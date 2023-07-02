Блюда из спаржи

Спаржа – овощ, который очень широко используется в кулинарии. Чаще встречаются побеги зеленого цвета, реже – белого. Спаржу можно готовить для обеда и ужина различными способами, также консервировать ее на зиму или морозить в свежем виде. Спаржа очень питательна и благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Маринованная спаржа по-корейски в домашних условиях

Маринованная спаржа по-корейски в домашних условиях – популярная пикантная закуска. Ее можно подавать и кушать сразу или консервировать в банки на зиму. При выборе спаржи обратите внимание на ее внешний вид, ростки должны быть крепкими и свежими.

Ингредиенты –+2 порц.

Спаржа 200 гр.

Морковь 200 гр.

Кунжут 20 гр.

Для маринада:

Соль по вкусу

Масло оливковое 30 мл.

Уксус белый винный 20 мл.

Сахар-песок 5 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Тмин 1 гр.

Чеснок 1 зуб.

Шаги 55 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из спаржи? Морковку очистите и хорошо помойте проточной водой. Натрите овощ на терке для морковки по-корейски. Ростки спаржи помойте, срежьте жесткие кончики и проварите их в кипятке в течение 3 минут. После этого переложите в холодную воду, чтобы они не потеряли свой яркий зеленый цвет. При помощи овощечистки нарежьте спаржу тонкими полосками. Верхушки срежьте. В мисочке смешайте оливковое масло, винный уксус, сахар, соль, молотый перец и щепотку тмина. Зубчик чеснока очистите и мелко порубите ножом, добавьте в маринад и хорошо все еще раз перемешайте. В салатнице смешайте морковку и спаржу, полейте маринадом, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Перед подачей посыпьте салат кунжутом и украсьте верхушками ростков спаржи. Приятного аппетита!

Свежая зеленая спаржа, жаренная на сковороде

Свежая зеленая спаржа, жаренная на сковороде – простое, быстрое и вкусное блюдо. Подавать его можно в теплом и охлажденном виде. Чтобы спаржа получилась ароматной и пряной, в рецепте будем использовать чесночные зубчики и лимонный сок.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Спаржа – 400 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Лимон – 0,5 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Побеги спаржи хорошо помойте, срежьте кончики и просушите на бумажных полотенцах. Очистите зубчики чеснока от сухой шелухи.

Шаг 2. Хорошо прогрейте сковороду и растопите в ней сливочное масло.

Шаг 3. Чесночные дольки очень мелко порубите ножом. Выложите нарезку на сковороду и быстро обжарьте, чтобы чеснок отдал весь свой аромат маслу.

Шаг 4. Затем выложите ростки спаржи и жарьте их на среднем огне до мягкости. Время от времени ворочайте лопаткой.

Шаг 5. Готовую жареную спаржу переложите на тарелку для подачи.

Шаг 6. Сбрызните спаржу свежевыжатым лимонным соком и подавайте к мясу и рыбе. Кстати, она остается вкусной даже после остывания. Приятного аппетита!

Салат из спаржи с морковью

Салат из спаржи с морковью – закуска, которая заслуживает вашего внимания. Блюдо получается эффектным и вкусным. А пряная пикантная салатная заправка точно пощекочет ваши вкусовые рецепторы. Даже на самом грандиозном застолье салат будет в центре внимания гостей.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Морковь молодая – 250 гр.

Спаржа – 12 шт.

Салат листовой – 1 кочан.

Грибы энокитаки – 100 гр.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Кунжут – 2 ст.л.

Для заправки:

Соус соевый светлый – 2 ст.л.

Перец чили стручковый – ¼ шт.

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодую морковку хорошо помойте проточной водой. Затем бланшируйте овощи в кипящей воде в течение 6 минут. После этого переложите в холодную воду, через минуту откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Спаржу также помойте, срежьте жесткие кончики. Бланшируйте ростки в течение четырех минут, затем опустите в холодную воду и откиньте на дуршлаг.

Шаг 3. У грибов энокитаки срежьте корневую часть и 2 сантиметра ножек. Переложите их в кастрюльку и влейте лимонный сок с водой, чтобы жидкость покрыла грибы. На сильном огне доведите воду до кипения и сразу же откиньте грибы на дуршлаг.

Шаг 4. Приготовьте заправку для салата. Из перца чили удалите семена и измельчите его. Смешайте его с соевым соусом и кунжутным маслом. Кунжут обжарьте до румяного цвета на сухой сковороде.

Шаг 5. На тарелке разложите вымытые салатные листья. Затем положите бланшированную морковь и спаржу, поверх выложите грибы энокитаки, полейте заправкой и посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!

Спаржа в беконе в духовке

Спаржа в беконе в духовке – один из самых оригинальных способов ее приготовления. Блюдо можно подать в качестве основного или сытной закуски к вину или пиву на дружеских посиделках. Дополнить спаржу в беконе можно вкусным голландским соусом.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Спаржа зеленая/белая – 300 гр.

Бекон копченый – 7-10 полосок.

Сыр – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для запекания.

Шаг 2. Спаржу помойте. Белую необходимо очистить, а зеленую не нужно.

Шаг 3. Срежьте жесткие кончики.

Шаг 4. Спаржу выложите в кипящую воду и варите в течение 5 минут.

Шаг 5. Каждый росток спаржи оберните в полоску копченого бекона.

Шаг 6. Сыр натрите на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 7. Выложите заготовки из спаржи и бекона в жаропрочную форму.

Шаг 8. Щедро посыпьте тертым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Шаг 9. Запекайте блюдо в течение 20 минут. Подавать спаржу в беконе можно в теплом и охлажденном виде, она очень вкусная в обоих вариантах. Приятного аппетита!

Спаржа с чесноком на сковороде

Спаржа с чесноком на сковороде – изысканный и полезный гарнир к мясу, птице или рыбе. Сейчас спаржу разного вида можно найти в любом магазине шаговой доступности. Причем, готовить ее очень просто и довольно быстро.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Спаржа свежая – 200 гр.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Тимьян – 1-2 ветки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для реализации рецепта понадобится всего лишь спаржа и специи.

Шаг 2. Поставьте сковороду на огонь, просушите ее и влейте растительное масло. Обжарьте спаржу. Если вы хотите получить спаржу с легким хрустом, то жарьте 3-5 минут. А до полного приготовления готовьте 8-10 минут.

Шаг 3. Очищенный зубчик чеснока мелко порубите ножом и в конце приготовления добавьте к спарже. Также положите пару веточек тимьяна. Готовьте еще минуту, чтобы чеснок отдал свой аромат.

Шаг 4. Посолите и приправьте спаржу свежемолотым черным перцем. Сразу снимайте сковороду с огня.

Шаг 5. Оригинальный гарнир из спаржи готов, подавайте его на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Спаржа с яйцом на сковороде

Спаржа с яйцом на сковороде – блюдо, которое легко можно приготовить за считанные минуты. Несмотря на свою легкость оно получается довольно питательным. Если приготовить его на завтрак, то продуктивное начало вам обеспечено.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Спаржа зеленая – 6 шт.

Помидоры вяленые в масле – 6 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль морская – 1 щепотка.

Перец красный сладкий – 0,5 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте полосками или кубиками.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. Зубчик чеснока очистите от шелухи, обмойте.

Шаг 4. Вяленые томаты нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 5. Спаржу помойте и срежьте грубые кончики.

Шаг 6. На хорошо прогретую сковороду влейте оливковое масло. Сначала немного обжарьте сладкий перец.

Шаг 7. К перцу добавьте вяленые помидоры, лук и измельченный чеснок. Жарьте овощи на среднем огне.

Шаг 8. Когда лук станет золотистым, выложите стебли спаржи и продолжайте жарить еще пару минут.

Шаг 9. Помойте и мелко порубите небольшой пучок петрушки. Посыпьте зеленью зажарку из овощей.

Шаг 10. Прямо на овощи разбейте куриные яйца, перемешайте содержимое сковороды и подождите, пока яйца не схватятся.

Шаг 11. Блюдо посолите по вкусу и перед подачей украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!

Спаржа с рыбой в духовке

Спаржа с рыбой в духовке – блюдо, которое поражает своим вкусом и простотой. Нет ничего проще, чем приготовить рыбу в духовке. Рецепт не требует никаких особых кулинарных навыков и не занимает много времени. Зато запеченную рыбу со спаржей не стыдно даже на званый ужин подать.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Филе лосося – 900 гр.

Спаржа – 900 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый –по вкусу.

Лимон – 0,5 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Для соуса:

Масло сливочное – 8 ст.л.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка измельченная – 2 ст.л.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку, чтобы она прогрелась до 240 градусов. Подготовьте все необходимые продукты. Противень застелите пергаментом.

Шаг 2. Приготовьте соус. В мисочке смешайте размягченное сливочное масло, лимонный сок, измельченный чеснок, петрушку, соль и молотый перец. Размешивайте соус вилкой, пока он не станет более-менее однородным.

Шаг 3. Филе лосося положите на середину противня. Спаржу помойте, отрежьте грубые кончики и разложите ее по бокам от рыбы. Сбрызните продукты оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4. Столовой ложкой распределите соус поверх рыбы и спаржи. Распределите по заготовке ломтики лимона.

Шаг 5. Отправьте противень с рыбой в духовку и запекайте в течение 10-12 минут. Переведите духовку в режим верх-broil, при этом противень должен быть на верней трети духовки. Готовьте еще 2-3 минуты до румяной корочки. Запеченную рыбу со спаржей извлеките из духовки, посыпьте рубленой зеленью, немного остудите и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Спаржа на гриле

Спаржа на гриле – это отличный гарнир для домашнего меню и пикников. При таком способе обжарки спаржа получается поджаристой, мягкой внутри и очень вкусной. Жареную спаржу можно подавать отдельным блюдом с чесночным или другим соусом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Спаржа зеленая – 400 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль морская – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ростки спаржи хорошо помойте и срежьте грубые кончики.

Шаг 2. Зубчик чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс. Сковороду-гриль прогрейте на сильном огне и влейте оливковое масло. На масле обжарьте измельченный чеснок в течение 30 секунд, добавьте немного молотого перца.

Шаг 3. На ароматное масло выложите спаржу, помешивая, жарьте ее на сильном огне примерно 5 минут. В процессе обжаривания добавьте морскую соль.

Шаг 4. Пяти минут вполне достаточно, чтобы она поджарилась, но осталась цельной и немного хрустящей внутри.

Шаг 5. Спаржу, приготовленную на гриле, подавайте в горячем виде с чесночным или другим соусом по своему вкусу. Приятного аппетита!

Суп из спаржи

Суп из спаржи – легкое весенне-летнее первое блюдо для семейного обеда. У супа приятная бархатистая текстура и нежный вкус. От тарелочки такого чудесного спаржевого супа не откажутся ни взрослые, ни дети. Все будут сыты и довольны.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 300 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Бульон овощной – 0,8 л.

Вино белое сухое – 150 мл.

Сливки 10-20 % – 150 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Спаржа зеленая – 800 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками. Спаржу помойте, срежьте грубые части стебля и также нарежьте небольшими отрезками. Самые верхние части стеблей оставьте для украшения супа.

Шаг 2. В кастрюле закипятите воду, посолите ее и выложите верхушки спаржи. Проварите пару минут и извлеките.

Шаг 3. Лук-шалот нарежьте соломкой и обжарьте на оливковом масле до прозрачности.

Шаг 4. Затем к луку добавьте картофель и спаржу. Жарьте овощи на среднем огне в течение 7-8 минут. Перемешивайте их, чтобы они не пригорели.

Шаг 5. Далее влейте сухое вино и выпарите его.

Шаг 6. После этого влейте овощной бульон, посолите по вкусу. Варите суп на среднем огне в течение 20 минут. Когда овощи будут готовы, измельчите их погружным блендером.

Шаг 7. Перелейте овощную массу в кастрюлю, добавьте сливки, перемешайте и отрегулируйте вкус, при необходимости добавьте еще соли. Прогрейте суп на среднем огне.

Шаг 8. Суп из спаржи готов, украсьте его по вкусу зеленью и верхушками спаржи. Приятного аппетита!

Спаржа, приготовленная на пару

Спаржа, приготовленная на пару, сохраняет все свои полезные свойства, вкус и свежесть. Готовая спаржа получается мягкой, но с хрустящей сердцевинкой. Посыпьте ее солью, перцем и сбрызните лимонным соком. У вас получится отменный гарнир для любого случая.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Спаржа – 500 гр.

Вода – сколько потребуется.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Спаржу хорошо помойте холодной водой, срежьте жесткие кончики. Если ростки очень большие, то разрежьте их на несколько частей. В кастрюлю влейте воду на 2,5-3 сантиметра, сверху установите сетку для варки на пару.

Шаг 2. Спаржу положите на сетку, накройте крышкой и поместите кастрюлю на огонь.

Шаг 3. Готовьте спаржу на пару в течение 5-6 минут до мягкости.

Шаг 4. Готовую спаржу переложите на блюдо, посолите, приправьте молотым перцем и сбрызните лимонным соком. Приятного аппетита!