Блюда из палтуса

По
Admin
-
0
73

Палтус – это чистая морская рыба с большим набором полезных веществ. Хотя она и недешевая, но востребована за свою изысканность вкуса. Мякоть палтуса отличает сочность, маслянистость текстуры и не расслаивание при готовке. Рыбу можно запекать в любых вариантах, тушить, жарить или варить из нее суп. Предлагаемые рецепты позволят вам подчеркнуть деликатесный вкус палтуса, без особого кулинарного мастерства.

Палтус, запеченный в фольге в духовке

Палтус, запеченный в фольге в духовке, всегда получается нежным и сочным за счет равномерного распределения жира в мясе. Время запекания определяется размером кусков рыбы, для филе или стейков достаточно 25-30 минут. В этом рецепте в фольге запекаем филе палтуса и дополним его соком лимона, майонезом и помидорами с зеленью.

Блюда из палтуса

Ингредиенты –+2 порц.

  • Палтус 2 шт.
  • Укроп ½ ст.
  • Майонез столовый молочный 2 ст.л.
  • Помидоры 2 шт.
  • Лимон ½ шт.
  • Соль  по вкусу
  • Приправа для рыбы  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Блюда из палтуса

    Как приготовить вкусное блюдо из палтуса? Подготовить простой набор ингредиентов. Палтус заранее разморозить в естественных условиях.

  2. Блюда из палтуса

    В небольшую форму для запекания положить фольгу, часть ее смазать майонезом и уложить филе палтуса.

  3. Блюда из палтуса

    Затем филе равномерно полить соком половины лимона и посыпать приправами для рыбы, солью и мелко нашинкованным укропом. Помидоры нарезать дольками и уложить рядом с филе.

  4. Блюда из палтуса

    Включить духовку на 200°С. Фольгу плотно завернуть. Запечь палтуса в продолжение 30 минут. Затем фольгу можно развернуть и подержать рыбу в духовке, чтобы сверху стала румяной.

  5. Блюда из палтуса

    Палтуса, запеченного в фольге в духовке разложить по тарелкам и подать на обед, дополнив гарниром и зеленью. Приятного аппетита!

Стейки палтуса на сковороде

Стейки палтуса на сковороде будут у вас быстрым и вкусным ужином для всей семьи. Рыба достаточно жирная, поэтому стейки жарятся только в панировке или кляре. В этом рецепте для панировки смешаем муку с куркумой и паприкой, чтобы добавить вкус рыбе, корочка получится золотистой. Из приправ берем только черный перец.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Стейки палтуса – 1 кг.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Паприка – 1 ст.л.
  • Куркума – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сок лимона – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовые стейки или нарезанную стейками тушку палтуса заранее разморозить в естественных условиях, ополоснуть холодной водой и обсушить салфеткой. Затем стейки посыпать с обеих сторон небольшим количеством соли с черным перцем.

Блюда из палтуса

Шаг 2. В пиале смешать указанное в рецепте количество муки, паприки и куркумы.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Стейки хорошо и со всех сторон обвалять в панировочной смеси.

Блюда из палтуса

Шаг 4. В сковороде разогреть растительное масло и можно добавить к нему немного сливочного. Запанированные стейки порционно переложить на горячее масло и жарить сначала на сильном огне до корочки, с одной стороны, затем перевернуть и обжарить уже на среднем огне до готовности.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Приготовленные на сковороде стейки палтуса разложить по порционным тарелкам, полить соком лимона, дополнить любым салатом и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Филе палтуса в духовке с овощами

Филе палтуса в духовке отлично дополняют овощи в любом наборе. В этом рецепте вам предлагается средиземноморский вариант блюда. Из овощей берем помидоры черри, зеленую фасоль и сладкий перец. Палтус и овощи приправляем соусом из оливкового масла, лимона и пряных трав. Соус не только дополнит ароматом нейтральный вкус палтуса, но и сохранит кусочки целыми. Запекаем все одновременно и на одном противне.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе палтуса – 800 гр.
  • Зеленая фасоль свежая/замороженная – 400 гр.
  • Помидоры «Черри» – 400 гр.
  • Лук белый крупный – 1 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.

Для соуса:

  • Оливковое масло – 180 мл.
  • Лимон небольшой – 2 шт.
  • Чеснок измельченный – 1.5 ст.л.
  • Укроп измельченный – 2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Орегано – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для запекания палтуса. Филе рыбы заранее разморозить и нарезать н стейками толщиной до 3 см. Очистить и промыть овощи. Сладкий перец, можно разного цвета, нарезать крупными ломтиками. Лук нарезать полукольцами.

Блюда из палтуса

Шаг 2. В отдельную посуду налить оливковое масло, насыпать пряности, соль и добавить цедру и сок двух небольших лимонов. Венчиком все смешать до однородного состояния.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Подготовить противень с высокими бортиками. Все овощи последовательно и с помощью шумовки поместить в соус и поочередно переложить на противень.

Блюда из палтуса

Шаг 4. После овощей в соус переложить кусочки филе палтуса, перемешать и выложить на противень рядом с овощами.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Поверх палтуса ровным слоем выложить нарезку лука. Посыпать все солью с черным перцем.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Духовку включить на 220°С. Запечь филе палтуса с овощами в течение 15 минут, лучше на верхнем уровне.

Блюда из палтуса

Шаг 7. Приготовленное в духовке филе палтуса с овощами разложить по порционным тарелкам и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Запеченный палтус с картошкой

Запеченный палтус с картошкой будет сразу вкусным рыбным блюдом с гарниром. Готовится блюдо просто и из небольшого набора ингредиентов. В этом рецепте картофель нарезаем ломтиками и смешиваем со сметаной. На противень послойно кладем картофель, лук, тушку палтуса и запекаем в фольге.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Палтус – 1 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Сметана – 200 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушку палтуса заранее разморозьте, почистите, промойте и натрите смесью соли с черным перцем. Оставьте ее на полчаса. За это время почистите и промойте картофель и лук.

Блюда из палтуса

Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Картофель разрежьте на слайсы, переложите в отдельную посуду, добавьте 2/3 количества сметаны, соль с черным перцем и перемешайте.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Противень или форму для запекания застелите большим листом фольги. Выложите в нее послойно половину картофеля в сметане и нарезку лука.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Поверх овощей положите подготовленную тушку палтуса и смажьте остальной сметаной. Поверх рыбы выложите вторую половину нарезки лука.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Духовку включите на 180°С. Фольгу плотно заверните. Запеките палтус с картофелем в продолжение 45 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Затем фольгу раскройте, полейте все соком из формы, включите режим «Гриль» и продолжите запекание еще 15 минут для получения румяной корочки.

Блюда из палтуса

Шаг 7. Приготовленного запеченного палтуса с картошкой разложите по порционным тарелкам, дополните зеленью и сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Пирог с палтусом в духовке

Пирог с палтусом в духовке готовится либо на дрожжевом и замешанном своими руками тесте, либо на готовом, что получается быстрее. Рыбная начинка из палтуса получается нежной, сочной, и она обычно дополняется томленым на сливочном масле луком. В этом рецепте готовим пирог с палтусом на слоеном готовом тесте. Для начинки подойдут куски рыбы, оставшиеся после разделки большой тушки, их отвариваем.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Палтус – 500 гр.
  • Тесто слоеное – 250 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправы для рыбы – по вкусу.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить куски рыбы, промыть и отварить в воде с добавлением соли с лавровым листом в течение 20 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 2. Лук очистить, нарезать четверть кольцами и потомить до прозрачности на разогретом сливочном масле.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Отваренного палтуса извлечь из бульона, немного остудить, удалить кости со кожицей, а мякоть разделить на кусочки.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Затем к палтусу переложить обжаренный лук, добавить соль с приправами и аккуратно перемешать.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Слоеное тесто раскатать в тонкий лист. В середину листа выложить начинку из палтуса с луком. Края теста защипать, сформировав подобие колобка и придать пирогу более плоскую форму. Включить духовку на 180°С.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Пирог переложить в форму для запекания или на противень и запечь в духовке в течение 20 минут. Испеченный пирог переложить на блюдо и сверху смазать сливочным маслом, что тесто сделает более мягким и оно не будет крошиться.

Блюда из палтуса

Шаг 7. Испеченный в духовке пирог с палтусом остудить, порционно нарезать, дополнить зеленью и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Палтус в кляре на сковороде

Палтус в кляре на сковороде готовится просто и быстро. Чаще всего для этой жирной рыбы берется кляр, замешанный на кефире, и готовят палтуса, как самостоятельным блюдо. В этом рецепте вам предлагается закусочный вариант для праздничного стола. Кляр замешиваем на майонезе, муке и яйцах, что делает его хрустящим, а рыбу сохраняет сочной.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе палтуса – 400 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Мука пшеничная – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Блюдо готовится быстро, поэтому все ингредиенты, согласно рецепту, разложить на рабочей поверхности стола. Филе палтуса заранее разморозить, промыть и салфеткой убрать лишнюю влагу.

Блюда из палтуса

Шаг 2. В отдельной посуде приготовить кляр. Разбить в нее три яйца, добавить майонез с солью и черным перцем и венчиком взбить. Затем насыпать просеянную муку и замесить кляр до однородной густой консистенции.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Подготовленное филе палтуса нарезать небольшими кусочками. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Кусочки палтуса со всех сторон обмакнуть в кляр и переложить на сковороду.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Обжарить палтуса на среднем огне и до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон. Лишнее масло с обжаренных кусочков можно убрать бумажными салфетками.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Приготовленного на сковороде палтуса в кляре красиво уложить на сервировочное блюдо, дополнить нарезкой свежих овощей и подать на стол.  Палтус в кляре вкусен как горячий, так и холодный. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Палтус в сливочном соусе

Палтус в сливочном соусе получается очень нежным и вкусным. Блюдо можно приготовить и к праздничному столу, а без добавления специй отлично подойдет для детского питания. В этом рецепте сливочный соус готовим способом уваривания сливок с зеленью и добавлением сливочного масла. Запекаем палтуса в фольге.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Палтус – 1 шт.
  • Сливки 20% – 400 мл.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Лук зеленый – 5 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Среднюю тушку палтуса заранее размороженную, почистите, удалите плавники и промойте под проточной водой.

Блюда из палтуса

Шаг 2. Затем ее нарежьте порционными кусочками, посыпьте солью с черным перцем и оставьте, пока будет готовиться соус.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Очистите чеснок и возьмите белые части зеленого лука.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Ножом луковицы и чесночные зубки мелко нарубите.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Промойте петрушку, разделите на стебли и листья. Стебли мелко нарежьте.

Блюда из палтуса

Шаг 6. В отдельной кастрюле доведите до кипения сливки, переложите к ним нарезку стеблей петрушки с луком и чесноком. Поварите сливочный соус на небольшом огне без крышки, чтобы 1/3 жидкости выпарилась.

Блюда из палтуса

Шаг 7. Мелко нарежьте листья петрушки и подготовьте кусок сливочного масла.

Блюда из палтуса

Шаг 8. К уваренным сливкам добавьте соль по своему вкусу и огонь выключите. Растворите в соусе сливочное масло.

Блюда из палтуса

Шаг 9. Затем в этот соус переложите нарезанные листья петрушки и перемешайте. Сливочный соус для палтуса готов.

Блюда из палтуса

Шаг 10. Фольгу разрежьте, соответственно числу кусочков палтуса и разложите по ним рыбу.

Блюда из палтуса

Шаг 11. Каждый кусок обильно полейте сливочным соусом. Края фольги заверните, сформировав подобие лодочки. В таком виде палтус можно поместить в холодильник и готовить в любое время. Духовку включите на 180°С. Для запекания палтусу достаточно 40 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 12. Приготовленного палтуса в сливочном соусе подавайте на стол в горячем виде в дополнении с любым гарниром. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Уха из палтуса

Для приготовления ухи из палтуса хорошо подходят разные части тушки этой рыбы или суповые наборы с добавлением кусочков филе, что делает блюдо более наваристым и добавляет насыщенность вкуса. Рыбы в ухе должно быть много, поэтому количество воды берется небольшое. В этом рецепте уху из палтуса дополним овощами и сливками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

  • Палтус – 700 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Сушеные овощи – 1 щепотка.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обрезки тушки палтуса заранее разморозить, промыть, переложить в кастрюлю для варки ухи, полностью залить холодной водой и довести до кипения.

Блюда из палтуса

Шаг 2. Морковь с луком очистить, нарезать средними кусочками и переложить в закипевшую уху. Добавить к ней щепотку сухих овощей, соль и лавровый лист с горошками черного перца. Поварить уху на среднем огне, не прикрывая кастрюлю крышкой в течение 20 минут от начала кипения.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Куски сваренного палтуса шумовкой переложить на тарелку и удалить все косточки.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Варку ухи продолжить, чтобы морковь стала очень мягкой.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Затем огонь сделать минимальным, налить в уху сливки и переложить кусочки палтуса, оставив самые красивые для сервировки ухи в тарелках. Огонь выключить.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Приготовленную уху из палтуса разлить по суповым чашкам, добавить кусочки рыбы с нарезкой петрушки или кинзы и блюдо подать к обеду. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Палтус на гриле

Палтус на гриле будет у вас отличным способом приготовления этой деликатесной рыбы. Высокая температура и быстрая жарка сохраняют максимально все полезные свойства палтуса и белому мясу придают сладость. Маринады для палтуса берутся разные, в этом рецепте готовим маринад на основе меда с лимоном.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе палтуса – 450 гр.

Для маринада:

  • Масло сливочное растопленное – 2 ст.л.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Соевый соус – 2 ч.л.
  • Перец молотый – ½ ч.л.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Дольки лимона – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом разогреть гриль до 200°С.

Блюда из палтуса

Шаг 2. В отдельную посуду поместить все указанные в рецепте ингредиенты для маринада. Чеснок добавить в измельченном виде, из половины лимона отжать сок.

Блюда из палтуса

Шаг 3. Эти ингредиенты тщательно перемешать до однородного состояния.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Размороженное филе палтуса острым ножом освободить от кожицы, но можно и оставить, ведь она не гриле станет хрустящей.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Силиконовой кисточкой нанести на филе с обеих сторон приготовленный маринад.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Затем филе в маринаде поместить на решетку разогретого гриля и обжарить 5 минут с одной стороны. Время жарки лучше контролировать таймером.

Блюда из палтуса

Шаг 7. Щипцами перевернуть филе на другую сторону и жарить еще 5 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 8. Обжаренное филе переложить на металлическую тарелку и оставить еще на 5 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 9. Затем приготовленного палтуса на гриле переложить на сервировочные тарелки, дополнить дольками лимона и подать к столу горячим и с любым гарниром. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

Котлеты из палтуса

Нежное и практически без костей мясо палтуса отлично подходит для приготовления котлет. Готовятся котлеты так же, как и из другой рыбы. В этом рецепте батон к котлетам не добавляем, связывающими ингредиентами берем яйцо с кукурузным крахмалом. Обжаренные котлеты немного потушим в томатном соусе. Рыбный фарш делаем с помощью блендера.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Филе палтуса – 400 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Петрушка – 5 гр.
  • Мука пшеничная для панировки – 2 ст.л.
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размороженное филе палтуса промойте, нарежьте кусочками и переложите в чашу блендера. К нему добавьте нарезанную луковицу и разбейте яйцо.

Блюда из палтуса

Шаг 2. Затем насыпьте две ложки кукурузного крахмала, соль с черным перцем и добавьте мелко нарезанную петрушку.

Блюда из палтуса

Шаг 3. На средней скорости измельчите эти ингредиенты в однородный фарш, а степень измельчения выберите по своему вкусу.

Блюда из палтуса

Шаг 4. Мокрыми руками из приготовленного фарша сформируйте небольшие одинаковые котлеты и хорошо обваляйте в муке.

Блюда из палтуса

Шаг 5. Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Затем разведите в ½ стакана теплой воды ложку томатной пасты, залейте обжаренные котлеты и потушите их на маленьком огне под прикрытой крышкой еще 5 минут.

Блюда из палтуса

Шаг 6. Приготовленные котлеты из палтуса подайте на стол горячими и с любым гарниром. Приятного аппетита!

Блюда из палтуса

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА