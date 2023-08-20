Блюда с рисовой мукой – это в основном выпечка, причем настолько разнообразная, что пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все ее виды. Основным достоинством рисовой муки является то, что она не содержит глютен, также свойства муки позволяют приготовить из нее все, начиная от обычной лапши до пирогов и шарлоток. К тому же организм не страдает от лишних калорий, и талия не становится толще.

ПП сырники из рисовой муки

ПП сырники из рисовой муки – легкий завтрак или перекус, выбирайте сами. Если вы хотите получить абсолютно диетическую выпечку, то предпочтение лучше отдать обезжиренному творогу либо с самым низким процентом жирности. Подавать рисовые сырники можно со свежими ягодами или натуральным йогуртом.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука рисовая 1 ст.л.

Творог ½ кг

Яйцо куриное 1 шт.

Сахарозаменитель по вкусу

Соль 1 щепотка

Шаги 20 мин.

Как приготовить вкусное блюдо с рисовой мукой? В миске разомните творог, разбейте куриное яйцо, высыпьте соль и заменитель сахара. Перемешайте все, у вас получится однородная творожная масса. Затем добавьте столовую ложку рисовой муки с горочкой. Перемешайте творожное тесто. Если вы располагаете временем, то выдержите тесто в холодильнике в течение нескольких часов, тогда сырники будут лепиться легче. В противном случае можно приступать к формовке сырников сразу после замеса теста. Просыпьте рабочую поверхность мукой. Тесто разделите на равные части, скатайте из них шарики, затем приплюсните их с обеих сторон. Жарьте сырники на сковороде с антипригарным покрытием. Можно слегка смазать дно сковороды растительным маслом. Жарьте по 4-5 минут с обеих сторон. Подавайте ПП сырники в теплом виде с ягодами, фруктами и другими добавками. Приятного аппетита!

Блины с рисовой мукой

Блины с рисовой мукой – просто, быстро, а главное вкусно и без глютена. Это может быть идеальный завтрак для дорогого человека или оригинальный десерт для полдника. Выпечка получается тонкой, с ажурными краями и мелкими дырочками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 130 гр.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Яйцо куриное крупное – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Сахар ванильный – 5 гр.

Цедра лимона – 0,5 ч.л

Крахмал кукурузный – 10 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Молоко – 200 мл.

Масло растительное – 1-2 капли.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одно крупное яйцо и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы продукты немного прогрелись и к моменту замешивания теста не были холодными. Также можно выложить и сливочное масло, чтобы оно немного подтаяло. В миске при помощи венчика или миксера взбейте крупное яйцо и оба вида сахара. Количество сахара берите в зависимости от того, какой вкус выпечки хотите получить. Затем в яичную массу введите молоко.

Шаг 2. Далее в миску просейте рисовую муку и немного кукурузного крахмала, добавьте щепотку соли и перемешайте, разбивая при этом все мучные комки. Растопите сливочное масло, немного остудите и добавьте его в тесто. В конце добавьте лимонную цедру и еще раз перемешайте тесто.

Шаг 3. Так как в рисовое тесто было добавлено сливочное масло, только перед первым блинчиком смажьте дно блинницы минимальным количеством растительного масла. Половником влейте порцию теста на разогретую поверхность, быстро прокрутите сковороду по кругу, чтобы тесто распределилось по всей поверхности и образовало круг. Жарьте, с одной стороны, до появления румяной корочки по краям. Затем переверните блинчик и готовьте еще пару минут.

Шаг 4. Таким образом выпекайте все блины, пока не закончится тесто. Перед каждым блинчиком перемешивайте тесто, потому что рисовая мука оседает на дно.

Шаг 5. Подавайте рисовые блинчики с натуральным медом или вареньем. Приятного аппетита!

Моти из рисовой муки

Моти из рисовой муки – десерт японской кухни. Это сладкое рисовое тесто со всевозможными начинками. Одна из самых вкусных и популярных начинок – это целые ягоды клубники, но также отлично подойдет шоколад, вареная сгущенка или другие наполнители.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука рисовая – 100 гр.

Сахар – 150 гр.

Вода фильтрованная – 200 мл.

Крахмал кукурузный – 100 гр.

Для начинки № 1:

Печенье – 100 гр.

Клубника – 50 гр.

Паста шоколадно-ореховая – 2 ст.л.

Для начинки № 2:

Клубника – 50 гр.

Для начинки № 3:

Киви – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с подготовки начинки № 1. При помощи блендера измельчите печенье. В крошку добавьте шоколадную пасту.

Шаг 2. У вас получится густая масса, похожая на пластилин.

Шаг 3. Клубнику помойте и оторвите зеленые хвостики.

Шаг 4. Из песочно-шоколадной массы делайте лепешки, кладите на них ягоды клубники и лепите шарики.

Шаг 5. Делайте так со всей клубникой для начинки № 1 и песочной массой.

Шаг 6. Отдельно подготовьте клубнику и киви, которые понадобятся для начинок № 2 и № 3. Киви очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 7. Теперь, когда вся начинка готова, можно заняться тестом. В миску просейте рисовую муку, добавьте к ней сахар и воду.

Шаг 8. Перемешайте эти ингредиенты между собой, у вас получится жидкое тесто.

Шаг 9. Миску с тестом затяните пищевой пленкой и поместите в микроволновку. Установите максимальную мощность и держите тесто в течение 3 минут.

Шаг 10. Достаньте тесто из микроволновки, перемешайте его и отправьте обратно еще на 2 минуты.

Шаг 11. В итоге тесто станет более густым и вязким.

Шаг 12. Возьмите небольшой поднос или просто разделочную доску, просыпьте рабочую поверхность крахмалом. Выложите тесто.

Шаг 13. Тесто распределите по всей площади рабочей поверхности.

Шаг 14. Затем разрежьте рисовое тесто на квадраты.

Шаг 15. На квадратики из рисового теста кладите начинку и делайте пирожки моти.

Шаг 16. У вас должны получиться аккуратные круглые заготовки.

Шаг 17. Моти в разрезе выглядят очень оригинально и аппетитно, вкус у них потрясающий, ни на что не похожий. Приятного аппетита!

Хлеб из рисовой муки в домашних условиях

Хлеб из рисовой муки в домашних условиях можно приготовить либо в хлебопечке, либо в духовке. Такая выпечка имеет специфический вкус, его можно откорректировать добавлением сушеных трав и специй. Такой хлебушек подходит для безглютеновой диеты.

Время готовки – 160 мин.

Время приготовления – 25-35 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука рисовая – 450 гр.

Тимьян свежий – по вкусу.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Сахар – 1 ч.л.

Вода теплая – 270 мл.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте все необходимые продукты, указанные в списке ингредиентов.

Шаг 2. Веточки свежего тимьяна помойте и снимите с них листики.

Шаг 3. В ведерко хлебопечки выложите рисовую муку, сахар, соль, сухие дрожжи, куриное яйцо, влейте теплую воду и растительное масло. Продукты кладите в той последовательности, которая указана в инструкции к вашей хлебопечке.

Шаг 4. Выберите в меню программу для замешивания теста, дождитесь ее окончания, обычно на это уходит полтора часа.

Шаг 5. Примерно через 10 минут по звуковому сигналу хлебопечки добавьте тимьян и паприку.

Шаг 6. Тесто получается объемным и немного рыхлым.

Шаг 7. Готовое тесто распределите по силиконовым формам. Заполняйте их на 2/3 всего объема. Заготовки оставьте на 20-30 минут в теплом месте. В это время включите духовку, чтобы она прогрелась до 200-205 градусов.

Шаг 8. За полчаса тесто немного подрастет.

Шаг 9. Теперь можно отправить формы с тестом в духовку. Выпекайте хлеб в течение 22 минут до легкого золотистого цвета. Готовый хлеб оставьте в формах на 5-10 минут, затем извлеките и полностью остудите на решетках. Приятного аппетита!

Пельмени с тестом из рисовой муки

Пельмени с тестом из рисовой муки – одна из разновидностей этого знаменитого русского блюда. Рисовое тесто более капризное, чем из обычной белой муки, но используя маленькие хитрости, у вас получатся отличные красивые пельмешки.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 0,5 кг.

Сахар – 5 гр.

Соль поваренная – 2,5 гр.

Вода питьевая – 350 мл.

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло растительное без запаха – 10 мл.

Свинина – 0,7 кг.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всю рисовую муку просейте через мелкое сито. Добавьте соль и сахар, перемешайте ингредиенты.

Шаг 2. В отдельной миске взбейте воду и куриное яйцо до однородной массы.

Шаг 3. В рисовой муке сделайте углубление и вылейте в него яичную массу.

Шаг 4. Руки смажьте растительным маслом и начинайте замешивать тесто от краев к центру. Чтобы у вас получился однородный комок теста потребуется примерно 15 минут. Не удивляйтесь, тесто получится немного рассыпчатым.

Шаг 5. Комок теста оберните в несколько слоев пищевой пленки. Дайте ему отдохнуть 20 минут.

Шаг 6. Для начинки пельменей вам понадобится фарш. Свинину и головку репчатого лука прокрутите через мясорубку. Полученный фарш посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 7. Тесто разделите на части. Из каждого кусочка скатайте шарик, поместите его между двумя слоями пленки. Раскатайте шарик до тонкой круглой лепешки, уберите верхний слой пленки, положите на тесто мясную начинку и при помощи нижнего слоя пленки подымите края теста и скрепите их. Таким образом поступите со всем тестом.

Шаг 8. Сначала пельмешки обжарьте на сковородке, затем влейте 100 миллилитров кипятка. Готовьте при закрытой крышке в течение 10 минут. Далее уберите крышку и готовьте, пока жидкость полностью не выпарится.

Шаг 9. Такие пельмени в японском стиле получаются очень аппетитными, подавайте их с васаби или соевым соусом. Приятного аппетита!

Оладьи с рисовой мукой

Оладьи с рисовой мукой – выпечка, которая поразит вас своей легкостью, нежностью и великолепным вкусом. Количество сахара в тесте вы можете регулировать по своему усмотрению, получая при этом более или менее сладкие оладьи. Для аромата можно добавить экстракт ванили.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20-35 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Мука рисовая – 250 гр.

Кефир любой жирности – 250 мл.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное без запаха – для жарки.

Сахар – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите в необходимом количестве все продукты для приготовления оладий. Кефир может быть любой степени жирности.

Шаг 2. Кефир немного подогрейте в микроволновке или на медленном огне, но не доводите до кипения. Влейте теплый кефир в объемную миску, добавьте к нему пищевую соду, соль, сахар и куриное яйцо.

Шаг 3. Затем в полученную однородную массу просейте всю рисовую муку.

Шаг 4. Перемешивайте тесто ложкой, пока оно не станет полностью однородным.

Шаг 5. Выпекайте оладушки на хорошо разогретой сковородке, смазанной рафинированным подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями столовой ложкой и жарьте оладьи по несколько минут с каждой стороны. Оладьи должны как следует подрумяниться и покрыться тонкой хрустящей корочкой.

Шаг 6. Подавайте рисовые оладушки в теплом виде с вареньем, медом, натуральным йогуртом или топленым сливочным маслом. Приятного аппетита!

Домашнее печенье из рисовой муки

Домашнее печенье из рисовой муки очень просто приготовить. Его очень вкусно кушать с чаем или теплым молоком. Выпечка получается легкой, рассыпчатой с волшебным ароматом. В качестве дополнения и украшения можно посыпать печенюшки рублеными орехами или смесью сахара и корицы.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-5.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 1 ст.

Сахар – 0,5 ст.

Масло растительное рафинированное – 0,25 ст.

Банан – 1 шт.

Соль поваренная – 0,25 ч.л.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Изюм без косточек – 80 гр.

Орехи – 80 гр.

Яблоко – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тесто для печенья на рисовой муке замешивается быстро, поэтому можно сразу включить духовку, чтобы она прогрелась, установите температуру в 180 градусов. Фрукты помойте, также отмерьте все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Возьмите чашу блендера или другую удобную емкость для смешивания продуктов. Влейте в нее рафинированное растительное масло, всыпьте полстакана сахара и разломайте на несколько долек банан. Измельчите продукты до получения однородной массы.

Шаг 3. В отдельной миске смешайте просеянную рисовую муку, соль и разрыхлитель для теста.

Шаг 4. К сыпучим ингредиентам влейте банановую массу. Также добавьте изюм, рубленые орехи и нарезанное мелкими кубиками яблоко. Можно взять грецкие орехи, миндаль, арахис или другие орехи.

Шаг 5. Тесто вымесите до однородного состояния и сформируйте круглые печеньки. Разложите заготовки на противне.

Шаг 6. Выпекайте печенье в духовке при 180 градусах минут 15-20. Рисовую выпечку немного остудите и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Кексы с рисовой мукой

Кексы с рисовой мукой получаются воздушными и ароматными. Рисовая мука делает мякоть выпечки рыхлой и рассыпчатой. Кексы можно испечь в будний день или подать их в качестве десерта на праздник. Чтобы выпечка была более красивой, украсьте ее кремом или взбитыми сливками.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Бананы спелые – 130 гр.

Разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

Йогурт натуральный – 30 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Мука рисовая – 50 гр.

Сахар ванильный – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бананы возьмите спелые и мягкие, они дадут сладость будущей выпечке. Йогурт подойдет без добавок и наполнителей. Духовку включите заранее, чтобы она успела прогреться до 180 градусов.

Шаг 2. Банан помойте, очистите от кожуры. Затем натрите фрукт на терке или разомните в миске вилкой.

Шаг 3. В миску с банановой массой добавьте натуральный йогурт и перемешайте эти продукты до однородности.

Шаг 4. Далее в полученную массу разбейте одно куриное яйцо. Оно должно быть комнатной температуры.

Шаг 5. Всыпьте немного ванильного сахара и еще раз хорошо перемешайте банановую массу.

Шаг 6. В полученную жидкую массу добавьте просеянную муку и разрыхлитель для теста. В итоге у вас получится густое тесто.

Шаг 7. Рисовое тесто разложите по силиконовым формочкам. Расположите заготовки по противню.

Шаг 8. Запекайте кексы в духовке при 180 градусов в течение 25-30 минут. Перед тем, как подать их на стол, остудите выпечку.

Шаг 9. Подавайте кексы из рисовой муки с чашкой горячего чая, какао или ягодного компота. Приятного аппетита!

Шарлотка из рисовой муки с яблоками

Шарлотка из рисовой муки с яблоками – пышное летнее угощение для всей семьи. Такой вариант выпечки можно назвать низкокалорийным, шарлотка точно понравится любителями правильного питания. Яблоки лучше всего брать кисло-сладких сортов.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко обезжиренное – 120 мл.

Яблоки кисло-сладкие – 2 шт.

Масло сливочное – 30 гр. + для смазывания формы.

Мука рисовая – 180 гр.

Разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яблочки помойте, отмерьте рисовую муку и сахар. Сахар также можно заменить натуральным заменителем сахара или медом.

Шаг 2. В глубокую удобную емкость разбейте оба куриных яйца. Высыпьте к ним сахар и взбейте продукты миксером.

Шаг 3. Во взбитую яичную массу влейте молоко. Можно взять любое: маковое, миндальное, рисовое или обезжиренное коровье. Также растопите сливочное масло и остудите его. Взбейте все продукты в миске при помощи миксера.

Шаг 4. Далее добавьте в полученную массу рисовую муку и разрыхлитель для теста.

Шаг 5. Еще раз хорошо перемешайте тесто, чтобы оно получилось густым и однородным.

Шаг 6. Форму для выпекания шарлотки смажьте сливочным маслом, можно также просыпать ее манкой или панировочными сухарями. Выложите в нее рисовое тесто. Яблоки очистите, помойте и нарежьте дольками. Яблочные дольки погрузите в тесто.

Шаг 7. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 35-40 минут. Она получится пышной и румяной.

Шаг 8. Извлеките рисовую шарлотку из формы, немного остудите, а затем нарежьте и можно пробовать. Приятного аппетита!

Ленивые вареники из рисовой муки с творогом

Ленивые вареники из рисовой муки с творогом – очень простое блюдо, но несмотря на это, оно вкусное и питательное. Вареники идеально подходят для завтрака или легкого ужина, к тому же их можно делать сладкими и солеными. Готовить их можно в кастрюле или на пару.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Творог 9 % – 350 гр.

Мука рисовая – 70 гр.

Яйца куриные небольшие – 2 шт.

Укроп – 20 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Для начинки:

Моцарелла/сулугуни – 40 гр.

Для подачи:

Сметана/сливочное масло – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для ленивых вареников. Для начинки подойдет любой сыр, если у вас не найдется моцареллы.

Шаг 2. Творог выложите в миску и разомните его вилкой, чтобы получилась более-менее однородная масса.

Шаг 3. К творожной массе разбейте оба куриных яйца, хорошо перемешайте продукты.

Шаг 4. Далее просейте через сито рисовую муку, перемешайте.

Шаг 5. Небольшой пучок укропа помойте и мелко порубите ножом. Добавьте зелень и соль в творожную массу, перемешайте.

Шаг 6. Сыр дня начинки нарежьте кубиками.

Шаг 7. Берите небольшие порции творожного теста, скатывайте в шарики, затем шарик приплюсните и положите на серединку кусочек сыра. Закройте сырную начинку творожным тестом.

Шаг 8. В кастрюле вскипятите воду, посолите ее по вкусу. Выложите заготовки в кастрюлю так, чтобы они свободно плавали в ней. Варите в течение 2-3 минут после закипания.

Шаг 9. При помощи шумовки извлеките ленивые вареники из воды, полейте их сметаной или заправьте сливочным маслом, при необходимости посолите блюдо по вкусу. Приятного аппетита!