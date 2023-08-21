Блюда из перловки

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Блюда из перловки – огромная польза для вашего организма. Перловая крупа содержит клетчатку, аминокислоты, витамины групп В, А, У, Н и РР, а также железо, йод, калий и другие полезные микроэлементы. Поэтому включая в свой рацион блюда из перловки, вы обеспечиваете себя большинством необходимых организму микроэлементов. К тому же блюда эти очень разнообразны.

Перловая каша с мясом

Перловая каша с мясом – одно из самых простых и питательных блюд, которое можно приготовить из этой крупы. Кашу можно приготовить для обеда и ужина на всю семью. Также немаловажно, что перловка является очень бюджетным продуктом и отлично разваривается.

Блюда из перловки

Ингредиенты –+4 порц.

  • Перловая крупа 200 гр.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло растительное 50 мл.
  • Перец душистый горошком 5 шт.
  • Говядина ½ кг
  • Морковь 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 5 ч.

  1. Блюда из перловки

    Как приготовить вкусное блюдо из перловки? Возьмите свежую говяжью вырезку, отмерьте крупу, овощи очистите и помойте.

  2. Блюда из перловки

    Перловую крупу промойте проточной водой и замочите на несколько часов. Можно замочить перловку с вечера, а утром приступать к приготовлению.

  3. Блюда из перловки

    Воду с перловки слейте и залейте крупу кипятком в соотношении 1:3. Поставьте крупу вариться. Немного подсолите воду и готовьте перловку около часа.

  4. Блюда из перловки

    Говяжью мякоть нарежьте небольшими кубиками.

  5. Блюда из перловки

    На разогретую поверхность сковороды влейте немного растительного масла и выложите кусочки говядины. Жарьте мясо, периодически помешивая, до румяной корочки.

  6. Блюда из перловки

    Луковую головку нарежьте кубиками, а морковку натрите на терке.

  7. Блюда из перловки

    Измельченные овощи добавьте к мясу, перемешайте и жарьте 5-7 минут на умеренном огне.

  8. Блюда из перловки

    Зажарку из говядины и овощей переложите в толстостенную кастрюлю. Влейте горячую воду, чтобы она покрывала содержимое емкости, посолите и приправьте мясо по вкусу.

  9. Блюда из перловки

    Говядину тушите на медленном огне в течение часа. При необходимости доливайте горячую воду.

  10. Блюда из перловки

    После этого добавьте лаврушку и горошины душистого перца. Томите кашу еще 15 минут.

  11. Блюда из перловки

    Теперь выложите к говядине вареную перловую кашу, перемешайте и готовьте на медленном огне еще 10 минут.

  12. Блюда из перловки

    Очень вкусная и питательная перловая каша с мясом готова, подавайте ее в горячем виде. Приятного аппетита!

Плов из перловки

Плов из перловки – оригинальная альтернатива знаменитому блюду. Плов получается очень вкусным, рассыпчатым и ароматным. Очень вкусно есть плов из перловки с ржаным хлебом и овощным салатом. Рецепт очень удачный, никто еще не вставал из-за стола без добавки.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

  • Мякоть говяжья – 0,5 кг.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Крупа перловая – 1 ст.
  • Масло подсолнечное без запаха – 70 мл.
  • Морковка – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Перец острый стручковый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Барбарис – 1 ст.л.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжью мякоть зачистите от пленок и прожилок, обмойте и нарежьте в произвольном порядке.

Блюда из перловки

Шаг 2. Овощи: головки репчатого лука и морковку, очистите и помойте. Можно нарезать овощи ножом или, чтобы немного упростить себе работу, натереть морковь на терке.

Блюда из перловки

Шаг 3. На огонь поставьте казан, влейте растительное масло. Сначала обжарьте до румяной корочки говядину. Затем добавьте измельченный лук, а еще через несколько минут морковь, жарьте до ее мягкости. Далее всыпьте зиру и выложите томатную пасту, перемешайте и тушите пару минут. И только после этого добавьте паприку, барбарис, острый перец и очищенную головку чеснока.

Блюда из перловки

Шаг 4. Влейте в казан горячую воду, чтобы она на 1,5-2 сантиметра превышала уровень зажарки из мяса и овощей. Когда зирвак закипит, посолите его и продолжайте тушить 40 минут.

Блюда из перловки

Шаг 5. Перловку промойте проточной водой и разложите на полотенце, чтобы крупа просохла.

Блюда из перловки

Шаг 6. После этого крупу выложите на прогретую сковороду и жарьте ее в течение нескольких минут без добавления масла.

Блюда из перловки

Шаг 7. Перловую крупу выложите в казан и равномерно распределите ее поверх зирвака. Влейте горячую воду так, чтобы она была выше крупы на 2 сантиметра. Как только вода закипит, убавьте огонь и накройте казан крышкой. Готовьте плов в течение 40-45 минут.

Блюда из перловки

Шаг 8. По истечении этого времени, снимите крышку, перемешайте плов и можно приглашать семью к обеду. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Перловая каша на воде

Перловая каша на воде – это бюджетный гарнир к мясу, курице и рыбе или полезный завтрак для всей семьи. Но даже в приготовлении такого простого блюда, есть свои тонкости и нюансы. Мы расскажем, как приготовить вкусную и рассыпчатую кашку.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Перловка – 1 ст.
  • Вода фильтрованная – 2 ст.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное/растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте перловую крупу и воду. Также понадобится соль и сливочное масло.

Блюда из перловки

Шаг 2. Крупу переберите и несколько раз промойте проточной водой.

Блюда из перловки

Шаг 3. В кастрюле доведите до кипения воду, посолите ее. Перловую крупу выложите в кипящую воду.

Блюда из перловки

Шаг 4. Варите кашу, периодически помешивая 15-20 минут. Также заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 160 градусов.

Блюда из перловки

Шаг 5. После варки отправьте перловку в духовку на час-полтора.

Блюда из перловки

Шаг 6. Если вы готовили перловку на завтрак, то заправьте ее сливочным маслом. Если хотите подать ее в качестве гарнира, то масло добавлять необязательно. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Суп из перловки с грибами

Суп из перловки с грибами – наваристый, аппетитный и согревающий. Это один из самых вкусных вариантов первых блюд, хотя на удивление, очень бюджетный. Наиболее насыщенный грибной аромат дают конечно белые грибы, но если их нет, то подойдут даже шампиньоны.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Лук зеленый – 4 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Морковка среднего размера – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Грибы белые сушеные – 50 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Лист лавровый сушеный – 1 шт.
  • Картошка среднего размера – 2-3 шт.
  • Перловка – 0,5 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полстакана перловой крупы пересыпьте в ситечко, промойте под краном. Затем сито с перловкой поместите в кастрюлю с кипящей водой и в таком виде продолжайте варить 30 минут.

Блюда из перловки

Шаг 2. Сушеные грибы помойте, затем залейте двумя стаканами кипятка, оставьте на 10-15 минут. После этого грибы нарежьте соломкой, а грибной настой процедите.

Блюда из перловки

Шаг 3. Грибной настой влейте в кастрюлю и доведите до кипения. Затем в кипящий бульон выложите перловку, варите 20 минут.

Блюда из перловки

Шаг 4. Клубни картофеля, головку репчатого лука и морковку очистите, помойте и нарежьте кубиками. В кастрюлю с бульоном выложите измельченный картофель и варите 10 минут.

Блюда из перловки

Шаг 5. В сковородке разогрейте немного растительного масла, выложите измельченные лук и морковь, обжарьте овощи на среднем огне до мягкости. Через 3 минуты добавьте грибы и жарьте еще минут 5.

Блюда из перловки

Шаг 6. Зажарку с овощами и грибами переложите в кастрюлю. Суп посолите и поперчите, продолжайте варить 5 минут. Готовый грибной суп с перловкой оставьте под крышкой на 10 минут, затем можно разливать его по тарелкам. Перед подачей в порции добавьте рубленый зеленый лук. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Рассольник с перловкой и солеными огурцами

Рассольник с перловкой и солеными огурцами – фирменное блюдо многих хозяек. Суп имеет оригинальный кисло-соленый вкус и аппетитный аромат. Его обычно заправляют сметаной и подают со свежим ржаным хлебом.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 35-40 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Картошка среднего размера – 3 шт.
  • Масло растительное без запаха – 3-4 ст.л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Телятина – 300-400 гр.
  • Перец горошком – по вкусу.
  • Лист лавровый – по вкусу.
  • Перловка – 1 ст. (150 мл.)
  • Морковка – 1 шт.
  • Огурцы соленые – 3 шт.
  • Вода фильтрованная – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для рассольника потребуются все продукты, которые указаны в списке.

Блюда из перловки

Шаг 2. Перловую крупу выложите в ситечко и промойте под краном проточной водой. В объемную кастрюлю выложите перловку и телятину. Так как время варки крупы и мяса совпадает, то эти продукты закладываются вместе. Высыпьте несколько горошин перца, добавьте лавровый лист и влейте воду. Варите до готовности мяса и крупы, примерно 1,5 часа.

Блюда из перловки

Шаг 3. Морковь, репчатый лук и соленые огурцы нарежьте соломкой.

Блюда из перловки

Шаг 4. Сначала на растительном масле обжарьте лук и морковь до мягкости, затем выложите огурчики и жарьте до готовности овощей.

Блюда из перловки

Шаг 5. Картошку нарежьте брусками, выложите в бульон и варите рассольник еще 10-15 минут. Попробуйте картофель, он должен быть мягким.

Блюда из перловки

Шаг 6. Выложите в бульон овощную зажарку, добавьте измельченный укроп, перемешайте и варите еще несколько минут. Попробуйте на вкус, посолите и при необходимости добавьте огуречный рассол.

Блюда из перловки

Шаг 7. Перед тем, как подать рассольник с солеными огурцами на стол, дайте ему настояться под крышкой в течение 25-30 минут. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Перловка с мясом в духовке в горшочке

Перловка с мясом в духовке в горшочке – интересное и вкусное порционное блюдо. Его можно даже подать на праздничный стол, ваши гости оценят такую оригинальную подачу и точно отметят кулинарные способности хозяйки. Готовить блюдо довольно просто.

Время готовки – 2 ч. 50 мин.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мясо – 0,6 кг.
  • Крупа перловая – 0,4 кг.
  • Лук репчатый белый – 200 гр.
  • Морковка – 280 гр.
  • Бульон/вода – 1,5 л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Смесь перцев молотая – по вкусу.
  • Базилик сушеный – по вкусу.
  • Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из указанного в списке ингредиентов количества продуктов получится 4 горшочка по 600-700 грамм.

Блюда из перловки

Шаг 2. Крупу промойте прохладной водой и замочите часа на 3-4. Перед варкой еще раз промойте перловку.

Блюда из перловки

Шаг 3. Мясо нарежьте кубиками, сложите его в миску, посыпьте солью, смесью молотых перцев и сушеным базиликом. Перемешайте и оставьте на некоторое время.

Блюда из перловки

Шаг 4. Головки репчатого лука очистите и нарежьте кубиками. В сковороде обжарьте мясо, затем добавьте к нему лук и жарьте 2-3 минуты.

Блюда из перловки

Шаг 5. Морковку очистите, ополосните водой и нарежьте кубиками. Добавьте морковку на сковороду и жарьте 3-4 минуты.

Блюда из перловки

Шаг 6. Затем в зажарку добавьте перловую крупу, перемешайте.

Блюда из перловки

Шаг 7. Полученную смесь из крупы, мяса и овощей разложите в глиняные горшочки. Влейте бульон или подсоленную воду, в каждый горшочек положите по одному лавровому листу и закройте крышечками.

Блюда из перловки

Шаг 8. Запекайте блюдо в духовке при 200 градусах в течение 30-40 минут. Затем убавьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 1-1,5 часа. В процессе запекания проверяйте, может быть, понадобится долить воду. До подачи оставьте перловку с мясом еще на 20 минут в выключенной духовке. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Рыбный суп с перловкой

Рыбный суп с перловкой – легкая похлебка для комплексного обеда, к тому же очень вкусная. Время от времени можно устраивать семье рыбные дни. К тому же бульон можно варить на основе любой рыбки, которая имеется у вас в наличии. Мы будем варить суп из горбуши.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Голова и хвост горбуши – 0,5 кг.
  • Крупа перловая – 75 гр.
  • Морковка среднего размера – 150 гр.
  • Укроп – 10 гр.
  • Лук репчатый белый – 120 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Лист лавровый сушеный – 2 шт.
  • Картошка – 220 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук зеленый – 25 гр.
  • Петрушка – 15 гр.
  • Вода фильтрованная – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Части тушки горбуши разморозьте и помойте под краном. Овощи очистите, отмерьте все другие необходимые продукты.

Блюда из перловки

Шаг 2. Голову и хвост горбуши сложите в кастрюлю и залейте водой. Поместите емкость на плиту и варите рыбный бульон от момента закипания 25 минут. С поверхности бульона время от времени снимайте пену.

Блюда из перловки

Шаг 3. Несколько клубней картофеля нарежьте небольшими кубиками.

Блюда из перловки

Шаг 4. Луковую головку также нарежьте мелкими кубиками.

Блюда из перловки

Шаг 5. Морковку натрите на терке с крупными отверстиями.

Блюда из перловки

Шаг 6. Перья зеленого лука мелко порубите ножом.

Блюда из перловки

Шаг 7. Когда бульон будет готов, извлеките из него рыбу. Сам бульон необходимо процедить, чтобы в нем не осталось мелких косточек.

Блюда из перловки

Шаг 8. Перелейте бульон в кастрюлю, добавьте в него измельченный картофель, лук и морковь. Также промойте перловку и высыпьте ее в кастрюлю.

Блюда из перловки

Шаг 9. Добавьте зеленый лук и лаврушку. Варите суп до готовности овощей и перловки, примерно 20 минут.

Блюда из перловки

Шаг 10. Тем временем отделите вареное рыбное филе от костей.

Блюда из перловки

Шаг 11. Укроп и петрушку мелко порубите ножом.

Блюда из перловки

Шаг 12. В конце готовки, когда картофель и перловка станут мягкими, добавьте рыбное филе, соль и молотый перец по вкусу.

Блюда из перловки

Шаг 13. Завершаем приготовление рыбного супа добавлением рубленой зелени.

Блюда из перловки

Шаг 14. Подавайте рыбный суп с перловкой на обед сразу после приготовления с черным хлебом. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Щи из квашеной капусты с перловкой

Щи из квашеной капусты с перловкой готовят повсеместно. Это одно из самых популярных первых блюд на постсоветском пространстве. Именно крупа делает блюдо таким густым и питательным. А квашеная капуста придает щам ту характерную кислинку, за которую это блюдо любимо всеми.

Время готовки – 100 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Картошка – 2-3 шт.
  • Лук репчатый белый – 2 шт.
  • Паста томатная – 40 мл.
  • Вода фильтрованная – 2,5 л.
  • Капуста квашеная – 150 гр.
  • Масло растительное без запаха – 40 мл.
  • Лист лавровый сушеный – 2 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Морковка – 1 шт.
  • Свинина на кости – 500 гр.
  • Крупа перловая – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва подготовьте все продукты. Разморозьте мясо, очистите и помойте овощи.

Блюда из перловки

Шаг 2. Перловую крупу промойте несколько раз проточной водой. Затем залейте перловку кипятком и оставьте на час. После этого еще раз хорошо промойте крупу.

Блюда из перловки

Шаг 3. Головку репчатого лука и свинину на косточке залейте водой в кастрюле. Поставьте емкость на огонь и варите бульон для супа. Потребуется примерно 1,5 часа.

Блюда из перловки

Шаг 4. Когда бульон будет готов, извлеките мясо, луковую головку можно выбросить. Мясной бульон процедите и верните в кастрюлю.

Блюда из перловки

Шаг 5. Картофель нарежьте кубиками или брусками. Когда бульон закипит, выложите в него картошку, варите 5-7 минут.

Блюда из перловки

Шаг 6. Репчатый лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на крупной терке. Обжарьте измельченные овощи на растительном масле в течение 2-3 минут.

Блюда из перловки

Шаг 7. В кастрюлю с бульоном выложите квашеную капусту.

Блюда из перловки

Шаг 8. Далее выложите набухшую перловку, перемешайте и варите щи 15-20 минут.

Блюда из перловки

Шаг 9. После этого выложите в мясной бульон овощную зажарку, продолжайте варить еще 3-5 минут.

Блюда из перловки

Шаг 10. Когда вареное мясо остынет, отделите его от костей и нарежьте небольшими кусочками. В щи добавьте вареную свинину, томатную пасту, лавровый лист и соль.

Блюда из перловки

Шаг 11. В конце добавьте рубленую зелень, доведите щи до кипения. Затем накройте кастрюлю крышкой, выключите плиту и настаивайте щи 10-15 минут.

Блюда из перловки

Шаг 12. Щи с перловой крупой получаются очень вкусными и наваристыми. Разливайте блюдо по тарелкам и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Перловка с луком и грибами

Перловка с луком и грибами – это классическое сочетание продуктов. Это блюдо, которое можно включать в вегетарианское меню. Для рецепта можно взять любые свежие или сушеные грибы. Шампиньоны, например, не придется так долго готовить, как белые грибы или опята.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Вода фильтрованная – 1 л. + 1,5 ст.
  • Шампиньоны – 0,5 кг.
  • Масло растительное без запаха – 2 ст.л.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Соус соевый – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Крупа перловая – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пересыпьте два стакана перловой крупы в ситечко и хорошо промойте под краном проточной водой. Налейте в кастрюлю немного воды, поставьте ее на плиту, доведите ее до кипения. Поместите в кастрюлю сито с перловкой, накройте конструкцию крышкой и оставьте на умеренном огне на 20 минут.

Блюда из перловки

Шаг 2. Отдельно вскипятите один литр воды, добавьте в нее щепотку соли и столовую ложку растительного масла. Выложите в кастрюлю с водой распаренную перловую крупу. Снова доведите содержимое кастрюли до кипения и варите на умеренном огне 20 минут. Затем откиньте перловку на дуршлаг или сито, чтобы стекла вода.

Блюда из перловки

Шаг 3. Шампиньоны помойте и нарежьте дольками. Нарезанные шампиньоны залейте одним с половиной стаканом воды, посолите и варите в течение 6 минут. Затем шампиньоны выловите шумовкой, а отвар процедите.

Блюда из перловки

Шаг 4. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками. На скороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем сначала лук в течение 4 минут. Затем добавьте грибы и готовьте еще 3 минуты, чтобы зажарка подрумянилась.

Блюда из перловки

Шаг 5. После этого в сковороду к обжаренному луку и шампиньонам выложите перловую крупу, перемешайте и прогрейте блюдо в течение нескольких минут.

Блюда из перловки

Шаг 6. Грибной отвар доведите до кипения и добавьте в него соевый соус. Полученную смесь вылейте в сковороду с перловкой, перемешайте и тушите на умеренном огне в течение часа. Либо же можно запечь перловую крупу с грибами в духовке.

Блюда из перловки

Шаг 7. Подавайте перловку с грибами и луком в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

Харчо с перловкой

Харчо с перловкой – отличный вариант для сытного и вкусного обеда. Это блюдо имеет грузинские корни, поэтому получается таким ярким на вкус и безумно ароматным. Если у вас не найдется традиционного соуса ткемали, то можно добавить кислинку при помощи соленых огурцов.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 40-60 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,3 кг.
  • Картошка среднего размера – 1 шт.
  • Уцхо-сунели – 1 ч.л.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Крупа перловая – 0,5 ст.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Корень пастернака – 50 гр.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.
  • Соус ткемали – 2 ст.л.
  • Огурцы соленые – 2-3 шт.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Лист лавровый сушеный – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Полстакана перловой крупы высыпьте в миску и промойте пару-тройку раз проточной водой. Затем крупу залейте кипятком. Говяжью вырезку помойте под краном, промокните бумажными салфетками и нарежьте кубиками.

Блюда из перловки

Шаг 2. Говядину положите в кастрюлю и залейте водой. После закипания первую воду слейте. Затем снова влейте горячую воду, бросьте в воду парочку лавровых листов и горошины душистого перца. Варите мясо до готовности.

Блюда из перловки

Шаг 3. Набухшую перловую крупу еще раз промойте и выложите в говяжий бульон. Варите 15-20 минут от момента закипания.

Блюда из перловки

Шаг 4. Картошку, лук и чеснок очистите, также подготовьте другие овощи и специи.

Блюда из перловки

Шаг 5. Картошку нарежьте кубиками и отправьте в бульон, продолжайте варить до мягкости картошки.

Блюда из перловки

Шаг 6. Тем временем займитесь зажаркой. Нарежьте лук, чеснок и пастернак. Обжарьте эти продукты на растительном масле.

Блюда из перловки

Шаг 7. Далее в зажарку добавьте ткемали, перемешайте и готовьте еще пару минут.

Блюда из перловки

Шаг 8. Натрите на терке соленые огурцы и выложите их в зажарку. Тушите все вместе на медленном огне пару минут.

Блюда из перловки

Шаг 9. Выложите овощную зажарку в суп, перемешайте и варите 4-5 минут. В конце добавьте соль и специи по вкусу.

Блюда из перловки

Шаг 10. Харчо с перловкой получается очень сытным и вкусным. Ваши близкие будут довольны. Приятного аппетита!

Блюда из перловки

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