушите кусочки конины.
Шаг 2. Очистите лук и морковку, нарежьте овощи кубиками. Добавьте овощную нарезку к мясу и продолжайте жарить до того момента, как овощи подрумянятся.
Шаг 3. В воду раскрошите бульонные кубики.
Шаг 4. Полученную смесь добавьте в зажарку из мяса и овощей. Доведите суп до кипения, затем убавьте огонь и варите полчаса. При желании можно добавить перловую или рисовую крупу.
Шаг 5. После этого выложите в кастрюлю зеленый горошек и томатный соус, перемешайте и продолжайте варить суп 10-15 минут. Также добавьте специи и соль по вкусу.
Шаг 6. Проварите суп еще пару минут и выключайте огонь. Суп из конины получается очень наваристым и питательным. Приятного аппетита!