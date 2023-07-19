Блюда из свиного фарша — это многообразие вкуснейших домашних угощений, которые готовятся проще, чем может показаться. Блюда выглядят невероятно аппетитно, а от одного аромата можно потерять дар речи. В подборке собраны наиболее популярные рецепты, которые смогут реализовать как хозяйки с большим кулинарным опытом, так и новички. У начинающих кулинаров сложностей не возникнет в силу того, что каждый рецепт сопровождается подробным пошаговым описанием. Изучайте, берите на заметку и радуйте близких!

Сочные котлеты из свиного фарша на сковороде

Сочные котлеты из свиного фарша на сковороде – сытное блюдо, которое едят в горячем виде с гарниром из картофельного пюре, макарон или круп. Приготовление угощения может показаться сложным, но это лишь видимость. Рецепт получится у всех с первого раза. Не раз проверено на собственном опыте!

Ингредиенты –+10 порц.

Картофель 1 шт.

Свинина 1.5 кг

Специи и Приправы по вкусу

Молоко коровье 50 мл.

Кипяток 250 мл.

Лук репчатый 3 шт. (крупный)

Масло растительное 1.5 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Белый хлеб 1 кусок

Шаги 80 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из свиного фарша? Мясо промываем, зачищаем свинину от пленок. Обсушив, режем кусками, подходящими для желоба мясорубки. Очищаем лук и картошку. Разрезаем на сегменты. Хлеб вымачиваем в молоке или в воде. Перекручиваем овощи, размоченный хлеб и мясо в фарш. Для более нежной консистенции повторяем процедуру еще раз. Приправляем фарш и хорошенько вымешиваем около 10 минут. Даем настояться 20 минут и набухнуть. Можно убрать под пленку и в холодильник. Из фарша скатываем котлетки. В хорошо раскаленную сковородку наливаем растительное масло без запаха. Разместив в сковородке заготовки, жарим по 3 минуты с каждой стороны. Затем наливаем 150 миллилитров кипятка. Прикрыв, даем им пропариться не менее 10 минут. Перевернув и долив еще 100 миллилитров кипятка, томим под крышкой еще 10 минут. Еще раз перевернув, доготавливаем 3 минуты, не накрывая. Подаем котлеты с гарниром. Приятного аппетита!

Тефтели из свиного фарша с подливкой

Тефтели из свиного фарша с подливкой выглядят невероятно аппетитно. Блюдо тает во рту и не требует никакого гарнира. В плане приготовления, все максимально просто. Если имеется готовый фарш, процесс пойдет гораздо быстрее. Тефтели, как и котлеты, без проблем можно заготовить впрок, заморозив полуфабрикаты.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Свиной фарш – 800 гр.

Рис – 1 ст.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 100 гр.

Томатный сок – 2 ст.

Масло растительное – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиной фарш берем готовый или перекручиваем самостоятельно и перекладываем в удобную посуду.

Шаг 2. Лук натираем на терке или измельчаем другим способом. Выгружаем к фаршу.

Шаг 3. Отвариваем рис до полуготовности. Промываем крупу и соединяем с фаршем.

Шаг 4. Сдобрив приправами, вымешиваем до однородности.

Шаг 5. Даем настояться полчаса в холоде.

Шаг 6. Скатываем из фарша колобки. Раскалив сковородку с растительным маслом, обжариваем тефтели до золотистости.

Шаг 7. Перемещаем заготовки в жаропрочную емкость.

Шаг 8. Очищенную морковку натираем на терке и пассеруем на сковородке.

Шаг 9. Заливаем томатным соком и кипятим. Приправляем специями.

Шаг 10. Получившимся соусом, поливаем тефтельки. Включаем духовку, прогреваем до 200°С.

Шаг 11. Форму отправляем на полчаса запекаться. Спустя время достаем и поливаем сметаной. Возвращаем еще на 10 минут доготавливаться.

Шаг 12. Сервируем и дополняем гарниром. Приятного аппетита!

Люля-кебаб из свинины

Люля-кебаб из свинины обладает восхитительным вкусом. Несмотря на то, что блюдо готовится не на открытом огне, менее вкусным оно не становится. Это шикарное угощение удивит всех за праздничным столом. Люля-кебаб великолепно сочетается с различными овощами – свежими или запеченными.

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 900 гр.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Лук репчатый – 210 гр.

Укроп – 1-2 веточки.

Петрушка – 2-3 веточки.

Кинза – 1-2 веточки.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 50 мл.

Перец красный острый молотый – 1-2 щепотки.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, начинаем готовку. Ополаскиваем мясо и просушиваем. Шпажки вымачиваем в воде полчаса. Очищаем лук и чеснок. Ополаскиваем душистую зелень.

Шаг 2. Порезав лук и чесночные дольки, кладем в емкость блендера. Всыпаем острый перец, базилик, гранулированный чеснок и хмели-сунели. Пробиваем массу до однородности.

Шаг 3. Туда же отправляем промытые травы и заливаем 50 миллилитров очищенной воды. Снова пробиваем.

Шаг 4. Должна получиться масса средней густоты.

Шаг 5. Мясо режем на куски и перекручиваем с помощью мясорубки в фарш.

Шаг 6. Сдабриваем ароматной зеленой массой и солим. Активно вымешиваем лопаткой.

Шаг 7. Ароматный фарш прикрываем и убираем в холод на полчаса.

Шаг 8. Включаем разогрев духовки до 180°С. Смазываем маслом фольгу. Фарш делим на количество порций. Формируем колбаски и насаживаем на шпажки.

Шаг 9. Заворачиваем заготовки в фольгу в форме “конфетки”.

Шаг 10. “Конфетки” укладываем на решетку и аккуратно помещаем в горячую духовку. Готовим 40 минут. Под низ ставим противень, чтобы выделившийся сок не запачкал вашу технику.

Шаг 11. С полуготовых люля-кебабов осторожно убираем фольгу.

Шаг 12. Укладываем заготовки на решетку и возвращаем обратно на 20 минут.

Шаг 13. Румяное блюдо сервируем, дополнив свежей зеленью.

Шаг 14. При желании подаем со свежими овощами.

Шаг 15. Мясное блюдо получается сочным и нежным.

Шаг 16. Гости останутся в восторге. Приятного аппетита!

Ежики из свиного фарша с рисом

Ежики из свиного фарша с рисом – универсальное блюдо, которое подают самостоятельно или дополняют гарниром. Угощение выходит достаточно сытным и несложным в исполнении. Реализация рецепта занимает около часа. Для блюда берут различный рис, с любым из сортов ежики получаются на ура.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фарш свиной – 500 гр.

Рис – 0,5 ст.

Сметана – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Томатная паста – 2-2,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Рис хорошо промываем, повторяем однообразные действия, чтобы избавиться от крахмалистости.

Шаг 3. Отвариваем крупу 15 минут после закипания. Важно не переварить рис в кашу.

Шаг 4. Сваренный рис остужаем, откинув на сито или дуршлаг.

Шаг 5. Очистив лук, ополаскиваем и мелко рубим.

Шаг 6. В чаше смешиваем охлажденный или размороженный фарш и луковую нарезку. Солим и перчим. Тщательно вымешиваем.

Шаг 7. К полученной массе выгружаем сваренный рис и сдабриваем ложкой томатной пасты. Если она кислит, сыплем щепотку-две сахара. Размешиваем заготовку.

Шаг 8. Форму для выпечки промазываем сметаной.

Шаг 9. Из фарша формируем колобки и распределяем по форме.

Шаг 10. Оставшуюся сметану и томатную пасту солим и перчим. Вливаем полстакана теплой воды и разбалтываем до однородности.

Шаг 11. Распределяем заливку по ежикам.

Шаг 12. Размещаем в духовке, раскаленной до 200°С. Готовим полчаса.

Шаг 13. Подаем блюдо с гарниром или просто так. Приятного аппетита!

Домашние пельмени из свиного фарша

Домашние пельмени из свиного фарша – кулинарный шедевр, который с легкостью повторит любая хозяйка. Простое и сытное блюдо обожают многие. Оно отлично вписывается как в повседневный рацион, так и в меню для особого случая. Что может быть вкуснее домашних пельменей? Скорее бегите на кухню и привлекайте семейство к интересному процессу.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Фарш свиной – 0,6 кг.

Мука пшеничная – 0,6 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 190 мл. +50 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу для замеса просеиваем 400 граммов муки, пропуская через сито, и сыплем чайную ложку соли. Размешав, в центре делаем ямку.

Шаг 2. Отдельно объединяем воду с растительным маслом без запаха.

Шаг 3. В ямку выливаем яйцо и смесь из воды и масла. Размешиваем.

Шаг 4. К полученной массе понемногу подсыпаем муку, замешивая эластичное тесто. Прикрыв пакетом или пленкой, даем отстояться 20 минут.

Шаг 5. Очищаем лук и мелко режем или измельчаем теркой в пюре. Смешиваем фарш с луком. Посыпаем солью и перцем. Для сочности вливаем 50 миллилитров холодной воды и хорошенько отбиваем массу.

Шаг 6. На поверхность кладем силиконовый коврик и рассыпаем муку. Делим комок на части и раскатываем в пласт. Вырубками делаем круглые заготовки.

Шаг 7. Начиняем тесто фаршем и залепляем края.

Шаг 8. Вскипятив воду, солим и забрасываем лаврушку. Забрасываем пельмени и варим после всплытия 6 минут.

Шаг 9. Сваренные пельмени сдабриваем сливочным маслом.

Шаг 10. Украшаем. Раскладываем по порциям и дополняем соусом. Приятного аппетита!

Запеканка из свиного фарша в духовке

Запеканка из свиного фарша в духовке получается сочной и необычайно аппетитной. Блюдо готовится быстро. Самое долгое – перемолоть мясо и дождаться, когда запеканка приготовится. Это отличный вариант для вкусного и не хлопотного ужина для большой компании.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 700 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Картофель – 6 шт.

Кабачки – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – щепотка.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое мясо промакиваем и режем на удобные куски. Смалываем в фарш. Приправляем и хорошенько вымешиваем.

Шаг 2. Емкость для выпечки смазываем растительным маслом. Распределяем мясной слой.

Шаг 3. Почистив картофельные клубни, нарезаем их пятачками и закрываем ими мясной слой.

Шаг 4. Вымытые и обсушенные кабачки режем кружочками. Укладываем на картошку. Не забываем посыпать слои солью и перцем. Повторяем овощные слои. Запаковав блюдо в фольгу, запекаем блюдо в нагретой до 180°С духовке в течение одного часа.

Шаг 5. Не теряя времени, крупно трем сыр. Продукт должен хорошо плавиться. Спустя время достаем противень. Убрав фольгу, рассыпаем сырную стружку ровным слоем. Помещаем запекаться еще на четверть часа.

Шаг 6. Готовую запеканку осторожно достаем прихватками. Ставим на металлическую или деревянную подставку.

Шаг 7. Угощение разрезаем на порции. Сервируем и садимся трапезничать. Приятного аппетита!

Рулет из свиного фарша с яйцом

Рулет из свиного фарша с яйцом – безупречный вариант закуски как для особенного мероприятия, так и скромных посиделок в узком кругу. Рулет подают сразу или дождавшись полнейшего остывания. Процесс готовки доступен даже начинающим кулинарам.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Фарш свиной – 500 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 120 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищенный и промытый лук рубим кубиком.

Шаг 3. Прогреваем сковородку с растительным маслом и жарим лук.

Шаг 4. Охлажденный фарш солим и приправляем жареным луком. Хорошо вымешиваем.

Шаг 5. Предварительно варим яйца до состояния “вкрутую”. Охладив, освобождаем от скорлупы. Рубим вдоль.

Шаг 6. Придав лавашу прямоугольную форму, пропитываем сметаной.

Шаг 7. По промазанному сметаной лавашу распределяем фарш.

Шаг 8. Кладем вареные яйца, отступив от края немного места.

Шаг 9. Формируем рулет, плотно скатывая лаваш.

Шаг 10. Аккуратно перемещаем рулет на противень. Ставим в горячую духовку и готовим 40 минут при 190°С.

Шаг 11. Запеченную закуску аккуратно достаем при помощи прихваток. Промазываем мягким сливочным маслом.

Шаг 12. Переносим рулет на блюдо и режем на порционные куски. При желании дополнительно готовим соус. Рулет хорош и в теплом виде, и на следующий день. Домочадцы обязательно оценят отличную закуску и сытный перекус. Приятного аппетита!

Домашняя колбаса из свиного фарша

Домашняя колбаса из свиного фарша – гастрономический шедевр, над которым придется потрудится. Но результат непременно доставит незабываемое удовольствие. Ароматные травы придают блюду изумительный вкус. После жарки или запекания, колбаса остается сочной и невероятно аппетитной.

Время готовки – 12 ч. 00 мин.

Время приготовления – 2 ч. 00 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Черева свиные соленые – 2 м.

Свинина нежирная – 2 кг.

Сало свежее – 200 гр.

Чеснок – 10 зубчиков.

Вода холодная – 1 ст.

Майоран – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 0,25 ч.л.

Перец красный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв мясо и сало, обсушиваем и режем удобными кусками, чтобы проходили в желоб мясорубки. Перемалываем в фарш. А если время позволяет, то нарезаем мясо мелким кубиком. Можно половину перекрутить, а вторую – порубить.

Шаг 2. Пересыпав фарш в высокую емкость, приправляем рубленым чесноком и перечисленными пряностями.

Шаг 3. Хорошо смешав компоненты, подливаем холодную воду и вымешиваем до вязкости. Прикрыв пленкой, перемещаем в холодильную камеру. Рекомендую оставить на всю ночь.

Шаг 4. Соленые черева замачиваем в ледяной воде. Спустя пару часов сливаем и ополаскиваем под краном.

Шаг 5. Если в мясорубке имеется специальная насадка для колбасы, используем ее, набивая черева охлажденным фаршем. Завязываем концы.

Шаг 6. На противень укладываем фольгу и лучинки (палочки или шпажки). Укладываем домашнюю колбасу. В нескольких местах делаем проколы иголкой.

Шаг 7. В прогретую до 180°С духовку помещаем противень и запекаем колбасы приблизительно час.

Шаг 8. Достав противень, размещаем на плите и даем остыть. Нарезаем угощение.

Шаг 9. Блюдо подаем отдельно или с гарниром. Приятного аппетита!

Ленивые голубцы из свиного фарша

Ленивые голубцы из свиного фарша значительно экономят время в отличие от приготовления оригинального рецепта. Вкусное блюдо подают просто так или дополняют картофельным пюре. На мой взгляд, это идеальное сочетание не сможет переплюнуть даже дорогостоящий деликатес.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста – 300 гр.

Свиной фарш – 400 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый – 160 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Томатная паста – 1 ст.л.

Вода – 0,5 ст.

Растительное масло – для жарки + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для ленивых голубцов. С капусты снимаем пожухлые листья. Отрезаем 300 граммов капусты и мелко рубим.

Шаг 2. Предварительно промытый рис варим до полуготовности.

Шаг 3. Очистив лук и морковку, измельчаем. Одну луковицу оставляем для фарша. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем лук с морковкой, сдобрив томатной пастой. Как только обжарка станет мягкой, отключаем нагрев. Выгружаем сметану и размешиваем.

Шаг 4. Вторую измельченную луковицу объединяем с фаршем. Солим и перчим. Вымешиваем до гладкости.

Шаг 5. К фаршу отправляем рубленую капусту и отварной рис. Размешав, даем подружиться ингредиентам.

Шаг 6. Сформировав голубцы, укладываем в форму, смазанную растительным маслом.

Шаг 7. Поверх укладываем обжарку и вливаем полстакана кипятка. Переставляем в горячую духовку и готовим 50 минут при 190°С.

Шаг 8. Приготовленные ленивые голубцы сервируем самостоятельно или, дополнив гарниром или сдобрив сметанным соусом. Приятного аппетита!

Биточки из свиного фарша

Биточки из свиного фарша хорошо дополняют любой гарнир. Аппетитная подливка в сочетании с мясным изделием покорит вас раз и навсегда. Неважно с чем подают биточки – гречка, макароны или картофельное пюре, вкусно, не хлопотно и сытно. Дополнительных аргументов не требуется.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Свиной фарш – 400 гр.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, с прекрасным настроением и энтузиазмом беремся за дело.

Шаг 2. Избавив лук от шелухи, рубим помельче. В миску выгружаем размороженный или охлажденный фарш.

Шаг 3. Засыпаем панировочные сухари (или заменяем манкой при их отсутствии) и рубленый лук. Вливаем яйцо категории С1. Добавляем крахмал для сцепки в фарш или обваливаем в нем перед жаркой. Или смешиваем сметану с крахмалом, чтобы загустить подливку.

Шаг 4. Приправляем специями. По моему мнению достаточно соли и перца. Каждый при желании может добавить пряности.

Шаг 5. Активно вымешиваем массу и хорошенько отбиваем.

Шаг 6. Скатываем кругляши и придавливаем заготовки, придавая им форму сырников. После чего размещаем их на сковороде с кипящим растительным маслом.

Шаг 7. Обжарив биточки с обеих сторон, сдабриваем сметаной (жирность продукта не принципиальна). Если сметана кислит, уравновешиваем вкус щепоткой-двумя сахара. Заливаем горячую воду. Накрыв крышкой, тушим биточки 20 минут. Не забываем подсолить подливку.

Шаг 8. По усмотрению дополняем биточки гарниром, сдабриваем подливкой и презентуем. Если не хочется забивать вкус дополнительными продуктами, просто подаем хлебобулочные изделия, чтобы не оставлять на тарелке аппетитную подливку.

Шаг 9. Блюдо выходит сочным и тает во рту. Приятного аппетита!