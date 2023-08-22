Блюда из конины – это вкусные сочные стейки, наваристые гуляши, нежные котлетки и разнообразные домашние колбаски. Конина считается полезным и не очень калорийным мясом, наиболее популярна она в татарской кухне. Конечно, приготовление такого специфического мяса имеет свои особенности. Мы собрали в статье наиболее простые и вкусные варианты блюд из конины.

Конина, запеченная в фольге в духовке

Конина, запеченная в фольге в духовке, – это вкусное мясное блюдо, которое может составить основу обеда или ужина. Готовить его несложно, однако конина должна быть молодой и свежей. Гарнир к запеченному мясу можно подобрать любой, из разных овощей, каш или макарон.

Ингредиенты –+1 порц.

Конина 300 гр.

Аджика ½ ч.л.

Лимон 1 долька

Соль по вкусу

Шаги 55 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из конины? Небольшой кусочек конины полностью разморозьте, обмойте проточной водой. Подготовьте пищевую фольгу. По мясу сделайте глубокие поперечные надрезы ножом. Возьмите дольку лимона и натрите соком конину со всех сторон и между надрезов. Затем посолите мясо и натрите аджикой. Можно использовать другие ароматные специи по вашему вкусу. Расстелите пару листов фольги, сложите их друг на друга. Положите на фольгу подготовленное мясо. Заверните конину в фольгу, чтобы не осталось никаких, даже мелких отверстий. Помесите сверток на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте мясо 30-40 минут. Запеченную конину подавайте в теплом виде с гарниром или в охлажденном виде в качестве закуски. Приятного аппетита!

Казылык из конины в домашних условиях

Казылык из конины в домашних условиях – закуска, которая приведет вас в полный восторг. Для долгого хранения можно приготовить сыровяленый, а для приближающегося праздника, подойдет вареный казылык. Помимо самого мяса, потребуется конский жир и специи.

Время готовки – 10-12 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Конина – 0,8 кг.

Жир конский – 0,6 кг.

Кишки конские – сколько потребуется.

Кориандр – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо и конский жир нарежьте полосками шириной в 3-4 сантиметра и длиной по 8-10 сантиметров. Сложите нарезку в миску, добавьте соль, кориандр и зиру по вкусу, перемешайте. Накройте миску чистым полотенцем или салфеткой и оставьте мясо для маринования на 4-5 часов. Можно оставить на сутки.

Шаг 2. Кишки тщательно вымойте сначала холодной водой. Чтобы вымыть внутри, их нужно вывернуть наружу. Далее натрите кишки солью и промойте горячей водой. Один край кишки завяжите и через второе отверстие наполните ее мясом и жиром.

Шаг 3. Когда кишка будет плотно набита мясной массой, хорошо завяжите второй край. Зубочисткой проткните полученную колбаску в нескольких местах, это нужно для того, чтобы при варке оболочка не лопнула.

Шаг 4. Опустите заготовку в холодную воду и варите от полутора до двух часов. Также колбаски можно запечь, обжарить или завялить.

Шаг 5. Готовый казылык подавайте в охлажденном виде с маринованным луком или соусами. Приятного аппетита!

Гуляш из конины

Гуляш из конины – отличное мясное блюдо. Конина является довольно жестким мясом, поэтому его лучше всего тушить. В виде гуляша с насыщенной густой подливкой, конина получается наиболее нежной. В качестве гарнира к гуляшу подходит картофель или макароны.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Конина – 0,8 кг.

Лук репчатый белый – 2 шт.

Аджика – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Специи для мяса – по вкусу.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Перец сладкий болгарский – 1 шт.

Бульон мясной/вода – 300 мл.

Сок томатный – 200 мл.

Хрен тертый – 1 ст.л.

Зелень – 1 пучок.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конину обмойте прохладной водой, промокните бумажными полотенцами. Затем нарежьте мясо полосками и переложите в миску. Добавьте к нему измельченный чеснок, аджику, специи и соль, перемешайте и оставьте мариноваться в прохладном месте на полчаса.

Шаг 2. Репчатый лук, морковку и болгарский перец помойте. Лук нарежьте кубиками, морковь – кружочками, а мякоть болгарского перца – полосками. Затем измельченные овощи обжарьте на сухой сковородке до легкого румянца.

Шаг 3. Конину обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. После этого добавьте к мясу бульон, также подойдет обычная кипяченая вода. Накройте сковороду крышкой и томите конину полтора часа.

Шаг 4. Минут за 15 до конца тушения добавьте к мясу обжаренные овощи, сахар и измельченный корень хрена. Продолжайте тушить без крышки, чтобы большая часть жидкости выпарилась.

Шаг 5. В конце добавьте рубленую зелень. Она может быть любой: зеленый лук, петрушка, укроп, кинза или базилик.

Шаг 6. Гуляш из конины получается очень вкусным и питательным, подавайте его с гарниром из картошки, каш или макарон. Приятного аппетита!

Конина с картошкой в духовке

Конина с картошкой в духовке, наверное, одно из самых простых блюд, которое можно приготовить из этого вида мяса. Запеченное мясо с картошкой довольно просто и удобно готовить. И дополнительным бонусом в этом рецепте будет интересная подача блюда.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-35 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Конина – 0,5 кг.

Картошка – 0,45 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – для смазывания форм.

Для маринада:

Горчица – 20 гр.

Майонез/сметана – 40 гр.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первоначально смешайте маринад для мяса. В миску выложите горчицу и майонез (сметану), влейте растительное масло, пропустите через пресс зубчики чеснока, всыпьте соль, молотый перец и хмели-сунели.

Шаг 2. Конину нарежьте средними по размеру кубиками. Мясо переложите в миску с маринадом и перемешайте. Оставьте мясо на час-полтора.

Шаг 3. Пока маринуется мясо, займитесь подготовкой форм для запекания. Для этого возьмите пищевую фольгу, из нее можно сделать круглые или прямоугольные формы. Фольгу сложите в два слоя, поместите ее на ведерко от майонеза, например, и зафиксируйте форму. Борта формы сровняйте, чтобы было красиво, а также удобно ею пользоваться.

Шаг 4. Теперь обработайте овощи. Почистите картофель и лук, помойте их. Картошку нарежьте тонкими кружочками, а лук – полукольцами. Формы из фольги смажьте растительным маслом. Первым выложите тонкий слой из картофеля, посолите и приправьте его.

Шаг 5. По картофельному слою разложите луковые полукольца.

Шаг 6. Затем положите слой из конины.

Шаг 7. Заготовки посыпьте тертым сыром. Формочки поместите на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 40-50 минут, ориентируйтесь на мощность вашей кухонной техники.

Шаг 8. Подавать запеченную конину с картофелем можно прямо в формах из фольги. Приятного аппетита!

Котлеты из конины

Котлеты из конины – превосходное и полезное блюдо. Конина содержит много белка, а также необходимое количество углеводов, для восполнения сил организма. Готовить котлеты лучше всего из молодого мяса, оно более мягкое и приятное на вкус.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 35-50 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Конина – 1 кг.

Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Говядина – 500 гр.

Кориандр молотый – 1 щепотка.

Картошка крупная – 1 шт.

Кабачок – 150 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – 0,25 ч.л.

Базилик сушеный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть конины и говядины обмойте. Нарежьте мясо более мелкими кусочками, чтобы они легко проходили в отверстие мясорубки.

Шаг 2. Мясо измельчите через мясорубку с решеткой с мелкими отверстиями. В мясную массу разбейте куриное яйцо, хорошо перемешайте.

Шаг 3. Очистите репчатый лук, картофель и кабачок.

Шаг 4. Прокрутите овощи через мясорубку и добавьте полученную массу в мясной фарш.

Шаг 5. В фарш добавьте соль, базилик, молотый черный перец и кориандр. Хорошо вымесите массу и мокрыми руками сформируйте котлеты примерно одного размера.

Шаг 6. Сначала обжарьте котлеты, с одной стороны, до золотистой корочки. Далее аккуратно переверните их лопаткой, закройте сковороду крышкой и жарьте до готовности с другой стороны.

Шаг 7. Котлеты из конины получаются сочными и мягкими. Их можно подавать с овощным салатом, картофельным пюре или любыми вареными крупами. Приятного аппетита!

Тушенка из конины в домашних условиях

Тушенка из конины в домашних условиях – отличная домашняя заготовка, которая позволит вам значительно ускорить и упростить готовку. Готовить ее можно разными способами. На заметку: приготовленная в автоклаве тушенка может храниться до года при комнатной температуре.

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 40-60 мин.

Порции – 20.

Ингредиенты:

Конина – 0,9 кг.

Лист лавровый сушеный – 6 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Соль поваренная – 2,5 ч.л.

Сало свиное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте крупными брусками. Каждый кусок отбейте с обеих сторон.

Шаг 2. Для консервации тушенки возьмите стеклянные банки или горшочки с толстыми стенками. В каждую банку положите по несколько лавровых листов и горошин черного перца.

Шаг 3. В банки плотно уложите куски конины, но заполняйте емкости не до самого верха, потому что мясо будет тушиться в собственном соку. Мясо посолите и сверху положите еще несколько лавровых листов и мелко нарезанное сало.

Шаг 4. Горлышки банок закройте фольгой. Банки с мясом поместите в кастрюлю, дно которой застелите полотенцем и наполните ее на ¾ водой. Поставьте кастрюлю в холодную духовку. Выставите температуру в 180 градусов и готовьте тушенку в течение 6 часов. После этого банки плотно закройте металлическими или капроновыми крышками.

Шаг 5. Храните тушенку из конины в холодильнике не более 2-3 месяцев. Приятного аппетита!

Бешбармак из конины

Бешбармак из конины – блюдо национальной казахской кухни. В состав бешбармака входит большое количество мяса, лука и теста. Такое грандиозное блюдо подают на всевозможные праздники, им можно сытно и вкусно накормить большую компанию.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Конина – 1,5 кг.

Лук репчатый белый – 3 шт.

Мука пшеничная высшего сорта – 2,5-3 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль поваренная – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Лист лавровый – 2 шт.

Зелень – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конину обмойте проточной водой и разрежьте на куски, чтобы было удобно варить. Выложите мясо в кастрюлю и залейте водой. После закипания снимите пену с поверхности бульона и продолжайте варить 3 часа. За полчаса до окончания варки, добавьте столовую ложку соли, перец, одну луковицу и лавровый лист.

Шаг 2. Из кастрюли, где варится мясо, отлейте примерно стакан мясного бульона, остудите его. Добавьте к нему щепотку соли и куриные яйца. Всыпьте просеянную муку и замесите крутое тесто. Оставьте его на 20-30 минут в холодильнике.

Шаг 3. Через полчаса достаньте тесто из холодильника и раскатайте в тонкий пласт. Нарежьте тесто ромбиками примерно одинакового размера.

Шаг 4. Оставшийся репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Небольшие головки можно нарезать колечками. Лук посолите и приправьте по вкусу, залейте горячим мясным бульоном, оставьте на 10 минут под крышкой.

Шаг 5. Конина к тому времени уже сварится. Мясо остудите и нарежьте порционными кусочками.

Шаг 6. Бульон процедите и верните в кастрюлю, закипятите его. В кипящий бульон выложите нарезанное тесто, варите 6-8 минут. Для подачи возьмите большое плоское блюдо, разложите на нем вареное тесто, затем вареную конину и лучок. При желании мелко порубите зелень и посыпьте ею бешбармак перед подачей. Приятного аппетита!

Тушеная конина

Тушеная конина – блюдо, которое можно подать вместе с любым гарниром на обед или ужин. Рецепт довольно простой, ведь технология тушения почти всегда одна и та же, отличие только в том, сколько времени потребуется. Чтобы утушить конину до мягкого состояния нужно потрудиться.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Конина – 0,7 кг.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Перец сладкий болгарский – 1 шт.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте небольшими кусочками. При этом срезайте излишки жира. Его можно использовать для обжаривания мяса.

Шаг 2. Луковицу и болгарский перец очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Вылейте на разогретую сковороду немного растительного масла и растопите жир от конины. Обжарьте измельченный лук до мягкости.

Шаг 4. После этого выложите на сковородку мясо. Жарьте на сильном огне в течение 5 минут, периодически помешивая лопаткой.

Шаг 5. Когда конина подрумянится, добавьте специи для мяса. Их можно взять любые по своему вкусу. Продолжайте жарить еще пару минут.

Шаг 6. Затем выложите нарезанный перец и готовьте 3 минуты на сильном огне, время от времени помешивая.

Шаг 7. Теперь можно нарезать и добавить маринованные огурцы, жарьте блюдо еще пару минут.

Шаг 8. Влейте в зажарку воду, чтобы она покрыла все содержимое сковороды. Также добавьте столовую ложку майонеза. Огонь убавьте до минимального и томите конину полчаса, посолите блюдо по вкусу.

Шаг 9. Пока конина доходит до готовности, можно заняться приготовлением гарнира. Подавайте тушеную конину в горячем виде с гарниром. Приятного аппетита!

Конина, приготовленная на сковороде

Конина, приготовленная на сковороде, получается сочной и вкусной. Чтобы получить такой замечательный результат, нужно потратить на маринование мяса не один час. Также для рецепта отбирайте молодое мясо, лучше брать поясничную часть или вырезку.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Конина – 0,5 кг.

Лимон – 1 долька.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок качественной конины разморозьте при комнатной температуре, подготовьте все остальные продукты и специи.

Шаг 2. Нарежьте мясо пластинками по сантиметру шириной.

Шаг 3. Каждый кусок конины по отдельности отбейте с обеих сторон кухонным молоточком или скалкой.

Шаг 4. Отбивные сбрызните лимонным соком с двух сторон.

Шаг 5. Поместите сковороду на огонь, когда поверхность прогреется, влейте растительное масло. Жарьте конину на среднем огне по 3-5 минут с обеих сторон. Мясо должно как следует подрумяниться.

Шаг 6. Конину, приготовленную на сковороде, можно подавать с сытным гарниром из картофеля или более легким из свежих овощей. Приятного аппетита!

Суп из конины

Суп из конины – оригинальный вариант первого блюда для семейного обеда. Конина – не самый распространенный вид мяса, однако, ее можно найти в продуктовом магазине или на рынке. При высокой питательности, мясо нежирное, поэтому конину можно включать даже в детское меню.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Конина – 0,7 кг.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Морковка – 2 шт.

Кубик бульонный – 4 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соус томатный – 4 ст.л.

Лук репчатый белый – 2 шт.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Зеленый горошек – по вкусу.

Вода фильтрованная – 6 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Конину обмойте и нарежьте небольшими кусочками, лишний жир стоит срезать. На растопленном жиру или на растительном масле немного протушите кусочки конины.

Шаг 2. Очистите лук и морковку, нарежьте овощи кубиками. Добавьте овощную нарезку к мясу и продолжайте жарить до того момента, как овощи подрумянятся.

Шаг 3. В воду раскрошите бульонные кубики.

Шаг 4. Полученную смесь добавьте в зажарку из мяса и овощей. Доведите суп до кипения, затем убавьте огонь и варите полчаса. При желании можно добавить перловую или рисовую крупу.

Шаг 5. После этого выложите в кастрюлю зеленый горошек и томатный соус, перемешайте и продолжайте варить суп 10-15 минут. Также добавьте специи и соль по вкусу.

Шаг 6. Проварите суп еще пару минут и выключайте огонь. Суп из конины получается очень наваристым и питательным. Приятного аппетита!