Блюда из палтуса

Палтус – это чистая морская рыба с большим набором полезных веществ. Хотя она и недешевая, но востребована за свою изысканность вкуса. Мякоть палтуса отличает сочность, маслянистость текстуры и не расслаивание при готовке. Рыбу можно запекать в любых вариантах, тушить, жарить или варить из нее суп. Предлагаемые рецепты позволят вам подчеркнуть деликатесный вкус палтуса, без особого кулинарного мастерства.

Палтус, запеченный в фольге в духовке

Палтус, запеченный в фольге в духовке, всегда получается нежным и сочным за счет равномерного распределения жира в мясе. Время запекания определяется размером кусков рыбы, для филе или стейков достаточно 25-30 минут. В этом рецепте в фольге запекаем филе палтуса и дополним его соком лимона, майонезом и помидорами с зеленью.

Ингредиенты –+2 порц.

Палтус 2 шт.

Укроп ½ ст.

Майонез столовый молочный 2 ст.л.

Помидоры 2 шт.

Лимон ½ шт.

Соль по вкусу

Приправа для рыбы по вкусу

Шаги 40 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из палтуса? Подготовить простой набор ингредиентов. Палтус заранее разморозить в естественных условиях. В небольшую форму для запекания положить фольгу, часть ее смазать майонезом и уложить филе палтуса. Затем филе равномерно полить соком половины лимона и посыпать приправами для рыбы, солью и мелко нашинкованным укропом. Помидоры нарезать дольками и уложить рядом с филе. Включить духовку на 200°С. Фольгу плотно завернуть. Запечь палтуса в продолжение 30 минут. Затем фольгу можно развернуть и подержать рыбу в духовке, чтобы сверху стала румяной. Палтуса, запеченного в фольге в духовке разложить по тарелкам и подать на обед, дополнив гарниром и зеленью. Приятного аппетита!

Стейки палтуса на сковороде

Стейки палтуса на сковороде будут у вас быстрым и вкусным ужином для всей семьи. Рыба достаточно жирная, поэтому стейки жарятся только в панировке или кляре. В этом рецепте для панировки смешаем муку с куркумой и паприкой, чтобы добавить вкус рыбе, корочка получится золотистой. Из приправ берем только черный перец.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Стейки палтуса – 1 кг.

Мука – 4 ст.л.

Паприка – 1 ст.л.

Куркума – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимона – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовые стейки или нарезанную стейками тушку палтуса заранее разморозить в естественных условиях, ополоснуть холодной водой и обсушить салфеткой. Затем стейки посыпать с обеих сторон небольшим количеством соли с черным перцем.

Шаг 2. В пиале смешать указанное в рецепте количество муки, паприки и куркумы.

Шаг 3. Стейки хорошо и со всех сторон обвалять в панировочной смеси.

Шаг 4. В сковороде разогреть растительное масло и можно добавить к нему немного сливочного. Запанированные стейки порционно переложить на горячее масло и жарить сначала на сильном огне до корочки, с одной стороны, затем перевернуть и обжарить уже на среднем огне до готовности.

Шаг 5. Приготовленные на сковороде стейки палтуса разложить по порционным тарелкам, полить соком лимона, дополнить любым салатом и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Филе палтуса в духовке с овощами

Филе палтуса в духовке отлично дополняют овощи в любом наборе. В этом рецепте вам предлагается средиземноморский вариант блюда. Из овощей берем помидоры черри, зеленую фасоль и сладкий перец. Палтус и овощи приправляем соусом из оливкового масла, лимона и пряных трав. Соус не только дополнит ароматом нейтральный вкус палтуса, но и сохранит кусочки целыми. Запекаем все одновременно и на одном противне.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе палтуса – 800 гр.

Зеленая фасоль свежая/замороженная – 400 гр.

Помидоры «Черри» – 400 гр.

Лук белый крупный – 1 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Для соуса:

Оливковое масло – 180 мл.

Лимон небольшой – 2 шт.

Чеснок измельченный – 1.5 ст.л.

Укроп измельченный – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, все ингредиенты для запекания палтуса. Филе рыбы заранее разморозить и нарезать н стейками толщиной до 3 см. Очистить и промыть овощи. Сладкий перец, можно разного цвета, нарезать крупными ломтиками. Лук нарезать полукольцами.

Шаг 2. В отдельную посуду налить оливковое масло, насыпать пряности, соль и добавить цедру и сок двух небольших лимонов. Венчиком все смешать до однородного состояния.

Шаг 3. Подготовить противень с высокими бортиками. Все овощи последовательно и с помощью шумовки поместить в соус и поочередно переложить на противень.

Шаг 4. После овощей в соус переложить кусочки филе палтуса, перемешать и выложить на противень рядом с овощами.

Шаг 5. Поверх палтуса ровным слоем выложить нарезку лука. Посыпать все солью с черным перцем.

Шаг 6. Духовку включить на 220°С. Запечь филе палтуса с овощами в течение 15 минут, лучше на верхнем уровне.

Шаг 7. Приготовленное в духовке филе палтуса с овощами разложить по порционным тарелкам и подать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченный палтус с картошкой

Запеченный палтус с картошкой будет сразу вкусным рыбным блюдом с гарниром. Готовится блюдо просто и из небольшого набора ингредиентов. В этом рецепте картофель нарезаем ломтиками и смешиваем со сметаной. На противень послойно кладем картофель, лук, тушку палтуса и запекаем в фольге.

Время готовки: 1 час 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Палтус – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Сметана – 200 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушку палтуса заранее разморозьте, почистите, промойте и натрите смесью соли с черным перцем. Оставьте ее на полчаса. За это время почистите и промойте картофель и лук.

Шаг 2. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Картофель разрежьте на слайсы, переложите в отдельную посуду, добавьте 2/3 количества сметаны, соль с черным перцем и перемешайте.

Шаг 3. Противень или форму для запекания застелите большим листом фольги. Выложите в нее послойно половину картофеля в сметане и нарезку лука.

Шаг 4. Поверх овощей положите подготовленную тушку палтуса и смажьте остальной сметаной. Поверх рыбы выложите вторую половину нарезки лука.

Шаг 5. Духовку включите на 180°С. Фольгу плотно заверните. Запеките палтус с картофелем в продолжение 45 минут.

Шаг 6. Затем фольгу раскройте, полейте все соком из формы, включите режим «Гриль» и продолжите запекание еще 15 минут для получения румяной корочки.

Шаг 7. Приготовленного запеченного палтуса с картошкой разложите по порционным тарелкам, дополните зеленью и сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Пирог с палтусом в духовке

Пирог с палтусом в духовке готовится либо на дрожжевом и замешанном своими руками тесте, либо на готовом, что получается быстрее. Рыбная начинка из палтуса получается нежной, сочной, и она обычно дополняется томленым на сливочном масле луком. В этом рецепте готовим пирог с палтусом на слоеном готовом тесте. Для начинки подойдут куски рыбы, оставшиеся после разделки большой тушки, их отвариваем.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Палтус – 500 гр.

Тесто слоеное – 250 гр.

Лук – 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы для рыбы – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее разморозить куски рыбы, промыть и отварить в воде с добавлением соли с лавровым листом в течение 20 минут.

Шаг 2. Лук очистить, нарезать четверть кольцами и потомить до прозрачности на разогретом сливочном масле.

Шаг 3. Отваренного палтуса извлечь из бульона, немного остудить, удалить кости со кожицей, а мякоть разделить на кусочки.

Шаг 4. Затем к палтусу переложить обжаренный лук, добавить соль с приправами и аккуратно перемешать.

Шаг 5. Слоеное тесто раскатать в тонкий лист. В середину листа выложить начинку из палтуса с луком. Края теста защипать, сформировав подобие колобка и придать пирогу более плоскую форму. Включить духовку на 180°С.

Шаг 6. Пирог переложить в форму для запекания или на противень и запечь в духовке в течение 20 минут. Испеченный пирог переложить на блюдо и сверху смазать сливочным маслом, что тесто сделает более мягким и оно не будет крошиться.

Шаг 7. Испеченный в духовке пирог с палтусом остудить, порционно нарезать, дополнить зеленью и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Палтус в кляре на сковороде

Палтус в кляре на сковороде готовится просто и быстро. Чаще всего для этой жирной рыбы берется кляр, замешанный на кефире, и готовят палтуса, как самостоятельным блюдо. В этом рецепте вам предлагается закусочный вариант для праздничного стола. Кляр замешиваем на майонезе, муке и яйцах, что делает его хрустящим, а рыбу сохраняет сочной.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе палтуса – 400 гр.

Яйцо – 3 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Блюдо готовится быстро, поэтому все ингредиенты, согласно рецепту, разложить на рабочей поверхности стола. Филе палтуса заранее разморозить, промыть и салфеткой убрать лишнюю влагу.

Шаг 2. В отдельной посуде приготовить кляр. Разбить в нее три яйца, добавить майонез с солью и черным перцем и венчиком взбить. Затем насыпать просеянную муку и замесить кляр до однородной густой консистенции.

Шаг 3. Подготовленное филе палтуса нарезать небольшими кусочками. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Кусочки палтуса со всех сторон обмакнуть в кляр и переложить на сковороду.

Шаг 4. Обжарить палтуса на среднем огне и до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон. Лишнее масло с обжаренных кусочков можно убрать бумажными салфетками.

Шаг 5. Приготовленного на сковороде палтуса в кляре красиво уложить на сервировочное блюдо, дополнить нарезкой свежих овощей и подать на стол. Палтус в кляре вкусен как горячий, так и холодный. Приятного аппетита!

Палтус в сливочном соусе

Палтус в сливочном соусе получается очень нежным и вкусным. Блюдо можно приготовить и к праздничному столу, а без добавления специй отлично подойдет для детского питания. В этом рецепте сливочный соус готовим способом уваривания сливок с зеленью и добавлением сливочного масла. Запекаем палтуса в фольге.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Палтус – 1 шт.

Сливки 20% – 400 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Чеснок – по вкусу.

Лук зеленый – 5 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Среднюю тушку палтуса заранее размороженную, почистите, удалите плавники и промойте под проточной водой.

Шаг 2. Затем ее нарежьте порционными кусочками, посыпьте солью с черным перцем и оставьте, пока будет готовиться соус.

Шаг 3. Очистите чеснок и возьмите белые части зеленого лука.

Шаг 4. Ножом луковицы и чесночные зубки мелко нарубите.

Шаг 5. Промойте петрушку, разделите на стебли и листья. Стебли мелко нарежьте.

Шаг 6. В отдельной кастрюле доведите до кипения сливки, переложите к ним нарезку стеблей петрушки с луком и чесноком. Поварите сливочный соус на небольшом огне без крышки, чтобы 1/3 жидкости выпарилась.

Шаг 7. Мелко нарежьте листья петрушки и подготовьте кусок сливочного масла.

Шаг 8. К уваренным сливкам добавьте соль по своему вкусу и огонь выключите. Растворите в соусе сливочное масло.

Шаг 9. Затем в этот соус переложите нарезанные листья петрушки и перемешайте. Сливочный соус для палтуса готов.

Шаг 10. Фольгу разрежьте, соответственно числу кусочков палтуса и разложите по ним рыбу.

Шаг 11. Каждый кусок обильно полейте сливочным соусом. Края фольги заверните, сформировав подобие лодочки. В таком виде палтус можно поместить в холодильник и готовить в любое время. Духовку включите на 180°С. Для запекания палтусу достаточно 40 минут.

Шаг 12. Приготовленного палтуса в сливочном соусе подавайте на стол в горячем виде в дополнении с любым гарниром. Приятного аппетита!

Уха из палтуса

Для приготовления ухи из палтуса хорошо подходят разные части тушки этой рыбы или суповые наборы с добавлением кусочков филе, что делает блюдо более наваристым и добавляет насыщенность вкуса. Рыбы в ухе должно быть много, поэтому количество воды берется небольшое. В этом рецепте уху из палтуса дополним овощами и сливками.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Палтус – 700 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сливки 20% – 200 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Сушеные овощи – 1 щепотка.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обрезки тушки палтуса заранее разморозить, промыть, переложить в кастрюлю для варки ухи, полностью залить холодной водой и довести до кипения.

Шаг 2. Морковь с луком очистить, нарезать средними кусочками и переложить в закипевшую уху. Добавить к ней щепотку сухих овощей, соль и лавровый лист с горошками черного перца. Поварить уху на среднем огне, не прикрывая кастрюлю крышкой в течение 20 минут от начала кипения.

Шаг 3. Куски сваренного палтуса шумовкой переложить на тарелку и удалить все косточки.

Шаг 4. Варку ухи продолжить, чтобы морковь стала очень мягкой.

Шаг 5. Затем огонь сделать минимальным, налить в уху сливки и переложить кусочки палтуса, оставив самые красивые для сервировки ухи в тарелках. Огонь выключить.

Шаг 6. Приготовленную уху из палтуса разлить по суповым чашкам, добавить кусочки рыбы с нарезкой петрушки или кинзы и блюдо подать к обеду. Приятного аппетита!

Палтус на гриле

Палтус на гриле будет у вас отличным способом приготовления этой деликатесной рыбы. Высокая температура и быстрая жарка сохраняют максимально все полезные свойства палтуса и белому мясу придают сладость. Маринады для палтуса берутся разные, в этом рецепте готовим маринад на основе меда с лимоном.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе палтуса – 450 гр.

Для маринада:

Масло сливочное растопленное – 2 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Лимон – ½ шт.

Соевый соус – 2 ч.л.

Перец молотый – ½ ч.л.

Чеснок – 2 зубка.

Дольки лимона – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом разогреть гриль до 200°С.

Шаг 2. В отдельную посуду поместить все указанные в рецепте ингредиенты для маринада. Чеснок добавить в измельченном виде, из половины лимона отжать сок.

Шаг 3. Эти ингредиенты тщательно перемешать до однородного состояния.

Шаг 4. Размороженное филе палтуса острым ножом освободить от кожицы, но можно и оставить, ведь она не гриле станет хрустящей.

Шаг 5. Силиконовой кисточкой нанести на филе с обеих сторон приготовленный маринад.

Шаг 6. Затем филе в маринаде поместить на решетку разогретого гриля и обжарить 5 минут с одной стороны. Время жарки лучше контролировать таймером.

Шаг 7. Щипцами перевернуть филе на другую сторону и жарить еще 5 минут.

Шаг 8. Обжаренное филе переложить на металлическую тарелку и оставить еще на 5 минут.

Шаг 9. Затем приготовленного палтуса на гриле переложить на сервировочные тарелки, дополнить дольками лимона и подать к столу горячим и с любым гарниром. Приятного аппетита!

Котлеты из палтуса

Нежное и практически без костей мясо палтуса отлично подходит для приготовления котлет. Готовятся котлеты так же, как и из другой рыбы. В этом рецепте батон к котлетам не добавляем, связывающими ингредиентами берем яйцо с кукурузным крахмалом. Обжаренные котлеты немного потушим в томатном соусе. Рыбный фарш делаем с помощью блендера.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Филе палтуса – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу

Петрушка – 5 гр.

Мука пшеничная для панировки – 2 ст.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее размороженное филе палтуса промойте, нарежьте кусочками и переложите в чашу блендера. К нему добавьте нарезанную луковицу и разбейте яйцо.

Шаг 2. Затем насыпьте две ложки кукурузного крахмала, соль с черным перцем и добавьте мелко нарезанную петрушку.

Шаг 3. На средней скорости измельчите эти ингредиенты в однородный фарш, а степень измельчения выберите по своему вкусу.

Шаг 4. Мокрыми руками из приготовленного фарша сформируйте небольшие одинаковые котлеты и хорошо обваляйте в муке.

Шаг 5. Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. Затем разведите в ½ стакана теплой воды ложку томатной пасты, залейте обжаренные котлеты и потушите их на маленьком огне под прикрытой крышкой еще 5 минут.

Шаг 6. Приготовленные котлеты из палтуса подайте на стол горячими и с любым гарниром. Приятного аппетита!