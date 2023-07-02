Блюда из спаржи

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Спаржа – овощ, который очень широко используется в кулинарии. Чаще встречаются побеги зеленого цвета, реже – белого. Спаржу можно готовить для обеда и ужина различными способами, также консервировать ее на зиму или морозить в свежем виде. Спаржа очень питательна и благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Маринованная спаржа по-корейски в домашних условиях

Маринованная спаржа по-корейски в домашних условиях – популярная пикантная закуска. Ее можно подавать и кушать сразу или консервировать в банки на зиму. При выборе спаржи обратите внимание на ее внешний вид, ростки должны быть крепкими и свежими.

Блюда из спаржи

Ингредиенты –+2 порц.

  • Спаржа 200 гр.
  • Морковь 200 гр.
  • Кунжут 20 гр.
  • Для маринада:
  • Соль  по вкусу
  • Масло оливковое 30 мл.
  • Уксус белый винный 20 мл.
  • Сахар-песок 5 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Тмин 1 гр.
  • Чеснок 1 зуб.

Шаги 55 мин.

  1. Блюда из спаржи

    Как приготовить вкусное блюдо из спаржи? Морковку очистите и хорошо помойте проточной водой. Натрите овощ на терке для морковки по-корейски.

  2. Блюда из спаржи

    Ростки спаржи помойте, срежьте жесткие кончики и проварите их в кипятке в течение 3 минут. После этого переложите в холодную воду, чтобы они не потеряли свой яркий зеленый цвет. При помощи овощечистки нарежьте спаржу тонкими полосками. Верхушки срежьте.

  3. Блюда из спаржи

    В мисочке смешайте оливковое масло, винный уксус, сахар, соль, молотый перец и щепотку тмина. Зубчик чеснока очистите и мелко порубите ножом, добавьте в маринад и хорошо все еще раз перемешайте.

  4. Блюда из спаржи

    В салатнице смешайте морковку и спаржу, полейте маринадом, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Перед подачей посыпьте салат кунжутом и украсьте верхушками ростков спаржи. Приятного аппетита!

Свежая зеленая спаржа, жаренная на сковороде

Свежая зеленая спаржа, жаренная на сковороде – простое, быстрое и вкусное блюдо. Подавать его можно в теплом и охлажденном виде. Чтобы спаржа получилась ароматной и пряной, в рецепте будем использовать чесночные зубчики и лимонный сок.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Спаржа – 400 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Побеги спаржи хорошо помойте, срежьте кончики и просушите на бумажных полотенцах. Очистите зубчики чеснока от сухой шелухи.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Хорошо прогрейте сковороду и растопите в ней сливочное масло.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Чесночные дольки очень мелко порубите ножом. Выложите нарезку на сковороду и быстро обжарьте, чтобы чеснок отдал весь свой аромат маслу.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Затем выложите ростки спаржи и жарьте их на среднем огне до мягкости. Время от времени ворочайте лопаткой.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Готовую жареную спаржу переложите на тарелку для подачи.

Блюда из спаржи

Шаг 6. Сбрызните спаржу свежевыжатым лимонным соком и подавайте к мясу и рыбе. Кстати, она остается вкусной даже после остывания. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Салат из спаржи с морковью

Салат из спаржи с морковью – закуска, которая заслуживает вашего внимания. Блюдо получается эффектным и вкусным. А пряная пикантная салатная заправка точно пощекочет ваши вкусовые рецепторы. Даже на самом грандиозном застолье салат будет в центре внимания гостей.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Морковь молодая – 250 гр.
  • Спаржа – 12 шт.
  • Салат листовой – 1 кочан.
  • Грибы энокитаки – 100 гр.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Кунжут – 2 ст.л.

Для заправки:

  • Соус соевый светлый – 2 ст.л.
  • Перец чили стручковый – ¼ шт.
  • Масло кунжутное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодую морковку хорошо помойте проточной водой. Затем бланшируйте овощи в кипящей воде в течение 6 минут. После этого переложите в холодную воду, через минуту откиньте на дуршлаг.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Спаржу также помойте, срежьте жесткие кончики. Бланшируйте ростки в течение четырех минут, затем опустите в холодную воду и откиньте на дуршлаг.

Блюда из спаржи

Шаг 3. У грибов энокитаки срежьте корневую часть и 2 сантиметра ножек. Переложите их в кастрюльку и влейте лимонный сок с водой, чтобы жидкость покрыла грибы. На сильном огне доведите воду до кипения и сразу же откиньте грибы на дуршлаг.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Приготовьте заправку для салата. Из перца чили удалите семена и измельчите его. Смешайте его с соевым соусом и кунжутным маслом. Кунжут обжарьте до румяного цвета на сухой сковороде.

Блюда из спаржи

Шаг 5. На тарелке разложите вымытые салатные листья. Затем положите бланшированную морковь и спаржу, поверх выложите грибы энокитаки, полейте заправкой и посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа в беконе в духовке

Спаржа в беконе в духовке – один из самых оригинальных способов ее приготовления. Блюдо можно подать в качестве основного или сытной закуски к вину или пиву на дружеских посиделках. Дополнить спаржу в беконе можно вкусным голландским соусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Спаржа зеленая/белая – 300 гр.
  • Бекон копченый – 7-10 полосок.
  • Сыр – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для запекания.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Спаржу помойте. Белую необходимо очистить, а зеленую не нужно.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Срежьте жесткие кончики.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Спаржу выложите в кипящую воду и варите в течение 5 минут.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Каждый росток спаржи оберните в полоску копченого бекона.

Блюда из спаржи

Шаг 6. Сыр натрите на терке с мелкими отверстиями.

Блюда из спаржи

Шаг 7. Выложите заготовки из спаржи и бекона в жаропрочную форму.

Блюда из спаржи

Шаг 8. Щедро посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Блюда из спаржи

Шаг 9. Запекайте блюдо в течение 20 минут. Подавать спаржу в беконе можно в теплом и охлажденном виде, она очень вкусная в обоих вариантах. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа с чесноком на сковороде

Спаржа с чесноком на сковороде – изысканный и полезный гарнир к мясу, птице или рыбе. Сейчас спаржу разного вида можно найти в любом магазине шаговой доступности. Причем, готовить ее очень просто и довольно быстро.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Спаржа свежая – 200 гр.
  • Масло растительное без запаха – 1 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Тимьян – 1-2 ветки.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для реализации рецепта понадобится всего лишь спаржа и специи.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Поставьте сковороду на огонь, просушите ее и влейте растительное масло. Обжарьте спаржу. Если вы хотите получить спаржу с легким хрустом, то жарьте 3-5 минут. А до полного приготовления готовьте 8-10 минут.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Очищенный зубчик чеснока мелко порубите ножом и в конце приготовления добавьте к спарже. Также положите пару веточек тимьяна. Готовьте еще минуту, чтобы чеснок отдал свой аромат.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Посолите и приправьте спаржу свежемолотым черным перцем. Сразу снимайте сковороду с огня.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Оригинальный гарнир из спаржи готов, подавайте его на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа с яйцом на сковороде

Спаржа с яйцом на сковороде – блюдо, которое легко можно приготовить за считанные минуты. Несмотря на свою легкость оно получается довольно питательным. Если приготовить его на завтрак, то продуктивное начало вам обеспечено.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Спаржа зеленая – 6 шт.
  • Помидоры вяленые в масле – 6 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Соль морская – 1 щепотка.
  • Перец красный сладкий – 0,5 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте полосками или кубиками.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Зубчик чеснока очистите от шелухи, обмойте.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Вяленые томаты нарежьте небольшими кусочками.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Спаржу помойте и срежьте грубые кончики.

Блюда из спаржи

Шаг 6. На хорошо прогретую сковороду влейте оливковое масло. Сначала немного обжарьте сладкий перец.

Блюда из спаржи

Шаг 7. К перцу добавьте вяленые помидоры, лук и измельченный чеснок. Жарьте овощи на среднем огне.

Блюда из спаржи

Шаг 8. Когда лук станет золотистым, выложите стебли спаржи и продолжайте жарить еще пару минут.

Блюда из спаржи

Шаг 9. Помойте и мелко порубите небольшой пучок петрушки. Посыпьте зеленью зажарку из овощей.

Блюда из спаржи

Шаг 10. Прямо на овощи разбейте куриные яйца, перемешайте содержимое сковороды и подождите, пока яйца не схватятся.

Блюда из спаржи

Шаг 11. Блюдо посолите по вкусу и перед подачей украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа с рыбой в духовке

Спаржа с рыбой в духовке – блюдо, которое поражает своим вкусом и простотой. Нет ничего проще, чем приготовить рыбу в духовке. Рецепт не требует никаких особых кулинарных навыков и не занимает много времени. Зато запеченную рыбу со спаржей не стыдно даже на званый ужин подать.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Филе лосося – 900 гр.
  • Спаржа – 900 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый –по вкусу.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.

Для соуса:

  • Масло сливочное – 8 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Петрушка измельченная – 2 ст.л.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку, чтобы она прогрелась до 240 градусов. Подготовьте все необходимые продукты. Противень застелите пергаментом.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Приготовьте соус. В мисочке смешайте размягченное сливочное масло, лимонный сок, измельченный чеснок, петрушку, соль и молотый перец. Размешивайте соус вилкой, пока он не станет более-менее однородным.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Филе лосося положите на середину противня. Спаржу помойте, отрежьте грубые кончики и разложите ее по бокам от рыбы. Сбрызните продукты оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Столовой ложкой распределите соус поверх рыбы и спаржи. Распределите по заготовке ломтики лимона.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Отправьте противень с рыбой в духовку и запекайте в течение 10-12 минут. Переведите духовку в режим верх-broil, при этом противень должен быть на верней трети духовки. Готовьте еще 2-3 минуты до румяной корочки. Запеченную рыбу со спаржей извлеките из духовки, посыпьте рубленой зеленью, немного остудите и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа на гриле

Спаржа на гриле – это отличный гарнир для домашнего меню и пикников. При таком способе обжарки спаржа получается поджаристой, мягкой внутри и очень вкусной. Жареную спаржу можно подавать отдельным блюдом с чесночным или другим соусом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Спаржа зеленая – 400 гр.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Соль морская – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ростки спаржи хорошо помойте и срежьте грубые кончики.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Зубчик чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс. Сковороду-гриль прогрейте на сильном огне и влейте оливковое масло. На масле обжарьте измельченный чеснок в течение 30 секунд, добавьте немного молотого перца.

Блюда из спаржи

Шаг 3. На ароматное масло выложите спаржу, помешивая, жарьте ее на сильном огне примерно 5 минут. В процессе обжаривания добавьте морскую соль.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Пяти минут вполне достаточно, чтобы она поджарилась, но осталась цельной и немного хрустящей внутри.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Спаржу, приготовленную на гриле, подавайте в горячем виде с чесночным или другим соусом по своему вкусу. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Суп из спаржи

Суп из спаржи – легкое весенне-летнее первое блюдо для семейного обеда. У супа приятная бархатистая текстура и нежный вкус. От тарелочки такого чудесного спаржевого супа не откажутся ни взрослые, ни дети. Все будут сыты и довольны.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 300 гр.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Бульон овощной – 0,8 л.
  • Вино белое сухое – 150 мл.
  • Сливки 10-20 % – 150 мл.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Спаржа зеленая – 800 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками. Спаржу помойте, срежьте грубые части стебля и также нарежьте небольшими отрезками. Самые верхние части стеблей оставьте для украшения супа.

Блюда из спаржи

Шаг 2. В кастрюле закипятите воду, посолите ее и выложите верхушки спаржи. Проварите пару минут и извлеките.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Лук-шалот нарежьте соломкой и обжарьте на оливковом масле до прозрачности.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Затем к луку добавьте картофель и спаржу. Жарьте овощи на среднем огне в течение 7-8 минут. Перемешивайте их, чтобы они не пригорели.

Блюда из спаржи

Шаг 5. Далее влейте сухое вино и выпарите его.

Блюда из спаржи

Шаг 6. После этого влейте овощной бульон, посолите по вкусу. Варите суп на среднем огне в течение 20 минут. Когда овощи будут готовы, измельчите их погружным блендером.

Блюда из спаржи

Шаг 7. Перелейте овощную массу в кастрюлю, добавьте сливки, перемешайте и отрегулируйте вкус, при необходимости добавьте еще соли. Прогрейте суп на среднем огне.

Блюда из спаржи

Шаг 8. Суп из спаржи готов, украсьте его по вкусу зеленью и верхушками спаржи. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

Спаржа, приготовленная на пару

Спаржа, приготовленная на пару, сохраняет все свои полезные свойства, вкус и свежесть. Готовая спаржа получается мягкой, но с хрустящей сердцевинкой. Посыпьте ее солью, перцем и сбрызните лимонным соком. У вас получится отменный гарнир для любого случая.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Спаржа – 500 гр.
  • Вода – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Спаржу хорошо помойте холодной водой, срежьте жесткие кончики. Если ростки очень большие, то разрежьте их на несколько частей. В кастрюлю влейте воду на 2,5-3 сантиметра, сверху установите сетку для варки на пару.

Блюда из спаржи

Шаг 2. Спаржу положите на сетку, накройте крышкой и поместите кастрюлю на огонь.

Блюда из спаржи

Шаг 3. Готовьте спаржу на пару в течение 5-6 минут до мягкости.

Блюда из спаржи

Шаг 4. Готовую спаржу переложите на блюдо, посолите, приправьте молотым перцем и сбрызните лимонным соком. Приятного аппетита!

Блюда из спаржи

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